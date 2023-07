Chicha y Limón martes 18 de julio de 2023

Photo Credit To Este quinteto de bellas damas disfrutó a lo grande en la boda de Gigi Ferez y Renán Núñez

LUNA NUEVA!!!…Y con esta fase, arranca la segunda mitad del año…Lilian Pineda-Bendeck hace historia en el Miss Honduras Universo…Pasajes de la boda Núñez-Ferez…Mas que merecido El Zorzal Dorado para: Julieta de Kattán, Linda Coello y Vivian Chahín…Éxito redondo el bingo de la Fundación Obras Sociales Vicentinas…Esta semana el sol entra a Leo y con ello varios parten tarta…Cinco maestros del JTR merecidamente congratulados…La fiesta de Grethel Mena….Gustavo Erazo y Fernando Bianchini brillan en altruismo…La gala del Liceo Bilingüe Centroamericano.

*.-En una fantástica velada, las familias Núñez-Ocampo & Ferez-Bueso, brindaron por el amor de sus hijos: Renán Núñez y Guiselle “Gigi” Ferez de Núñez…luego de siete años de conocerse como amigos con año y medio como novios formales…¡Media vida!…¡Se conocen más que las palmas de sus manos!…y el siguiente paso era un sonado matrimonio.

*.-Acto seguido a la homilía nupcial, familiares e invitados a la boda Núñez-Ferez se trasladaron a los majestuosos salones del Club Hondureño Árabe donde los esperaba una velada fuera de serie: desde la entrada hasta cada uno de los espacios del recinto…impecablemente ornamentado en una escenografía primaveral….¡Eso era el Edén mismo!

*.-Flores, flores y más flores…en arcos, cascadas y centros de mesa inundaron de armonía el salón…a cuales más vibrantes los tonos…en perfecto maridaje con el bronce en candelabros, chandeliers y otros detalles que complementaron esa atmosfera de glamour…aunado al refinamiento de todos y cada uno de los asistentes que no pararon de posar para el recuerdo en una boda inolvidable.

*.-El club más sofisticado y exclusivo del país, brillo en atenciones y logística con Alexandra Lockmer y ambas familias…Alexa fue la artífice de planear, organizar y montar uno de los enlaces más espectaculares en lo que va este año 2023…¿Quién llego con quién?…¿Como lucieron fulanito y menganita?…Una extensa galería con las imágenes de la regia boda Núñez-Ferez los esperan en Farah La Revista…Todos super mega producidos…Bendiciones a Gigi y Renan.

*.-El merecido reconocimiento y homenaje fue por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula, donde el señor alcalde Roberto Contreras y su señora esposa Zoila de Contreras, fungieron como anfitriones en el escenario de la Plaza de las Banderas…aplaudieron al unísono cada pensum de las laureadas: familiares y voluntarios de sus respectivas fundaciones…¡Estas damas se tienen ganado el cielo!

*.-Días después en el mismo escenario…se presentaron las candidatas al Miss Honduras Universo 2023 de Carimaxx…un grupo bien compacto de chicas lindas, cultas y talentosas…Destaco la belleza de la sampedrana Lilian Pineda, quien ya hace historia como una de las candidatas legalmente casada y con un bello hijo…acatando las nuevas reglas del Miss Universo donde incluyen a chicas emprendedoras sin distinción de estatus civil.

*.-La corona esta entre la sampedrana, la capitalina Zuheilyn Clemente y la chica de Comayagua…Iriona, Colon está muy bien representada por la venus de ébano de la etnia garífuna, con un look a lo Miss Tanzania 2007…Las dos ciudades más importantes de Honduras están muy bien representadas y las miramos tomadas de la mano en la gran final a desarrollarse el 4 de agosto en el Club Hondureño Árabe…¡Suerte chicas!

*.-Y un antañón instituto de educación secundaria, que está a poco de llegar al centenario de su fundación, es el José Trinidad Reyes…colegio que graduó a varias ex reinas de belleza que pasaron por las filas del Miss Honduras…Les contamos que la generación de 1979 a 1985 le brindo un merecido homenaje a cinco maestros ilustres de esa institución educativa…Nos referimos a Gladys Fajardo, Betulia Sevilla, Bessy Arriaga.

*.-María del Transito Reyes y bendito entre ellas Manrique Viana Mora…solo falto Juan Ramon Saravia, quien durante décadas impartió matemáticas e inglés a muchas generaciones de hoy destacados profesionales…En el aula 102, del Edificio I del ex CURN, nos impartió Filosofía a las 8:00 AM, el primer semestre de 1989…sus alumnas: Carla Gisela Raquel Meléndez, Rosario Etelvina Raudales y Marisela Castillo Torres…Estas dos últimas siempre sentadas casi juntas, cerca de la puerta: las ultimas en llegar y las primeras en salir…jiji…¡Saravia las tenía fichadas!

*.-El tributo a los “Maestros de Oro del JTR” fue coordinado por el colega Fredy Pineda, quien se mantiene “pollón” a punta de nony y demás licuados verdes…no le entran los años al ex novio de Talavera-Reyes…Los docentes laureados, ya jubilados por cierto, agradecieron las muestras de afecto por parte de los organizadores y disfrutaron de artistas locales en un acto muy emotivo celebrado en la Casa de la Cultura, antiguo JTR.

*.-Los Salones Real del Hotel Real InterContinental se vieron copados de almas altruista, Jazz, Bossa Nova y dos catrachos muy talentosos: Gustavo Erazo y Fernando Bianchinni…quienes colaboraron con una noche benéfica denominada “One Night Only”…con el fin de recaudar fondos para tratamientos oncológicos para personas de escasos recursos.

*.-La cita fue organizada por las damas del Comité de apoyo de la Liga Contra el Cáncer…por ahí vimos a las dinámicas Gemma Barattucci de Racciatti, Carmen Lorena Alfaro y Rosita Arzú…así como a las eternamente guapas: Mirna y Paquita Galeas de Carrión, Vivian Giacamán de Martínez…y la reaparición en sociedad de la culta colega María Guadalupe Funes Rheinboldt…a quien tampoco le entran los años a la ex de Mejía-Batres….Siempre guapa y sonriendo al mejor estilo de la Mona Lisa.

*.-¿Seguirá siendo fiel devota de la madre de México, su santa patrona La Virgen de Guadalupe?…suponemos que sí, siempre la mantenía en altar divino con esos majestuosos arreglos florales que Funes- Rheinboldt “buscaba y se rebuscaba” por los mercados más concurridos de la ciudad.

*.-Su rostro siempre intacto a base de dietas balanceadas y zumos de jugos naturales…¡jamás de los jamases le falta a Lupita la jarra de refresco con frutas de temporada en su nevera!…¡Con razón esa dermis tan lozana y firme como el mismo colágeno!…Y su icónico labial rojo Guerlain resaltando ese hermoso rostro de alabastro…Como dicen los guatos López-Ramírez…Imborrable en nuestra mente Lupita en Telediario y Eva Nacional.

*.-Quienes siguen celebrando sus “Bodas de Madera” y con una hermosa bendición son los encantadores Harry Panting Barrose y Laurie López Sikaffy de Panting, quienes en una emotiva cena brindaron en tan importante efemérides…a la cita social se unieron sus honorables padres: Harry y Sussie Barrose de Panting y Armando López Scott con María Elena Sikaffy de López…y vía redes sociales sus juveniles amistades…#Blessings.

*.-Otros distinguidos que brindan por su quinto aniversario de casados es la joven pareja formada por Dennis Duarte y Benedetta Orellana de Duarte… quienes en Julio 2018, el padre Héctor Salazar los caso en el altar de la iglesia Santa Cruz de la Colonia Tara…hasta donde llegaron ambas familias y amigos de la pareja para celebrar el sagrado sacramento.

*.-Acto seguido, se celebró un romántico banquete nupcial en los salones Merendón y Mediterráneo del Club Hondureño Árabe… Los créditos del buen gusto decorativo de ambos recintos los llevo Jackie Cabrera, quien trabajo de la mano con la wedding planner Ruth Azucena Pérez.

*.-La honorable dinastía Faraj tiró la casa por la ventana con un ágape muy esperado: el cumpleaños de doña Maruca de Faraj…fueron precisamente sus hijas Julie de Jiménez, Liset Aude y Lilian de Jaar, quienes organizaron la íntima reunión para congratular a su mami…Los canapés de Azize y los postres de La Moderna a la orden del sarao…Muchísimos años más de vida para doña Maruca.

*.-Suman y siguen las Bodas de Sándalo: Lucia Zúñiga y Daniel Raudales… quienes fueron los protagonistas absolutos de una idílica boda celebrada en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y oficiada por monseñor Ángel Garachana Pérez… Jackeline Cabrera ornamento de forma sublime ambas estancias logrando ese efecto wao que aun cautiva al ver videos y graficas… Los Raudales-Zuñiga disfrutaron un verano de amor por Europa.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad sampedrana recuerdan sus bodas celebradas con mucha prestancia, por estas fechas del 2019… nos referimos a los encantadores: Rene y Linda Lozano de Bendaña, quienes con una temática muy “All White”, brindaron con los suyos en el Club Árabe en el marco de una fiesta con destellos carnavalescos que aún se recuerda…lindo noviazgo tipo cuento de hadas con un especial final feliz.

*.-Otra pareja que brinda por sus “Bodas de Lino” son: Manuel Edgardo Turcios y Jeymi Larissa Cueva de Turcios que se unieron ante las leyes cristianas… emotivo enlace efectuado por Wilmer Palada de la Iglesia de Cristo Ebenezer unió a ambas familias con la relación sentimental que Jeymi y Manuel venían cultivando desde más de un año… La novia lució espectacular, con ese ajuar corte sirena y kilométrico velo catedral.

*.-Jeymi y Manuel son hijos de distinguidas personalidades de las sociedades sampedrana y ceibeña como lo son: don Jorge Cueva y doña Venicia Pineda, padres de la novia…y Manuel Turcios y Olguita Machado, padres del feliz novio… Fungieron como padrinos de este especial matrimonio: Daniel Guzmán y Kriz Reales, maquillista estrella y artífice del look de la novia, que lucio más bella que nunca con Charlotte Tilbury.

*.-Muy en familia celebró su onomástico el apuesto caballero Mario López y su queridísima esposa Marcela Cueva lo congratuló con varios detalles junto a sus hijos, en la intimidad de su hogar… se unieron al jubilo toda la dinastía López-Cueva & Aguilar en pleno, quienes brindaron por muchos años más repletos de triunfos en la vida de este destacado profesional de la sociedad hondureña….Felicidades.

*.-Departen en familia por sus “Bodas de Papel”: Cristhian Fuentes y Cinthia Fernández de Fuentes…ceremonia religiosa en Angeli Gardens Jardín Las Clementinas… el salón fue decorado por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos…armonizando con rosas, astromelias, hortensias y aster baby en tonos Ivory, golden & old pink, mezclando cristales…Cinthia y Cristhian disfrutaron de su luna de miel por la bella Costa Rica.

*.-Por estas fechas recuerdan sus “Bodas de Hierro”: María Fernanda Restrepo Canahuati y Jorge Roberto Interiano Discua… matrimoneados por el padre Fernando Ibañez en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un banquete muy chic en los salones del Club Hondureño Árabe, ambos recintos magistralmente decorados.

*.-El enlace Interiano-Discua & Restrepo-Canahuati contó con la dirección logística de la experta Susana Prieto, quien dio ese toque silvestre chic pero muy primaveral en ambas estancias… El banquete estuvo a cargo de Irela Pérez, donde se degustaron varias islas de delicatesen, entre fiambres y quesos importados, postres y la infaltable tarta de fondant… ¡Una de las bodas más impactantes del 2017!… #Memories.

*.-Los ahora esposos son hijos de los honorables matrimonios conformados por: Fernando Restrepo y Marlene Canahuati de Restrepo y de Roberto Interiano y Gabriela Discua de Interiano…ambas damas deslumbraron en azul con sus atuendos, que junto con el rojo, fueron los tonos trendy de la noche…Se unen a la efemérides, sus dos bendiciones: Fabiana y Roberto, quienes están inmensos y guapísimos como sus papis.

*.-Maloy Portillo y Jazmín Meza celebran seis años de feliz matrimonio, ceremonia celebrada en el área de la piscina del Club Hondureño Árabe y recepción nupcial en el Salón Jerusalén, que fue transformado en un jardín floral en tonos lila & silver…Benditas “Bodas de Hierro” Portillo-Meza.

*.-Este fin de semana…brindan en C Bari & Deli por su segundo año de casados, los enamorados Waldo y Suyapita Vargas de Bardales…quienes en el 2021 tiraron la casa por la ventana en los elegantes salones del hotel Maya Colonial…donde ambas familias festejaron el amor de estos tortolos luego de varios años de relación sentimental…Congratulaciones.

*.-Con este par de enamorados abrimos nuestra “Gossip Laundry”…el primer y único club del chisme en el país…porque en esta lavandería no solo se lavan prendas de renombradas firmas, también se “lavan” chismes exclusivos, mientras las lavadoras “baten que baten”…El lobby esta full esperando turno, escuchando música y degustando las delicatessen de La Moderna y Welchez, con ese café de Carmen Cartagena que es un manjar.

*.-Grimorio no viene hoy…se dio su escapada a Paris…#OhLaLa…con escala en CDMX cruzo el charco directo a la Ciudad Luz…a reencontrarse con sus amigos haitianos en St. Denis…jijijiji…¡Algo se trae para irse hasta allá!…Este friki no avisa cuando se va y menos cuando regresa: mal del latino…para que no les encarguen nada…¿Cuantos catrachos de la USA nos recuerda esa pasada?…#Ufff…muchísimos que viajan solo con mochila y caen de sorpresa en casa ajena: a instalarse y desparramarse por doquier…¡Pésima falta de respeto!…¡Nunca hagan eso menos en familia!

*.-Espera visitar La Concordia y su paseo habitual por Los Campos Elíseos, Los Jardines de Versalles, un tour por el Sena, Barrio Latino y Los Jardines de Luxemburgo…Nos comenta que se “deslizara” por los predios que rodean el Museo de Louvre para chusmear cuantos latinos se encuentra haciendo picardías por ese “cruising” obligado: el laberinto de los arbustos inmensos…#Santisimo…Pero ya le encargamos algunas cosillas de la madre de todos los Sephora “del mundo mundial”: Campos Elíseos…#lol.

*.-Arranca su informe con la rueda zodiacal y se desprende con la primera nota, porque el astro rey este sábado 22 pasa de Cáncer a Leo… Así como leen mis corazones de melones: sol en Leo es brillo y éxito en todo para los reyes del zodiaco… después de su cumple claro esta… cuando baja la marea de todo el revolú y demás estrés que los sacude por estas fechas: andan bélicos…¡Laura Bozzo, Madonna y Laura Zapata en bochinches!

*.-Con el sol en Leo otros signos que andarán en los cuernos de la luna durante las próximas 4 semanas serán: Acuario en el “amorzt”, más correteados que nunca, especialmente esos divorciados con hijos y de buen ver…#Grrrrrr… llamados por Grimorio: “los labios más sexies del zodiaco” y cuando esas chuletonas sonríen: iluminan, seducen y ligan que es un gusto… Los labios son uno de los mejores atractivos físicos de Acuario…Muchas citas en puerta para estos hijos de Urano…#Suertudos.

*.-Si los Leo seducen en la playa, bien mojaditos saliendo del mar, los acuarios lo hacen en la primera cita…con ese ingenio, sentido del humor y particular “sex appeal” … Los bien llamados “amigos del zodiaco”: patinan entre la creatividad y la locura, pero encantan con su espíritu hippie… Almas libres como el mismo viento… ¿Cuántos así?

*.-Los Cáncer por fin le miran el quesillo a la tortilla o el relleno a la baleada… es decir… luego de tanto bregar de un lado a otro en las últimas semanas, con zipizapes a la orden de su sufrida existencia, por fin miran luz clara en materia financiera…¡Fuera dolor y alegría metálica para ustedes mis adorados hijos de la luna!…¡Sorpresas monetarias!

*.-“Dineros” no les faltaran en estas semanas y de donde menos esperan mis cangrejitos del zodiaco…sequen esas lagrimillas por decepciones amorosas o hijos y paren de sufrir… #Cancer…Les cae mana del cielo y se van se shopping a comprar lo que han soñado todo este 2023…#adivinen.

*.-Del 23 Jul al 23 Agosto…a Cáncer les pagan viejas cuentas, plata que no esperaban les cae como bendición del cielo…y los más gauchitos o “humildones” el poco dinero que tocan, lo multiplican como arroz, pero esas arcas estarán llenas para todos los Cáncer por estas semanas… A cucar la buena suerte en casinos, azahar y loterías que le van a pegar duro… paguen deudas y ahorren en silencio: buitres a la vista…#OJO.

*.-Quienes andan con el mundo en sus cabecitas inquietas son los Sagitario, que planifican viajes al extranjero… esa ciudad de la USA o Europa que piensan tanto, los espera este año y en esta semana pueden volar o cotizar sus pasajes aéreos y demás reservaciones…¡Andan fascinados con Madrid y NY!…ya les cambio la cara con estas líneas… los Sagitario son los viajeros del zodiaco…Buenas nuevas en redes sociales.

*.-Esos Escorpiones laburantes que trabajan como “hormiguitas marabuntas” desde long time ago, les reconoceran su kilataje con ascensos y promociones… los colocan en el pedestal que se merecen con homenajes y laureles… pero su ansiado aumento les llegara después de su cumple…o sea “rayando” la Navidad, con el sol en Sagitario.

*.-Para esos escasos escorpiones que buscan trabajo (porque la mayoría de ellos con su sola estampa se colocan y muy bien)…apliquen en línea en todas las empresas de su interés de forma diaria y durante 3 semanas continuas, a partir de la tarde-noche del 23 de julio…En Agosto los llamaran de varios lados mis sexies escorpiones…Esos ojazos penetrantes denotan intuición, perspicacia y asertividad…iDonde ponen el ojo…ponen el resto!…Mas esos escorpiones guapos: todos los caminos y demas puertas se les abren de par en par…jijijji…¡En el periodo de prueba negocian su permanencia y de qué manera mis amores!…#UfaCariño…jijijji

*.-Los que buscan su nido por estas fechas son los Libra…tienen ganas de ir a la tierra que los vio nacer, pasear por su SITRATERCO de antaño, visitar vecinos que tienen décadas sin ver y departir con los suyos de tierra adentro… los que no se mueven por una u otra razón, se quedan rediseñando su casa con ese buen gusto que los define en todo mis vidas.

*.-O redecorándola con exquisitez por próximas visitas… Libra son los anfitriones más esplendidos del zodiaco y clasudos como ninguno… todo lo hogareño se enfatiza para estos hijos de Venus en aire y para enchular la casa, nada mejor que las bellezas que nos ofrecen nuestros amigos de: Ferretería Monterroso-Suyapa, Larach & Cía. y Diunsa.

*.-Quienes andarán con la miel o la hiel en su palabra son los Géminis y miren que “casi” no les gusta el verbo verdad?…jijijijiji… son unos loritos charlando por todos lados, por algo Grimorio les dice “Los Canarios” del zodiaco, porque seducen o sepultan con su palabra…y por esas redes sociales se van como hilo de media, jodido…¡Imparables y lapidarios!

*.-No hay Géminis callado y menos por estas semanas donde conseguirán todo lo que desean y hasta más mis amores…a mover “la sin hueso” pero para bien común… porque en esta vida todo se regresa y multiplicado… Hasta dormidos “hablan” ciertos géminis, con los “ojales” semi abiertos y bailando de un lado a otro…jijijijiji…¡Tremendos con la lengua!…#lol.

Nos textea Vilma Atraca para comentarnos que el ex Míster Honduras Kilber Gutiérrez está triunfando en el Only Fans ¿Será???!!!!…tarde pero seguro y de la mano de un buen fotógrafo…como esas candentes graficas que le saco Fabian Llamaradas…UPS…Llamazares…hace algunos años…Tanto Fabian como Saul Larios, alias Lady Maxim, se lucen con su arte en esa plataforma…Otro friki que se piensa lanzar al “agua” es el iracundo y siempre visceral Facundo Caballero, ex vecino de Keylin Gómez en la López Arellano…Tronados besitos con aroma a “Blanche Bete” de la firma Líquidos Imaginarios, creada exclusivamente para Virgo y Capricornio (la necesitan en su vida) nos encontramos en la próxima entrega mis amores, ya saben que los queremos en P!#$%&