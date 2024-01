Chicha y Limón martes 2 de enero de 2024

Photo Credit To La familia Jordán - Kattán felices dándole la bienvenida al año 2024

HAPPY NEW YEAR!!…El año internacional de los pastizales y los camélidos acaba de arrancar…2024 suma 8, en lo positivo dinero y en todo lo contrario más adelante se los explicaremos…Muchos socialités celebraron en casita y otros en el extranjero aguantando frio…aquí algunas imágenes familiares…Estas fechas parten pastel: la socialité capitalina Sonia Reyes Noyola, madre de las bellas Casanova…y por estos lados Maru Canahauti de Handal y Norma Facusse de Kattán…Idem las ex reinas de belleza: Jazmín Fiallos, Blaise Masey y Kerelyne Webster, que ya se casa.

*.-Un 2024 que empezó con Mercurio retrogrado que sale hoy, pero esta misma noche ingresa la fase de luna menguante: la más canija de todas, donde los bochinches estarán a la orden del año…de aquí hasta octubre…arrancamos mes con todo tipo escándalos…especialmente por dinero…El “biyuyo” será la manzana de la discordia en muchas naciones, y Honduras no se queda atrás…¡Seguirán destapando ollas de corrupción!

*.-Un 2024 marcado en sus doce meses por el arcano mayor de La Justicia…la verdad se impone y saldrá a relucir en todos los escándalos que estremecerán el Continente Americano de cabo a rabo…los países más intensos: EEUU, México y Venezuela…¡Justicia marcada!…con una ráfaga de noticias que serán festín para la prensa mundial: el 8 de bastos en su máxima expresión…Se puede reactivar la guerra en el Medio Oriente.

*.-En lo positivo…2024 siendo un año 8…es un año “posichivo” dónde venimos de un 2023 kármatico a un 2024 darmático…prosperidad, abundancia, estabilidad, confianza, organización, bienestar financiero…Un aparente año positivo en recuperación, progreso y éxito en sus doce meses…Equilibrio y justicia marcada…La inversión extranjera llega a raudales reafirmando el status socioeconómico a nivel país y región.

*.-Urano seguirá retrogrado en Tauro hasta el 27 de enero…ahí vuelve directo en el mismo signo y seguirá “directo y erecto” en Tauro hasta el 1 de septiembre…que cambia a retrogrado hasta cerrar el año 2024 con Urano retrogrado en Tauro…¡Lo ha venido revoleando desde hace años!

*.-Ojo con movimientos financieros de alto valor las primeras semanas de Enero, donde todo se verá “tocado” con esa aspectación…Júpiter estará en Tauro desde el 30 diciembre del 2023 al 17 de mayo del 2024…compras y ventas de gran valor y otro tipo de inversiones altamente aspectadas del 28 de enero al 17 de mayo…cuando Júpiter pasara de Tauro a Géminis.

*.-Marte seguirá guerreando en Géminis, impregnándolo de fuerza, pasión y ahínco para los grandes cambios que se le avecinan este 2024 especialmente en el plano internacional…Géminis tiene que ser más discreto, algo imposible por su naturaleza comunicativa, pero tiene que ser más estratega…Géminis andará más bochinchero que nunca, inquieto y camorrero…Marte los seguirá encandilando hasta Marzo del 2024.

*.-Plutón…el temido planeta de los cambios, novedades y grandes transformaciones radicales, arranca el 2024 en Capricornio y pasa directo el 20 de enero en Acuario…en su segunda visita temporal…Plutón seguirá directo en Acuario hasta el 2 de mayo…cuando regresa retrogrado a Capricornio hasta el 11 de octubre, se pone directo en Capri hasta el 19 de noviembre…¡cuando llegara a vivir en Acuario hasta el año 2043!.

*.-Plutón será el gran protagonista en el Sistema Solar este 2024…se avecinan grandes cambios y transformaciones en todo aspecto: las reglas cambian en el planeta…Severos cambios de gobiernos: los golpes de estado estarán a la orden en América Latina…Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y hasta Argentina, se sacuden los cimientos de sus gobiernos…Procesos radicales y una nueve visión llega con la “Era de Acuario”…La internet cambia 180 grados con el renacer de la tecnología…Con la revolución de la inteligencia artificial liderando.

*.-Al parecer, este año nace otra pandemia, no como la terrorífica del 2020, pero deberá adaptarse a los nuevos cambios de la tecnología para evitar su expansión por el planeta…Desde ya se vislumbran nuevas variantes del bicho en varias naciones del mundo, donde está haciendo estragos…Se deberá completar el esquema de vacunación y retomar las biomedidas de seguridad en todo…Especialmente en desplazamientos.

*.-El 2024 se vislumbra como el año de los signos: Aries, Tauro, Escorpión y Sagitario…y sus respectivos correlativos…Tauro goza de la excelente aspectación de Júpiter, bien llamado el “gran benefactor del Sistema Solar”…que le impregna suerte, viajes y expansión…De hecho, muchos Tauro recibieron año nuevo lejos de su terruño…Pero ojo mis sensualones del zodiaco porque júpiter expande todo: lo bueno, lo malo y lo feo.

*.-Tauro seguirá revoleado por Urano por unos años más…varios “bueyes” están que no los calienta el sol con esa aspectación que les data de varios “mayos” atrás…y pasa que nunca se acostumbraron a los revolcones de ese planeta que los saco de su motel de confort…Igual y se la chingan duro y parejo en su trabajo, donde no sueltan la papa para la familia…mal sabor de boca que se quitan con suculento asado regado con buen cubetazo.

*.-2024 por estar regido con el arcano mayor de La Justicia…también beneficia al signo de Libra…San Miguel Arcángel o Justo Juez les aprueba todo préstamo hipotecario para vivienda…refinanciamiento por altas jaranas en tarjetas de crédito o impuestos con el IRS…Justicia Divina bien marcada para los bien nacidos bajo el signo de Libra los doce meses del 2024…¡Ganan juicios pendientes y regularizan su status migratorio!…Les aprueban todo trámite legal de forma fácil, fluida y cómoda en este 2024.

*.-Los escorpiones cambian de piel como la serpiente misma que rige su número 8: el aspid que se come su cola…el infinito como su propia mente: brillante, aguda, fría, perspicaz, intuitiva, misteriosa y posesiva…tan profunda como el océano…Este 2024 los escorpiones rompen cadenas, grilletes y se reinventan con nuevos brillos…La torre de Babel se tambalea pero no se cae mis adorados símbolos sexuales del zodiaco…posibilidades que JOH se defienda en libertad y con grilletes…¡Seguirán cayendo!…Año par y de remate bisiesto…¡Ya saben la fama de este tipo de ciclos anuales!

*.-Tanto Capricornio como Acuario…este 2024 se verán tocados con el espectro de Plutón, entrando y saliendo de ellos en todo el año…como lo describimos en el párrafo de arriba: los folla o transforma en todos los aspectos directo en un signo y retrogrado en otro…¡y viceversa!…como el 69 mismo jodido…O sea…Que ese Plutón se termina de quitar el capricho este año con Capricornio, prueba las mieles de Acuario y regresa para quedarse por veinte largos años en su casa mis adorados acuarianos.

*.-Como leen…Grimorio is in the house…arribo de punta en blanco y oliendo a “Sanctum Perfume” del genial Ramón Bejar…el incienso más realista junto con “Málaga Santa” de Ecuación Natural y “7 Anónimo” de Loewe…según su tercer ojo y sin albur: todos los jueves de enero vienen con karma…#OMG…aunque para nuestro friki, el año “realmente” empieza con la luna nueva el 11 de enero…¡Que año mis amores!

*.-Para estas fechas…estamos recibiendo el “coletazo” de todo el año anterior: corregido y aumentado…Nuestro psíquico de cabecera recomienda esos 3 perfumes para uso continuo en el 2024…Sin dejar de lado “Rose d’ encens” y “Santal Sugar”…ambos de la firma nicho Lorga Parfums…para que los vayan “taloneando” con tiempo mis amores…ya sea en decants, discovery set o travel size…¡El año viene intenso!…#Pilas.

*.-Una celebración en puerta es el Día de los Santos Reyes…Este sábado todas las reposterías de la ciudad los esperan por su rosca de reyes…no se hagan “roscas” mis hijos del gluten free…con café gourmet, sodas, champurreado o chocolate caliente, una de las celebraciones más esperadas de la temporada…Domingo 7 a guardar toda la decoración navideña: desempolvando y guardando “tiliche X tiliche”….Ya saben muestra máxima y de la abuela de Flor de La V: quien cuida siempre tiene.

*.-Ya saben la tradición, quienes descubran el “niño” en su pedazo de rosca, invitan la tamaleada el Día de La Candelaria, 2 de Febrero, para seguir fortaleciendo los lazos de amistad… La Moderna los espera por su rosca y sin albur…Reserven con tiempo y rieguen maíz.

*.-Un 2024 cargado de noticias rápidas, TT, virales que le darán la vuelta al mundo en segundos…dejando al gentío perplejo…El 8 vibrando los doce meses del año…en arcanos mayores es La Justicia y en Rider es La Fuerza…la justicia divina, social y en leyes terrenales cae inmisericorde sobre todo tipo de delitos…La violencia galopara a mil de principio a fin de año…4 al inicio y 4 al final del ciclo…¡Ya sabemos que significa cuatro en chino!…Un año de mucho trabajo, en la mayoría mal remunerado…#WTF.

*.-Exorbitantes cantidades de dinero mal habido tapizaran las páginas de los diarios del planeta…y nuestro país no será la excepción…por aire, mar y tierra, incautaran fortunas enteras…¡hasta billetales enterrados!…que lo inviertan en lo que deberían es otro rollo…Por cierto, los fiscales ya no deberían de tener firma para retiros en el BCH…ya miran todo lo que destaparon…y eso, no más es la puntita de la madeja mis amores…#OMG.

*.-Las principales, por no decir la mayoría, de las protestas o huelgas callejeras en el mundo serán por el bendito dinero…unos por pensiones, bonos, ajustes salariales, indemnizaciones, falta de salario, ETC…y en la minoría de los casos exigiendo justicia ante sonados casos de enriquecimiento ilícito de altas poporoilas de la palestra…¡El “dry clean” descarado y exagerado con el que muchos llevan vida de ricos en forma obscena, saldrá a la luz pública!…¡Clanes enteros huyendo por vergüenza!

*.-Como decían las abuelas: “años nones, años de dones…años pares, años de males”…¿Sera?…pero con todas las inversiones millonarias que se espera que lleguen este 2024, deberían de aumentar las fuentes de empleo, mejorando considerablemente la calidad de vida de los hondureños…Según el tercer ojo de nuestros psíquicos: la inmigración aumentara el doble este año…¡Caravanas enteras saldrán a diario del país!

*.-Entre los sonados casos que estremecerán la sociedad latinoamericana y la nuestra no será la excepción, versara sobre fortunas amasadas por varios “influencers”…al parecer con matices de “dry clean” y utilizados por el crimen organizado para blanqueo de capitales…#Santisimo…#WTF.

*.-Grimorio nos obsequia frutas, verduras y demás fiambres, cortesia de Supermercados Colonial…madrugo hasta este su oasis del chisme de sociedad, porque este día tiene cita con Rider Andino para empezar su tratamiento mensual con Lanluma X…630 mg de ácido poli-lactico cada mes, bien canalizados en su face durante tres meses consecutivos…los rellenos que estimulan la producción de colágeno en la dermis…¡Bestseller de los prestigiados laboratorios Sinclair Pharma!…¡Delirio de celebs!

*.-Nuestro amigo prosigue con más predicciones para los signos…siendo un año 8…los signos de mayor cuidado en su salud son: Aries con la cabeza, SNC con todos sus órganos y funciones…si no controlan el stress que les viene por exceso de trabajo y demás líos de hogar, las jaquecas volverán más intensas que años anteriores…¡controlar presión arterial!.

*.-Mientras tanto los Leo…a bajarle dos rayitas a su intensidad de carácter, porque antes de su cumple, el corazón puede pasarles un susto mis reyes de la jungla zodiacal…igual a mejorar posturas al sentarse o dormir, porque la columna vertebral podría jugarles una mala pasada a varios leoncillos…¡Cuidado con esas hernias, discos o demás CD en espalda!…Y los Escorpiones a revisar sus órganos genitales…#surprise.

*.-El Talón de Aquiles de los escorpiones son sus zonas erógenas, nobles o no tan nobles, según como abusen de ellas…#8…damas a revisar su matriz y caballeros la próstata…Infecciones de transmisión sexual a la orden de los 12 meses para Escorpio: unas conscientes y otras ajenas…¡Cuidado donde y con quien se sientan!…En general, Escorpión también debe de cuidar su colon y demás área colo-rectal…¡Sorpresas este año!…#dieta.

*.-De hecho, de unos días para acá, muchos Escorpio ya andan bien “pegados”…por abusos y demás excesos en las fiestas de fin de año…Los reclamos de pareja no se han hecho esperar y por estas fechas, ya pegan alaridos en esa casa y vía WhatsApp con el Dr…rasquiñas, escozor y demás secreciones a la orden de la jornada y de la prenda interior que usen estos hijos de Plutón y sus parejas…#WTF…¡Cuando se pegan arrasan con todos!

*.-Grimorio no seas tan explicito, como te decía en el cole la profa. Merceditas, madre de Delmer…¿aquel chaparrito guapo y calentón con cierto aire a Michael J Fox?…El mismo…ya sabes que esos temas escatológicos me dan “ñaña”…mejor cambiemos de tema y háblame de perfumes…están pendientes los aromas de Acuario y Piscis para este convulsionado 2024…empezamos con los hijos de Urano, que este año estarán en su “salsa” con las ráfagas de Plutón transformándolos en todos sus ámbitos…Acuario tiene arduo trabajo espiritual de aquí a veinte años.

*.-Primero les toca purificar su aura, destapar sus chacras y armonizar sus cinco sentidos con los aromas de incienso y sándalo arriba citados…o los primeros que les recomendamos a Sagitario en la edición anterior: Santal Basmati de Affinessence, Santal Austral de Matiere Premiere, Santal Blush de Tom Ford…o el Sandalwood de Bond No 9…¡Marca firma en la finísima estampa de Alexandra Villeda, por obsequio de su novio!…¡Saludos a su bella madre Marcia Facusse Andonie, quien siempre nos lee!…#Divinas.

*.-Pero antes de su onomástico, o sea estas semanas, Acuario tiene que transmutar sus vibras a punta de violeta o lavanda…sus notas indispensables y de suerte en todo…Las féminas desde ya deben de usar: Goddess de Burberry, un maridaje entre lavanda y vainilla, muy bien logrado…de hecho son dos de las notas de Acuario…Al igual que la saga Libre de YSL…¿sus mejores flanquers?…Libre Intense y Libre Le Parfum…y para antes de irse a la cama: Lavandes Trianon de la línea Lancome Prive.

*.-Como un preámbulo al cumpleaños de Acuario y antes de la llegada de Plutón a su signo…limpian, transmutan y se liberan de todo y de todos, con violetas y luego sándalo…Cuando ya se vayan acostumbrando a los traqueteos de Plutón, pueden ir balanceando o equilibrando con el arcángel Jeremiel, tanto los aromas de lavanda con vainilla arriba citados, como los de tabaco & vainilla que en posteriores ediciones les citaremos.

*.-Mientras esos tiempos llegan…nos pasamos a PISCIS, que siguen recibiendo los latigazos del gran maestro del Sistema Solar como lo es Saturno…aleccionándolos en vicio, calle, filosofía, religión y demás creencias…sumado a Urano en Tauro, su casa de la comunicación, que los mantiene indecisos en muchos aspectos…Caminan en un vaivén con un sube y baja de emociones, que los llevan desde la depresión hasta el éxtasis….de la solemnidad pasan al acelere y de ahí al cubetazo…#Jodido.

*.-En este 2024, además del “coctel” arriba citado, se sumara Neptuno, el Dios de los mares que lo tendrán directo el primer semestre de este año…pero para fines de junio, Saturno se pondrá retrogrado del 29 de junio al 15 de noviembre…traslapado con la retrogradación de Neptuno que arranca el 2 de julio…o sea que el segundo semestre para Piscis será mas intenso que otros años…¡Ideal un bañito de mar todos los domingos!

*.-Y para estos hijos de Yemaya o sea La Virgen de Regla, reina de todos los mares del planeta…todo lo marino y azul se impone en Piscis…desde un baño de mar el primer domingo de cada mes, en el segundo semestre del 2024, hasta todos los aromas que huelan a salitre…esa particular estocada que emana el mar y que nos revolea los sentidos…Desde el opulento Acqua di Sale de Profumum Roma, con su mejor clon como lo es Salaria de Giardino Benessere, hasta el mismo Beso Negro de Beso Beach.

Y es precisamente con inspiración playa, porque la Semana Santa cae a fines de marzo, es como nos despedimos en esta la primera entrega del año a ritmo reggae del clásico “Baby I Love your Way” de Big Mountain…en la voz de Quino McWhitnney y temazo de la película Reality Bites con Winona Ryder y Ethan Hawke…#memories…Les deseamos lo mejor de lo mejor en este año 2024 y que todas sus metas se cumplan con éxito…Agradeciendo siempre su lealtad con esta sección…Los queremos en P!”#$%&.