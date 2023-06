Aline Flores galardonada en el Global Business Hall of Fame 2023 en Boston

La organización mundial JA Worldwide con sede en Boston anunció las personalidades galardonadas en el Global Business Hall of Fame 2023 (GBHF), entre las que destaca la presencia de la empresaria hondureña Aline Flores entre otros personajes, cada uno de los homenajeados inspira por su labor que busca lograr un mundo mejor, a los millones de jóvenes que se preparan para el empleo y el espíritu empresarial.

El Salón de la Fama de la Empresa Global (en español) da prioridad a los nominados que trabajan por los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que busca reforzar en los jóvenes estudiantes que participan de los programas de JA que tienen el poder de ser una fuerza para el bien global.

En la Categoría de Lideres basados en diferentes criterios tales como: Profesional de nivel ejecutivo que sirve de inspiración a los demás, las contribuciones del Líder han hecho avanzar el panorama empresarial centrándose en mejorar la vida de los demás. Como resultado, el Líder ha dirigido empresas e iniciativas hacia los Objetivos Mundiales y es un modelo a seguir que exhibe valores sociales, inclusividad y un punto de vista global.

William Schawbel: Empresario de éxito, William “Bill” Schawbel construyó sus negocios aportando innovación al mercado de consumo mundial.

Aline Flores: Es una de las mujeres líderes más destacadas de Honduras y Centroamérica. sueña con hacer de Honduras un referente en desarrollo sostenible, promover la igualdad de género y el liderazgo juvenil en el país, e inspirar a los jóvenes en sus iniciativas empresariales.

En la categoría Innovadores: Menor de 40 años, de espíritu emprendedor y centrado en la comunidad, el Innovador está cambiando el panorama mundial o ha surgido en la escena mundial como resultado de su trabajo.

Shiza Shahid: es una emprendedora social, inversora, conferenciante y defensora de los derechos de la mujer que cofundó el Fondo Malala, puso en marcha Now Ventures, lanzó Our Place y mucho más. Shiza ha sido incluida en las listas Time’s 30 under 30 World Changer y Forbes 30 under 30 Social Entrepreneur.

Khalid Waleed Al Kudhair: el fundador de Glowork, la primera organización del Consejo de Cooperación del Golfo dedicada a la contratación y capacitación de mujeres, con el objetivo de aumentar la diversidad de género en la mano de obra saudí.