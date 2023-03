Chicha y Limón martes 14 de marzo de 2023

Photo Credit To Rotario de SPS en la Conferencia rotaria en Guatemala

ARRIBA CORAZONES!!…El verano ya se siente en Honduras y los resorts playeros “sold out”…Geovany y Fernandina Zeron de Leiva ya son esposos…Los pre maternales al estilo safari en tendencia…El Senior Breakfast de la Academia Americana…Marco Tulio y Tania Nohely Diaz de Dardón en plena luna de miel…El Centro de Imágenes ya opera en Guamilito…Los que parten pastel…Fechas memorables…Chismes de pasillo y más en este su oasis del cotilleo social.

*.-Los amplios salones San Pedro del Hotel Copantl lucieron copados casi en su totalidad por una pléyade de especiales familias sampedranas con motivo de una esperada boda: el enlace religioso de Oscar Geovany Leiva y Fernandina Zeron Angeli…quienes ya habían intercambiado rubricas en ceremonia civil realizada en elegante recinto en Baton Rouge Luisiana.

*.-Ataviados de minimalismo y romance puro con sus atuendos nupciales, la apreciada pareja fue unida en ceremonia cristiana por el pastor Jairo Conteras…para luego disfrutar con ambas familias y su círculo más allegado del banquete de bodas para ellos dispuesto…Fungieron como padrinos del enlace religioso la especial pareja Roberto e Isabelita Zeron y las madres de los hoy esposos, Gloria Angeli y Gloria Benítez…¡Guapas!

*.-El recinto hotelero lucio como el edén mismo, al ser ornamentados sus espacios con el romance puro que las hortensias y las rosas pueden brindar…distribuidas en forma de arco primaveral en perfecto contraste con el verdor del follaje…Los tonos blanco, Ivory, amarillo y rosa fueron el telón de fondo, entre finos lienzos, para el posado oficial del recuerdo…donde Geovany y Fernandina plasmaron la noche de sus vidas.

*.-Los invitamos a dar un paseo por la amplia galería de fotos donde las familias Leiva-Benítez & Zeron-Angeli brindaron por el amor de Geovany y Fernandina, quienes por estas fechas siguen de eterna luna de miel…Por ahí divisamos tan regias como es su estilo a las divas Pagan: Miriam, Irene y Pastora Pagán Valenzuela…a quienes no les entran las décadas…los años les hacen lo que el viento a Morazán ladies…Bendito hogar Leiva-Zeron.

*.-De unos meses a la fecha…las ambientaciones al estilo safari inundan de creatividad los recintos más chic de la ciudad…específicamente en lo que a pre maternales se refiere…entre leoncitos, tigres y tiernas jirafas de peluche, rodeados de verdes y amplias hojas selváticas, son la escenografía buscada por las oferentes…todo enmarcado con inmensos globos a tono con la ornamentación…El baby shower de Kimberly Baide de Aguiluz no fue la excepción y disfruto el sarao junto a su esposo Napoleón.

*.-La cita fue en el cotizado Mirador del Copantl, teniendo como testigo a “media” San Pedro Sula y contando con la complicidad de las amigas de Kimberly quienes se lucieron con la planificación, montaje y logística del convite que a tapiza de buenos deseos a los Aguiluz-Baide…Entre charlas, felicitaciones y actividades propias de la reunión, develaron el género de la bendición de Kim porta en su vientre: es varón y se llamara Fabian Alberto…Toda la dicha del mundo para Napoleón y Kimberly de Aguiluz.

*.-Otro reportaje imperdible en esta plataforma son los desayunos que siguen celebrando los colegios bilingües de San Pedro Sula, como parte de las actividades previas a sus galas de graduaciones, programadas para mediado de año…ataviados con piezas semi formales, los jóvenes departen en su Senior Breakfast con gráficas que atesoraran toda su vida…Los invitamos a apreciar los que disfrutaron las generaciones de la Academia Americana y Happy Day & Freedom…¡Lucieron guapísimos!

*.-Pilares fundamentales en todas las actividades extra curriculares de estos futuros profesionales es el Comité de Padres y Madres de Familia…quienes en mancuerna con las autoridades educativas de esos centros de estudio, logran el éxito esperado del evento…Vienen más ágapes de las bilingües, con los esperados saraos de la Valle de Sula y Seran…Desde ya, los salones del Copantl están reservados para Junio….El atelier de Giselle Matamala las espera con tiempo para sus atuendos…Si de ropa se trata: este viernes 17 es Día de San Patricio, a usar algo verde.

*.-Y es precisamente para el mes de junio, que Erik y Andrea Rodríguez de Magurán esperan a la cigüeña desde París con la llegada de su amada bebita…mientras llega el sexto mes del año, Andrea sigue recibiendo el amor y los buenos deseos de ambas familias y sus amigas más entrañables…Tal fue el caso del tierno baby shower que Idis de Kafati y Amal Kawas, madre de Andrea, organizaron en su honor en el Copantl.

*.-Una cálida tarde de marzo que se prolongó hasta las primeras horas de la noche, solo con la finísima anfitrionía que caracteriza a las hermanas Kawas…en este caso la especial dama Amal, madre de la futura mama, que cuido cada detalle para que el maternal resultara el suceso social que ambas familias y presentes esperaban…en colaboración con el buen gusto de Idis Kafati, quien se lució con la decoración y logística…entre globos y peluches, disfrutaron de catering y display de postres…besos, abrazos y presentes, sazonaron los buenos deseos para la joven señora de Magurán.

*.-Otra galería imperdible en este portal, donde una pléyade de distinguidas damas y damitas de la sociedad sampedrana, cobijaron de parabienes a Andrea Rodríguez Kawas en su dulce espera…sabios consejos que la esposa de Erik desde ya pone en práctica…¿a quienes reconocen en este baby shower?…Todas las presentes lucieron guapísimas, con atuendos de temporada adquiridos en Almacenes El Record y exquisitos estilismos…Un reencuentro memorable para una especial ocasión.

*.-Este fin de semana….empiezan los brindis en honor al onomástico de la dinámica y encantadora dama de sociedad Vivian Handal de Kattán…esposa del empresario Mauricio Kattán y dilecta nuera de doña Julieta Salem de Kattán…Familias enteras que se unen a la conformada por los padres de Vivian, los estimados empresarios don Fuad Handal y doña Diana Katimi de Handal…Los hermanos de Vivian también planifican los respectivos saraos: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Fuad Handal.

*.-Las distinguidas familias Handal-Vediski & Perelló-Santos, recuerdan entre brindis una efemérides que sigue latente en el memoria de sus amigos: el tercer aniversario de casados de sus hijos Elías y Caroll Perelló de Handal… una relación que empezó como amigos y que culmino con una idílica unión en la iglesia María Reina del Mundo donde el padre Henry Asterio Rodríguez los declaro esposos…Los tortolos pasearon su amor por Europa…¡Empezando la pandemia y ellos de honey moon!…#Blessings.

*.-Las apreciadas familias Rivera-Ventura & Fajardo-López concretaron un sueño en común en el 2020: ver casados a sus hijos Carlos y Valerie, en una ceremonia tan íntima como personalizada, proyectando el amor que cultivaron en su noviazgo…sus amigos de siempre llegaron a patentizarles las muestras de afecto en tan memorable fecha.

*.-La iglesia seleccionada fue Espíritu Santo con fiesta de esponsales en los salones Nazareth y Natividad del Club Hondureño Árabe, revestidos de una sublime decoración en blanco y verde, con varias estancias para el gusto de los presentes…Boda planeada en su totalidad por Keileen Reyes.

*.-Los enamorados son hijos de: Secundino y Lizette Ventura de Rivera, padres de Carlos; y los estimados Raúl Fajardo y Carmencita López, padres de la preciosa Valerie, que derrocho garbo con ese ajuar que la hizo brillar en su gran noche… la pareja fue la reina de la pista, dando catedra de baile de principio a fin, disfrutaron al máximo su velada y agradecieron a sus invitados por compartir su dicha… ¡Felices Bodas de Cuero!

*.-Dos preciosos varoncitos de la society sampedrana celebran su cuarto año de vida en los jardines de sus respectivas residencias…nos referimos a los encantadores: Michael Walther Knuth Avendaño, hijo de los estimados Christopher Knuth y Lorna Karina Avendaño de Knuth… Idem Arnaldo Mateo Martínez Vásquez, hijo de Arnaldo Daniel y Graciamaría de Martínez…¡Nieto del Ing. Julio Constantino Vásquez!…¡Para más señas!

*.-Mateo también es nieto adorado del Ing. Arnaldo Martínez de Arnie’s, donde cocinaran las delicias para ese ágape infantil a celebrarse en la casa de los Martínez-López & Vásquez…o sea que la vena de la ingeniería la lleva por partida doble el hijo de Arnaldo Daniel y Graciamaria…y desde sus cuatro añitos de edad, se las “ingenia” en todos los rincones de casa.

*.-Dos guapísimas damas siguen recibiendo las felicitaciones de sus numerosas amistades… nos referimos a las afables: Alba Esther Hernández de Portillo y la ex Reina de Periodismo María Gabriela García Tenorio de Ferraro, quienes siguen brindando con sangría en sus respectivos hogares con esos hijos tan apuestos.

*.-Tres sobresalientes damas de sociedad celebran su onomástico este fin de semana… nos referimos a las encantadoras: Alejandra García Fasquelle de Handal, Carmencita Larach de Faraj y Elizabeth “Lizzy” Canahuati de Dumas, quienes desde ya reciben el beneplácito de familiares y sus círculos sociales más cercanos… El Club Hondureño Árabe las espera en familia o amigas para un momento muy especial ladies.

*.-Por estas fechas celebra su onomástico el abogado, José Antonio Fernández, esposo de la bella dama Carmencita Suarez de Fernández, ambos pertenecientes a reconocidas familias de abolengo de la auténtica sociedad sampedrana… José Antonio y Carmen brindaran en familia…aunque las felicitaciones de sus numerosos amigos no se harán esperar este “finde”, cuando se congratule a esta joven promesa de la política.

*.-Partió pastel de “Signature Cake” el apuesto joven Edwin Gutiérrez…amantísimo hijo de los abogados Christian y Marielos Gutiérrez, quienes sorprendieron a Edwin con íntimos detalles en su día de días…Se unieron al sarao sus apuestos hermanos Christian y Alejandro, así como su demás familia y juveniles amistades…y vía redes sociales fueron muchas las felicitaciones…#Blessings.

*.-Otra hija del noble signo de Piscis que celebro su cumple entre pastel, flores y presentes, es la encantadora joven Annellisse Reyes, hija del abogado Miguel Reyes y la estimada dama Danelia Murillo…Hasta la fecha de hoy, Annellisse sigue abriendo finos presentes…Muchos años más de éxitos y realizaciones porque este 2023 es año de cosecha para Piscis.

*.-Ya planifican un brindis muy especial en familia, la afable pareja conformada por Josué y Annie Martínez de Melgar, quienes en un marzo mejor que este se unieron en sagrado matrimonio…la fiesta de esponsales fue en Angeli Gardens bajo una producción de las geniales damas de la firma Acontecimientos…¡Tres maravillosos años de amor del bueno!

*.-Desde Ilama nos cuenta Grimorio…que los acuario siguen en los cuernos de la luna, contando berenjenas…de donde menos esperan les cae “mana” del cielo mis amores, hijos de Urano tenían que ser…abrieron marzo contando billetes y cierran este ciclo de piscis, con más sorpresas financieras esta semana mis queridos acuarianos: tan geniales como ocurrentes…#JJMC….¡Aprovechen porque muy pronto les llega Plutón!

*.-Los piscis son otros que gozan de buena racha estas semanas con una triada de lujo total: Neptuno su regente directo sobre ellos, el sol, bañándolos de éxito en todo…y por otro lado Mercurio, el planeta de la comunicación que los bendice con todo lo que pidan en verbo y web…PERO les acaba de llegar Saturno, el “Gran Maestro” que alecciona o disciplina con látigo si es necesario, enderezando la vida de muchos…Saturno viene dos años de Acuario, ahí les preguntan cómo les fue…Hoy le toca a los pececitos nobles: o cambian o cambian su life style.

*.-Saturno en Piscis…toca directamente a todos los signos agua (piscis, cáncer y escorpión) directamente de una forma u otra…e indirectamente a sus respectivas contrapartes, o sea los signos tierra (tauro, virgo y capricornio)…De hecho, muchos virgo miraran “cambios” repentinos en su pareja (trabajo, carácter, personalidad, religión y hasta de política)…¡Quizás hasta cambios de cama!…#Santisimo…¡De que cambian, cambian!…Nada será igual para las parejas de los Virgo de aquí a dos años.

*.-Y para esos virgo amantes del “free” o del “tuchango” ( en buen inglés “touch & go”)…esos andariegos de septiembre e hijos de Mercurio, que cansados de besar ranas o sapos (lean de andar de pareja en pareja y bodorrio en bodorrio) prefieren los encuentros casuales, fortuitos o clandestinos, solapados con quien les guste…¡Esas Virgo adictas al colágeno!…jijijiji…No se vayan de bruces porque les cobraran más de la cuenta esas salidillas…¡Las “Sugar-Mami” ni se diga mis reinas de la jeta!

*.-¿Son jetones o jetonas algunas personas de Virgo?…algunas es piropo por no decir muchas…jijijijiji…¡Se cargan unas tapaderas que cosa seria!…Nadie les gana con su extenso y variado vocabulario: se van como hilo de media en fracciones de segundo, jodido…jijijijiji…Reyes y reinas del alegato, contestarios y criticones como ningunos…tan soflameros como detallistas, tan controladores como faramallosos, pecan en lo ordinario.

*.-Y como si lo anterior fuera poco…el astro rey, el sol, ilumina las aguas de piscis, esta su última semana de su ciclo para pasar el lunes 20 a Aries…su casa de los dineros mis pececitos de colores…Además de éxito por los planetas arriba descritos, dinero les cae a partir de la semana venidera y tres semanas más…¡Prácticamente todo Abril!…#WAO.

*.-Muchos Tauro por no decir todos, ya están saliendo de su “hoyo”, con los revolcones de Urano que ya volvió directo y erecto en su signo…cambio de puesto, trabajo, domicilio, ciudad y hasta de país para muchos taurinos…tan sensuales como guapos y coquetos, estos hijos de venus en tierra…Esta semana seguirán con su mente puesta en su hogar.

*.-Y una bien nacida hija de Tauro, con Venus en tierra, es Paola Bondy…quien ya está más que instalada con toda su familia en Quisqueya La Bella…Presidiendo a nivel de Centro América y el Caribe la transnacional que la encumbro en la gloria…con dorados fines de semana en La Romana, Puerto Plata y hasta la misma Punta Cana…#BlessingsLady.

*.-Este fin de semana…la hermosa residencia de Tomas y Pamela Blanco de Vaquero recibe a sus amistades más allegadas y el motivo no podía ser otro que la celebración de cumpleaños del apreciado abogado Tomas Vaquero, quien el martes 21 agrega un nuevo ciclo más a su exitosa vida…Pamela y Nicole, se lucen como anfitrionas en todos sus saraos… ¡Bendiciones a nuestro flamante Secretario de Gobernación y Justicia!

*.-Este lunes 20…se da el equinoccio de primavera para el Hemisferio Norte…por ende los nacidos del 20 de marzo hasta el 20 de abril, poseen esa particular suerte en el amor que los hace irresistibles…como aquella línea de perfumes de Givenchy…Que no escojan de forma acertada su pareja ideal, es su problema, porque buenos prospectos siempre han tenido…no se pueden quejar mis Aries…El sol los visita este lunes.

*.-Y cuando el sol se acerca a la fecha de su cumpleaños, pasa de todo mis vidas…todo se revuelca antes de su natalicio: salud, familia, amor, trabajo y sobre todo ese carácter bipolar…el estrés y las jaquecas mustias a la orden de la jornada…¡con esa presión arterial por las nubes, hasta con taquicardia para los gordi-buenos!…#JMVH…cipotones que pasan el medio paquetón ya padecen eso y más…¡Ni hablar de los niveles en la sangre!

*.-Los arianos empezaran a ver “luz clara” después de su cumpleaños, cuando baje su marea…lo bueno del caso es que ya gozan del influjo de Jupiter, gran benefactor del Sistema Solar que les expande todo (lo bueno, lo malo y hasta lo poco feo que puedan tener)…en lo “posichivo” los beneficia en: suerte, viajes y expansiones por doquier…Esos catrachos de Aries que viven en el extranjero, este año resuelven su estatus migratorio…Así es mis amores, este 2023 es el año suertudo de Aries.

*.-Muchísimos Aries afincados en Norte América ya tienen bien avanzados sus papeles migratorios, con entrevistas para Junio y viaje a Honduras en Diciembre…para reencontrarse con parentelas y demás gavillas de antaño que los esperan para recordar tiempos mozos en: Chedrani’s, Casas Viejas, Estelina’s, Tio Dolmo y Baleadas Express…entre otros metederos y demás congales regados por Rio de Piedras..¡2023 es el año de los reencuentros!

*.-De hecho, un mar de catrachos abarrotaran las próximas semanas los aeropuertos de Honduras, procedentes de la USA, Canadá y Europa…vienen por vacaciones de Semana Mayor…Mi amiga “La Gaviota” vuela el 23 para Argentina, con escalas en Miami y Buenos Aires…a visitar a su beba y buscando “otoños”…¡El calor extremo la exaspera!…Desde ya esa dama de buen ver está dejando “ready” su “cantón” y bien asegurado.

*.-By the way…Cierra Grimorio con su amiga la luna gatuna que esta noche arranca con luna menguante por siete días…la fase de los detox, rehab y limpieza total en cuerpo, casa y negocio…A botar todo lo que no sirva en nevera, alacena, cocina, chineros, escritorios, cuartos y demás roperos y gaveteros…olvidados o repletos de tiliches, peroles o cachivaches inservibles…y a donar lo aun bueno que no han usado en más de 6 meses porque ya no los usaran jamás…¡Feng Shui total esta semana!

*.-Así como leen mis lectores…limpieza total en todos sus espacios de aquí al 20 de marzo…para dejar espacio higiénico a todo lo nuevo que nos trae la venidera luna nueva del 21 y hasta la primavera que no gozamos por estos lados intertropicales del hemisferio…Estos días son propicios para usar el exfoliante corporal de lavanda Dr. Teal’s que vende Samuelito Castillo en Titico’s…y del 21 en delante el exfoliante de rosas de la misma firma…El primero transmuta energías y el segundo armoniza chacras.

Cerramos con Vidajena que nos cuenta que ya le llego su esperado sueño: Sakura de Dior…mientras que la Naturalita & Orgánica nos textea que esta fascinada con los productos “Chantecaille”…Los esperamos en nuestra próxima entrega con un “rosario” de chismes…Recuerden mis amores que los queremos en P!#$%&