Chicha y Limón martes 2 de agosto de 2022

Cumplen años por estas fechas: doña Diana Katimi de Handal, Nilcer Viscovich de Pineda, Melissa Faraj de Handal…y bendito entre ellas: Roger Larach, quien mañana parte pastel de La Moderna…Efemérides inolvidables…

*.-Quienes ya pasean su amor por varios destinos del planeta son los guapísimos Rafael y Karen Joya de Rodríguez, quienes acaban de protagonizar la boda de sus sueños…más de una década como compañeros de estudios, amigos y novios…#WAO…¡ese si es amor del bueno mis vidas!…Se unieron por la vía cristiana por el pastor Valencia.

*.-Las honorables familias Rodríguez-Kawas & Joya-Irías, planificaron con varios meses de anticipación la recepción nupcial de sus hijos y confiaron en Denesse González para el montaje del ágape que congrego ambas familias y los mas cercanos a la feliz pareja…El Salón Jerusalén del Club Arabo lucio sublime…Rafael y Karen son hijos de: don Rafael y Amal Kawas de Rodríguez y de Salvador y Sonia Irías de Joya.

*.-Fungieron como padrinos de la boda Rodríguez-Joya: Salvador y Alejandra Trejo de Joya-Irías…Los invitamos a apreciar el amplio y completo reportaje de este enlace en esta plataforma digital…Una constelación de luminarias de nuestra society…esas damas de honor lucieron bellísimas en rosa coral y los invitados ni se diga…#Blessings.

*.-Y una que anda en plenos preparativos de boda es la guapa Genesis Maritza Bustillo, quien en las próximas semanas se une al amor de su vida, el apuesto caballero José Blas García…para tal fin, las damas de las familias Bustillo-Tejeda & García-Guerra, consintieron a Génesis con una divertida despedida de soltera en los elegantes salones del Hilton Princess…Que lucio más primaveral que nunca…Disfruten esas fotos…¡Felicidades!

*.-Quien departió “calladita” por su cumple es la guapa Nayeli Victoria Madrid Canales y se voló la nada despreciable edad de 21 añitos…En sus redes sociales le llovieron piropos y buenos deseos… Por su parte, familiares y muy cercanos congratularon a Nayeli con un refrigerio en casa, con esas delicias que preparan las damas de su family, sin faltar el pastel de Versalles.

*.-Otra jovencita que departió en casa con los suyos es la guapísima Leonela Aguilar quien cumplió 18 primaveras… recordando el “fiestón” de sus quince que organizo la experta Sonia Pineda en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe en el 2019… un año más que inolvidable para la hija de Leonel y Patricia Martínez de Aguilar, quienes la siguen consintiendo.

*.-La apreciada comunicadora Maribel Arriaza es otra de las nacidas bajo el admirado signo de Leo que partió pastel de por estas fechas… Se unieron a la efeméride familiares y su círculo de colegas más cercano… Las congratulaciones para esta dama del periodismo siguen online en sus redes sociales y sorpresivos presentes en casa…¡Kisses Mon Guerlain!

*.-Siguiendo con el clan Faraj… Quien no para de abrir finos detalles es la bellísima Melissa Faraj de Handal, esposa del apuesto Ricardo e hija adorada de los queridos, Jorge y Elenita Pumpo de Faraj…Melissa ayer festejo su onomástico y no dudamos que esas celebraciones sigan estos días por parte de sus amistades contemporáneas…Meli no para de abrir finísimos presentes, entre ellos, sus joyas favoritas: D’ Santos.

*.-Si de mujeres bellas y realizadas se trata: Andrea Erazo, la doctora en artes marciales celebra sus “Bodas de Lino” con su amado cibernético, el apuesto y culto joven Mark Kruger… luego de más de un año como novios y de haberse conocido en una aplicación musical por la web.

*.-Se casaron por el civil en Dinamarca, con boda religiosa en el Hilton Princess, donde se celebró su despedida de soltera al mejor estilo “London” … como varios saben, Londres fue la ciudad donde se conocieron físicamente Andrea y Mark… Bendiciones para esta pareja y que sigan tan enamorados.

*.-De finezas va la cosa: Regina Kattán de Hasbun empezó celebraciones de cumpleaños el fin de semana por parte de sus más cercanas amigas… las felicitaciones para esta entusiasta dama se prolongan hasta el jueves, su mero día, cuando su esposo e hijos la congratulen en la intimidad de su linda residencia con ese catering de El Mezzonite y Azize, con pastel de Versalles, Signature Cake o Welchez, donde se come rico y saludable.

*.-Otra dinastía que esta de ágapes por estas fechas son los Handal…con el onomástico de la distinguida dama, doña Diana Katimi de Handal, esposa de don Fouad y madre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán…igual que su apuesto hijo Fouad…El convite es organizado por la dinámica Vivian, quien se luce…Igual Carol con el menú…Muchísimos años más de vida para doña Diana Katimi de Handal.

*.-Quien también arranco brindis es la guapa amiga Katherine Canahuati de Handal, hermana del apuesto Jacobo Miguel Canahuati Jattín, quien sin lugar a dudas, será uno de los oferentes de los ágapes familiares de los que será objeto Katherine en su día de días… Su cumple es el viernes 5 de agosto, pero desde ya sus numerosas amistades le tienen preparadas muchas sorpresas…Bendiciones para Katherine de Handal.

*.-Si de féminas lindas se trata: Anita Álvarez y Ena Interiano, quienes en el 2019 celebraron sus onomásticos en algún rincón playero de la Costa Norte… bien bronceadas con Dior y luciendo lo último en ropa veraniega de Almacenes El Record…Este 2022 lo festejan con su círculo más cercano y degustando las delicatesen de Deriva Enoteca con esa cava de lujo…Desde ya les deseamos muchos éxitos en su nuevo año de vida.

*.-Regresan los festivales más esperados del año: LagoFest o Festival de las Joyas del Lago, que año con año acapara la atención de propios y visitantes en Santa Cruz de Yojoa y todas las zonas aledañas al Lago de Yojoa…asi como el Soundwave de Utila, el chojín electrónico que copa completamente el cayo de esa linda isla…Por cierto, esta semana seremos visitados por nuestros hermanos de El Salvador.

*.-Regresando a tierra firme… dos importantes dinastías de la sociedad nacional, planifican al detalle los onomásticos de sus herederos: Valentina Orellana, hija de Guillermo y Giordana Kafati de Orellana… así como Roberto Antonio Álvarez, adorado primogénito de Roberto y Andrea Canahuati de Álvarez… ambos pequeños todos unos socialité en potencia a sus tres añitos.

*.-Si de socialités se trata: la brillante abogada y ex Miss Honduras Mundo 1986 Nilcer María Viscovich Babun cumple años por estas fechas… más realizada que nunca con ese hogar ejemplar y unas hijas bellísimas…Y muy pronto agrega un año más de vida la polémica Miss Honduras 2002 Erika Ramírez… Saludos hasta Harlem NY donde radica con su guapo haitiano.

*.-Cuentan los que la han visto…entre ellos nuestro Grimorio, cliente VIP de esa concurrida botánica propiedad de su apuesto esposo, que la Ramírez-Marín aún conserva ese regio porte de top model que paseo por Miami y San Juan, en aquel Miss Universo de Puerto Rico 2002…La sirena trujillana se contonea diario y muy oronda por la Ámsterdam Avenue…Pronto expanden sus negocios a la Little Haití de Miami…#WAO.

*.-Como pólvora corre la comidilla en el mundo del deporte hondureño sobre una pareja de futbolistas de un equipo de la capirucha… Resulta que este par de muchachones al parecer tienen un apasionado romance y para taparle el ojo al macho siempre andan de picaflores con bellas féminas… Uno de ellos es muy bajito pero con preciosa cara y el otro es un caribeño atlético que hasta estuvo casado y se divorció de su wife… Dicen que cada día es más publico el idilio…hacen tremendas partys con modelos y todo cuatro pero, al final este dúo termina apartándose para tener su propio espacio… ¡Cosas veredes del futbol como dice un amigo!

*.-En temas internacionales…nos saluda nuestra amiga La Gaviota Viajera desde Córdoba, Argentina, donde disfruta de lo lindo con su hija, yerno y nietos del acogedor invierno del Cono Sur…entre asados y fernet con coca, y los bellos atractivos turísticos del Centro Historico de esa linda ciudad, donde vivió una temporada nuestra ex first lady Aguas Ocaña.

*.-El 23 de septiembre “desbarajusta” de Córdoba rumbo a Frankfurt Alemania, con escalas técnicas en Buenos Aires y Miami…desde donde cruzara el charco buscando nuevos otoños en el Hemisferio Norte…La Gaviota anhela regresar al Paris de sus amores y al Madrid de sus pasiones, antes de retornar el 23 de Noviembre a este su país de origen.

*.-Esa distinguida fémina no “suda” su carísimo skincare por estas tierras…desde marzo voló a Argentina y de ahí a Alemania…su “cantón” lo dejo bien blindado y ya planea retornar para fin de año, donde por nada del mundo se pierde la Navidad, Año Nuevo y el Black Friday de Diunsa…donde renueva todo lo de su hogar junto a hermanas y sobrinos.

*.-De retache al Valle del Calore…quienes ya planifican brindis en algún mesón chic de la ciudad son los bellos Emilio y Valeria Soriano de Jarufe… quienes por estas fechas del 2021 se unían con todos los fierros en idílica ceremonia con posterior banquete en los salones del Club Hondureño Árabe…recinto que lucio más regio imposible, gracias al ingenio y buen gusto de la experta Alexandra Lockmer…¡Dichosas Bodas de Papel!

*.-Seguimos con efemérides nupciales y en esta ocasión recordamos el enlace de Aarón y Julissa Rodríguez de Pineda, quienes en algún lugar del mundo (may be el Paris de sus sueños) brindaran con champaña por cuatro felices años de casados…#WAO…¡cómo pasa el tiempo!…Los Pineda-Rodríguez celebraron ambas ceremonias en The Marine Chivana, Puerto Cortes, bajo el sello Acontecimientos…con honey moon en Europa.

*.-32 añitos muy bien distribuidos en su atlética anatomía, celebro por estas fechas el apuesto Anthony Ramos…rodeado del amor de su familia y sus más allegados…Otro galán que arranca celebraciones este fin de semana es Jean Paul Irías, más conocido como El Rey de los Chonguengues de Canal 5…otro año más de vida: solterito, sin compromiso, pero nunca duerme solo…¿Sera?…Que la pase de lo lindo comiendo rico en Chili’s.

*.-Otra que celebra de forma muy íntima y a bajo perfil sus “Bodas de Papel” es la reconocida abogada Alexa Aragón…actual Gobernadora Política del Departamento de Cortes y asesora legal de los Carimaxx…la bien llamada “Gober-Fashion” brindara con el amor de su vida por ese primer año de casados…¡Que cumplan muchos años más!

*.-A propósito de los divos de la belleza…cuentan las buenas lenguas y la de Vilma Atraca que no se queda atrás…que Celia Monterrosa va fija, audaz, decidida y contundente para la próxima edición del Miss Honduras Universo 2023 y representando a su natal Santa Bárbara…Como buena acuariana, el Rostro Estee Lauder ya arranco proceso de preparación…Idem la también acuariana Karlen Pérez que por fin se lanza al agua de Carimaxx…¡2023 ya pinta para ser el año de Acuario!…#Punto7.

Y de nuestro rincón de las "frases célebres"…¿adivinen quien dijo esta despectiva frase?… "Esas locas papeleras acabaran como los hermanos Collyer"…#Uyyyy…y miren quien lo dice…jijijijiji….¿no serán de los Colliers de estas tierras?…NOOOO…se refería a los tristemente famosos hermanos Collyer de Harlem…#Santisimo…