Chicha y Limón martes 20 de junio de 2023

Photo Credit To Guapísimos lucieron en la fiesta de graduación de la EIS

EL OJO DE LA AGUJA!!…Cátedra de clase, glamour y fineza en la Prom Season-23…Todo un agasajo esas galerías en esta plataforma…La intima boda de Leonel e Isis Yorleny Estrada de Guzmán…La Zona Juniana a todo vapor sin faltar las sillas y mesas voladoras jijijiji…Kelly Díaz de Melgar en la dulce espera…Los honorables cumpleañeros…Fechas memorables… los atuendos que lucieron en la gala de graduación las chicas de la escuela Santa María del Valle…Aline Flores en el Salón de la Fama de Negocios Mundiales…Pasajes de la boda Hernández-Cruz y los cotilleos de que vienen más calientes que comal de baleadera.

*.-Eva Gabunda salió de su madriguera y se coló en una de las bodas mas esperadas de la city: el enlace religioso de “Batman & La Batichica”…personajes entrañables con los cuales crecieron Leonel e Isis Yorleny Estrada de Guzmán…quienes luego de varios años de idilio, unieron sus vidas ante las leyes cristianas con el anciano Geovany Milla, primo del divo bancario José Antonio “Toño” Milla…El sarao familiar se celebró en Villa D’iIina con espacios ornamentados por Acontecimientos.

*.-Leonel porto un traje formal en smoking e Isis se enfundo en una sugerente columna recamada en encaje y finísima pedrería nupcial, en corte sirena con escote palabra de honor…un imponente velo catedral se desprendía de su impecable recogido…Un enlace familiar con sus mas allegados que aun deleita foto por foto…Lidabel y Scarlett Mena planificaron el ágape y Hannan Bakery sorprendió con la tarta…Muchísimas Felicidades al joven y nuevo hogar Guzmán-Estrada.

*.-La Zona Juniana en el Bulevar UNAH-VS ya encendió motores y de que forma… las sillas y mesas voladoras a la orden de los visitantes, aun con lo pesado que este año hicieron el mobiliario salen volando a diestra y siniestra…los más alebrestados con la Feria Juniana son los estudiantes de las universidades de ese sector…Esta semana (si la ENEE lo permite y el agua les llega) abre sus puertas Expocentro y el Agas, quien ya eligió madrina entre las hijas y demás familiares de sus asociados…El Club Hípico Valle de Sula ultima detalles de su desfile.

Y con la bebetina de la feria muchos sacan sus bajos instintos y placeres íntimos en cualquier sitio, en lugares públicos… así como leen mis chachis son súper calenturientos… se han convertido en tendencia unos videos hot que salieron del baño de un conocido restaurante de franquicia…que han recorrido como pólvora todos los grupos habidos y por haber… Pero hay quien dice que tiene el video con los rostros de esa aventada pareja que al parecer no tenía para pagar el motel… ¿Será que los publicará?

TAMBIÉN PUEDES LEER: Chicha y Limón martes 13 de junio de 2023

*.-Fresca, dispuesta y feliz, así arribo al recinto la joven señora de Melgar, ataviada en impecable túnica blanca que delineaba su octavo mes de gestación…entre globos, follajes y primorosos animalitos de felpa, departieron entre consejos, anécdotas y la cálida camaradería…El club se lució con el catering y la logística del convite.

*.-Alba Mendoza fue la event planner designada para recrear la selva en pleno Meza 23…brillaron como oferentes en el pre natal de Kelly Díaz-Melgar: Andrea Judith Pérez, Christinne Knuth, Tammy Diaz, Elbita Trejo, Flor de Maria Perez y Carmen Santos…quienes cuidaron cada detalle del brindis en honor a Javier Alejandro…Kelly y Javier siguen recibiendo las congratulaciones por su bendición en camino…Los invitamos a apreciar foto por foto la galería de este evento…¿A quiénes reconocen?.

*.-El Hotel Copantl se copo de mas un centenar de féminas procedentes de distintas ciudades del Valle de Sula…se trataba de la celebración del vigésimo octavo aniversario de la Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocios del Evangelio Completo (FIHNEC)…En esta oportunidad se congregaron solo las féminas, para brindar su testimonio de vida y de cómo la religión las ha transformado en muchos aspectos…Por ahí vimos muy guapa a nuestra amiga Jackie Babún.

*.-Pasean su amor por la cálida Punta Cana, República Dominicana, la querida pareja conformada por Jaime y Cristy Cruz de Hernández…luego de protagonizar la boda de sus sueños en el altar de la iglesia Espíritu Santo, con posterior y elegante banquete nupcial en los salones Emperador del Hotel Copantl…ambos recintos magistralmente ornamentados al gusto de los contrayentes…¡Se volaron la barda amigos!

*.-Portando un idílico ajuar donde sobresalía el imponente vestido nupcial con escote palabra de honor, Cristy lucio felicísima la noche de su boda…no paro se sonreír con su amado Jaime quien llego super elegante en traje formal con detalles avant garde…los tortolos agradecieron y departieron con los presentes mesa por mesa…El Emperador lucio mejor imposible con esos detalles glamurosos en dorado, blanco y negro.

*.-El verdor del follaje, con lo impoluto y aromático de los nardos y jazmines, aunado a la tenue luz de los románticos chandeliers y candelabros, hicieron de la atmosfera, la noche más romántica en la vida de Jaime y Cristy…todo salió como la habían planificado, coronando con su boda, varios años de romance…Las familias Hernández-Cerritos & Cruz-Flores se esmeraron en la felicidad de sus hijos…#Blessings.

*.-Mañana 21…se da el solsticio de verano en el Hemisferio Norte e invierno en el Hemisferio Sur…nuestra amiga la “gaviota” viajera nos escribió desde Punta del Este Uruguay…allá por donde pasearon sus encantos en el Miss Atlántico Internacional: Dania Prince y Margara Valle…¿A quien le pertenece ahora esa franquicia?…También, mañana ingresa el sol al signo de Cáncer…¡Los sensibles cangrejitos del zodiaco!

*.-Este sábado amanece tiernita la siempre exquisita Norma Regina Gaborit Pino…la ex first lady más glamurosa de la historia, según los que saben… tapizo de elegancia cada foto en su periodo de gobierno como primera dama, hasta medios internacionales daban cobertura a su estilo de vida…La diva que estrenaba en el país los perfumes recién lanzados en París…Una dama más que inolvidable.

*.-También, el sábado Día de San Juan…agrega un año más de feliz existencia la bella socialité, Isabel Fonseca de Cerna, esposa del galán Mario Cerna y madre de la preciosa Alessa…Se unen a los brindis de Isabelita sus honorables padres, Abel y Lilian Canahuati de Fonseca, junto a su guapo hermano Abel y su bella cuñada Claudia López de Fonseca.

*.-La dinastía Bendeck es otra que esta de brindis esta semana con el onomástico de la siempre exquisita y bella dama Elke Siercke de Bendeck, esposa de Ricardo y madre de esas hijas bellas, que junto a sus yernos, la congratularan solo como Elke se merece…El Club Árabe las espera ladies.

*.-Y de beldades va la cosa: Melina Valladares de Sánchez es otra de nuestras celebres cumpleañeras…la adorada hija de don Roger Valladares y doña María del Carmen Baker desde ya recibe las congratulaciones y buenos deseos de la familia UTH, pero sobre todo de su esposo José Miguel Sánchez, hermanos y sus más cercanos…Bendiciones Melina.

*.-Bendito entre las féminas cumpleañeras…corona esta lista de onomásticos el honorable empresario don Leonel Gianini, quien este sábado 24, también estará de plácemes…y más feliz que nunca porque su cadena de supermercados La Colonia va viento en popa, en plena expansión por todo el país, pero aún falta en pleno centro de SPS…Bendiciones don Leonel.

*.-Se unen a las congratulaciones para don Leonel Gianini su guapísima esposa, doña Sandra de Gianini y sus dinámicos hijos: Sandrita, Leonel y Gabriela Gianini de Atuan…al igual que todo el clan Gianini-Kafie…y por su puesto sus amigos y compañeros del COHEP, CCIT, Gobierno de la Republica y sus círculos más cercanos…Un caballero a carta cabal.

*.-Rodeada de rosas rojas y finísimos presentes…transcurrirá mañana para la encantadora socialité Maridelia Discua…hija del inolvidable abogado Randolfo Discua y de la apreciada dama Ligia Romero de Discua…Se unen a las congratulaciones para Maridelia sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora Prom 88…Muchos años más de éxitos Mon Cherie.

*.-Recuerdan su luna de miel por Europa Elmer y Sheena Gough de Herrera, luego de protagonizar en el 2017 ambas ceremonias civil y religiosa, en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…el recinto lucio una decoración en tonos dorado y blanco chic.

*.-Con detalles muy románticos, creación de la talentosa Alexandra Lockmer quien se lució para la ocasión…Sheena súper feliz con su ajuar con prominente escote y vaporosa caída, mientras que Elmer encantado de culminar con más amor los años de noviazgo con esta linda rubia…Los Herrera-Gough brindan entre vinos y delis por sus “Bodas de Hierro”.

*.-Los enamorados son hijos de los honorables matrimonios conformados por Douglas Gough y Mary Velásquez y Elmer Herrera y doña Lidiana de Herrera…que lucieron muy chic para la fecha más memorable en la vida de sus hijos, quienes fueron los anfitriones perfectos de esa velada amenizada por “Asociación Vivaldi”…Entre los mejores enlaces del 2017.

*.-Nuestros místicos colaboradores recomiendan cortarse el cabello este sábado 24, Día de San Juan…para esas personas que se quejan de su “pelambre”…y si pueden: que le recojan ese pelo y lo queman en casa con abundante romero y alcohol…#FueraDolor…en especial esas damas que nunca están a gusto con el estilo que les hacen…acorde a su edad, facciones y estilo de vida ladies…Yolanda’s, Justo’s, Las Meninas y The Body Shop City Mall, las esperan con cita previa porque se les llena esa fecha.

*.-Y para la próxima semana que cerramos mes y el primer semestre de este difícil 2023…nada mejor que la primera decoloración del año mis reinas del glamour…así como leen…el 30 de junio es el mejor día de estas fechas para ese proceso capilar…en especial aquellas que no recuerdan cuando se lo hicieron y que llevan añales con “tinte sobre tinte”…#OJO…y de paso un moderno cambio de look en tinte y corte…#RenovacionTotal.

*.-Otros tratamientos recomendados para el 30 de junio son: sauna, exfoliación corporal, limpieza facial con vapor, hidratación y dermoabrasión…sin faltar una buen manicure y pedicure…todo según presupuesto, obvio…un overhaul al año no hace daño y la fecha lo amerita…Ahí nos cuentan cómo les va en el segundo semestre…#2023….Idem surtir alacena en El Colonial el primero de julio…como recibamos el séptimo mes, así cerraremos el año mis vidas.

*.-Muy festejada por su cumpleaños se encontrara la preciosa chiquitina Florencia Alcocer quien arriba a sus nueve años de inocentes travesuras al lado de su guapísima madre Suyen Muñóz y sus amorosos abuelos Héctor y Reyna Kattán…Sus infantiles amistades la agasajaran con una alegre reunión infantil en la intimidad de su residencia en esta ciudad.

*.-La pequeña Luna Sophya Salinas Guillén, se celebró en el Club Hondureño Árabe sus 10 años con una alegre fiesta infantil, ella misma hizo su show de rock, cantando canciones de Metálica, Bon Jovi y Guns N Rose… Luna Sophya es hija del polifacético Oswaldo Salinas (Dj Luna) y Fabiola Guillen Castillo, su unió al festejo su hermano Lukah Santiago Salinas y sus infantiles amistades.

*.-Este fin de semana…también agrega otro año más de vida la siempre joven y escultural Ing. Lourdes “Lulú” Gutiérrez…hija prodiga del pintoresco municipio de Trinidad SB…se une a las congratulaciones de esta linda damita, su polémica comadre Ana Josefa Alvarado, también hija prodiga pero de Azacualpa…¡Dos pateplumas que conquistan SPS!

*.-Cerramos esta lista de cumpleañeros con el especial caballero Epaminondas “Pammy” Marinakys, quien este fin de semana estará de placemes…los saraos para el ex titular de Turismo arrancan en su linda residencia capitalina, por parte de su elegante esposa Nan López de Marinakys y sus talentosas hijas, que triunfan con la firma “Enrollarte”.

*.-A pocas semanas estamos de saber quién será la sucesora de la exitosa Saira Cacho en el Miss Grand Internacional a celebrarse a fin de año en Vietnam…La Cacho es modelo, influencer y experta bailarina en puntas, como dice La Bogue…Saira se convirtió en la primera hondureña en clasificar en importante evento, uno de los más esperados del Grand Slam y donde clasifica la que siempre hace la pasarela más diferente.

*.-Por el Miss Grand desfilaron beldades catrachas de la talla de: Nadia Morales, quien fue comadrísima de aquella celebérrima y polémica Miss Macedonia…jijijijiji…También, pasearon su belleza por Tailandia: Nelly Reyes, quien venia de Corea del Miss Asia Pacifico y donde lucio renovada figurada lograda a punta de piñas de Atlántida…secreto del Gallo Zablah…Antes del triunfo de la Cacho, probo suerte la patepluma Celia Monterrosa…a quien ya la piden para el Miss Tierra de este año…¿Sera?

*.-Si de misses se trata…las buenas lenguas barajan como posibles representantes de Honduras ante los venideros: Reina de la Costa Maya (en caso de celebrarse y si los beliceños se ponen de acuerdo porque el año pasado no hicieron nada) sería la reina de los dos años: Yeltsin Almendárez…Reinado Mundial del Banano: Heidi Lemuz, guapísima y muy culta…Al Reina Hispanoamericana barajan a la Diva de Olanchito Ana Grisel Romero Nájera…y al Miss International la ceibeña Sandra Hinds.

*.-Retomando a la colinense Celia Monterrosa…no dicen que ya se “jubilo” de los concursos de belleza y que hasta se agencio de la franquicia del Miss Top Model of The World para nuestro país…que la hermana de Arielito Perdomo es la supuesta directora catracha de ese conclave de modelos…según lo expresado en un portal de este país, Celia anda en la búsqueda de la mejor modelo de Honduras para esa justa mundial.

*.-Ahí está la capitalina Ana Florencia Segovia, quien hizo casting para la revista Vogue en semanas recientes…y muchas otras modelos más, entre ellas la misma Saira Cacho…Celia Monterrosa es sobrina de la legendaria y estricta maestra de generaciones, Miriam Perdomo…¡Me suena ese name!

*.-Quien fuera apodada en sus años mozos “Miss Jordache” por la perfecta silueta que tenía al lucir esos pantalones de mezclilla…de hecho, la profe Miriam nunca dejo los Jordache, aun casada y con hijos…Fue una de las maestras consentidas de la recién fallecida Marta Eloísa Suazo de Santos, directora y propietaria del extinto instituto Liceo Sampedrano…de donde salto directo a las pasarelas la chica de la Fesitranh Karla Medrano.

*.-Festejan su segundo aniversario de matrimonio Gerson Pineda y Beatriz Leiva…ceremonia y fiesta post boda celebrada en el Hotel Monteolivos donde Lidabel y Scarleth Mena con su firma Acontecimientos decoraron el salón en los tonos Ivory & Pink gold…combinado con tergales y chandeliers…Felicidades “Bodas de Algodón” a Gerson y Beatriz.

*.-Vestido con la última colección sport de Almacenes El Record y destilando “Le Musc & La Peau”…el 4.1 de Pierre Guillaume que todo caballero necesita para este inclemente verano…aparece Burundanga, mas sexy que nunca con ese “coctel” de almizcles y pinceladas de romero…Veni para acá “lengua de pueblo” que tenemos un salpicón que picar para el almuerzo…jijijiji…¡Nos llamaron de aquella depiladora chic!

*.-Nos llamó la gerenta para decirnos que varias damas llegaron preguntando por la depilación “semilla de zapote”…jajajajajaja…Aclara la elegante dama que no se llama así el mejor de sus métodos para eliminar todo vello corporal…la técnica es “Soprano Laser” Burundanga y que al igual que aquellos futbolistas del Maratón y Real España, te esperan por esa depilada y hasta blanqueo del “Arco del Triunfo”…¡Veras París desde lo alto de la Torre Eiffel!…jijijijiji…¡Sos tremendo!

*.-Entrégale a Petra esas ricuras que nos mandaron las bellas Diaz-Marinakys de Supermercados Colonial, que siempre tiene todo lo que el hogar necesita y de primerísima calidad, con los mejores precios pagando con sus tarjetas de puntos…Déjalas caer y dinos de donde eran los últimos tamales que nos trajiste porque eran pura masa salada…#WTF…Es la tercera entrega que nos vienen así: primero fueron los de la 5ta avenida.

*.-Después aquellos de la entrada de aquel súper del centro de la city y los últimos solo venían con hueso picado en lugar de carne, Burundanga…¿Sera que la crisis ya le cayó hasta los tamales?…Cruzate por el Bazar de El Sábado en Expocentro que ahí venden buen producto nuestros emprendedores…Otros ricos son “Tamales Miriam”, los del busito escandaloso…Emprendimiento de Mimi, la hija del locutor Juan García…Siguiendo los pasos de su abuelito Julio Rodríguez “Yuyuga”.

*.-Mi amigo sigue con su debilidad: el tema de la comida…se queja de un mesón típico de la Primera Calle, 5-6 ave, donde este llego hambriento (para variar) y acelerado por su agenda…Desde la entrada lo atendieron todas “desguevadas” y con cara rancia…Este pidió unos tacos flauta que le habían recomendado y el antojo de 2 le salió por cien desplumados…más el cuarto…o sea más el refresco…Los tenían que hacer en cinco minutos y se los sirvieron chispeando de manteca…jajajajajaja…¡Y sin servilleta!

*.-Siguiendo con temas del gourmet urbano…nos saluda desde Comayagüela El Zambo Cipriano para comentarnos que en Casa de Gobierno se come de maravilla los 3 tiempos y hasta entre comidas…#AhhSii…Un menú típico coordinado por el mismo ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, para sus “entimos” “Melito”…tortillas con quesillo, pastelitos de perro, baleadas con todo, yuca con chicharrón, tapado olanchano, sopa de tortillas, tacos, burritos, sopa de mondongo…¿Y La Macara Cachimba que come ahí?…#LaCachimbona…#lol

*.-Con razón los colegas que cubren esa fuente los vemos más “hermosos”…todo el santo día tragando rico y abundante en los 3 tiempos y hasta piden para llevar…¡Gorronean de lo lindo!…sus familias no se preocupan por la cena…Ellos se van hasta que embrocan las ollas y todo el bufet completo jodido…jijijiji…Con razón Jefry Rodríguez quiere cubrir vacaciones al corresponsal de HCH en Casa Mayor…¡Virgo tiene que ser!…Mel Zelaya es otro que tiene buen colmillo y todo empujado con horchata…su gran debilidad…¿Dónde se le va tanta comida?…¡Tienen un chef a su entera disposición!…En Semana Santa todo el gabinete armo senda comilona en Olancho…¡A LIBRE le encanta La Cañandonga!…#xD.

*.-Siguiendo con el talento de Piquito Maldonado…nos alegra ver rostros puros y castos en su revista vespertina…¿José “Chepón” Mendoza?…nada que ver, ese geminiano ya tiene su kilometraje…¿Jefry “La Cachorra” Rodríguez?…PEORRR…ese virgo ya salió hombrecito desde Tatumbla donde dejo el “hilito” botado…¿Nahum Alonso?…MENOSSS…El Osito Teddy en su época del San Miguel dejo la castidad tirada…lo recordamos hace años en los promos nocturnos por VTV exhibiendo “paketillo” en jeans …Desde ahí, Paty Simón no lo suelta, lo carga como llavero…jajajaja.

*.-¿Acaso será Alan Paul, alias El Papucho?…Fíjate que el bien apodado “Pulmón Asesino”, “Parlante Humano” u “Hombre Radio” es el más tímido de todo el elenco de Que Vivan los gritos…El hombre que delira por La Miliflow es el que menos kilometraje tiene…¡Así como lo ven de inmenso!…Los únicos de paquete son Cesar Enamorado y Allison Mejía…Por cierto a Cesarito le dicen “La Piñata”…¿Por qué?…porque las más urgidas le quieren caer encima…jijijijijiji…¡Sos tremendo Cipriano!

*.-Cesar y Allison, junto a Zuheylin Clemente, quizás sean los únicos rostros angelicales de la Tv nacional…¿Dónde dejas a Pepe & Teo?…los cipotes que animan la versión sabatina de LM5…#Cierto…¡Igualitos a ese par de influencers mexicanos!…Retomando a Milagro Flores, remata Cipriano afirmando que sale, se están conociendo o al parecer ya es novia de Fausto Antonio…¿El quien es?…Labora en contabilidad de Grupo Intur-TGA….Medalla de Oro en colegio y Administración de Empresas UNAH y compañero de labores de la ex Miss Honduras Leslie Paredes…#WTF.

*.-Con el audio más potente de toda Centro América, HCH, es como nos despedimos con sazón a farándula…jijijji…”Ricky Tostón” sigue abriendo regalos y brindando por su “medio paquete”: que no es lo mismo decir su paquete y medio…jijijiji…#SinAlbur…#RRPL…#EIS…#BlueMoon…Nos escribió nuevamente Mariano Palacios desde la USA!…¿Adivinen que nos contó?…#Uyyy…ese chambre estará de alarido en nuestra próxima entrega…Apoyen a nuestros emprendedores de El Bazar de El Sábado y todo Expocentro: abierto desde este viernes 23 hasta el “momingo” 2 de julio…Has la próxima entrega mis amores recuerden que los queremos en P!#$%&.