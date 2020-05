Chicha y Limón martes 12 de mayo de 2020

Photo Credit To Una linda imagen de Alexandra Lockmer con su nuera Mary Ann Kattán y Mary Ann Kafatty

DIA DE LAS ENFERMERAS!!… Hoy en toda Honduras se conmemora el “Día de las Enfermeras”, esas nobles damas de blanco que son eje y motor que, junto a los médicos y demás personal de la salud, están en primera línea con la pandemia… ¿Quiénes celebran su cumpleaños en familia estos días? Aquí se los diremos… El chambrerío de rigor que corre como pólvora de móvil en móvil… Notas de actualidad… Esperamos a Eva Gabunda con su Chele Mozote en línea para que nos cuenten todo lo que saben… ¡Esto y más solo aquí!

*.-Les contamos que hoy celebra un año más de vida la distinguida socialité, Claudia Córdoba, hija de la destacada dama promotora del pincel Hilda Sabillón de Córdoba y nuera de la apreciada Sarita Prego, quienes se unirán a hijos y demás familiares para festejarle a Claudia en el marco de un convite familiar con esos almuerzos tan suculentos que preparan esas damas.

*.-Online se unen a las muestras de afecto para Claudia sus amigas de siempre, entre las que se destacan: Ruth Rápalo, Karlita Harris, Carol Morales de Cabeza, Karla Faraj, Flor Poujol, Jackie Dieck, Flor Bustillo, Silvia Córdoba y la que se sumen, porque Claudia es súper querida en la society… Bendiciones para esta exquisita dama de sociedad y esperamos esas fotos en sus redes.

*.-Nos cuenta un pajarillo recién llegado de las cumbres sampedranas, que la elegante dinastía de los Chahín-Uzcategui, celebra esta semana el cumpleaños de la siempre linda Elsa Chahín de Leiva, quien este viernes estará de plácemes… los brindis en su honor arrancan desde hoy por parte de sus numerosas amistades, quienes le expresaran sus mejores deseos a la esposa de Eduardo Leiva… ¡Congratulaciones Elsita Chahín!

*.-Otro clan que esta semana tira la casa por la ventana son los Carrión, porque dicen que Francis Carrión de Sacasa cumpleaños mañana y más bella que nunca, súper realizada como esposa de Fernando Sacasa y madre de familia… La hija de los honorables empresarios don Vicente Carrión y doña Paquita Galéas de Carrión cumple siete años de casada… inolvidable esa boda en el templo Nuestra Señora de Suyapa con Francis ataviada de Carolina Herrera y aquella luna de miel por Tailandia… Muchísimas felicidades.

*.-Ya se cocina a fuego lento un convite familiar muy esperado por estas fechas, se trata del onomástico del apuesto y joven empresario Roger Enrique Valladares, hijo de don Roger Valladares y doña María del Carmen Becker… junto a su bella esposa Isabella Ortéz y el resto del clan Valladares, le festejaran a Roger Enrique en la intimidad de su hogar… Congratulaciones.

*.-Bien dice Grimorio: “No hay Tauro feo”… porque solo gente linda cumple por estas fechas… tal es el caso de la dinámica dama de nuestra sociedad, doña Georgina de Dieck, quien mañana amanece de plácemes y súper felicitada por sus múltiples amistades, entre las que se destacan las socias de la Asociación Femenina Hondureña Árabe, entre otras agrupaciones.

*.-Doña Georgina se verá finamente congratulada por su bella hija Grisel Dieck de Escobar, quien este 2020 cumple sus “bodas de encaje” con Rubén Escobar, porque ya tienen trece felices años de casados… WAO… Muchas felicidades para doña Georgina de Dieck y a celebrar… Otras taurinas bellas que celebran estos días son: Ivonne Andonie y la ex reina de belleza Iris Caraccioli de Robles… ¡Toda la dicha del mundo!

*.-Pasado mañana celebra su cumpleaños Stephanie Fuschich de Musleh, esposa del apuesto Ibrahim Musleh y dilecta nuera de los queridísimos Yamil y Muna de Musleh… Le cae jueves el onomástico de esta bella socialité progreseña pero los ágapes en su honor arrancan desde hoy mis amores… a llamarla y felicitarla online… Se unen a los festejos de esta distinguida dama sus lindas cuñadas: Marlen de Castellanos, Sally de Abuid y Samia de Khoury.

*.-Cerramos con broche de oro esta lista de cumpleañeros con la especial amiga Ledy Pacheco, quien mañana amanece tiernita pero súper consentida por hijos y demás familiares… Suponemos que este día Ledy empezó sus ágapes en su centro de labores, porque en la Embajada de Estados Unidos se lucen festejando a sus empleados con finos detalles… Muchos años más de trabajo, dicha, amor y realizaciones Ledy.

*.-Mañana es el día de la Virgen de Fátima, saludos a todas las damas que llevan ese especial nombre… más que benditas por la santísima virgen visitada por el Papa Francisco… según los profetas, a partir de esta mística fecha hasta el 13 de Octubre “cualquier cosa” puede suceder en el mundo… la chispa ya está activada y que Dios nos agarre confesados con esa pandemia… 17 y 27 de Mayo son fechas claves en el planeta… #Santisimo.

*.-49 Mayos… se están volando estos días dos inolvidables profesionales de SPS… nos referimos a Ana Josefa Alvarado Rodríguez, quien mañana esta de plácemes y José Cesar Fonseca Cerrato este jueves 14… ambos regiamente congratulados por sus respectivas tropas, quienes los sorprenderán solo como ellos saben hacerlo en las efemérides más esperadas del quinto mes, después del Día de La Madre… que este 2020 fue en casita y con deliverys.

*.-En pleno Día de La Cruz apagó las velitas de su pastel y festejar en familia otro maravilloso año de vida es la estimada Blanca Lardizábal… Una dama emprendedora, pro activa, dinámica e incansable para el trabajo, autosuficiente y determinada en todos sus proyectos: un estandarte de la mujer sampedrana de hoy en día, que siempre dice presente para causas nobles, donde lleva su talento gastronómico a todos los eventos donde son invitados… Aunque tarde, muchas felicidades.

*.-Siguiendo con gente fina: Ricardo y Denisse Chinchilla de Córdoba brindan por sus “Bodas de Papel”… luego de una década de intenso noviazgo, se juraron amor eterno en el altar de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, con la bendición del padre Henry Asterio Rodríguez y la presencia de ambas familias, compañeros de promoción de la Escuela Internacional Sampedrana y amigos muy cercanos a los hijos de Nidia Andonie y Roxanda Ayestas.

*.-El banquete de esponsales se desarrolló en tiempo y forma, con las normas que el protocolo nupcial exige y bajo la tutoría y responsabilidad de la especialista en etiqueta Irela Pérez… quien trabajó codo a codo con la experimentada planeadora Susana Prieto, quien con su equipo de floristas, ornamentaron ambas estancias con los tonos requeridos por la novia, su madre y su suegra: blanco, rosa y dorado…Una mágica y amorosa noche.

*.-Se unen a la íntima celebración por este primer año de casados: Ricardo y Nidia Andonie de Córdoba, padres de Ricardo José; y Melvin y Roxanda Ayestas de Chinchilla, padres de Denisse… quienes en esa recordada velada lucieron glamurosos y muy emocionados, admirando a sus hijos con el esplendor de la felicidad que derrocharon… DJ Bishop animo este “bodón” que unió a dos renombradas familias de autentico abolengo de la ciudad.

*.-No se ha disipado el Covid-19 del mundo, cuando ya asechan el continente americano los avispones infernales y ahora las polillas gitanas… #WTF… ¿Qué seguirá después?… señales más que apocalípticas que nos indican que el fin del mundo podría estar cerca… ¿Será?… en la biblia está escrito: “se verán cosas” de repente los organismos de inteligencia mundial nos avisaran que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha… jijijiji.

*.-Mientras tanto en las cumbres capítalinas… una pareja de “honorables” parlamentarios dieron un bochornoso episodio de rumba, tragos y prepotencia en la pasada noche de jueves, donde todo solía ser paz, grillos y recogimiento casero… hasta que paso el camión de la basura y se armó la podrida… el guapo costeño, hijo de honorable matrimonio ceibeño y hermano de una ex reina de belleza; ella una guapetona e “inteligentísima” capitalina.

*.-Nos quedamos con sus padres porque los conocemos muy bien… Los Dip de reconocida prestancia en el ámbito social y empresarial de La Ceiba, un matrimonio ejemplar… mientras que el finado Marco Antonio Andino, dejo huella por su trabajo, humildad, modestia y popularidad en todos sus cargos: como olvidar aquella llamada que le hizo a Verónica Castro mientras la chapárris conducía programas nocturnos de variedades… ¡Se lució el difunto!

*.-Que forma más vil de tratar a ciertas enfermeras que están en la llamada primera línea al frente de la batalla con la pandemia del siglo… con vecinos como esos para que quieren enemigos… todo el país se pregunta ¿Dónde están las autoridades bien presupuestadas?… ¿las lumbreras de los DDHH?… también están de cuarentena o ciertos pueden investigar sobre ese penoso incidente… Ley dura para esos retrógrados: “en 20 y profundos”.

*.-En la misma posición que los esperan los chicos y chicas de la famosa “Madrota” sampedrana, quien no ha parado de laburar en estos duros tiempos de contingencia… mientras que los mesones y demás mipymes atienden a domicilio, la socialité más oscura de la city lo hace en su mansión… #OMG… En otros tiempos, promocionaba su “merca fresca” en las fiestas más VIP del pueblo y hasta los agendaba a domicilio… ¡Hoy no!

*.-Hoy todo es en su lujoso “cantón”, donde esos portentos reciben a los “selectos” clientes desde la puerta para adentro… agua que me quemo… ya sea que lleguen por masajes relajantes, tragos, charlas o algo más… hombres, mujeres o quimeras, lo que pida el respetable cliente…jijijijiji… todos ponderados amigos de la “madame”, quien los recibe con el trago de siempre y su eterno cigarro, bien fumado con el estilacho que la distingue… #Unica.

*.-Bien dice el Grimorio, que esos géminis son súper inteligentes para sacarle provecho a las dos caras de su etérea personalidad…jijijijijiji… En society, es toda una glamurosa empresaria: poderosa, influyente y con una personalidad arrolladora… solo la ven y le abren paso al taconeo… mientras que en su mansión “administra” el negocio más antiguo del mundo, como “talento” de entretenimiento… si señor… Dicen que ahí solo gente linda se mira… #WTF.

*.-Según los que la conocen… dicen que empezó desde abajo (sin albur) o sea que llego del interior del país, con una mano adelante y otra atrás: se quitó una y fundó ese emporio con su belleza… y los maridos influyentes que tuvo… con todos procreo hijos para que todos le sirvieran… Hoy ni sus ex y menos sus hijos, se meten en sus “negocios” … chúpale pichón… Hasta yernos y nueras les saca provecho con su oscuro dominio: tiemblan ante la madame.

*.-Todo su “talento humano” es altamente cotizado según la petición del cliente: despedidas de soltería, damas o caballeros de compañía, edecanes, modelos, asistentes ejecutivos de viaje, ETC… promocionados de palabra por ella misma, sin tanta parafernalia, solo con su WhatsApp donde ultima sus negocios… pero está en tendencia, porque ahora todo lo hace desde su casita: los riega por las distintas estancias, sin bulla y con discreción garantizada.

*.-Eso me recuerda a la finada “Reina Xochilt”, ex amiga del Grimorio allá en el DF, cuando nuestro friki era un hijo del arrabal…jijijijiji… Según nuestro psíquico de cabecera, la Xochilt llego bien humildita procedente de tierras michoacanas a los bares gay más calientes de la Zona Rosa chilanga… empezó de mesero, siguió como asistente del modisto y de ahí a “publirrelacionista” del antro… me caigo y me levanto… Así fundo su imperio de carne cruda.

*.-Su emporio y gran cartera de influyentes clientes, que le ayudaron a “superarse” hasta lograr plata y poderío en el medio… un apartamento de lujo en la colonia Tabacalera, carros y asistentes por doquier… Fundadora y propietaria de la famosa “Casa Xochilt” y la madrota más buscada de la Zona Rosa… En ese apartamento armaba unos congales de muerte lenta con sus “padrinos poderosos” que le abrían todos los caminos a ella y sus “chicas”.

*.-Cuenta la leyenda… que la misma Xochilt le ayudo al modisto Mitzy, cuando empezó de “asistente de costureros” en ese ambiente y miren hasta donde llego el ex diseñador de cabecera de las estrellas de Televisa, entre ellas la misma Thalía a quien le diseño su monumental ajuar de bodas… A otro que le ayudo la “Reina Xochilt” fue al estilista Alfredo Palacios, quien escalo en el medio artístico junto a Verónica Castro, para entrar a Televisa… Los últimos suspiros de la Xochilt, fue con el terremoto de Septiembre de 1985.

*.-Además de la Zona Rosa, otro termómetro y referente del ambiente en el DF de la época, lo fue el penthouse del Hotel de México, donde armaban unos “reventones” de antología… día y noche… por ahí desfilaron todas las “ahijadas” de la Xochilt, entre ellas la bellísima Nana, quien heredo: trono, cetro y capa de la michoacana… además del poder absoluto en el medio… Hoy el imponente Hotel de México se convirtió en el World Trade Center…. #WTC.

*.-De retache a esta cruel época y a estas cálidas tierras… nos cuenta El Zambo Cipriano que por aquellos lares, la oposición anda revuelta con la pandemia… según esos anarquistas, el poder en mando “piensa” decretar y legislar los sexenios… como se estila en varios países… ¿o sea que JOH podría gobernar el país dos años más?… cuando amanezca veremos… Porque los “cachos” ya lo negaron: juran y perjuran primarias promocionadas en redes.

*.-Apareció el peine en la cabeza del calvo: Vilma-Atraca por fin se conectó luego de larga ausencia… atragantándose con una bolsa de Hersheys para mitigar el encierro, nos cuenta impávida y sin parpadear, que no se pierde la serie “Lucifer” por Netflix, cuyo protagonista Tom Ellis, le recuerda a Ebal Díaz… ¡No se parecen en nada!… solo en ese exquisito delineado de ojos tipo tatuaje, logrado con la maravilla de Tom Ford…#Naaaa… Ebal es naturalito.

Otras que está desopilantes en esa plataforma son “Grace & Frankie” con la magistral y fabulosa Jane Fonda, quien a sus más de 80 luce esplendida gracias al ejercicio, una dieta vegana y a sus cosméticos favoritos: La Prairie… No se pierdan esas 6 gloriosas temporadas… Con estas divas de la telera nos multiplicamos por cero en este martes de sociedad y ya saben mis amores, si aún no bajan de peso y conservan esos “jeans” viejos de solteros, conviértanlos en la mejor de sus mascarillas ijijiji… No se olviden que los queremos en P!%&#$.