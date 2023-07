Chicha y Limón martes 25 de julio de 2023

Photo Credit To La boda de Nicole Almassou y Miguel Canahuati, ha sido el evento social del fin de semana, reuniendo a familiares y su circulo social de amigos en una fiesta posboda espectacular celebrada en el Club Hondureño Árabe…

EL HANGUEO!!…Hoy cerramos el portal 7-7-7 y con esta entrega, nos despedimos de Julio…¡Como nos sorprendió!…Siguen en tendencia: La noche prom de la Kiddy Kat & Morazzanni Bilingual School…Boda en la dinastía de los Elbascha-Castillo & Rivera-Maradiaga: Carlos y Delmy ya son esposos por las leyes civiles… Eternity Bistro & Club de bote en bote… Los mexicano de Grupo Firme deleitaron a los sampedranos por más de tres horas, sin faltar los agarres entre los asistentes al calor de las copas…Cumpleañeros…Chismes y más solo aquí mis amores…¡Arrancamos que para luego es tarde!

*.-Con una taza de Café Cartagena, endulzado con Enerzucar, el novedoso edulcorante de azúcar morena con estevia que nos ofrece Azúcar de Honduras y disponible en Supermercados Colonial, es como arrancamos la sección de hoy…El mejor de los gourmet para “empujarnos” las delicatesen de los recintos favoritos.

*.-Y unos jóvenes que ya están debidamente matriculados en la UCENM es la generación 2023 de la prestigiada Kiddy Kat & Morazzani, quienes nos acaban de ofrecer una gala super elegante de graduación en los salones del Centro de Convenciones Copantl…donde llegaron flanqueados por sus padres de familia y amistades cercanas…Una noche inolvidable donde coronaron con éxito sus estudios de secundaria…¡Felicidades chicos!

*.-Otra promoción que ya arranco sus actividades extracurriculares son los jóvenes del honorable Instituto La Salle…quienes ya celebraron su desayuno de despedida de año con miras a su graduación planeada para el venidero mes de diciembre…¡Gráficas que ya circulan por las redes sociales!…Idem los jóvenes de la Saint Peter Academy…#CongratzGuys.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Chicha y Limón martes 18 de julio de 2023

*.-El honor de enlazar por las leyes civiles a Carlos y Delmy recayó en la linda abogada Katherine Lagos, contando como testigos de esta unión con Christian Paz y María Fernanda Martínez…quien llego guapa y sexy en azul…nos recordó la estampa de la actriz mexicana Martha Higareda…Brindaron con champagne por la dicha de sus hijos: Carlos Elbascha y Pamela Castillo junto a Oscar Martínez y Merceditas Umanzor.

*.-Y desde ya, ambas familias y sus amigos mas cercanos, alistan sus mejores galas para la boda religiosa de Carlos y Delmy, la cual tendrá atmosfera playera el 19 de agosto…ya que la pareja elegio como escenario la histórica ciudad de Trujillo…Sera la antañona iglesia San Juan Bautista donde los Elbascha-Martínez se den el “sí quiero”…con posterior banquete nupcial en el renovado Christopher Columbus Beach & Resort.

*.-Seguimos cosmopolitas…porque en algún rincón del mundo brindan con Moet & Chandon por su primer año de casados, la especial pareja que conforman los jóvenes Héctor Daniel y Aimee Elisa Hernández de Solís…quienes por estas fechas del 2022 compartían su amor con sus seres queridos en elegante recepción celebrada en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe…Miguel Diaz y Maridenia Hernández fueron padrinos.

*.-Este jueves 27 una apreciada socialité estará de plácemes: Karla Mena de Facussé…súper consentida por su esposo Daniel Facussé, hijos y por supuesto su bella nuera Sophie Andonie de Facussé, quien sorprenderá a Karla con lindos detalles… se unirá a los festejos de la especial señora de Facusse, su consuegra Rose Mary Zummar de Andonie…#Blessings.

*.-Este viernes 28 cumple años una de las Miss Honduras más icónica de todos los tiempos: Sandra Natalie Navarrete Romero…quien destaco en el Miss Universo de Panamá 86 y clasifico en el Miss Maja Internacional de Mérida Yucatán el mismo año…la ex vecina de Paz Barahona y graduada del Tridentino ya recibe los buenos deseos de sus numerosas amistades…”Barbaramente Bella”…como rezaba aquel spot de Chamer.

*.-Entre las hondureñas mas destacadas en el Miss Maja Internacional figuran: Ligia Evelyn Canales Hawit, Rosa Maria Moncada, Gloria Patricia Durón, Sandra Navarrete, Erika Yamileth Aguilera Garay, Odily Grisel Wilson Culotta, la limeña Oneida Irina Figueroa Cabrera, la capitalina Sayda Lizeth Umaña y la sampedrana Gabriela Del Cid…¡Saludos bellas!

*.-Por estas fechas del 2019 caía un grande: Sydenham Everett Moran Castro…más conocido en el ambiente bohemio como Sonny Moran…el cantante que nos ha deleitado con muchas interpretaciones de corte romántico, se nos casó con el amor de su vida, la linda joven Giselle Alejandra Fernández Rodríguez, quien brillo al mejor estilo Vera Wang.

*.-Una magistral puesta en escena obra maestra de Marcela Cueva y donde Farah La Revista logró una cobertura esplendida, tanto en la iglesia Cristo Resucitado como en el Salón Natividad del Club Hondureño Árabe, donde los Moran-Castro & Fernández-Rodríguez se unieron en un solo brindis en el nombre del amor…Benditas “Bodas de Lino”.

*.-Dos parejas más brindan por cuatro dichosos años de matrimonio: Rene y Linda Lozano de Bendaña, quienes celebraron al más puro Carnaval de Venecia en el Club Hondureño Árabe…y Orlando y Karen Fajardo de Valenzuela, quienes exudaron sentimiento puro en el altar de la iglesia María Reina del Mundo…con posterior banquete en el Hilton Princess.

*.-Tres añitos de adorables travesuras acaba de cumplir el precioso Eliú Alessandro Rivera López…amantísimo primogénito de Eliú Rivera y Kibbisay López de Rivera…quienes consintieron a su nene con una íntima recepción familiar donde no podía faltar la guapísima tía Keyla Rivera…fiel lectora nuestra y amiga de la casa…¡Libra tiene que ser Mon Cherie!

*.-Otra pareja que celebran su segundo año de matrimonio es la formada por Víctor Alfonso Aguirre y Estefanía Milla…ceremonia y fiesta post boda celebrada en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens…recinto que fue ornamentado en tonos pink & Ivory…combinando hortensias, rosas, astromelias y mini claveles…excelsa puesta en escena refrendada por la firma Acontecimientos…Dichosas “Bodas de Algodón” Aguirre-Milla.

*.-Y la cosa va de gente fina…quienes siguen abriendo finos presentes por motivo de sus onomásticos son las encantadoras: Nina Meier y Lila Diaz del Valle…y quienes ya alistan sus galas para brindar este fin de semana son: Rocío Verdial, Jimmy Tovar y el respetado colega Renan Martínez…muchas sorpresas para los Leo luego de su cumple obviamente.

*.-Entrando en materia chismística…desde Comayagüela se conecta El Zambo Cipriano para ponernos al tanto del acontecer citadino en el corredor del llamado Distrito Central…arranca con el tórrido romance de aquella comunicadora con el más garañón de los camarógrafos de su canal: guapo, potable y con una pinta de mayate-chacalón que nadie se la quita…jijijiji…¡Con razón trae a esa colega aun casada por la calle de la amargura!…¡Ese chambre corre como pólvora encendida por todo el país!

*.-¿Sera cierto que todos los camarógrafos tienen su apodo?…#mmm…con el cual son más conocidos que por su propio nombre…En Televisa son famosos: El cachetes de frijol y Casiano…pero Casiano es el apellido no es el apodo vos…jijiji…además ya se jubiló el eterno amor secreto de Tere La Secretaria en el extinto show de espectáculos La Oreja…Otro famoso es “El Penurias”, consentido de María Julia Lafuente en Multimedios…¡Idem El Colocho con Xander en QHuboTv!

*.-A propósito de Xander Reyes…dicen que es uno de los pupilos consentidos de Chano Rivera…¡pueden mover a medio elenco de Tardes Informales menos al bien llamado “Príncipe de La Farándula”…¿Sera?…y Daniel Richards, mi cowboy tv ¿qué lugar viene teniendo en el trono de sucesión de la farándula hondureña?: El Duque del Espectáculo…#WTF.

*.-Richards también es bien apodado en el mundillo farandulero como “Hilo de Media”: se va como gordo en tobogán cuando relata lo último del acontecer en el mundillo del espectáculo…¡Ese si hace la tarea para que vean mis amores!…jijiji… “Está Pasando” es otra de las revistas vespertinas más vistas por la nación por Ten Canal 10…Ahí también, brilla Larisa Matamoros, Miss Pespire Mundo 2019…¡Géminis tenías que ser guapa!

*.-Volviendo a Xander…dicen que “nunca jamás de los jamaces” deja de usar la canela en su esbelto cuerpecito para que le abra todos los caminos…tip esotérico que venimos obsequiando en esta sección desde long time ago…Al “Príncipe de La Farándula” le va de maravilla con sus conquistas amorosas y demás FREE casuales…especialmente fines de semana y cuando viaja…¿Ahh si?…¡Donde pone el ojo, pone el resto!

*.-¡Hasta “JC El del Palabreo” pone cachondo (excitado) cuando Reyes lo entrevista de cerquita…jijijii…Sale huyendo por si acaso…jijijiji…por cierto, la ex de JC, “La Ring my bell by Anita Ward” (Lean Campanita) sigue facturando dentro y fuera de Honduras…#ViajadayPoderosa…#Uyyyy.

*.-Escorpión tiene que ser Xander, eterno compadre de Anahí Pérez…por cierto ¿Qué volantín le dieron a esa jacarandosa nacida bajo el signo de Tauro y aun esposa de José “El Joche” Villanueva? Quien la padrotea o corretea de un lugar a otro cuando tienen que trabajar…jijijijiji…¡Tanto Anahí como la talentosa Jennifer Aplicano hacen gran falta en “Que vivan los gritos”…La revista con más rating en las tardes catrachas…#Cierto.

*.-A propósito de frikis revisteros…¿Adivinen a que espacio televisivo se incorpora estos días el argentino Gus Leone?…aun pareja de la bella copaneca y acuariana Karlen Pérez…A mí no me crean, pero según las viperinas y la de Cipriano que no se queda atrás, el apuesto influencer de Tauro que mejor le huele la “Creed Aventus” va para LM5…fragancia que sigue en tendencia entre: políticos, futbolistas y casi todos los cantantes del género regional mexicano…¡Idem Carlos Adyan en Telemundo!…#lol…¿Acuario y Tauro son compatibles?…#sincomentarios.

*.-Siguiendo con el auténtico showbiz…tremendas sorpresotas nos trajo Julio con eso de los truenes de: Ricky Martin, Sofia Vergara y hasta la niña buena Ariana Grande…a ver cuántos más se suman esta semana antes que finalice el séptimo mes de este convulsionado 2023…y ¿En casa como andamos?…¡Si supieran todas las separaciones en SPS y TGA!…Parejitas que se miraban tan amorosas se fueron para “la mona”…¡Lean al traste!

*.-Bien dicen nuestros psíquicos: 2023 será el año de los divorcios, embarazos, volcanes y hasta temblores…El año de La Emperatriz y de El Carro…dos arcanos mayores que vislumbran muchísimos cambios en todos los sentidos, aspectos y rubros…Año de la fecundidad…De ahí que muchas “TV Celebs” de la telera nacional siguen saliendo “pastel”…¡y las que faltan en los restantes cinco meses!…Hablamos de Loren Mercadal.

*.-Solo falta que esta semana nos sacuda otro temblor más…como el susto que pasaron los capitalinos y sureños en semanas recientes…#Santisimo…Dicen que muchos histeric@s pegaban alaridos en las alturas de los condominios más chic de la capirucha…Aquel influencer del travestismo nacional “amenazaba” con lanzarse al vacío preso del pánico…jijijijii…¡A tiempo llegaron unos vecinos a calmarlo a coscorrones!

*.-Fuera de joda…debe de ser horroroso estar a esas alturas y sentir como se mueve la estructura como hamaca…Ahí es cuando se olvidan de sus pecados y se acuerdan que existe un ser divino que todo lo puede…Ahí avientan al chivo de lado y se hincan, pero a rezarle al Altísimo…Si de chacales se trata…cuenta Eva Gabunda, que en un reconocido y glamuroso complejo médico de la city, abundan los “chichifillos” dentro y fuera de sus instalaciones…¡Contactados por su personal mediante la red Grindr!

Y es que al parecer, la moda de “El colágeno” llego para quedarse como la pandemia misma…y eso que “El Fresquísimo” lo negaba en alaridos por sus redes sociales allá por el 2020…#JGMB…Siganse cuidando porque dicen que vienen otras variantes…Ya saben que los queremos en P!#$%&.