Cantante hondureño Aarón Bodden recibe el 2023 con nuevo look y nuevo sencillo

Miami. – El cantante hondureño, Aarón Bodden, trae este 2023, nuevos ritmos que escucharemos en su último sencillo, una mezcla de merengue y mambo, pero también viene “arrasando” con su nuevo look, atrás quedaron las famosas trenzas que lo caracterizaron durante su participación en el Programa “La Banda” donde sorprendió a Ricky Martin, con sus bailes y genero rapero.

Bodden, quien siempre ha tenido inclinación por el género rap, hip-hop, este nuevo ano, empieza con algo diferente a su zona de confort, y asegura que, con este ritmo, pondrá a bailar a todos sus fanáticos!

“Este nuevo sencillo, trae un toque de Republica dominicana, que es un país al que admiro, y ha sido una inspiración para mí, desde el principio de mi carrera, pero también lo fusionamos con el ritmo caribeño que traemos los hondureños, esta canción la lanzamos directamente a nuestro mercado latino, porque para el mercado americano seguimos teniendo música más urbana, hip-hop-hop que es lo que siempre he trabajado”.

De la mano de la Ethika Music, su disquera musical ya lanzo, “catalina” en genero hip hop ingles, además de contar con que la productora también cuenta con una línea de ropa del mismo nombre y que entre sus diseños tiene una línea de shorts inspirados en Honduras.

“Cada mes estamos trabajando con Ethika en los 2 mercados, sacamos música en inglés y español, más urbana para el área americana, pero tenemos también la línea de ropa, boxers específicamente, en la nueva colección verán algo más hondureño, inspirado en Roatán, la naturaleza, los colores de la bandera, algo más catracho”. Pensando siempre en mis raíces, pueden bailar y disfrutar de “hasta que salga el sol” genero merengue, del productor cubano, “Gatillo”.

Cambio de look en el 2023

Aarón, lució siempre las trenzas en su cabello, lo conocimos así durante su participación en el Programa “La banda” hace aproximadamente 7 años, cuando tenía 17, ahora a sus 24, el joven cantante, en su último sencillo, se logra apreciar que el famoso barbero de las Estrellas en Miami, Rico” The Barber, corta su cabello, y aunque parecía solo una escena dentro de su canción, fue real.

“En realidad, quería cortar mi cabello hace algún tiempo, pero, sentí, que no era el momento, ahora que lo pensé mejor y hablé también con los productores, entonces lo hice, sé que me conocieron con mis trenzas y en ese tiempo eran para mi parte de mi vida de esa historia que viví en esa época, era tiempo de cambiar”. Dijo Bodden

¡Con una nueva etapa en su vida como padre y con su cabello corto, vimos a un Aarón Bodden, más maduro, más centrado en lo que quiere, en lo que hace y más enamorado!

“ Estoy muy feliz, con lo que he construido, con lo que estoy construyendo, siempre doy gracias a Dios por lo que tengo, por lo que me da, nada más bello que me dio una hija, soy muy responsable y ahora más que pensar en mí, pienso en lo que le doy a ella y en el futuro de ella, el trabajo y esfuerzo para mi hija, ella llego en el mejor momento de mi vida y es muy parecida a mí, le encanta bailar, cantar, es carismática, es muy alegre, tengo una familia muy bonita, con la mama de mi hija, llevamos ya 10 años y nos llevamos muy bien, como buenos amigos”. El cantante comento que ya tiene algunos “álbumes musicales trabajados, que lanzara este 2023 y que además quiere trabajar con colaboración de cantantes hondureños, cantantes americanos, llegar al mercado colombiano, España, Honduras, Rep. Dominicana, si dios quiere Argentina y Puerto Rico.

Por: Alexandra Rodriguez