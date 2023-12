Chicha y Limón martes 12 de diciembre de 2023

Photo Credit To Las marianas promoción 78, festejando su tradicional reunión navideña

FELIZ DÍA LUPITAS!!…La feligresía católica festeja a La Guadalupana…De plácemes por estas fechas: Vilma Karow, Carolina Canahuati, Lily Sucrovich y Guadalupe Funes Rheinboldt…benditos entre ellas: Karl Berkling y Mario Marcos…La bella Emily Nasser Bados sigue abriendo finos presentes por sus dorados 15…Imágenes del festejo por los 78 años de la Escuela Victoriano López…Los convivios navideños de la ANPI y la CCIC…Juan Diego y Daniela Orellana-Filipi de luna de miel…Alberto José Paguada viene en camino…La Big 40 de La Salle Prom 83…Chismes y más solo aquí.

*.-Los padres de la quinceañera, los lasallistas Rafael Stuart y Jenny Selene Bados de Nasser, elegantísimos y super orgullosos de ver convertida a la nena de casa en toda una señorita…Emily bailo el vals con su padre y su guapa madre Jenny Selene le obsequio una joya de la familia refrendada con el sello Zared Joyeros…Un baile que se prolongo hasta las primeras horas del dia siguiente y que sigue acaparando vistas en las redes sociales de la familia Nasser-Bados…Todo el éxito del mundo para Emily.

*.-Otro evento en tendencia en la society es el magistral concierto de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula en el marco de una efemérides muy especial: El 78 aniversario de la Escuela Experimental de Música Victoriano López…donde también se rindió un merecido homenaje a la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano por el constante apoyo dedicado a la escuela de música, que ha graduado destacados baluartes.

*.-En este evento se hizo gala del talento musical de los jóvenes que se forman en esta prestigiosa institución musical orgullo de San Pedro Sula, y que recién han regresado de una exitosa gira artística de la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, Estados Unidos…En La Victoriano se graduó de Bachiller en Educación Musical la ex reina de belleza Cynthia Maribel Zavala, Señorita La Lima y Miss Honduras Internacional 1988-89.

*.-El Concierto fue ofrecido por la Orquesta Sinfónica Victoriano López bajo la dirección del maestro Jorge Luis Banegas y como invitados especiales el Coro de la Universidad de San Pedro Sula…Eventos como estos vale la pena apoyar periódicamente para seguir fortaleciendo el arte en SPS y el Valle de Sula…Con el apoyo de todos seguirá en operaciones esta valiosa casa del aprendizaje musical, cuna de grandes valores.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Chicha y Limón martes 5 de diciembre de 2023

*.-Del majestuoso Teatro José Francisco Saybe retornamos al Club Hondureño Árabe, para un ágape de temporada que sigue cosechando comentarios en las plataformas digitales de sus protagonistas…nos referimos a la cena navideña del talento humano de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (ANPI) que tuvo lugar en Meza23.

*.-Elegantísimos y en un ambiente de agradable fraternidad, directivos de la ANPI, dirigidos por su presidenta Jessica Lara, festejaron los logros obtenidos durante 2023…entre ellos conseguir constituirse legalmente como asociación al recibir su personería Jurídica…Mas éxitos para el 2024.

*.-La comunicadora, RP y planner, Denia Fernández-Flores Gómez regresa a la palestra con un fabuloso proyecto: la idílica boda Filipi-Orellana…Efectivamente, la firma Eventos Defer fue la artífice de plasmar el sueño de amor de Juan Diego Filipi y Daniela Orellana-Filipi, quienes se unieron por las leyes divinas en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, contando con la bendición del padre Alex Ramos.

*.-Diciembre esta copado de eventos en casi todos los recintos chic de esta ciudad…lugares disponibles que den señales de humo…entre bodas, cenas navideñas y reencuentros de colegio para brindis de graduados, los cupos están limitados por horas mis vidas…Pero para la generación 1983 del prestigiado Instituto La Salle su aniversario de graduados de las aulas de clase fue planificado con meses de anticipación….una nota imperdible en este portal donde seguramente reconocerán a muchos de ellos…Por ahí vimos a Carlos y Cruz María Fernández de Suazo, quien repite sarao.

*.-Para aquel entonces, La Salle era un colegio únicamente para caballeros, con el correr de los años se volvió mixto para el beneplácito de los varones…pero la Clase del 83 compartió sus vivencias con sus respectivas esposas, quienes arribaron guapísimas a Meza23 del Club Árabe, para departir con sus conyugues en esa memorable efemérides: 40 años son 40 años…y esos caballeros lucen mejor que nunca: compartieron anécdotas donde las sonoras carcajadas hacían eco a varios salones.

*.-El Salón Los Forjadores de Expocentro, se revistió de magia con el espíritu navideño en cada detalle de su decoración…los tonos dorado y blanco impregnaron de éxito y paz cada uno de sus espacios…la atmosfera arriba citada correspondió al telón de fondo de la ya tradicional cena decembrina del personal de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, talento humano que lucio sus mejores galas en tiempos de compartir.

*.-El ágape navideño fue presidido por sus ejecutivos: Eduardo Facussé, Carla Pantoja, Roberto Nasser, Tatiana Paz y Raúl Reina…quienes brindaron por los éxitos alcanzados en este 2023 y las metas trazadas para el 2024…rogando al Todopoderoso por salud y sabiduría en un nuevo año de retos para la organización empresarial mas importante de Honduras…entre villancicos, rifas y la camaradería que los caracteriza, el personal departió y compartió posado con este portal…¡Felices Fiestas!

*.-En algún lugar del planeta brindan entre fotos y otros recuerdos, la encantadora pareja formada por Frank y Cecilia Amaya de Sobalvarro…apuesto nicaragüense y preciosa guatemalteca que se conocieron por esos azahares de la vida y entre amigos surgió el flashazo…El padre Enrique Salvatierra los caso en la iglesia María Reina del Mundo en 2019…Los Sobalvarro-Amaya bendicen sus “Bodas de Lino”.

*.-Siguiendo con glamurosas cumpleañeras…La estilista Ada Santos agrega un año más de vida esta semana…y la socialité luce como caoba de Lancetilla…los años le hacen lo que el viento a Morazán…porque aún conserva esas medidas de soltera con las cuales bailo y bailo…#Blessings.

*.-Y de bellas va la cosa…porque esta semana también celebra por todo lo alto su efemérides, la encantadora rotaria Karen de García y será su gentil esposo César quien la sorprenda con finos detalles…se unen a las felicitaciones de Karen todas las damas del Club Rotario de San Pedro Sula, familiares y amigas de sus distintos centros de estudio.

*.-Una sagitariana de altos kilates: guapísima, líder, carismática y con un alto espíritu altruista…El jueves los García parten pastel, pero nos cuentan que los festejos para esta dama se prolongan…Hotel & Club Copantl con sus maravillosas opciones esperan a Karen, con su familia y amigas para vivir momentos inolvidables en esta fecha…#Congratz

*.-Otra beldad que no para de abrir finos presentes es la linda damita Verónica Larios-Chicas, esposa de José Martin Chicas, Cónsul de Corea en San Pedro Sula…Verónica cumple años hoy, el mero día de la Virgen de Guadalupe, más que bendita como todas las personas que nacieron en esa especial fecha del calendario católico…#Guadalupanas.

*.-Se unen a la dicha de Verónica, sus honorables padres Roberto Larios Silva y Elenita Durón de Larios…Los Chicas-Larios celebran este onomástico en familia…Muchas felicidades Verónica…El Garden Court del Hilton Princess, espera a Verónica y sus amigas para seguir brindando por muchos años más en la vida de esta reconocida socialité.

*.-Otra hija predilecta de la Virgen de Guadalupe es la exquisita empresaria Carolina Handal de Canahuati…Madame Eleganza sigue abriendo finos detalles, entre sendos arreglos florales que ornamentan su living…Su cumple es hoy, igual sigue recibiendo las congratulaciones de sus múltiples amistades que disfrutaron su coctel navideño…#Kisses.

*.-Aquí entre nos…les comentamos que la honorable dinastía de los Mena-Pineda & Sabillón, tienen doble sarao de cumple este fin de semana: Ricardo y Ángel Ramón Mena, festejan su día de días…Hijos de los apreciados don Ángel Ramón y doña Tina Pineda de Mena…y hermanos de Marissa Jackeline Mena de Milla…¡Salud caballeros!

*.-Hasta ceibita la bella…enviamos por adelantado un fraternal abrazo para el célebre diseñador Eduardo Zablah…quien este sábado alcanza un peldaño más de ese lujoso condominio que lleva por vida…El director del Miss Honduras Mundo ultima los detalles de su pupila Yeltsin Almendarez ante el venidero Miss Mundo a celebrarse tentativamente en India el mes de Marzo del 2024…¡Yeltsin y la polaca siguen reinando!

*.-¿Quiénes serán las ungidas catrachas ante los próximos compromisos internacionales?…Ya casi viene la Feria de Manizales con su antañón Reinado Internacional del Café…nos encantaría ver ahí a la distinguida ceibeña Sandra Hinds…Mientras tanto Promociones Gloria de doña Gloria Limpias ya anuncia con bombos y platillos su Reina Hispanoamericana para el 28 de enero…¿Acaso Ana Grissel Romero será nuestra reina?

*.-Dos parejas más brindan por estas fechas por sus “Bodas de Lino”: Milton Javier Rápalo y Zoila Leonela Tabora de Rápalo…enlazados por el pastor Francisco Enamorado con banquete en los salones Napoleón del Copantl…y fabulosa luna de miel por las Islas Griegas…Oscar y Stephanie Novoa de Gáleas también aquilatan cuatro años de feliz vida matrimonial.

*.-Los Gáleas-Novoa cultivaron su idilio por seis años en Nueva Orleans, donde actualmente residen…pero su terruño los llamo a celebrar su linda ceremonia nupcial en esta ciudad y el reciento elegido fue los salones Emperador del Copantl…Como ellos, muchos catrachos planifican boda para el venidero año 2024…Los mejores meses: Febrero, Junio y Agosto.

*.-Festejan seis años de matrimonio Jorge Coello y Zabdy Pineda, ceremonia y recepción celebrada en la Iglesia Reformada de Villanueva donde el Pastor Jacobo Coello padre del novio quien los declaro unidos en matrimonio ante unos mil invitados…Otro éxito más refrendado por el sello Acontecimientos…Felices Bodas de Hierro Coello-Pineda.

*.-Una boda que dejó encantado a medio Saint Peter en el 2018, fue la de los bellos Michael y Carolina Vindel de Poole, quienes brindan por sus “Bodas de Madera”…ese estilo Greenery rompió los esquemas tradicionales en la ciudad, aunque en Europa y Estados Unidos esa inspiración fue alarido de la moda entre las wedding planner de por allá.

*.-Lidabel Sánchez de Mena y su staff de Acontecimientos superaron el reto decorativo y además planearon al detalle cada etapa de la ceremonia y recepción postboda que tuvieron como escenario los jardines del Hotel Hilton Princess…El Garden Court espera a los Poole-Vindel para seguir rememorando cinco años repletos de amor…#Blessings.

*.-Celebran sus “Bodas de Lino” los jóvenes Denis Lardizabal y Laurita Medina ceremonia religiosa que se realizó hace cuatro años en la Iglesia Cristo Resucitado de Villas Mackay y fue el padre Enrique Silvestre que los declaro unidos en matrimonio…La recepción Post Boda en el Hotel Maya Colonial que lucio sus mejores galas para tan especial ocasión.

*.-Exclusivo recinto decorado en los tonos Ivory, rosado, celeste & silver, por Scarleth y Lidabel de Mena de la firma Acontecimientos…las expertas coordinaron cada detalle de esta hermosa boda donde el amor de ambos era evidente…Bendito cuarto aniversario de bodas para Denis y Laura.

*.-Este fin de semana celebra un año más de vida la dinámica y altruista dama de la sociedad sampedrana: doña Naval Canahuati de Burbara…rodeada del amor de hijos, nueras, yernos y todos sus nietos, que le celebraran con una reunión muy familiar organizada por sus hijos Siham de Larach, Nadia de Vega, Yaudet y Elías Burbara….#BlessingsLady.

*.-El clan Faraj tirará la casa por la ventana, con una de las efemérides más esperadas de esa honorable familia: el cumpleaños de doña Lily de Faraj, que será festejado con bombos y platillos por todos sus hijos y nietos…nada mejor que cumplir años en plena víspera navideña.

*.-Brindan por su primer aniversario nupcial los jóvenes Fredy Armando Cálix y Susan Rodríguez…se unieron en el 2022 en la Iglesia María Reina del Mundo y recepción post-Boda en los Salones Emperadores del Hotel Copantl…la experimentadas Lidabel y Scarleth Mena con su firma Acontecimientos transformaron los salones en un jardín floral.

*.-Desde Tegucigalpa nos cuenta El Zambo Cipriano…este fin de semana en La Cumbre, brindará en familia por un exitoso año más de vida el distinguido caballero Guy de Pierrefeu…El ex presidente de la CCIT, ejecutivo del COHEP y actual presidente del RAP, luce mejor que nunca, gracias al amor que le profesa su guapa esposa Marisol…¡Bendiciones!

*.-74 años de dicha y plenitud, agrego en fecha reciente el encantador caballero don Víctor López…la cita del brindis familiar fue en su bella residencia en Villas Matilda, donde convergieron hijos, nietos y muy cercanos…Infaltables los guapísimos Oscar y Katherine López.

*.-Con promociones especiales y renovado menú, celebran los Vallecillo-Bouloy el sexto aniversario de éxitos de su restaurante La Marguerita…efemérides que Gustavo y Paola celebraran con sus más cercanas amistades y esos clientes que ya son parte importante de este gourmet que llego para quedarse en el buen gusto de los sampedranos.

*.-Seguimos con nuestras efemérides con la destacada diseñadora capitalina Gioconda Berlíoz…madre de la comadre de Xander Reyes: Pily Luna…Doña Gioconda celebra por estas fechas su cumpleaños.

*.-Cobijada por el amor de hijos y nietos…Se suman sus colegas y genios del diseño de modas…aunque doña Gio ya esta retirada del exquisito oficio…Obras de arte que aún conservan muchas socialités.

*.-Quienes parten pastel en estas fechas es el espigado caballero Karl Berkling…Idem nuestro amigo Mario Marcos, esposo de la ex sirena olímpica Maritza Rojas de Marcos…comadre de alberca de las divas Fortín, Ramón Valle y Plutarco Castellanos casado con Claudia Fortín en Boston.

*.-Cierra Cipriano sus efemérides capitalinas con el onomástico de la encantadora comunicadora Conchita Montoya…una de las cinco máximas divas de la society nacional, según MICA: Blanca Bendeck, Nora Schauer, Conchita Montoya, la inolvidable Farah Robles y el mismísimo Caballero Leiva…Así lo pregono por décadas el propio divo de XtraTv y El Hilo…#lol.

*.-El Salon Pulhapanzak del Copantl lució copado de almas para una celebración muy especial: el ágape navideño del Grupo Logístico Adinter, que congrego a todos los ejecutivos a nivel nacional de ese importante conglomerado…luciendo sus mejores galas, departieron y agradecieron por los éxitos del 2023…Mas galán que nunca llego Darío Pejuan, sobrino de las divas Van Tuyl…indudablemente los genes de belleza predominan.

*.-En la gala de graduación del Instituto La Salle… se reconoció la excelencia académica de dos reconocidos socialités: Hiam Bendeck y Juan Jose Andonie Larach…además de las bellas: Andrea Paz, Anita Aguilar, Ximena Rivera y Angelica Nolasco… Brillaron con su fresca juventud y la última moda en gala.

*.-El sábado pasado fue el concierto de El Buki Marco Antonio Solís…hijo adoptivo de Honduras…siempre llena recintos a reventar…En SPS no fue la excepción porque caravanas enteras arribaron de todos los puntos de la Costa Norte y el Occidente del país, aunque muchos se quedaron con las ganas de asistir, pero la situación está canija…Una parejita llamo la atención: una reconocida “influencer” estrena Sugar Daddy…¿Adivinen?…¿Ya se divorció ese acaudalado señorón?…¡Para exhibirse así de acaramelado!…#OMG.

*.-Si de redes y demás plataformas sociales se trata: un polémico audio se está volviendo viral no solo en SPS sino en todo el país…sobre un alto ejecutivo de una renombrada cadena de farmacias del país, que grita a todo pulmón que ahí no contratan mayores de 40 años…#Plop…¿Ya se dieron cuentan los dueños y socios?…¿Que dirá el clan As…?…Porque los dueños son los últimos en darse cuenta lo que hace su alto personal de confianza…¡Entonces que los 40+ no compren medicinas ahí!…#verdad.

*.-¿Qué Jeffree será más tremendo: Dahmer, Epstein, Rodríguez, Star o el arriba citado?…creo que los dos primeros ya pasaron a mejor vida…La Cachorra Rodríguez estuvo en el candelero la semana pasada por su recién estrenada suegra Normita Ramos y el Star es la inspiración de Alejandra Rubio…quien recién debuta en el competitivo negocio del “achiote”…#lol.

*.-Cerramos con aromaterapia y holística: los perfumes mejor aspectados para los TAURO en el 2024 de principio a fin…Dior Poison Tendre, Chanel No 19, Mougler Cologne, un unisex muy bien balanceado y fresco…Eros Man de Versace, Le Male de JPG, Polo Green de Ralph Lauren, Aura de Mugler, 1872 de Clive Christian, Nina Nature de Nina Ricci, Chance eau so Fresh de Chanel, Decadence de Marc Jacob, Run Wild de Davidoff…Cristalle de Chanel, Behique de Renier y Patio de BotanicaE.

*.-Nuestros psíquicos siguen con más perfumicos verdes para los Tauro: Florabotanica de Balenciaga, Tuberosa Criminal de Serge Lutens, Mon Vetiver de Essential Parfums…1000 Lagos de Visiteur, Dodo de Zoologist, Amourous Intense de Navitus Parfums…Mismar de la firma In Astra, Nature Insolente de Maison Marine y Harrods pour Femme de Roja.

Infaltables para los Tauro todo el 2024: Saint Julep de Autores Imaginarios, Un Jardin Sur Le Nil de Hermes, Pistachio Musk de Lattafa Ard Al Zaafarand…Yum Pistachio Gelato 33 de Kayali…y para esos macho alfa, un “must have”: Green Leather de Daniel Jossier…otros taurinos son: De Lirus de Renier, Et Voila de Teo Cabanel, Reflexion Man e Interlude, ambos de Amouage…A cotizarlos o rebuscarse sus mejores “dupes” antes que el año acabe…Porque el 2024 viene con grandes cambios…Hasta l aproxima entrega mis amores, ya saben que los queremos en P!”#$%&.