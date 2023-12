Chicha y Limón martes 26 de diciembre de 2023

Photo Credit To Cumpleaños de Melania Barahona de Palada

MIL GRACIAS 2023!!…¿Como van con ese cierre de año?…¿Como los trato el 2023?…#S/C…Aquella parejita que se caso en enero ya anda en divorcio…¡solo fue el puro gasto!…Estos y otros cotilleos de horno solo aquí…Imperdibles las imágenes de los ágapes navideños de: Valle de Sula Rotary Club, Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, Club Internacional de Mujeres, UTH y UCENM…donde se brindo por el cumpleaños de la Lic. María Antonia de Suazo…”Pinceladas del Alma” todo un suceso en el CCS…Los Capricornio que parten pastel, tips y notas de interés solo aquí.

*.-Quienes cierran el año con doble bendición son los guapos Mario Felipe y Gabriela Werner de Araujo…El mesón Terrabistro fue el recinto escogido para brindar por un nuevo cristiano en la ciudad: Nicolás Felipe, primera bendición de los Araujo-Werner…el honor de celebrar la homilía de bautismo recayó en el padre Juan Francisco Aguilar de la iglesia María Reina del Mundo…Siempre en Terrabistro, Mario y Gaby legalizaron su unió libre con una ceremonia civil con la abogada Wendy Galdámez.

*.-La socialité y ex modelo sampedrana, hija de Gregory y Sandrita Werner, lució más bella imposible, enfundada en encaje blanco…mientras que su hoy esposo Mario Felipe, elegantísimo en traje formal…con ellos Nicolás mas emocionado que nunca…Alexandra Lockmer ornamento ambos recintos de una manera sublime…A los Araujo-Werner los acompañaron familia y muy cercanos…Fungieron como testigos del enlace civil John Lloyd y Linda Echeverry…Bendiciones al hogar Araujo-Werner.

*.-La Municipalidad de San Pedro Sula, que dirige el empresario Roberto Contreras, congratulo en fecha reciente a sus colaboradores con un intimo convite navideño…entre ellos parte del cuerpo diplomático acreditado en esta ciudad…También se brindó por los éxitos del Club Municipal de Natación, con la presencia de todos sus tritones y sirenas olímpicas, que ya despuntan en éxito para venideras competencias internacionales en el 2024…¡Prospero año amigos!

*.-El Salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe se revistió estos días de una inusual alegría propia de la camaradería de los ahí presentes: todo el personal de la tienda La Mundial agradeció los éxitos y metas alcanzadas este 2023 y oraron al Todopoderoso por los objetivos ya trazados para el 2024…Ejecutivos y en pleno toda la dinastía Yuja, acompaño a su talento humano en una cálida velada, donde departieron como la familia que son…Se entregaron casi doscientos premios entre los más suertudos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Chicha y Limón martes 19 de diciembre de 2023

*.-Amantes y conocedores del arte, se apersonaron al recinto arriba citado para apoyar el ingenio y creatividad de estas tres damas, quienes plasmaron 14 obras maestras en lienzos que seguirán siendo admirados en el CCS del 2 al 20 de enero del 2024…Pinceladas del Alma es un viaje que nos lleva a navegar entre colores, trazos y técnicas, que se intercalan develando las emociones más intrínsecas de cada una de las féminas expositoras…Una muestra imperdible…¡Apoyemos el talento nacional!

*.-Mas que encantada, retorno a su natal Belice, la Gobernadora Rotaria del Distrito 4250 María Price…luego de una extensa gira que la llevo por varios destinos del Valle de Sula, flanqueda obviamente por José David y miembros del Club Rotario Valle de Sula…La señora Price evaluó personalmente los distintos proyectos insignes de apoyo a las comunidades más vulnerables de: El Valle de Sula, El Progreso y Atlántida…Price queso satisfecha del arduo trabajo social de los rotarios.

*.-Su agenda de trabajo, como máxima autoridad Rotaria de los países de Belice Guatemala y Honduras, comprendió una evaluación de los proyectos que están desarrollando estos clubes, reuniones con jóvenes integrantes de los clubes Rotaract e Interact, además se reuniones con los socios dentro de los clubes rotarios y el logro de los objetivos.

*.-Su visita fue cerrada con broche de oro con un ameno agasajo navideño con la presencia de los rotarios de todos los clubes que comprende el campo de acción en Honduras de la señora Price…quorum con evolución y planificación de los objetivos para el 2024 fue expuesto por nuestros rotarios esa noche…Muchos éxitos más para Club Rotario Valle de Sula.

*.-Igual de elegantes lucieron en su ágape navideño los honorables miembros de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, quienes junto a sus esposas, brindaron con la camaradería y clase que los define en el Salón Los Forjadores de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes…convite encabezado por su presidente José Martin Chicas y que conto con la presencia de todos sus socios…Por ahí vimos al apreciado empresario Enrique Morales Alegría con su guapa Lety…¡Teníamos un buen tiempo no verlo en la vitrina social!…Bendito 2024 para la ACCS.

*.-La UCENM es otra de las entidades mas que bendecidas este 2023 con la expansión de sus campus universitarios, convenios, proyección, tratados y graduaciones…La abogada María Antonia Fernández de Suazo, junto a su esposo Ing. Roldan Suazo y su bella Alexandra, son nervio y motor de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, pionera en carreras cortas, de actualidad y vanguardia…Felicidades a la Lic. María Antonia por su onomástico, celebrado entre las actividades de fin de año.

*.-Las dinámicas socias del Club Internacional de Mujeres no se quedaron atrás en brindis de temporada…aunque ellas departen el tercer miércoles de todos los doce meses del año, el te mensual de diciembre fue el mas especial de todos…ataviadas con los tonos propios de la Navidad y encabezadas por su presidenta Elenita de Dubon, compartieron como amigas en los salones del Club Hondureño Árabe al ritmo del dúo “Tú y Yo”…¡Lucieron guapísimas!…A deleitarse con nuestra galería de fotos.

*.-El espíritu de la navidad estuvo de manifiesto durante la alegre tarde propia para brindar y desearse dicha en el nuevo año 2024, bajo el liderazgo de su presidenta, Elena de Dubón…Acto seguido disfrutaron de un delicioso catering que el centro social puso a disposición de ellas que incluyó un variado menú y refrescantes bebidas…¡Feliz Año Nuevo Ladies!

*.-En plena víspera navideña…soplo las velitas de su pastel la encantadora matrona, doña Thelma de Jaar…rodeada del amor que le profesan todo el año sus hijos, nietos y el resto de la familia Jaar…que convergieron en su residencia para congratular a la matriarca…Juana, Sinnia, Lutfy, Juan y la bella Tania Guzmán de Jaar, con sus respectivos hijos, consintieron a doña Thelma solo como ella se merece…¡Muchos años más de vida!

*.-Esta semana celebran un año más de vida las encantadoras damas: Giselle Matamala, Victoria Alejandra Pineda, Carmencita Chahín, Ester Marlene Amaya y Belinda Fernández Leiva…Arrancando año nuevo, siguen celebrando: María Eugenia Canahuati de Handal y doña Norma Facusse de Kattán…A seguir brindando con champaña ladies y bendito 2024.

*.-Primero fue el aniversario natal de la guapísima Leonela Morales y más recientemente el de Luis Morales y ahora la cumpleañera fue la especial dama Dina de Morales…así como leen mis amores…Los Morales celebran en todo diciembre sus cumples, Navidad y fin de año en familia y con amigos muy cercanos…todo de forma muy íntima…Congratulaciones.

*.-Muchas felicitaciones y muestras de cariño, recibió la gentil dama Martha Briceño Gallo, por su cumpleaños…familiares y amistades se hicieron presentes en Arte Fiesta para festejarla como ella se merece…Bendiciones Martha y a seguir brindando por más éxitos.

*.-Celebran cinco años de matrimonio Rene Gonzales y Cintia Serrano…Fue la Abogada Sheryll Moya que los declaro unidos en matrimonio ante las leyes hondureñas y les insto a ser fieles el uno al otro… Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos se encargaron de la decoración, trasformando los salones del Hotel Clarión en tonos pink, lile & golden…utilizando chandeliers y tergales con flores importadas, cuidando así cada detalle de la Boda Gonzales-Serrano.

*.-Trasciende que una reconocida familia sampedrana le dice adiós a su canal de TV, muy emblemático de la city Industrial… se rumoro que el billete de la refundación le llegó al precio ¿Será?… Algunos periodistas que no son afín con el familión están con canillera y los que tienen espacio pagado andan en busca en otras televisoras, pero se les ha hecho difícil por que los espacios ya forman parte de una parrilla de transmisión.

*.-El domingo 31…es uno de los días más importantes del año para depurar todo tipo de energías en casa, oficina, fincas y demás empresas… con eso del inventario de cierre, aproveche para que su gente deje nítidos esos espacios este fin de semana… Mientras que, en la casa, todas las áreas son clave, pero más aún: cocina, alacena, nevera, bodeguitas de tiliches y recámara…¡A reparar o reponer todo lo dañado o en mal estado!

*.-Esa casa siempre impecable para fin de mes y mas aun año…por dentro y por fuera…a mover: chineros, libreros, roperos, escritorios, muebles de cocina…esos “Everest” que jamás mueven en el año y nunca entra la escoba…A “chainear” hornos, vidrios, cerámicas y hasta espejos…a mover esas energías estancadas y polvorientas…Luego rociar en rincones spray de coco o lavanda, como esas maravillas para sanitización que nos ofrece Mac Del…Señora bonita: “como tenga esos hornos, asi estará su matriz”.

*.-Tienen el resto de esta semana para poner esa casa al 100, en orden y limpieza de espacios…y sacudir esa decoración navideña que enchula su home más si la pusieron en noviembre… Es tiempo de revisar la alacena y ver si tienen “lo básico” para arrancar Año Nuevo: ya saben que lo mejor en calidad y precios lo encuentran en Supermercados Colonial…¿La mejor fecha para reordenar?…¡30 y 31 de diciembre y todo bien estibado!

*.-De hecho, los especialistas en Feng Shui no recomiendan gastar, ni enjaranarse los primeros 12 días del año nuevo…y menos con tarjetas de crédito…solo lo básico en peajes y gasolina…más con ese Mercurio retrogrado en Capricornio, el signo más financiero del zodiaco: todo gasto excesivo esta karmaticamente prohibido los primeros 12 días del 2024.

*.-Esta semana ordenar minuciosamente: curios, chineros, roperos y demás armarios…esa cama sin ninguna chancla o tacones polvosos debajo de ellas y peor aún: esas alfombras o toallas apestando a “tuje”…A lavar TODO la tarde del 31 con los productos TIDE / GAIN que nos ofrecen nuestros amigos de Supermercados Colonial…¿Desde cuándo data esa mantelería, cortinajes y demás ropa de cama puesta?…De muy mal agüero recibir año con ropa sucia dentro de casa…¡Presagia pestes!

*.-Con su templo de hogar impecable…la tarde-noche del 31 se estila armonizar los espacios con aromaterapia, con esas esencias eléctricas que encontramos en supermercados y las mismas que nos ofrece la familia Lara-Soto en Mac Del…Idem esas velas aromáticas que hallamos en Diunsa Eleganza y online…Tom Ford, Ormonde Jayne, Rituals, Loewe, Diptyque y Jo Malone…Y colocar arreglos de flores y frutas naturales de temporada.

*.-Para dinero, éxito y prosperidad…Cipriano nos aconseja los “polvitos mágicos” el 1 de enero del 2024 para TODAS las esquinas de la casa…para esas fechas ya tienen que estar bien barridas y trapeadas…libres de polvo y demás telas de araña que albergan espíritus inmundos…es precisamente ahí, donde tejen las arañas y donde jamás entra la escoba, con los espacios ya limpios y purificados aunque sean con el mismo alcohol.

*.-Mezclar muy bien los siguiente ingredientes todos en polvo: jengibre, canela y nuez moscada…esa mezcla es la que se tiene que colocar en poquitos estratégicamente en la mera intersección, vortice o bifurcación de ambas paredes en el piso…en todas las esquinas de cada una de las estancias de casa…Dejan esa mezcla los primeros 6 meses del año…Se barre nuevamente el 30 de junio y colocan nueva receta el 1 de julio 2024.

*.-Las 8 mandarinas jamás deben de faltar: entre más grandes, frescas y rozagantes mejor aún…¿En qué lado de la casa?…en la cocina, ya sea en el desayunador, encima de los gaveteros o de plano arriba de la nevera…Igual 8 manzanas verdes en el comedor y 2 manzanas rojas en cada dormitorio…estas últimas, bañadas en miel y luego con canela en polvo…Las del dormitorio van arriba de algún librero, estante o ropero…Esas ofrendas se colocan la madrugada del 1 de Enero…#OJO.

*.-También, Cipriano nos aconseja la fuente de la providencia para colocar en comedor la mañana del 1 de enero: en un plato hondo de vidrio verter lo siguiente…arroz, lentejas, maicillo, semillas de girasol y frijoles…regados por capas sobre capas de cada tipo de semillas crudas…colocarles encima una veladora amarilla de vasito y encenderla el 1 de enero rezándole a la Divina Providencia por salud, casa, vestido y sustento en todo el 2024.

*.-Siempre portar efectivo la noche del 31 de diciembre para recibir año nuevo con dinero…damas con el billete bien enrollado en bolso, monedero o cartera que jamás deben de soltar por andar en chupe y baile…de ser posible dentro del escote como estilaban las abuelitas…Y los caballeros en la billetera que muchos usan como su tercera pompi…#lol….Mejor aun si duermen con el dinero y amanecen con plata.

*.-Además…es tradición Celta que el primer día del año no se barre ni se trapea la casa, ni se quiebra nada…Dejen palpable la energía de la noche de fin de año…como hacen los chinos millonarios de Hong Kong y Shangay: no se desperdicia ni se bota comida el primero de enero…Pero deben de seguir aromatizando la casa con ambientales o velas…¡Eso sí!

*.-Luego de parrandear de a grapa en la Feria de Juticalpa, desde algún rincón de Comayagüela nos textean Cipriano y Grimorio para adelantarnos “la puntita” de lo que nos espera en el 2024…aparentemente será un año de recuperación financiera: llegan más inversiones al país y préstamo$$$ jugosos por doquier…¡Ayuda como arroz para Honduras de parte de la comunidad internacional!…¡Que sea bien repartida, es otro rollo!

*.-Igual los zipizapes, rifirrafes y demás bochinches políticos estarán a la orden de “casi” todo el año…nacionales e internacionales a nivel diplomático…Arrancamos 2024 con Mercurio retrogrado desde el 13 de diciembre hasta el 2 de enero, plus dos semanas más de post sombra…Ese mismo 2 de enero arranca la luna en fase menguante: zaperocos, dimes y diretes y demás lavativas a la orden del mes…De hecho, desde enero a octubre abrimos mes con esa convulsionada fase lunar…¡Imagínense!

*.-A nivel de numerología, 2024 suma 8: el número del dinero por antonomasia…ideal para emprendimientos, financiamientos y/o refinanciamientos, inversiones, ETC…Los signos mejor aspectados para todo el año serán: Aries, Leo y todos los bien nacidos en Agosto…¡Dinero no les faltara en sus arcas, al menos sabrán como conseguirlo!…Mercurio estará retrogrado “tocando” directamente a los signos fuego este 2024…De los cuales sagitario empieza bien aspectado con Marte y Venus.

*.-Júpiter se pone “directo y erecto” en Tauro este 31 de diciembre, beneficiándolos en todo: viajes, suerte, expansión y la rueda de la fortuna cabalgando a mil para estos sensuales hijos de Venus en tierra…que sumado a Urano que los viene revoleando de unos años para acá, los Tauro seguirán de un lado a otro más que todo por trabajo…mudanzas, traslados y demás reubicaciones a la orden de su voluptuoso “derriere”.

*.-Nuestros psíquicos seguirán entregándonos más predicciones por signo y país en las venideras entregas…porque también vienen las del Año Nuevo chino del Dragon: símbolo de renovación y poder cósmico…que confiere nobleza y buena fortuna a todos los nacidos en sus años.

*.-Y lo prometido es deuda…Grimorio nos trae las fragancias mejor aspectadas para LIBRA en el 2024…donde la exquisita nota de rosas se impone para abrirles todo tipo de caminos…abren boca con el Delina de Parfums de Marly, icónico en la estampa de Satcha Prieto y su comadre Maity Interiano…sus mejores dupes: los de Alexandria Fragances y el más potente de todos, Club de Nuit Imperiale de Armaf…entre otras firmas.

*.-Los aromas para los libranos van desde: La Hora Azul y Mitsuoko ambas leyendas de Guerlain, hasta el 24k de Jivago…pasando por: Alaia de Alaia Paris, Flowers de Kenzo, Narciso Poudre de Narciso Rodriguez, Donna y Valentino Poudre, ambas de Valentino; Bouquet Supreme de YSL… “Poudrextase” de Marlou, Elixir de Roja Dove y Pikovaya Dama de Xerjoff.

*.-Imbatibles para el dia a dia Libra: Prada L’Femme, Petits et Mamans de Bvulgari y Roses Greedy de Mancera…True Love de Elizabeth Arden; Early Roses de Mancera, Aura Pink Magnolia de Loewe y Quatre en Rose de Boucheron…Rose & Rose de Issey Miyake, Chloe by Chloe, L’ Extase Rose Absolu de Nina Ricci…Angel Dust de Francesca Bianchi, La Vie est Belle en Rose de Lancome y Fleur Musc de Narciso Rodriguez…Rose Goldea de Bvlgari, Rosefire de Hermetica, Red Roses de Jo Malone y los Miss Dior.

*.-Radical Rose de Matiere Premiere y Rose Rouge de Van Cleef & Arpels…cocteles y eventos “black tie” nocturnos: Oud Bouquet y Porfait de Roses, ambos colección privada de Lancome…Roses Musk de Montale, Oud Satin Mood de MFK, Atomic Rose de Initio Parfums, Rose d’Encens de Lorga Parfums…Joorie de Kajal, Gold Rose Oud Tiziana Terenzi y Cicuta de V Canto…Para ellos: Bharara King, Shurah de Rasasi y Moschino Toy Boy.

*.-Posi de V Canto…Chant de Roses de OR Parfums (creación unisex de la magnífica Isabelle Burdel)…Rose de Chine de Tom Ford, Peregrina de Thameen, Desert Eden de Estee Lauder, Grasse de la firma Der Duft, Rose Jam de Lush…Rose by Cardin de Pierre Cardin, Oriento de Jeroboam, Evening Rose de Aerin Lauder, Rose all dae de Gallagher, Laraib de Asdaaf, Rose de Neadea, Rose de Petra de Stephane Humbert Lucas…Amethyst y Velvet Rose, ambas de la firma árabe Lattafa…#Libra2024…#Like…#Share.

*.-Este par de filisteos incircuncisos prosiguen con otro signo muy similar a ellos: ESCORPION…uno de los más temidos, misteriosos, enigmáticos, posesivos y hechizantes…como las mismas notas que representan sus perfumes para el 2024…Los best seller de Tom Ford: Noir Extreme, Black Orchid, Oud Wood, Ombre Leather y Fucking Fabulous…#WTF…siguen con The Night y The Moon, ambos de Frederic Malle…¡Directo a la conquista!

*.-Otros aromas favorecedores para Escorpion en el 2024 son: Black Phantom y Angel’s Share de Kilian…o los respectivos clones de este último: Sharaf Blend de Zimaya, Khamrah de Lattafa y Kismet Angel de Maison Alhambra…Cronics de Bayron Parfums, Black Opium de YSL, Coco Noir de Chanel…idem la saga Poison, Hypnotic Poison y Poison Girl, todos de Dior…TF Tuscan Leather o su mejor dupe: La Yuqawam de Rasasi…Sorriso de Profumum Roma, Angel o Demonio de Givenchy y Behique de Renier.

*.-Dulce Diablo de Narcotica, Vanagloria de Laboratorio Olfativo, Narciso Rodriguez For Her, Rosendo Mateu No 5, Shisha Lounge de Ricardo Ramos, Armani Code…Café Cabanel de Teo Cabanel, Montale Ristretto Intense Café, Tonka Cola de Mancera…Velvet Chocolate y Coffee Adict, ambos de Theodoros Kalotinis…Dolce Passione de Pantheon Roma, Chocolate Queen de Navitus, Biscuit de Arte Profumi, Wicked Wood de Gallagher, Venom of Love de Navitus, Destino de Angeles de Maissa Paris.

*.-Osados si los aplican en el ombligo…más para escorpio: Choco Musk de Al Rehab, 400 de Xerjoff, Red de Pupa Vamp, Hedonistic de Clive Christian, Lait at Chocolat de Chabaud…Civet y Bat, ambos de Zoologist…Love Potion de Oriflame, Angel Muse de Mugler, Elixir Charnel Gourmand Coquin de Guerlain, Animal de Animal…Coromandel de Chanel, Chergui de Serge Lutens, Symphonium de Xerjoff y Sacred de Louis Cardin…Y de ustedes sera todo el 2024…Escorpio solito se reinventa y renacen del mas alla.

*.-También para Escorpion todo el 2024: Loverdose Red Kiss de Diesel…Duro, Pardon y Black Afgano, los tres de Nasomatto…Tango de Masque Milano, Tierra de Pernoire, Lyric de Amouage, Halloween Man X, Bvlgari Man in Black, Polo Black de Ralph Lauren…Bentley for Men Intense, Mula Mula Rouge Extreme de Byron Parfums, L’ Interdit Rouge asi como la saga Gentleman de Givenchy…todos los de Francesca Bianchi, las pocimas de V Canto, los Musk de Bortnikoff…Y todos los árabes que lleven en sus entrañas la misteriosa nota de OUD…#scorpio…#like…#share.

*.-Cerramos con SAGITARIO…los arqueros del zodiaco arrancan el 2024 viajando como les gusta y lo seguirán haciendo en el transcurso del año…y para que todos sus caminos se abran, libres de las consabidas envidias y demás traiciones que los persiguen, sus mejores aromas para el año: Santal Basmati de Affinessence, una leche de arroz basmati con pinceladas misticas de sandalo…su nota estrella para activar la buena fortuna…Santal Austral de Matiere Premiere, Sandalwood de Bond No 9 y TF Santal Blush.

*.-Otros sándalos magníficos que todo Sagitario necesita en su vida: Santal Complet de Fragrance Du Bois, Santal 33 de Le Labo ( o su mejor clon Bravo Monsieur de la firma española El Ganso)…Santal du Pacifique de Perris Montecarlo, Original Santal de Creed, Sándalo de Acqua di Parma (sello Harrods)..Santalum de Almah Parfums 1948 y el 301 Jazmin & Sandalo de NCP…tan cremosos como elegantes…tan opulentos como sofisticados…¡clase aparte mis vidas!…Una elevación completa del alma.

*.-Sandal Jasmine de Niche 4 All, Aries de Demeter Fragrances, Sandalwood Temple de Sana Jardin, Indian Sandalwood de Dunhill, Elephant de Zoologist…Santal Majuscule y Santal Blanc de Serge Lutens, Uomo Noir Absolu de Valentino, Tam Dao de Diptyque, Wolfsbane de Parfums Quartana y Abime de Violet Parfum…Sandal # 1 de The Perfumist, Radiant Mirage de Estee Lauder, Santal 35 de Kayali, Sandalwood Silk de Gallagher…Meander y Guidance, ambos de Amouage…Santalum de Profumum Roma, Maahir de Lattafa, Sunrise Woods de B&BW, Amber Noir de Orientica Premium…Renacerán entre sus cenizas como el Ave Fénix…¡Como bautizados en templos asiáticos mis amores!

*.-Mas sándalos indispensables para Sagitario en el 2024 y resto de su vida son: Molecula 04 de Escentric Molecules, Sacred Wood de Kilian, Milky Musk 39 de Parle Moi, Voile d’Ocre de Yves Rocher…Bare de Victoria’s Secret, La Joven Noche de Fueguia 1833, Loubicroc de Christian Louboutine…Ma’ Magnifica de Bvlgari, Sandalwood de Demeter Fragrance, Oud & Santal de Cartier…Todos los de Zadig & Voltaire, Sandalwood Attar de Zeitun, Avon Sandalwood…Santal Calling Ex Nihilo.

*.-Sandal y Santal Sohar ambos de Amouage…Sandal de Al Rehab, Shade de Lush, Blessed Barak de Initio, Sandalia y Sandalo Español, ambos de Swiss Arabian…Sandalwood de El Mercader de Venecia, Pure Oil of Sandalwood de CH, Gris Charnel de BDK Parfums, Ten Fifteen de Room 1015…Santal Blanc de Van Cleef & Arpels, Santalum de Chloe, Santal Voice de Versace, Sexy Amber de Michael Kors…Santal Nirvana de Maison Rebatchi, Book + de Commodity, Mirra Misteriosa de Tom Ford, Ivory Route de Xerjoff, Rehab de Initio y Santal Pao Rosa de Guerlain…#Share.

A probarlos en alguna de sus presentaciones: muestras, discovery set, decants o travel size…Cuando ese Grimorio se engavilla con esos haitianos de Paris, cosa seria…y aliado con el Cipriano ni se diga..jijijijji…Agradeciendo su lealtad para con esta divertida sección todo el año, los esperamos en el 2024, un año repleto de retos y recuperación en todo…A orar los últimos minutos del año y en los primeros 12 dias del nuevo…A celebrar en familia, los mejores agapes se hacen en casa…Besitos místicos con aroma a Santal Sugar de Lorga Parfums…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense, ya saben que los queremos en P!”#$%&