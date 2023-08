Chicha y Limón martes 1 de agosto de 2023

Photo Credit To La talentosa artista del pincel Carmen Chahín compartiendo con Andrea Bonilla y Kattia Alvarado durante la muestra colectiva “Mi ciudad de los zorzales”.

LLEGO EL OCTAVO!!…El mes financiero por antonomasia arranca hoy mi gente…ideal para todo tipo de financiamientos, negocios, emprendimientos y hasta para casarse…Imperdibles en esta edición: el ameno sarao de German López en Casa Nostra…La muestra pictórica “Mi Ciudad de los Zorzales” en exhibición hasta el 21 de agosto…¡La que canceló su boda por andar con un vividor!: este y otros chismes de alarido…Siguen los cambios en la telera nacional…Honorables cumpleañeros…Brindis especiales…Notas de interés y más…¡Solo aquí!

*.-La exposición fue inaugurada en días recientes por la Lic. Alexia Foglia, miembro de la junta directiva del CCS, junto a la Lic. María Guevara…quienes destacaron la formación artística de Casiano leyendo su impecable hoja de vida…Se le invita a la población en general y a los estudiantes de colegio que llevan la asignatura de Artes Plásticas para que lleguen al CCS a apreciar una colección impresionante, llena de legado.

*.-Mayra, sobresale por su entusiasmo y pasión por las artes plásticas, es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes…ganadora del Salón Nacional de arte 2022, evento que anualmente realiza el Centro Cultural Sampedrano…es miembro de la Academia Mundial de Arte en Francia, además, forma parte de los colectivos: Pintores Sampedranos (CPS), Hondureños Acuarelistas, Asociación de Mujeres artistas de Honduras (AMAH) y Asociación de Artistas Plásticos (AHSP)…¡Una dama brillante!…La exposición estará abierta hasta el 22 de septiembre.

*.-27 años…cumplió en fecha reciente el destacado y querido profesional German López…la edad de los cambios fue propicia para reunir a su familia y circulo mas allegado de amigos, para un ágape único…el recinto seleccionado fue Casa Nostra, personal que brillo en atenciones para los presentes…Toda la dicha del mundo y muchos éxitos en puerta para German…Graficas que invitamos a apreciar en esta plataforma…#congratz.

*.-Nos fascino el ajuar de Nicole: completamente minimalista y exquisito en detalles…igual su impecable estilismo…reflejando su personalidad en todo momento…Miguel super elegante con smoking de reconocida firma internacional…Acompañaron a los enamorados en este importante paso de sus vidas: Raed Almassou y Widad Gabrie, padres de la preciosa Nicole…y Marinette Hasbun, orgullosa madre del apuesto Miguel.

*.-Fungieron como padrinos del enlace Canahuati-Almassou: el reconocido dirigente deportivo Selim Canahuati y la exquisita dama de sociedad Siham Gabrie…amigos contemporáneos de la pareja brindaron por la dicha de este joven matrimonio de sociedad e inmortalizaron los mejores momentos en un sublime posado para el recuerdo…A su retorno, los tortolos amueblaran su nuevo hogar con piezas de Elements y Ashley.

*.-Como esta regia boda…varias en puerta en este mes de agosto, uno de los meses mejor aspectados para casarse mis amores…el mes 8, numero del dinero, el mes que bendice a todos sus bien nacidos en estos 31 días…¡No hay agostino acabado!…y hasta el mas humilde, tiene su “guaca” bien escondida…o al menos…¡Se las ingenian para conseguir la marmaja!…Después de su cumpleaños verán la luz al final del túnel.

*.-Quienes brindan entre fotos y recuerdos por sus “Bodas de Papiro Egipcio” son los guapísimos Rafael y Karen Joya de Rodríguez, quienes en el 2022 protagonizaron la boda de sus sueños…más de una década como compañeros de estudios, amigos y novios…#WAO…¡ese si es amor del bueno mis vidas!…Se unieron por la vía cristiana por el pastor Valencia.

*.-Las honorables familias Rodríguez-Kawas & Joya-Irías, planificaron con varios meses de anticipación la recepción nupcial de sus hijos y confiaron en Denesse González para el montaje del ágape que congrego ambas familias y los más cercanos a la feliz pareja…El Salón Jerusalén del Club Arabo lucio sublime…Rafael y Karen son hijos de: don Rafael y Amal Kawas de Rodríguez y de Salvador y Sonia Irías de Joya.

*.-Quien departió “calladita” por su cumple es la guapa Nayeli Victoria Madrid Canales y se voló la nada despreciable edad de 22 añitos…En sus redes sociales le llovieron piropos y buenos deseos…familiares y muy cercanos congratularon a Nayeli con un íntimo sarao, con esas delicias que preparan las damas de su family, sin faltar el pastel de Versalles.

*.-Otra jovencita que departió en casa con los suyos es la guapísima Leonela Aguilar quien cumplió 19 primaveras… recordando el “fiestón” de sus 15 que organizo la experta Sonia Pineda en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe en el 2019… un año más que inolvidable para la hija de Leonel y Patricia Martínez de Aguilar, quienes la siguen consintiendo.

*.-La apreciada comunicadora Maribel Arriaza es otra de las nacidas bajo el admirado signo de Leo que parte pastel de por estas fechas… Se unen a la efeméride familiares y su círculo de colegas más cercano… Las congratulaciones para esta colega se adelantan online en sus redes sociales y sorpresivos presentes en casa…¡Kisses Mon Guerlain!…El Garden Court del Hilton Princess esperan a Maribel para pasarlo regio…Recinto favorito en ágapes de los comunicadores sociales.

*.-La dinastía Larach va de ágape en ágape…este jueves 3 agrega otro año más de feliz existencia el apreciado empresario Roger Larach y su esposa Diana Faraj lo sabe…se unen al jubilo de la fecha, toda la familia Larach en pleno, amigos cercanos y esos clientes fieles de la Panadería y Repostería Moderna, donde se degusta el mejor pan de la city…Bendiciones Roger.

*.-Siguiendo con el clan Faraj… Quien no para de abrir finos detalles es la bellísima Melissa Faraj, hija adorada de los queridos, Jorge y Elenita Pumpo de Faraj…Melissa hoy festeja su onomástico en el Club Hondureño Árabe y no dudamos que esas celebraciones sigan estos días por parte de sus amistades contemporáneas…¡Felicidades Melissa!

*.-Si de mujeres bellas y realizadas se trata: Andrea Erazo, la doctora en artes marciales celebra sus “Bodas de Sándalo” con su amado cibernético, el apuesto y culto joven Mark Kruger… luego de más de un año como novios y de haberse conocido en una aplicación musical por la web.

*.-De finezas va la cosa: Regina Kattán de Hasbun empezó celebraciones de cumpleaños el fin de semana por parte de sus más cercanas amigas… las felicitaciones para esta entusiasta dama se prolongan esta semana, cuando su esposo e hijos la congratulen en la intimidad de su linda residencia con ese catering de El Mezzonite y Azize.

*.-Uno de los mejores gineco-obstetras de Honduras y Centro América está de plácemes por estas fechas…nos referimos al ex Vice Alcalde de SPS, el Dr. Eduardo Bueso…y su guapa esposa Romina Pascua lo sabe, porque de buena fuente sabemos que junto a sus hijos, congratularan al carismático galeno solo como él se lo merece…Se unen al sarao todos los miembros del honorable clan Bueso-Hernández & Arias…Bendiciones Dr.

*.-Otra dinastía que esta de brindis por estas fechas son los Handal…con el onomástico de la distinguida dama, doña Diana Katimi de Handal, esposa de don Fouad y madre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán…igual que su apuesto hijo Fouad…El convite es organizado por la dinámica Vivian, quien se luce…Igual Carol con el menú…Muchísimos años más de vida para doña Diana Katimi de Handal.

*.-Quien también arranco brindis es la guapa amiga Katherine Canahuati de Handal, hermana del apuesto Jacobo Miguel Canahuati Jattín, quien sin lugar a dudas, será uno de los oferentes de los ágapes familiares de los que será objeto Katherine en su día de días… Su cumple es el sábado 5 de agosto, pero desde ya sus numerosas amistades le tienen preparadas muchas sorpresas…Bendiciones para Katherine de Handal.

*.-Si de féminas lindas se trata: Anita Álvarez y Ena Interiano, quienes en el 2019 celebraron sus onomásticos en algún rincón playero de la Costa Norte… bien bronceadas con Dior y luciendo lo último en ropa veraniega de Almacenes El Record…Este 2023 lo festejan con su círculo más cercano y degustando las delicatesen de Deriva Enoteca con esa cava de lujo…Desde ya les deseamos muchos éxitos en su nuevo año de vida.

*.-Regresan los festivales más esperados del año: LagoFest o Festival de las Joyas del Lago, que año con año acapara la atención de propios y visitantes en Santa Cruz de Yojoa y todas las zonas aledañas al Lago de Yojoa…así como el Soundwave de Utila, el chojín electrónico que copa completamente el cayo de esa linda isla…Por cierto, esta semana seremos visitados por nuestros hermanos de El Salvador.

*.-Regresando a SPS… dos importantes dinastías de la society, planifican al detalle los onomásticos de sus herederos: Valentina Orellana, hija de Guillermo y Giordana Kafati de Orellana…así como Roberto Antonio Álvarez, adorado primogénito de Roberto y Andrea Canahuati de Álvarez… ambos pequeños todos unos socialité en potencia a sus cuatro añitos.

*.-Este jueves 3 de agosto arriba a sus 12 añitos el pequeño José Miguel Handal, su madre Ena de Handal al igual que su abuela Salomé de Handal ultiman detalles para agasajarlo en grande…sus hermanos y pequeñas amistades se suman a las felicitaciones…Bendiciones José Miguel.

*.-Si de socialités se trata: la brillante abogada y ex Miss Honduras Mundo 1986 Nilcer María Viscovich Babun cumple años por estas fechas… más realizada que nunca con ese hogar ejemplar y unas hijas bellísimas…Y muy pronto agrega un año más de vida la polémica Miss Honduras 2002 Erika Ramírez… Saludos hasta Harlem NY donde radica con su guapo haitiano.

*.-Y la cosa va de beldades…porque nuestros pajaritos ceibeños nos confían que el honor de representar a la Novia de Honduras en el venidero Miss Honduras Mundo 2023, podría recaer en la estampa de la preciosa Delia Estefania Carias…quien ya ha representado al país en varios certámenes de adolescentes…¡Suerte para esta belleza de piel canela!…Mientras tanto, en la casa de enfrente, o sea Carimaxx, este viernes 4 de agosto eligen a la sucesora de la exitosa barbie Rebecca Rodríguez Mora.

*.-El grupo de aspirantes al Miss Honduras Universo 2023ya se encuentran en la Capital Industrial, todas ya producidas y más que listas para dar la batalla y batirse de lo lindo en ese escenario montado en el Club Hondureño Árabe…Sera al filo de la medianoche del sábado, cuando sabremos quien será la responsable de ser Honduras en el Miss Universo en noviembre próximo en El Salvador.

*.-Muy fuertes al cetro siguen sonando las bellezas de: San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma y la venus de ébano que representa a Puerto Cortes…dicen que esa morena tiene tumbao y se perfila para ceñirse la diadema de Carimaxx…otra morena rumbo al Miss Universo?…¿Sera?…Mientras tanto la capitalina Zuheilyn Clemente sigue “extraviada” de la palestra de El Hilo, donde hasta ya la borraron de los promos…Ni MICA, ni Gaby y menos Betty la mencionan…¿Qué paso ahí se preguntan muchos?

*.-“Naidem” da pelos y señales del Rostro del Año de los Premios El Hilo…ni los portales catrachos especializados en chismes…preguntan a diario por ella en el WhatsApp del show de espectáculos vespertinos de Canal 5 y hacen caso omiso a los cuestionamientos del pueblo…Unos dicen que Canal 11 le ofreció jugoso contrato para ser parte de su talento y que la Clemente se puso los moños, se cotizo y dejo botado el chojín de MICA…

*.-¿Así como el guapísimo Cesar Enamorado con HCH?…¿Se fue al mejor postor?…La Sonrisa Creest ya es parte de la Corporación Televicentro…es joven, galán, virgen, talentoso, humilde, con carisma y experiencia (al menos en TV)…El hijo de Maite, según nuestros psíquicos con su tercer ojo, quitándole sus tres pecados colgantes, es un santo…¿Sera?…y la próxima “fuga” del “Piquito Channel” podría ser Jefry Rodríguez: ¿Los del Cuarto?…¡Semanas antes de un cumpleaños pasa de todo mis vidas!

*.-En temas internacionales…nos saluda nuestra amiga La Gaviota Viajera desde Córdoba, Argentina, donde disfruta de lo lindo con su hija, yerno y nietos del acogedor invierno del Cono Sur…entre asados y fernet con coca, y los bellos atractivos turísticos del Centro Histórico de esa linda ciudad, donde vivió una temporada nuestra ex first lady Aguas Ocaña.

*.-“La Gaviotica” se dio su buen roll por Sao Paulo, Rio de Janeiro y hasta Punta del Este, en Uruguay…allá por donde paseo su esbelta figura la capitalina Soraya Wai en el Miss Atlántico Internacional, long time ago…Regreso a Córdoba Capital para celebrar el cumple de su hija en familia, con ese rico clima invernal que se disfruta allá por Carlos Paz.

*.-El 23 de septiembre “desbarajusta” de Córdoba rumbo a Frankfurt Alemania, con escalas técnicas en Buenos Aires y Miami…desde donde cruzara el charco buscando nuevos otoños en el Hemisferio Norte…La Gaviota anhela volver al Paris de sus amores y al Madrid de sus pasiones, antes de retornar el 23 de Noviembre a este su país de origen.

*.-Esa distinguida fémina no “suda” su carísimo skincare de Sisley por estas tierras…desde marzo voló a Argentina y de ahí a Alemania…su “cantón” lo dejo bien blindado y ya planea retornar para fin de año, donde por nada del mundo se pierde la Navidad, Año Nuevo y el Black Friday de Diunsa…donde renueva todo lo de su hogar junto a hermanas y sobrinos.

*.-De retache al Valle del Calore…quienes ya planifican brindis en algún mesón chic de la ciudad son los bellos Emilio y Valeria Soriano de Jarufe… quienes por estas fechas del 2021 se unían con todos los fierros en idílica ceremonia con posterior banquete en los salones del Club Hondureño Árabe…recinto que lucio más regio imposible, gracias al ingenio y buen gusto de la experta Alexandra Lockmer…¡Dichosas Bodas de Algodón!

*.-Carlos Ortiz y Beldi Marriaga celebran su segundo año de casados… Esta pareja unió sus vidas en matrimonio Angeli Gardens y fue el pastor Misael Marriaga, padre de Beldi, quien celebró la ceremonia nupcial…Ellos viajaron desde USA para celebrar su unión matrimonial junto a familiares y amigos…Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos coordinaron y decoraron esta hermosa boda…#Blessings.

*.-Seguimos con efemérides nupciales y en esta ocasión recordamos el enlace de Aarón y Julissa Rodríguez de Pineda, quienes en algún lugar del mundo (may be el Paris de sus sueños) brindaran con champaña por cinco felices años de casados…#WAO…¡cómo pasa el tiempo!…Los Pineda-Rodríguez celebraron ambas ceremonias en The Marine Chivana, Puerto Cortes, bajo el sello Acontecimientos…con honey moon en Europa.

*.-La Edad de Cristo: 33 añitos muy bien distribuidos en su atlética anatomía, celebro por estas fechas el apuesto Anthony Ramos…rodeado del amor de su familia y sus más allegados…Otro galán que arranca celebraciones este fin de semana es Jean Paul Irías, más conocido como El Rey de los Chojines de Canal 5…”My ángel morning” según doña Loren.

*.-Otra que celebra de forma muy íntima y a bajo perfil sus “Bodas de Algodón” es la reconocida abogada Alexa Aragón…actual Gobernadora Política del Departamento de Cortes y asesora legal de los Carimaxx…la bien llamada “Gober-Fashion” brindara con el amor de su vida por ese segundo año de casados…¡Eterna musa del colinense Arielito Perdomo!

*.-Bien hidratado y blindado con la línea solar de Dior que le recomendó Lizza Fiszman en Almacenes El Record, se conecta Grimorio desde su bella Paris…donde se refresca con la bruma que emana la majestuosa fuente de los jardines del Trocadero…¡Hace un calor de los mil demonios, peor que San Pedro en Mayo y Junio!…según lo expresado por mi amigo, quien de por si es enemigo de la ropa interior y por aquel verano ni se diga…#lol

*.-Mientras tanto desde Comayagüela…se conecta El Zambo Cipriano para comentarnos un chisme que ya corre como pólvora encendida en todo el mundillo del “showbiz”…lean la farándula catracha de por aquellos lares…versa sobre una sexy influencer de quien alegan, es la “novia” de poderoso jefe de una organización de jovenzuelos, muy mal vistos…lean “marimba”…#plop…Según dicen, es quien supuestamente financia su “carrera”…#WTF….¡Con razón le temen y se humillan a ese monumento!

Cerramos con una “bomba-cañón” que ya es TT en todos los ágapes chic & VIP de la Gran Ciudad…aquella que se encampano por demás del stripper en su despedida de soltera, se lo llevo a vivir con ella y cancelo su compromiso con noviazgo de 5 años…#plop…ahora el tipejo la “baja” con cuanto puede a ella y su familia, amenazándolos con decir todo lo que sabe de ese clan…¡Cría cuervos y te sacaran los ojos!…Fíjense bien con quien se meten, no es oro todo lo que brilla…Hasta la proxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%