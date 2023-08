Britney Spears revela que el bótox le destrozó el rostro

La llamada Princesa del Pop comentó que tiempo atrás se operó los labios y que prefiere a los médicos de Nueva York que a los que trabajan en Los Ángeles, California

La cantante, Britney Spears, contó a través de un audiovisual publicado en su cuenta en la red social Instagram que recurrió a otro tipo de tratamiento porque al aplicarse bótox parecía que la habían golpeado.

“Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas (…) ¿Cuál es el punto?”, dijo.

Spears señaló, que ahora opta por el SiO y definió que se trata de una masilla que se pega. “Simplemente levanta mi frente sin todas esas agujas y el costo. Tal vez, por casualidad, están usando demasiado bótox y haciendo que tus ojos se caigan y parezca que alguien te golpeó. ¿Pagar cuatro mil dólares? No tiene ningún sentido en absoluto. SiO, mis amigos, SiO”, destacó la cantante.

La llamada Princesa del Pop también reveló qué tiempo atrás se operó los labios y que prefiere a los médicos de Nueva York que a los que trabajan en Los Ángeles, California.