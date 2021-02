Chicha y Limón martes 2 de febrero de 2021

Photo Credit To La exquisita abogada Ana Patricia Girón, ayer estuvo de manteles largos, rodeada de rosas y finos presentes… Su esposo German, hijos y cercanas amistades, brindaran con Moet & Chandon por muchos años más en la vida de esta elegante y bella dama que, siempre dice presente en todos los eventos altruistas donde convoca el Club Rotario… Bendiciones Paty. En la gráfica con Ana Álvarez y Bessy Soto Barahona.

¡MES DE AMOR Y AMISTAD!!… Felicidades a todas las que llevan por nombre Suyapa que están más que benditas por la patrona de Honduras… Nuestros dilectos cumpleañeros… Memorias de ágapes chic… Notas de interés… Cotilleos en tendencia… ¿Quiénes se casan este mes?… uno de los mejores para “enchacharse”… Viene Grimorio para comentarnos como son los nacidos en Febrero… ¡Agárrense los chones porque venimos con todo!

*.-Quien amaneció rodeada de sendos arreglos florales y desayunando con pastel de Signature Cake, es la preciosa dama Pilar Verdial de Torres, quien ayer agrego con disimulo un año más de vida… citamos disimulo porque la esposa de Rodolfo Torres Lazo luce cada año más esplendida… dos lasallistas muy apreciados en la society, consentidos por hijos y hasta nietos… #Kisses.

*.-Pasamos a la capirucha… donde el Zambo Cipriano nos comenta que hoy amaneció de plácemes su amigo, el reconocido empresario de la telefonía móvil don Antonio Tavel Otero… motivo por el cual su dinámica esposa Anny, hijos y cercanos, lo congratulan en su día de días… los catering de Café Honore de las bellas Casanova y Rojo de Mandy Bermúdez a la orden.

*.-Mañana la dinastía Kafati celebra el onomástico de uno de sus más insignes lideres: Eduardo Kafati, esposo de la diva de los medios Annamaría Villeda Ferrari… Desde esta ciudad se unen sus padres, don Milo y doña Elsita, así como sus hermanos Camilo, Nelson y Enrique… con sus respectivas familias… Por cierto, tenemos un buen tiempo de no ver a la bella Sandra.

*.-Este fin de semana… otro clan capitalino brinda con Moet & Chandon por sus hijos… Sebastián y Miguel Pastor muy pronto agregan otro año más de vida y lucen mas galanes que de costumbre, gracias al amor de sus esposas Pía Ferrari y Liduvina Melgar… ¡Dos acuarianos muy bien hechos!… #Blessings.

*.-Ricardo Álvarez no se queda atrás… una de las jóvenes promesas de la política y lider del movimiento del Dr. Oliva, muy pronto apaga velitas de pastel y sus bases lo saben… El esposo de la guapa Lucrecia ya recibe las congratulaciones por redes sociales… La rumba familiar es este fin de semana.

*.-De retache por esta ciudad… les contamos que pasado mañana agrega otro “febrero” mas de vida el carismático líder Jacobo Regalado… esposo de la gentil Geraldina y amantísimo hijo de doña Evelyn Weizenblut…familia que desde ya se organiza para departir en la intimidad de su hogar por uno de los aniversarios natales más esperados del clan… ¡Muchas felicidades Jacobo!.

*.-Las bellas del clan Barletta-Yacamán están de plácemes con la celebración del cumpleaños de la preciosa Carmen de Racciatti, hija de don Tocho y doña Magda Yacamá n de Barletta… y hermana de las exitosas Ana Cecilia de Crespo, Karlita de Ayala, Angelina de Muñiante y Alejandra Barletta…#Divas.

*.-Se unen a los festejos de Carmen, su apuesto esposo Stefano y su querida suegra Gemma Racciatti… Congratulaciones y a celebrar el jueves en El Mediterráneo del Centro Social Hondureño Árabe o en las regias opciones del Real Intercontinental donde los Barletta festejan fechas especiales.

*.-Rodeada de costosos arreglos de rosas, asi amaneció este día la Miss Honduras Mundo del 2011: Bessy Beatriz Ochoa López… quien ayer apago 27 velitas por su onomástico… ¡cómo pasa el tiempo!… Rolando y Bessy Lopez de Ochoa, padres de Beatriz, así como su apuesto esposo Roberto Pineda se unieron al festejo familiar de la nuera de Omar y Paty Antúnez de Pineda.

*.-Como olvidar la llegada de Beatriz al concurrido aeropuerto británico de Heathrow: regia y clasuda, ataviada de Neiman Marcus de pies a cabeza…Gracias a los divos de Bal Harbour… Su misión era dejar por todo lo alto Honduras en ese Miss Mundo donde compartió justa con: Avían Sarcos, Carla García Barber y Johana Sansano… También fue Honduras en Manizales.

*.-Otra acuariana bella que apagó velitas de pastel en fecha reciente es la estimada amiga, abogada María Antonia Fernández de Suazo… se unieron al intimo ágape su esposo, Ing. Roldan Suazo y su bella hija Alexandra… Al igual que el personal administrativo de la Universidad Cristiana donde la también colega es el nervio y motor de la rectoría… ¡Bendiciones Mon Guerlain!.

*.- Ya saben la máxima: “antes de un cumpleaños todo se revuelca: salud, trabajo, familia y carácter”… Y los Acuario que están por cumplir años lo saben… También los Piscis… se ponen histéricos con tanto lio que los rodea…y es que tanto los signos aire como fuego, son “mecha corta” de carácter… #lol.

*.- Un producto infaltable para ellos por estas semanas, en que Mercurio esta retrogrado, es el “Lavander Body Wash de Dr Teal’s”, en sus presentaciones de gel de baño y exfoliante granulado…primero se tallan a full con el exfoliante desde la plantas de los pies hasta el cuello y luego usan el gel.

*.-Especialmente para esos que están por cumplir años, desde hoy hasta el 2 de Abril…Esa esencia de clavo de olor en la tienda de la Dra. Emmy Marzuca esta genial: ya sea mezclada con la esencia de almizcle egipcio o con la de rosas, para “hidratarse” luego de la depilación intima…#Uyyyy…Y directo a la cacería para esas Leo en busca de galán con plusvalía: rico, soltero y platudo.

*.-¿Antes bañadas con esas maravillas de lavanda?… NOOO… lavanda solo para los acuario, piscis y Aries que no han cumplido años…Para los Leo son esas magias de scrub de la firma Three Hut en su amplio espectro frutal… Esas leoninas sellan look con esos poderosos labiales rojo absoluto de: Clarins, Dior, MAC, Lancome, CH y hasta los de la genial Lisa Eldridge… #Tip… #Must.

*.- HOY…Grimorio vuelve a recomendar el famoso talquito con canela en polvo adentro y le agregan este mes un tantito de albahaca en polvo, para abrir caminos trancados en salud, trabajo, viajes, dinero y amor… El talco con el aroma que deseen, los encuentran en: Almacenes El Record, Juan Sikaffy & Sucs, Magie, Danae y Carrion… Entre más variedad de aromas tengan, mejor.

*.-También en Titico’s donde Samuelito y Kenia Castillo, como en Bodeguita Emma del especial amigo Javier Dubón… Aquí les brindamos un completo abanico de opciones, aromas, tamaños y presupuestos… Los abren y le agregan esas magias en polvo, si es Badia mejor… Los baten bien y a usarlo todos los días después del baño matutino…Top secret de Kris Jenner e hijas.

*.-¿La madrota de las Kardashians?… la misma que viste de punta en Chanel de pies a cabeza…#OMG… Cuando esa damita era una demostradora de productos en ventas por TV y estaba casada con Robert Kardashian, se vino a pique cuando enviudo y perdió su efímera popularidad… en la época cuando era “entima” de la finada Nicole Brown, esposa de OJ Simpson… #Santisimo.

*.-Ya tenía sus hijos mayores: Kourtney, Khloe, Kim y Rob, todos pequeñuelos casi adolescentes… Luego conoció a Bruce Jenner, hoy Caitlyn, con quien procreó a las menores Kylie y Kendall… Bruce termino de criar a los mayores… Ahí todo iba bien, hasta que Kim se engavillo con Paris Hilton, convirtiéndose en su asistente o maquillista, donde se dio a conocer.

*.-La dupla Hilton-Kardashian se terminaron de engavillar con Nicole Richie, hija adoptiva del cantante ochentero Lionel Richie y con la también malograda Lindsay Lohan… historia que casi todos conocemos por sus constantes apariciones en la “pink press” norteamericana, donde corrieron ríos de tinta entre realities y vida social… Hasta que llegaron los escándalos.

*.-Cuando la madrota Jenner empezó a ver como su hija Kim caía en desgracia con sus gavillas, por envidias de negras… como buena brujilla nacida bajo el signo de escorpión, no vio normal la creciente escalada de escándalos: luego de aquel video sexual de su beba, la prisión de la Hilton y los vicios de la Lohan… Busco “ayuda espiritual” y de qué manera mis amores… #UYYYYY.

*.-Según una íntima amiga de nuestro Grimorio, afincada en LA, conoció a la diva Jenner en ese aparente centro espiritista, porque en realidad era una poderosa secta afroamericana… donde solo acude gente pudiente… La paisana trabajaba con esos morenos como domestica… ¡Me caigo y me levanto!… Así reacciono esa amiga cuando miro llegar a la madrota Jenner…#Santisimo.

*.-Fue ahí cuando empezó el verdadero mito exitoso de las Kardashians… nuestra paisana ponía “ojo y oreja”, de las constantes consultas de la Jenner para levantar el prestigio de su familia y entronarse en la gloria de los reality shows o series de TV con 20 temporadas… Fundo un imperio con sus hijas, entre vida y escándalos, los cuales capitalizaron en cuantiosas fortunas personales… ¡Hasta en tres vidas serán millonarias!…#WTF.

*.-¿O sea que la Jenner le vendió sus 20 gramos de alma al cachudo o las hijas mas hermosas a esos morenos?… así parece por su marcada adicción al “chocolate”…jijijijiji… Excepto Kourtney (la más naturalita y sin bisturí) y Kendall, quienes pecan de aparentes racistas… El resto quien sabe… #OMG.

*.-Me has dejado PER-PLE-JA con esa historia de las Kardashians… pero mejor sigamos con Grimorio y la astrología, porque eso de las sectas oscuras me da “mello”…jijijiji… y eso que falta la gavilla de Kylie con la guanaca Yris Palmer, quien comenzó de babysitter en esas mansiones de Calabazas y ahora es la reina de las extensiones de pestañas postizas… negocio capitalizado por Kylie luego de “probar” la horchata y demás pupusas hechas a mano por Palmer.

*.-Por las manitas pachonas y demás dedos cortos de JOH & Biden… mejor pasemos a los astros… Grimorio nos cuenta que los Leo están a “full dates” estas semanas… eso los solteros porque los bien casados tendrán cama caliente con ese sol alumbrando Acuario…¡Fuego María!… Capricornio por fin le mira el quesillo a la tortilla o el relleno a la baleada: dinero contante y sonante no les faltara en lo que resta de Febrero… De quien menos esperan.

*.-Sigue el drama por la pandemia y eso se miraba venir desde octubre que soltaron al gentío en la calle…luego con las tormentas de noviembre y las fiestas de fin de año… ¡Ahí están los resultados!… pero se niegan a cerrar paulatinamente la economía… ¿Cómo piensan levantarse con el país en luto y la escalada mortal del virus?… En cierto hospital cobran Lps.160K por ingreso y Lps.55K diarios…Sin garantía alguna de salvar la vida a los pacientes… #SAR.

Desde hace varias semanas venimos escuchando el rumor que cada vez suena con más fuerza: que dos exclusivos centros hospitalarios del país, uno en SPS y otro en TGA, ya venden la cacareada vacuna británica a precios estratosféricos… #Santisimo… luego de sacarle hasta la última gota de sangre a la familia de los pacientes que llegan a esos nosocomios VIP… Ese bicho ya está en el aire y pegado en todos lados: Dios nos agarre confesados… Eviten la calle y mantengan esa casa como templo mis vidas… Los queremos en P!$&#$.