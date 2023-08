Chicha y Limón martes 22 de agosto 2023

Photo Credit To Los tres mosqueteros de la organización Carimaxx representantes de la franquicia Miss Universo Honduras, pasa a ser un dueto

BABY BOOM!!…La cigüeña anda suelta este segundo semestre del año y las bellas Yosselin Paz de Pagan y Yadira Prieto de Bonilla lo saben…¡Siguen abriendo presentes para sus bendiciones!…Mañana el sol entra en Virgo y el jueves Mercurio entra retrogrado por tres semanas…más dos semanas agregadas por la post sombra o sea todo septiembre…Onomásticos de gente quick…Saraos inolvidables…Los cotilleos que ya son virales…¿Qué político anda en alas de cucaracha?…Aquí les diremos el huevo y quien lo puso…#Arrancamos.

*.-El recinto no podía ser otro que el amplio Salón San Pedro del Hotel Copantl, el cual lucio una decoración que ya es tendencia en varios pre maternales: safari-chic…una tierna y colorida selva tapizada de globos en tonalidades verde y dorado, simbolizando el follaje y el sol…adorables peluches de felpa, completaron el hábitat ecológico de una celebración que se prolongo varias horas gracias a la camaradería de las presentes.

*.-Entre la flora y fauna del lugar, se dispuso como picnic bufet y estación de dulces, recuerdos y demás accesorios, que completaron la atmosfera de buenos deseos y la alegría propia que embarga a Jorge y Yadira ante la pronta llegada de su segunda bendición…Yadira lucio divina con una fresca tunica estampada en tonos pastel, que realzaba la emoción que conlleva los últimos meses de dulce espera…abrazos, besos y anécdotas de las madres ahí presentes, sazonaron la cita en un ambiente único.

*.-Se lucieron como finas anfitrionas del baby shower de Yadira Prieto de Bonilla: Yadira Fajardo, joven abuela de Lorencito; Jenny Bonilla, Andrea y Jackie Avelar, Carolina Canahuati, Elenita Prieto, Melissa Pérez y Angela Ardón…con el apoyo logístico del Copantl, resultando todo un suceso.

*.-Las horas transcurrieron entre felicitaciones, interesantes tertulias y buenos deseos para la joven madre de familia…un posado imperdible en Farah La Revista que invitamos a apreciar foto por foto…rostros, emociones y momentos únicos para Yadira y las damas de ambas familias, que esperan con ansias la llegada de Lorenzo Enrique en las venideras semanas…Toda la dicha del mundo al joven hogar Bonilla-Prieto.

*.-Otras notas imperdibles en esta sección son las emotivas entradas (entrance) de los colegios bilingües en su ultimo ciclo de estudios…La generación Z del 2024 ya hace bulla señores…encaramados en motos, rastras y hasta pailas de carros del año, uniformados para la ocasión y posando con todo el esplendor de su juventud, celebran su ultimo año llegando a sus respectivos colegios para empezar la fiesta…#Blessings.

*.-Los remozados salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl, lucieron en el 2022 sus mejores galas gracias a un convite que sigue tapizando de alegría las redes sociales de sus protagonistas: el banquete de esponsales de José Rubén y Marissa Judith Trigueros de Muñoz, quienes en algún recinto chic, brindan por sus “Bodas de Papel”.

*.-Luego de la emotiva ceremonia religiosa en la iglesia María Reina del Mundo, donde José Rubén y Marissa Judith juraron amarse hasta que la muerte los separe, ambas familias y sus más allegados, se trasladaron al Hotel Copantl donde les esperaba su gran noche de bodas…espacios primorosamente ornamentados en verde y blanco por Jackie Cabrera.

*.-Clanes completos de honorables familias hondureñas, encabezados por los Muñoz-Trigueros & Rivera-Pineda, lucieron sus mejores galas para acompañar a la joven pareja en tan importante celebración…Rubén y Marissa súper felices, disfrutaron el protocolo, posado para el recuerdo y agradecieron mesa por mesa la presencia de sus seres más queridos….Por ahí vimos regia en rojo a nuestra especial amiga y lectora Keyla Rivera.

*.-Una estimada socialité continua recibiendo las felicitaciones vía redes por su onomástico: nos referimos a Amal Kawas, quien fue consentida en su residencia por su familia y las delicatesen árabes de sus hermanas que cocinan riquísimo…¡Muchísimas felicidades Mon Guerlain!

*.-Junto con Amal, dos lindas damitas celebran sus 19: Fresia Isabella Carranza y Alejandra Isabel Guillen, quienes recuerdan en familia esos saraos de 15 celebrados con mucha pompa y animados por DJ Luna…quien tiene más eventos en puerta…¡Acuario tiene que ser el galán de la tornamesa!…Bendiciones para Amal, Fresia y Alejandra.

*.-Un tierno romance que inicio en las aulas universitarias y culminó con una divertida boda en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… un par de amigos, ex compañeros de colegio y facultad y ahora felices esposos que pasearon su amor por varias capitales del viejo Continente.

*.-Nos referimos a la querida pareja formada por: Josué Obando y Scarlett Michelle López de Obando quienes protagonizaron en el 2019 una boda tan emotiva como romántica….Las familias Obando-López brindaran por la dicha de sus hijos en estas “Bodas de Lino” en C B Artisan Deli en el Copantl, con ese ambiente tan retro como elegante…Felicidades.

*.-Carlos y Lorraine Oyuela de Escoto también departen por su cuarto aniversario nupcial… los catrachos que con su amor eterno ha fundido los más fríos inviernos canadienses, optaron por casarse en esta su San Pedro Sula del alma… buscaron el nido para compartir con sus familias y círculo social más allegado, ese amor que siempre se han profesado desde niños.

*.- El padre Fernando Ibáñez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa derramó la bendición y luego la gran rumba los esperaba en el salón Jerusalén del Club Árabe…ambas estancias ornamentadas por Dennesse González y su firma de eventos DG Wedding…Unas “Bodas de Lino” que los Escoto-Oyuela celebran en familia entre vinos y delis…#Blessings.

*.-Agregó un año más de vida la dinámica y especial dama, Sonia Pineda, quien fue finamente agasajada por su gentil esposo Ángel Vargas…Sonia, reconocida como una de las más destacadas wedding planner de la ciudad disfrutó de la compañía de sus seres queridos e íntimas amistades con quienes compartió divertidos y alegres momentos en el algún recinto chic de la city…¡Brindando con espumoso champagne por más éxitos!..#Kisses.

*.- Los ágapes siguen a la orden del día en la familia del ex Ministro de Gobernación y Justicia Leonel Ayala y su esposa Anita…por estas fechas llego a los 19 añitos su apuesto hijo Leonel David…graduado y con honores de prestigiada institución bilingüe de esta ciudad…gala donde brillo por su particular elegancia…sus padres lo sorprendieron como todos los años.

*.-Pasamos a la social media… las redes sociales de Raúl Chumilla y María Luisa Reyes de Chumilla, colapsan con muchas muestras de aprecio por sus “Bodas de Sándalo”… el altar elegido para bendecir este sacramento fue el de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Antigua Guatemala… con cuatro años de relación sentimental, de los cuales dos últimos como novios oficiales en un compromiso celebrado “por todo lo alto” en España.

*.-Majestuosamente ataviada…con soberbio ajuar de corte español de la firma Pronovias e impecable estilismo de MAC que delineaba sus aguileñas facciones, María Luisa lució esplendida en el día más feliz de su vida…cuando por fin se unía a su amor… Raúl elegante de frac a tres tonos y luciendo un estilismo muy personalizado, fresco y natural…#Radiantes.

*.-Banquete de bodas celebrado en el 2018 con mucha prestancia, en el centro de eventos del hotel Casa de Santo Domingo…donde han celebrado su amor varios de nuestros socialités… Los ahora esposos, son hijos de: Rafael Reyes y María Luisa Moran, así como de Isidro Chumilla y Florecita Pina, que derrocharon glamour en el día más emocionante de sus hijos…A seguir brindando por las “Bodas de Sándalo” de Raúl y María Luisa.

*.-Cuentan las buenas lenguas…que cierto friki que se las tira de “comentarista deportivo” y que de panzazo saco el colegio, no quita el dedo del renglón hasta conseguir una cita con la laureada damita de ESPN: Geraldine Carrasquero…más conocida entre sus colegas de esa cadena deportiva como Jenny “La Nena” Carrasquero…¡Popularísima!

*.-Muchos creen que La Carrasquero es argenta (lean argentina) pero de ese país solo tiene el acento porque Jenny es venezolana, más específicamente de Maracaibo…#maracucha…pasa que Geraldine empezó su carrera al culminar su pensum académico en Venezuela, siguió en radio y otros medios, hasta que por la situación de su país voló a la Argentina.

*.-Y como buena maracucha…La Carrasquero goza de suerte por haber nacido en esa prospera ciudad…Otras maracuchas con mucha suerte son: las legendarias y bellas divas Lupita Ferrer y Lila Morillo…y las ex reinas de belleza: Nayla Moronta, Carmen María Montiel, Patricia Velásquez, Sharon Luengo, Ninibeth Leal, ex del polémico Travers Beynon y Migbelis Castellanos…y bendito entre ellas: Jean Carlo Simancas…¡Todo maracucho es suertudo desde que nace y 7 vidas más!…#QueMolleja.

*.-Espacios que fueron ornamentados con temática primaveral y entre rosas y sabios búhos, las oferentes dispusieron el candy bar, bufet y tiernos recuerdos del convite…que se extendió más de lo estipulado gracias al cálido ambiente de las presentes, que gozaron de juegos, consejos y amenas charlas…todo sazonado con besos, abrazos y buenos deseos para Yosselin, quien muy emocionada agradeció los detalles.

*.-Con semanas de anticipación, un íntimo grupo de familiares y cercanas a la joven señora de Pagan, planificaron y organizaron el evento donde se departio ante la pronta llegada de Diana Alessandra…Se lucieron como oferentes de este ágape: la comunicadora y relacionadora publica de la CCIC Tatiana Paz, Betty Montalván, Vanessa Mitri y la célebre ex reina de belleza Jennifer Valle, prima de Yosselin, quien llego flanqueada por su guapísima madre Maricruz Morel, quien lució divina en tono guinda.

*.-Un concurrido ágape donde Yosselin agradeció la presencia y los detalles de las presentes, entre las que se encontraba la también ex reina de belleza Rosaura Bueso, hoy señora de Padilla, nuera de Kalene Pineda Fortín…Galería de fotos que invitamos a apreciar…Los ágapes en honor a Yosselin Paz continuaran en las venideras semanas previas a su alumbramiento…Toda la dicha del mundo para Zenio y Yosselin Paz-Pagán.

*.-Si de divas se trata: Marga López de Amador, dichosa esposa de Amaury Amador, que en estas fechas celebra en la intimidad de su hogar por arribar al quinto escalón del quinto piso… 55 pletóricos años repletos de éxitos y parabienes…Inolvidable el sarao de sus 50 en el viñedo de Angeli Gardens, donde esperan a los Amador-López para seguir brindando por Marga…Admirada pareja de la sociedad sampedrana…¡Congratulaciones!

*. -La ejemplar dinastía de las Vásquez-Corado de la colonia Tara, también partió pastel por estas fechas con el onomástico de la encantadora Nena, esposa de Besser Irías… el ágape familiar fue encabezado por la matriarca del clan, la estimada dama Zoila Corado y LAPA… se unieron Juanita con su family y desde Quebec Canadá, su hermana Bertha Lidia “La Tita” Vásquez, quien el mes entrante estará de plácemes…A brindar con amaretto ladies.

*.-Un galán que arrancó con las celebraciones de su onomástico número 33 es el joven empresario, Gamal Nazar…Fue finamente agasajado por su bella esposa Melanie Andonie, las numerosas muestras de felicitación de sus amigos, familiares no se hicieron esperar…Muchísimas felicidades y que lo pase súper…¡Que sigan esos brindis!…#Congratz.

*.-Otro aniversario nupcial es el que celebra la estimada y joven pareja conformada por Mario y Grecia Orellana Soler de Bulnes, quienes en un agosto mejor que este, llegaban al altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…con posterior banquete en los salones del hotel Monte Olivos…ambos recintos magistralmente ornamentados por las damas de la firma Acontecimientos…Dichosos cuatro años de matrimonio.

*.-Este fin de semana…las honorables familias Silva-Castillo & Valladares-Maldonado, se reúnen para festejar una fecha muy especial…el segundo aniversario nupcial de sus hijos, Cristóbal y Nancy Valladares de Silva… quienes este domingo 27 brindan por sus “Bodas de Algodón”…inolvidable enlace celebrado en el hotel Colonial de San Peter…#Blessings.

*.-Celebran su segundo año de matrimonio Gustavo Barahona y Eunice Merari Moncada…la abogada Ruth Moncada los declaró unidos en matrimonio antes la ley y el Pastor Manuel Vásquez tío de la novia los antes Dios…La fiesta post boda fue en el hotel Hilton Princess en el área del Jardín y fue Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos quienes decoraron en tonos peach, ivory & golden…Muchas felicidades.

*.-A escasas horas de partir de Paris, nos textea Grimorio para comentarnos las ultimas efemérides astrológicas…el tremendo calor lo hace desbarajustar de una de sus metrópolis favoritas, pero compromisos de trabajo lo obligaron a llegar hasta allá…¡Nos trae nuestros encargos del Sephora de Campos Elíseos!…Sale en la madrugada del miércoles 23 en vuelo directo a CDMX donde pernoctara unas horas antes de arribar a SPS…Se quedo con las ganas de visitar el Madrid de sus pasiones…#OLE.

*.-Nos cuenta que en pleno Palacio de Versalles se topó con los hermanos HV, catrachos afincados en LA, Chicago y NJ…y dos de ellas le confiaron que prefirieron cruzar el charco a Europa, que llegar a la mansión de su hermano en SPS, donde la terrible de su sobrina le mete las “uñas” a todo…¡Qué horror!…y supuestamente es la encargada del mantenimiento y las cuentas de esa casona…pero aprovecha al máximo cada visita…#Rata.

*.-Arranca con su amiga la luna gatuna que está en fase nueva, pero este jueves 24 pasa a creciente y con Mercurio retrogrado…trastocando todo lo relacionado a comunicaciones de todos los tipos y en todos los niveles…¡Agua que me quemo!…los malos entendidos, enredos, confusiones, líos, zipizapes, bochinches, zaperocos y demás guarandingas estarán a la orden de las venideras 3 semanas…Fallas de sistemas informáticos, caída de redes sociales, averías en cable e internet, huelgas.

*.-Además, de repentinas fundiciones en dispositivos electrónicos…lo “único” positivo del Mercurio retrogrado es que al parecer, vuelven amores del pasado…con un planeta retrogrado “regresa el pasado”…casi siempre ex relaciones sentimentales, recuerdos, viejos acostones, flirteos, ETC…¡Fuego María!…Volara la mente con recuerdos de antaño de todo tipo mis vidas…Los signos más tocados: Virgo, Piscis, Capricornio y Cáncer…además de Escorpión y Tauro, que sigue revolcado por Urano.

*.-Con el sol y Mercurio retrogrado en Virgo…los afecta en algo, más que todo a los que no han cumplido años…o sea casi todos los del signo…no todo saldrá como esperan estas semanas mis super piquis del zodiaco…andarán más inquietos que nunca, en especial los virgo de septiembre: más histéricos, neuróticos, ansiosos e hiperactivos…Ojo con la crítica excesiva, mofa y los constantes señalamientos a terceros…#Karma.

*.-La aspectación anterior toca también las comunicaciones de Cáncer, porque recae en su casa de la palabra…cuidado como se expresan mis cangrejitos del zodiaco, porque se puede confundir todo…y acabaran al borde de las lágrimas, en especial en tema pareja, hijos y familia…#OJO.

*.-Con Mercurio retrogrado en Virgo…se retrasan los “dineros” para Leo…no les pagaran en la fecha prometida mis reyes de la jungla…si les pagan la mitad será mucho…o sea que andarán “rugiendo” por todos lados por dinero…y enfurecer un Leo cosa seria mis amores: tiembla tierra y les oyen de esquina a esquina…¡Cuidado con esas finanzas mis Leo!

*.-Piscis tendrá roces con su pareja, relaciones importantes y demás asociaciones…no todo será miel sobre hojuelas para mis pescadillos de colores…más diplomáticos y a leer, releer varias veces los documentos importantes antes de estampar su “garabato” de rubrica…¡Hasta para firmar son bien acelerados ciertos Piscis!…¡Ojo ligando por redes sociales!

*.-Los escorpiones tendrán controversias hogareñas…casi siempre vienen por celos y demás posesiones de su conyugue que los conoce demasiado bien mis animalitos sexies del zodiaco…Se sacude el nido y hasta vecindario para esos escorpiones que pelean parqueo…cuidado con eso…Los escorpiones solteros tendrán polémicas con sus padres, algunos por esa vida disipada que llevan con una reputación más que flexible y con moral relajada…¡Aunque dicen que los varones no pierden nada!…¿Sera?

*.-Los Tauro andarán medio bloqueados mentalmente: se les ocurren magnificas ideas en su trabajo pero a la hora de plasmarlas vienen los trancazos por parte de jefes y demás compañeros del staff…mis hijos de Venus en tierra andarán maniatados de manos, pies y hasta jeta…con ese Mercurio retrogrado en Virgo, aspectación que se prolonga todo septiembre…¡Hasta la patria y todo el istmo se estremecerán estas weeks!

*.-Salma Hayek, Silvia Pinal, Reina Letizia, Lucero, Eugenio Derbez, Juan José Origel, Laura Flores, Paul Stanley, Pablo Montero…estarán en el candelero de la palestra artística en las venideras fechas antes de sus onomásticos…y por estas latitudes: Miguel Caballero Leiva aguantando vara en El Hilo…y en las venideras semanas de septiembre: Jefry Rodríguez, Carmen Boquín, Miguel Chong, Ana García de Hernández y hasta Manuel Zelaya Rosales…”Antes de un cumple, pasa de todo”…#WTF.

*.-Los “Capri-Capricornio” andan pensando en viajes, salen de su “hoyo” de confort y cotizan pasajes para volar bien alto por estas semanas…el mundo los llama a gritos y ellos hacen eco…cuidado con retrasos en vuelos y demás excesos en equipaje…Buenas nuevas de familiares y amigos que viven en el extranjero y que tenían “añales” de no saber de ellos…Numerosas sorpresas en redes sociales para los Capricornio.

*.-De hecho…cuando Plutón regrese para quedarse 14 largos años en Acuario a fines de este 2023 o inicios del 2024, todas las redes sociales se verán tocadas con severos cambios y reestructuraciones…desde privatización de perfiles hasta eliminación de múltiples cuentas de un mismo usuario…desaparece una red de mensajería instantánea y surge una nueva…La carta del mundo en los arcanos mayores transformada….Se penalizara como delito grave el bullying por redes y centros educativos.

*.-Se endurecerán las regulaciones para monetizar en redes sociales…del 2024 en delante, no cualquiera facturara miles de $$$$ así como así…En YouTube se tendrá que estar registrado para poder ver videos…Ya no se podrá estar registrado en múltiples redes o en casi todas al mismo tiempo: unificaran usuarios…cambios severos, con represiones y penalizaciones…Las plataformas digitales no serán las mismas con Plutón revolcando o transformando Acuario, el signo del mundo que representa el internet…Se vera altamente tocada la libertad de expresión en redes.

Los Sagitario que anden buscando empleo apliquen online MAÑANA 23 de agosto solamente…porque con Mercurio retrogrado a partir del jueves 24 todo lo retrasa…Muchos se quejan porque no reciben respuesta de las empresas donde aplican en línea…¡Envíen su CV cuantas veces sea necesario!…hasta que las perperas del área se dignen a darles una respuesta: que levanten el derrier y dejen de andar coqueteando…#lol…¡Sino de plano envían su CV al gerente vía twitter!…Besitos con aroma a Valentino Born in Roma, perfume en tendencia que necesitan en su vida, ya saben que los queremos en