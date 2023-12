Chicha y Limón martes 19 de diciembre de 2023

Photo Credit To Las damas y esposas de los cónsules en la velada navideña del Cuerpo Consular Sampedrano

FELICES FIESTAS!!…Tiempo de agradecer, compartir y desear lo mejor en la semana mas especial del año…y la familia de la UCENM lo sabe mis vidas…Imperdibles las gráficas de los saraos navideños que siguen en tendencia en la society: Real InterContinental, Usula Rotary Club y Grupo Vanguardia…La dinastía Moya siempre esplendida con su personal…Al igual que las imágenes de la boda del fin de semana…¡por cierto, adivinen quienes se casan este sábado 23!…Chismes…Tips… Hoy venimos más olorosos que nunca: abrimos la perfumería de los signos.

*.-Entablando un noviazgo de cuatro hermosos años de sus vidas…Cesar y Osiris protagonizaron en el 2019 una idílica unión que los Arechavala-Velásquez & Paredes-García celebraron entre amigos, a la luz de luna y con un hermoso cielo estrellado en los jardines del Hilton Princess.

*.-Esa noche, Osiris Paredes lució divina de pies a cabeza, como la princesa que siempre fue en el hogar de sus padres: José Alfredo Paredes y Reina García, ambos súper elegantes y emotivos para la especial ocasión…El ajuar de Osiris nos fascino, porque la hoy señora de Arechavala lució impecable, fresca y cómoda a la vez, con ese aire royal que solo el exquisito minimalismo en tul puede proporcionar…¡Bodas de Lino!

*.-Por esas mismas fechas pero en el salón Poinsettia de Angeli Gardens, celebraron en familia por su amor, la encantadora pareja Oscar y Abigail Canales de Guevara…quienes confiaron en Lidabel de Mena y su equipo de Acontecimientos el montaje de su boda, la cual los tortolos celebran en estos dos maravillosos años de amor…Muchísimo amor para esta pareja.

*.-Tan enamorados como el primer día en que se conocieron, así lucieron el día de su boda los encantadores: Juan Carlos y María Fernanda Holliday de Zúniga, cuando el padre Fernando Ibáñez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa los declaró marido y mujer ante las leyes divinas en el 2019.

*.-Unión sentimental que data de seis amorosos años donde nacieron sus dos bendiciones: Renata y Camila Marie…El Club Árabe lució como nunca, gracias al buen gusto de las damas de ambas familias, la originalidad de Denisse González, que ornamento los espacios logrando una atmosfera etérea…Bendito hogar Zuniga-Holliday…¡Como el Holidays de Mancera!

*.-Otro sarao navideño muy comentado en redes sociales, es el que protagonizaron las chicas y chicos de Laura & Lucia Bienes Raíces…la agencia inmobiliaria que vino a revolucionar la “compra y venta” de activos fijos en el Valle de Sula y alrededores mis vidas…La elegante cita social fue en recinto molto chic y presidida por la guapísima Wendy Castellanos y sus hermosas colaboradoras…¡Prospero 2024 ladies!

*.-Les contamos que este fin de semana arrancan los brindis de cumpleaños en honor a la guapísima Mirna Carrión, la dama a quien mejor le huelen las fragancias de Versace, desde ya recibe las bendiciones de sus múltiples amistades…la cita es en la residencia de su señora madre, doña Paquita Galéas de Carrión, epicentro de todas las celebraciones familiares.

*.- Congratulaciones a esta capricornio de altos quilates, quien siempre celebra su cumple en plena Navidad, después de las 12…Por cierto, la dinastía Carrión va de ágape en ágape por estas fiestas decembrinas, más integrantes de esa honorable familia seguirán partiendo pastel de Maritza’s Bakery…Que lo pasen a todas margaras entre cenas y mariachis.

*.-Aprovechen las fabulosas ofertas en menú navideño de Supermercados Colonial…esos pavos y piernas de cerdo están de rechupete…con todo y complementos…con sus tarjetas de puntos les salen a una bicoca mis amores…Reserven con tiempo y para mayor información en el web site del super de las bellas Diaz-Marinakys o sus redes oficiales…#Pilas.

*.-Esas cocinas catrachas olerán rico este fin de semana: tamales, cerdo horneado, pavito, gallina rellena, el arroz con pollo y almendras tostadas…las torrejas y demás dulces en miel, ensaladas a cuales mejores… uvas, manzanas y peras…todo saboreado con rompopo, sodas y bechitas bien helodías…¡El comején y la bebetina de my friend “Jeveba”!

*.-Este jueves 21 de diciembre se da el solsticio de invierno en el Hemisferio Norte y el solsticio de verano en el Cono Sur…o sea que por aquellas latitudes donde viven nuestro latinos en la USA arreciara el frio mas que nunca con sus consabidas nevadas de muerte lenta…¿Dónde pegara este invierno la “bomba ciclónica”?…#NY…#Chicago…#Canada….Si pueden mejor vengan a Honduras a pasarlo rico con su familia.

*.-Esas terminales aéreas ya lucen de bote en bote por todo el país…los catrachos que no consiguieron vuelos a Palmerola o Villeda Morales están cayendo como arroz en Roatán…con previa escala de vuelo directo en Miami…La idea es caer en Honduras…y lo primero que hacen al llegar a SPS es buscar la comida rica de la city en: Power Chicken, Tio Dolmo, Estelina’s, Baleadas Express, Casas Viejas, Taco Birria y La Exquisita.

*.-En otros temas…Esta semana arranca celebraciones de cumpleaños la joven abogada, madre de familia y socialité: Jessica María Abufele Luque…guapísima mariana prom 88 y perfecta doble de Dolores del Rio en sus años mozos…Se unen a las congratulaciones de Jessica, sus padres don Fuad y doña María Eugenia Luque de Abufele y por supuesto Gonzalo Pineda…Idem sus amistades del María Auxiliadora y la USAP…¡Kisses!

*.-Cipriano nos recuerda estas semanas antes que finalice el año: vaciar roperos, chineros, bodegas, muebles de cocina, armarios y hasta la nevera que jamás limpian por dentro…para botar todo lo vencido y lo que no sirve… más sin embargo: lo que está en buen estado y no usaron en este 2023, que no lo volverán a usar, a donarlo al más necesitado: hospitales, orfanatos, asilos, bordos y demás fundaciones filantrópicas…¡Pilas pues!

*.-Desde ya vayan taloneando o encargando, a sus seres queridos o amistades de confianza, la ropa interior que lucirán la última noche de este 2023…Blanco para la paz, amarillo para el dinero, morado para transmutar todo lo negativo en positivo, dorado para el éxito y rojo para un nuevo amor…o de plano fortalecer la relación tambaleante y cuaje en boda…¡Pero eso si, las prendas deben ser nuevas y regaladas!…#OJO.

*.-Para la noche del 24… los tonos clásicos jamás pasan de moda: negro, rojo Navidad, verde botella, azul royal y todos los metálicos o tornasolados…en corte coctel para pasarla cómoda y en familia…Los tonos mejor aspectados por signos para la noche del 31: blanco, nude , neutros o camel son los tonos de los signos Capricornio, Cáncer y Virgo…Aries de punta en rojo y damas forradas en lentejuelas de ese mismo tono…Tauro en celeste…Géminis en amarillo en todos sus tonos, su eterno gafe color.

*.-Leo en naranja…Virgo los tonos tierra, desde los nude pasando por camel hasta los terracota…Libra el rosa pastel, rosa antiguo, rose quarzt o empolvado…Escorpio en rojo y negro…Sagitario turquesa…Acuario vibrando con la amplia paleta de los morados: desde el lila pastel hasta el morado obispo…y Piscis con todas las gamas de azul marino…como esos tonos del mar en Roatán que van en degradee…¡Son los tonos de Piscis!.

*.-Nuestros psíquicos nos siguen recomendando los aromas mejor aspectados para mejorar la suerte de los signos en el 2024…en este caso Grimorio & Cipriano nos traen los perfumes de todo precio para GEMINIS: Ylang Cananga de Chloe, Ylang Ylang de Demeter Fragrance, Beach Walk de la línea Replica de Martin Margiela, Apom pour Femme de MFK…Prada Infusion d’Ylang, Kenzo Homme Marine…Ylang in Gold de Micallef (agitar antes de usar)…Happy Hour de Dior, Ylang Ylang de Provence & Nature.

*.-Geminis arranca 2024 con Marte revolcándolos en: lengua, libido, trabajo, caracter y pasiones…y para rematar con Plutón en Acuario…Asi que a escarbar estos aromas mis canarios del zodiaco: Plein Soleil de Yves Rocher, Eau Moheli de Diptyque, Lust de Lush…Ylang Ylang Nosy Be Extrait de Perris Montecarlo, Guerlain Samsara, Encanto Gorgeous de Avon, Psychedelic Love de Initio Parfums, Bvlgari Zahira, Lacoste White Homme.

*.-J’Adore de Dior en todos sus flanquers, Golden Citrine de la línea Omnia de Bvulgari, Tubereuse Noir de Zara, Estee de Estee Lauder (aroma firma en Larisa Castellon)…Ylang & Vanille de la saga Aqua Allegoria de Guerlain, Signature Absolue de Montblanc, Voulez-Vous Coucher Ave Moi de Kilian, Ylang Ylang Blossom de Solinotes…Orchid Powder de Montale, Ylang Austral de Givenchy, Terracota Le Parfum de Guerlain, Full Ylang Ylang de la firma The Body Shop, Velvet Love de D&G, Marfa de Memo Paris.

*.-Otros “must have” para los Geminis en el 2024 son: Do Not Disturb de Vilhem Parfumerie, Coeur d’Ylang de Comptoir Sud Pacifique, Magnolia Supercritica de Las Aguas Primordiales, Ilang Ivohibe 15 de Pierre Guillaume…L’Instant EDP de Guerlain, Diorissimo de Dior, Esta no es una botella azul el 1.2 de Historias de Perfumes…Supreme Bouquet de YSL, Holidays de Mancera, Ylang 49 de Le Labo, Tubereuse Imperiale de BDK…Sabbia Bianca de Profumum Roma, Anacaona de Renier, Chanel No 5 Eau Premiere, su mejor flanquer…y “Dulce Diablo” de Narcotica…#WTF.

*.-Jardin Exclusif de Mancera, Gucci Bamboo, Dialogo con Venus de Pierre Guillaume, Prada L’ Femme, Hunter Men de Armaf, Ombre D’Or de Jean Charles Brosseau, Safanad de Marly…Le Beau Parfum de MFK, Two More Hearts de Lush, Reve D’ Ylang de Van Cleef & Arpels, Ylang D’Or de Il Profvmo, Rare Tiffany de Afnan, Azalea de Attar Collection…Lilylang de Sylvaine Delacourte, Opera de Xerjoff, Ylang Ylang de Franck Boclet , Jasmin Rouge de Tom Ford, Santalove de Nishane, Joop Homme Absolute.

*.-I Love YY de Bogue, Fabulous Sweet de Zara, Goldea de Bvlgari, New Look 1947 de Dior, Himalaya de Lush, Ylang Calm de Tauer, Grand Bal de Dior, La Panthere Parfum de Cartier y Gucci Bloom Profumo di Fiori…para todos los gustos y presupuestos…ver notas, disponible y otros dupes mis queridos geminianos…que desde ya andan candentes en todo aspecto con ese Marte revoleando hasta la última celula de su parlante ser…¡Ni se imaginan todo lo que les trae el revolucionario año nuevo!…Si este 2023 dejo a muchos Geminis con la boca abierta, no se diga el 2024.

*.-Por lo visto Cipriano & Grimorio han hecho la tarea investigativa en las últimas semanas, porque eso de escudriñar notas aromáticas vs caracteres de cada signo, es “trabajal”…tres signos afines y compatibles que comparten una buena parte de notas en la pirámide olfativa son: Cáncer, Virgo y Capricornio…He aquí sus fragancias mejor aspectadas para el venidero año 2024: El Color Primario de Las Aguas Primordiales, CK2 de CK, White Cologne y Silver Mountain Water, ambas de la exclusiva Creed…y el polémico Blanc Poudre de Heeley…¡Vicio de muchos!…#lol.

*.-Pure White Linen de Estee Lauder, True Love de Elizabeth Arden, Signature de Montblanc, Lacoste White pour Homme, Noa de Cacharel, Molecula 01 de Excentric Molecules…Musk y Teint de Neige, ambas de Lorenzo Villoresi, Musk de Alyssa Ashley, White Musk EDP de The Body Shop…La Bestia Blanca: Blanche Bete de Liquides Imaginaires (solo para ocasiones especiales)…Hot de Benetton, DKNY Women, Lacoste pour Femme, Pleasures de Estee Lauder, So Pretty de Cartier y Anais Anais de Cacharel…para las amantes de aromas clásicos con muchos recuerdos.

*.-Otros suertudos en el 2024 para Cancer, Virgo y Capricornio son: Bianco Latte de Giardini di Toscana, Rain de Clean, White Bouquet de Demeter Fragrance, Lucky de Dior, Sexy Amber de Michael Kors…White Blossom de H&M, Apollonia de Xerjoff, Glam Jasmine de Michael Kors, Los Caminos de Roma de Birkholz…Bouquet de Mai de la línea Aqua Allegoria de Guerlain, Rouat Al Musk de Lattafa, Le Wild de Chantecaille, White Ginger de Terranova, Bareea Oil de Junaid Perfumes, Aqua Universalis Forte de MFK.

*.-White Love de Creed, Mis Perlas de El Mercader de Venecia, Puro Algodón de Eudora, Cheval Blanc Paris de Dior, Rare Platinum de Avon, Soavissima de Profumum Roma (aroma firma de Vidajena y Letizia de España)…Boha de Jeroboam, Alien de Mugler, Magnolia de Santa Maria Novella, Gardenia Petale de Van Cleef & Arpels, Happy de Clinique, Pure Musc de Narciso Rodriguez…Light Blue Forever de D&G, Jour d’Hermes.

*.-Hanae de Keiko Mecheri, Annicke No 4 de Eight & Bob, Reflection Man de Amouage, Gucci Premiere, First Look de Al Rehab, Clear Honeysuckle de Zara…Tyger Tyger de Francesca Bianchi, Luna Viva de Natura, Snow White de Demeter Fragrance…Elvie de Orflame, Flor de Luna de Micallef, Camelia 3.2 de Coquillete, Avon Luck for Her, Polvo de Orquidea de Montale…Pierre de Lune y Musc Shamal, ambas de Armani Prive…Intimamente Beckham de David Beckham, Afnan La Fleur Bouquet.

*.-OJO Cancer, Virgo y Capricornio: Camelia Blanc de Durance en Provence, Tuberose de Monotheme Venezia, Texture Cotton Kisses de Zara, Touch of Woman de La Rive…Boss Jour pour Femme de Hugo Boss, Pure Crush de SJP NYC, Fancy Love de Jessica Simpson, Frangipani de Las Maldivas de Monotheme Venezia…Musk Halima y Baby Musk ambas de El Nabil…Et Voila de Teo Cabanel, Turab Al Dhahab de Ard Al Zaafarand.

*.-Porcellana de Santa Maria Novella, Elie Saab Le Parfum in White…Tres Jour de Armaf, Today Tomorrow Always Together de Avon, Hermes 24 Faubourg Extrait de Parfum (Firma de Lady Diana Spencer)…Sentir de Yanbal, Lady Lily de O Boticario, Mon Jasmin de Graham & Pott.

*.-Glory Musk de Arabesque, White Rose de Majouri, Carolina de Mazzolari, White Musk y Magnolia, ambos de Monotheme Venezia…Allure Femme de Chanel (TT en muchas socialites) y My Way Parfum de Armani (otra tendencia entre varias de las nuestras)…#Cancer…#Virgo…#Capri.

*.-Nuestros psíquicos Cipriano y Grimorio prosiguen con LEO…este signo va solito porque son únicos en su género…jijijiji…como el mismo astro rey que los rige…y para ellos a destapar su chacra del plexo solar en el 2024 con: Devotion de D&G, Mandarino di Amalfi y Neroli Portofino, ambas de Tom Ford…Oro de Moresque y Oros de Armaf…Amarige de Givenchy y Aires del Tiempo de Nina Ricci…para divas vintage…Blissful Fantasy de Britney Spears, Just Cavalli, Terracota Le Parfum de Guerlain, Absolu Tiare de Acorelle, Aloha Tiare Comptoir Sud Pacifique, MFK Gentle Fluidity Gold.

*.-Volare Forever de Oriflame, Yara Tous de Lattafa, Bronze Goddess de Estee Lauder, Soleil Blanc de Tom Ford, Alien Goddess de Mugler, Sun Parfum de Jil Sander, Rio Radiance de Sol de Janeiro…Lust for Sun y Vanilla Vibes, ambas de Juliette has a gun…Olympea Solar de Paco Rabanne, Nice Bergamote de Essential Parfums, Montale Intense Tiare, Coco Vanille de Mancera, Solaris de Penhaligon’s, Bora Bora de la casa Giardini di Toscana.

*.-Coconut Sun y Coconut Passion, ambos de Victoria’s Secret…Bella Tropical de Oscar de La Renta, Paula’s Ibiza de Loewe, Soleil Neige de Tom Ford…Soleil de Lalique, Happy Summer de Clinique, Montale Soleil de Capri, Early Morning Sun de Victoria’s Secret, Un Jardin en el Mediterraneo de Hermes…Sun Bleached de Una Noche Nomada, Monoi & Tiare de Parfums Berdoues, Tiare de Chantecaille…y para los machos más alfa: Virgin Island Water de Creed y todas las cítricas de Acqua di Parma.

Y en nuestra próxima entrega el resto de los signos del zodiaco…taloneen sus respectivos clones…graficas navideñas y aquel galán de doble vida: de noche stripper y de día ejecutivo bancario…#WTF…como aquella que dijimos: de noche debuta y de día trabaja…jijijijiji…¡Rieguen arroz para sus saraos, que Dios les dará más!…Hasta la próxima mis amores ya saben que los queremos en P!@#$%&