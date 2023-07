Chicha y Limón martes 11 de julio de 2023

Photo Credit To El verde en tendencia… muy a su estilo vimos ataviada estas cuatro guapas damas en la boda de Gigi Ferez y Renán Núñez

JULIO AVANZA!!…Y el ombligo del año nos seguirá sorprendiendo…Los seniors brillan en su gran noche…Supermercados Colonial lanza su promoción “22 años con tu super sampedrano” …¡Ese Chevrolet Tracker-23 puede ser suyo estimada lectora!…Brindis especiales por fechas memorables…Los que parten pastel…El chismorreo que todos esperan…Los que no llegaron ni al año de casados…Se divorcia Ricky Martin y dicen que por Bad Bunny…¿Sera?…¡Arrancamos mis vidas!

*.-Una de las galas prom más esperadas de la society sampedrana se celebró con toda la pompa y circunstancia…nos referimos a la fiesta de la Ágape Christian Academy…galería completa a full glow que les presentamos en dos entregas imperdibles en Farah La Revista…Esa generación ya esta debidamente registrada y matriculada en la UCENM y UTH…estudios que compaginaran con laburos en Altia Business Park…Idem las bellas y bellos de la Valle de Sula y Mount View Academy.

*.-Julio arranco con una de las “bombas chismísticas” más detonantes en el ambiente artístico: el divorcio de Ricky Martin con su artista de la plástica Jwan Yosef…un sueco de origen sirio que residía en Londres cuando “chateaba” vía Instagram con el astro boricua…Las malas lenguas dicen que esa unión venia desgastada desde la pandemia…cuando el pintor agarro al portorro de ATM…o sea que solo era sacadera de pisto.

*.-Las mas viperinas ventilan un tercero en discordia en ese celebre matrimonio con cuatro hijos en común…dos de Ricky aparentemente gestionados con la socialité Eglantina Zingg y otra parejita junto a “Juan José”…Citan el nombre de Bad Bunny como supuesta manzana de la discordia en esa pareja…Cuando Ricky (capricornio) se fija en alguien, no quita el ojo de su presa hasta que la consigue…¡Amanecerá y veremos!

*.-Otras uniones que se tambalean en la cuerda floja de la fama mundial son: Cristiano Ronaldo y su Georgina Rodríguez, Los príncipes de Gales William y Kate…así como los Duques de Sussex, Harry y Megan…de quien dicen pide una millonada por ese divorcio…¡Agua que me quemo!

*.-En el caso de los royals de Gales, Kate esta tratando de salvar su matrimonio a como de lugar, tapando jetas y hasta haciendo show publico…ante el disimulo de William, de quien dicen, no deja de pegarle al vidrio de pub en pub y muy bien acompañado…Los hijos de Carlos de Inglaterra y la malograda Lady Diana Spencer, heredaron el gen del divorcio…¡Por cierto, el ojo de nuestros psíquicos vislumbran severos problemas de próstata en Carlos III!…¡Quizás hasta lo operen este año!

*.-Quienes brindan con champagne por su primer año de casados son: Gerardo y Keimi Baca de Cruz…fue el padre Edwin Nieto quien ofició la misa de esponsales en la iglesia San Vicente de Paul…luego ambas familias y sus más cercanos brindaron en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens por la dicha de la pareja…#Blessings…¡Dichosas Bodas de papiro egipcio!

*.-Todo con el sello de las geniales damas de la firma Acontecimientos, quienes ornamentaron ambos recintos con el sello de buen gusto de la novia, las madres de los ahora esposos y por supuesto Lidabel Sánchez de Mena con sus hijas…a su retorno a tierra firme, Gerardo y Keimi fijaron su residencia en esta ciudad…para tal fin, rediseñaron su nido de amor con las bellezas que nos ofrecen: Elements y Diunsa.

*.-Quienes siguen abriendo finos presentes por su reciente onomástico, son los populares: Olga Sirey Moran Castro, más conocida como Sirey Moran…la chica que mejor el huele el CH de Carolina Herrera, jodido…la actual Nuestra Belleza Latina de Univision celebro en la Ciudad de México con postres de: Garabato, El Globo y Montparnasse y demás mesones en La Condesa y Polanco…Mientras que por estas tierras, Carlo Jair Costly se vio finamente congratulado por el amor de su vida, Tita Torres, quien lo sorprendió como siempre.

*.-La experimentada reina de belleza continua recibiendo las congratulaciones y mimos de su apreciada madre, la reconocida abogada ribereña Olguita Castro y sus numerosas amistades que atesora en la Perla del Ulua…donde cada vez que su agenda le permite, se escapa para degustar las baleadas con todo que le ofrecía a su “roomie” en el Miss Universo, la boliviana Antonella Moscatelli…¡La gozaron de lo lindo!

*.-Moran & Moscatelli armaban unos despapayes de “Padre y Señor mío” en esa amplia habitación doble, con vista a la costa de Manila en Filipinas…¡Hasta volaban las cascaras de mandarina que devoraba sin piedad la dulce boliviana, quien no salía de esa camota king size!…jijijiji…Sirey se alista para cubrir su segunda edición de los Premios Juventud el venidero 20 de julio en Puerto Rico…¿Se reencontrara con su amigo el actor venezolano Emmanuel Palomares?…Este jueves cumple 33.

*.-En la intimidad de ese lindo hogar que forma con Roberto Tejada, apago las 62 orgullosas velitas de su pastel la estimada socialité y amiga Margarita Kawas…más adorable que nunca, con ese cálido trato que le da a todos los que tenemos el placer de conocerla…Se unieron al ágape: Andrea de Peralta con su esposo Onías e hijo, así como el apuesto Javier.

*.- Saludamos a todas las personas que por estas fechas brindan por un año más de vida… empezamos con la gentil y talentosa dama Gracibel Crespo de Larach, esposa de Luis Larach, quien sigue abriendo finos detalles por su onomástico…Felicidades Gachy.

*.-Nos cuenta El Zambo Cipriano… que la hermosa residencia de Nasry “Tito” Asfura, ex Alcalde del Distrito Central, estará repleta de sendos arreglos florales a cuales mejores… ese living será todo un jardín, como los que nos deleita la firma Hermes…Este “finde” celebra un año más de bendiciones la encantadora dama Lisette de Asfura, ex Primera Dama de Tegucigalpa y Comayagüela…#WAO…A brindar en La Cumbre!!… Por cierto que los vimos en San Peter acompañado de altas perperas del nacionalismo del norte del país, al parecer “Papi” será candidato único de los “cachos” en las próximas elecciones.



*.-Seguimos en la Zona Central: enviamos un cálido saludo de felicitación para la distinguida dama, Rosario Córdova, quien por muchos años se desempeñó como directora del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI)…Rostro Guerlain fijo en la prensa de nuestro país… Doña Rosario sigue recibiendo las congratulaciones por su onomástico.

*.-La exquisita socialité Lorette Kawas festejó íntimamente un año más de realizaciones… seguidita de su bella hija Paola, Lorette agradeció a Dios por permitirle celebrar con los suyos un aniversario natal… a la cita social no faltaron sus hermanas y sobrinos, le desearon toda la dicha del mundo a una dama que se ha sabido ganar el corazón de todos… #Blessings.

*.-La cosa va de gente fina…Este fin de semana celebra su quinto cumpleaños como dama casada, la exquisita socialité Ilda Ledbetter de Boquín, esposa del caballero Luis Tirso Boquín… una boda que sorprendió a media city a fines del 2018 e inicios del 2019…Ilda ha venido recibiendo los buenos deseos de sus numerosas amistades y los saraos seguirán.

*.-El joven y apuesto divo de Supermercados La Colonia, Miguelito Vargas, agrega un año más de vida el próximo lunes 17 de julio (arrancando la Luna Nueva, donde todo lo nuevo se impone)…Miguel celebrara como siempre: trabajando como Dios manda… Vargas será congratulado por su familia y no faltaran esas múltiples felicitaciones vía redes sociales por sus amigos…en su día de días no faltarán esas delicias que solo se encuentran en su centro de labores…¡Bendiciones galán!.

*.-Este fin de semana arranca celebraciones de cumple el talentoso artista del pincel Julio Visquerra ((padrino de “Las Moon”))… lo que desconocemos es donde pasara su efemérides el maestro Visquerra, si en su preciosa galería en Valle de Ángeles, Tegucigalpa o esta ciudad…Bendiciones maestro y a brindar con su exquisita cava de vinos.

*.-Este sábado…agrega un año más de feliz existencia la apreciada dama Rosario de Núñez, dilecta socia del Club Internacional de Mujeres…sus amigas desde ya la congratulan online en las distintas redes sociales donde doña Rosario está debidamente acreditada…¡Que lo pase súper bien!.

*.-Siguiendo en las cumbres capitalinas, agrega Cipriano que la glamurosa dinastía de los Atala siguen celebrando el cumple de uno de sus patriarcas… nos referimos al siempre apuesto Pedro Atala, “El Águila Mayor”…quien esta semana celebra su cumpleaños junto a la bella Tania Ortéz y su preciosa hija Paulina…¡Quien ya los estreno como abuelos!

*.-“Pedro Baleada” como lo bautizo el tremendo comunicador y humorista del doblaje radial Armando Redondo Licona…hermano de Linda y del inolvidable Ricardo…Todos hijos de la entrañable matrona Margarita Licona…ex vecina de La Leona donde recordamos a la también madre de Roberto Ordoñez…padre de la Miss Comayagüela 86: Isbela Roismabel Ordoñez Flores…heredera de doña Isbelita, orgullosa hija de Maraita FM…Vos como que conoces bien esa dinastía…#Uyyyy…Desde Fabio y Blanca, hasta Luis Humberto Rivera Licona…¡Primisímos del abogado RRR!

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad del Valle de Sula, departen con sus respectivas familias por una efemérides en común: sus “Bodas de Sándalo”… nos referimos a los encantadores: Julio y Damaris Méndez de Chacón, así como Cesar y Kimberly Ramos de García, quienes se unieron al sagrado sacramento del matrimonio en dos bodas inolvidables.

*.-Otras “Bodas de Sándalo” son las de Alexander y Carol Hernández de Torres, quienes en el 2018 dejaron a medio país con la boca abierta… sorpresa total que nadie se esperaba tan pronto y con tanta pompa… bien dicen que en silencio los proyectos cuajan mejor… ambos novios lucieron impecables de felicidad y distinción, en la misa oficiada por el padre Henry Asterio Rodríguez en la iglesia María Reina del Mundo.

*.-Seguido de un regio banquete en el salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe…ambos recintos magistralmente decorados por Jackie Cabrera, bajo la tutela y planeación de Susana Prieto… La ex mariana Irela Pérez se encargó de protocolo y logística…¡una sublime puesta en escena!

*.-Luego de los actos, se disfrutó de una rumba a cargo de Los Clásicos y DJ Bishop… Los Torres-Hernández son hijos de: Rodolfo y Pily Verdial de Torres Lazo, padres del apuesto Alex; y de José Gustavo y Maribel Polanco de Hernández, padres de la bella Carol…¡Benditos cinco años de casados!

*.-Muchas felicidades a Claudia y Orvín Gonzáles en su décimo aniversario de bodas…ceremonia celebrada en los Jardines del Hotel Hilton Princess y recepción post boda en los Salones Bristol…imperando una combinación amarillo, naranja & ivory, armonizando con lirios, cartuchos, rosas y margaritas…Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos recrearon un Eden…¡Benditas “Bodas de Aluminio”!…¡Red Diamond, el mejor de todos!

*.-La siempre distinguida dama de sociedad, Rosa Idalia Arias de Gavidia, celebro en la intimidad de su hogar su onomástico… rodeada del amor que le profesan sus lindas hijas, nietos y esas amistades que doña Rosa Idalia ha venido cultivando toda su vida… desde cuando con su inolvidable esposo, el abogado Luis Francisco Gavidia, integraban el Comité del Casino Sampedrano…Se unen a las congratulaciones la familia Herrera-Canales.

*.-El apreciado caballero de las artes, Antonio “Tonny” Sansur, es otro de nuestros dilectos cumpleañeros de estas fechas… Sera precisamente su bella hija Blanca de Hawit, junto con su apuesto esposo Andrés e hijos, quienes sorprenderán a Tony con un ágape familiar muy especial… Muchos años de vida para este sobresaliente caballero de esta ciudad.

*.-Quienes recuerdan sus “Bodas de Hierro” son Alex y Angelita Castejón de Maldonado, cuyas ceremonias civil y religiosa se celebraron en los acogedores parajes de Angeli Gardens… al mejor estilo USA o Europa, los novios ataviados con atuendos vintage, protagonizaron en el 2017 una de las bodas más alegres de los últimos años, de mañanita y con la frescura natural de El Merendón…¡Felices seis años de casados!

*.-Una pareja que ya se consolida como una de las más ejemplares de la sociedad sampedrana son Sergio y Sugey Laínez de Portillo, quienes por estas fechas conmemoran su segundo aniversario nupcial…memorable misa de esponsales oficiada en la iglesia La Sagrada Familia de Fundación Mothivo…Se unen a esta efemérides toda la familia Portillo-Laínez.

*.-De nuestro “Baúl de los Recuerdos”, hoy rememoramos unas de las bodas más románticas del 2019 y cuyos protagonistas se disponen a celebrar en casa con sus más cercanos… esas “Bodas de Lino” que Gabriel Arturo Rodríguez y Miriam Johana Enamorado de Rodríguez se disponen a departir en familia…Azize, La Marguerita y Arnie’s los esperan.

*.-Los Rodríguez-Enamorado… se unieron por la vía religiosa en una emotiva homilía nupcial oficiada en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, por el padre Henry Asterio Rodríguez, hermano del novio, quien enfatizo varios puntos de la misa, ya que lo conocía mejor… jijijijij… el banquete de esponsales se celebró en tiempo y forma en los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel & Club Copantl…un enlace único.

*.-Ambas estancias, delicadamente ornamentadas por Jackeline Cabrera, bajo la tutela de Alexandra Lockmer, quien planeó, organizó y cuidó cada detalle de la boda Rodríguez-Enamorado en todo momento… Los Salones Napoleón lucieron como nunca, con esa monumental puesta en escena digna de un film: la opulencia de la plata se fundió con lo sobrio del gris.

*.-Los tortolos son hijos de las respetables parejas formadas por: Henry Asterio y Miranda Romero de Rodríguez, padres de Gabriel; y Aarón Enamorado y Maritza Ayala, padres de Miriam Johana… pareja de enamorados que tuvieron el honor de ser apadrinados por Adalberto y Astrid de Casco… Por ahí vimos siempre elegante a la ex Designada Presidencial María Antonia Rivera, divina en negro…Felicidades.

*.- En Hilton Head Island, South Carolina…festejó su onomástico el especial caballero de la sociedad sampedrana don Luis Flores y la artífice del ágape no podía ser otra que su queridísima esposa Esmeralda de Flores, quien junto a sus hijos, organizan las mejores celebraciones familiares…#Blessings…Los Flores fueron “vecinos” nuestros cuando gerenciaron con mucho acierto “Gimnasio Olímpico”…donde esculpía su físico el modelo Oscar López, previo a su competencia en el Míster Honduras 97 ganado por Alejo Gallo.

*.-Quienes siguen tan felices como el primer día que se conocieron son los especiales: Orlando Josué y Karen Dariela Fajardo de Valenzuela, quienes ya planifican con sus respectivos padres, una cena para celebrar su tercer año de casados…A fines de Julio, los Valenzuela-Fajardo recuerdan sus despedidas de soltería y esas bellas uniones de las cuales fuimos testigos.

*.-Otra pareja que sigue celebrando en familia sus primeros cinco años como esposos son los guapísimos: Gustavo Adolfo Guerrero y Neyde Landa Blanco de Guerrero…quienes por estas fechas del 2018 departían con mucha pompa en su enlace que congrego: familiares, amigos y compañeros de labores en un sarao sin precedente que aún se recuerda.

*.-Los ahora esposos son hijos de los estimados matrimonios formados por: Francisco Guerrero y Mirna Mendoza y Antonio Landa Blanco y Doris Elena García de Landa Blanco, quienes lucieron impecables para el enlace de sus hijos, que a la vez, unió a dos familias de renombrada honorabilidad… Neyde Jane lució preciosa con ese majestuoso ajuar de David’s Bridal y Gustavo, muy galán en traje formal con detalles ascot.

*.-Si de glamour se trata…Según Wikipedia la representante de Honduras para el Miss Grand International 2023 es la copaneca Brittany Marroquín…quien gritara Honduras en Vietnam el venidero mes de Octubre…O sea, que la recién electa Miss Grand Honduras va para el próximo 2024…Esta justa es dirigida acertadamente por Amelia Vega, bajo una producción de Mauricio Medina, con Roger Cuadra como el divo de pasarela y estilismo…Fotografía y redes sociales a cargo de David Rivera.

Me sigo resistiendo a creer que Bad Bunny se metió en el matrimonio de Ricky Martin y Juan José…hasta no ver no creer dice el dicho…¿No era que el conejo malo andaba con Kendall Jenner?…al parecer solo eran “comadres” para el reality de Hulu…Hoy la top model sale con el polémico Kylian Mbappe…¡Me caigo y me levanto!…¿Cuantas sorpresas más nos depara este mes de Julio?…Mientras tanto, como dice nuestra Petra: “ a barrer, trapear y a seguir adelante”…jijiji…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense ya saben que los queremos en P!#$%&.