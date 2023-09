Chicha y Limón martes 26 de septiembre de 2023

Photo Credit To Las familias Faraj, Larach y Hawith, departiendo en la nueva sucursal de Panadería Moderna ubicada en la recién inaugurada Diunsa ElectroHogar en la ciudad de El Progreso.

BYE SEPTIEMBRE!!…Diunsa ya cautiva en El Progreso y el espíritu navideño ya llego a la tienda de los hondureños…Toribio Prieto y Katherine Sauceda ya son esposos por las leyes hondureñas…Todo un suceso la “Copa Paradise-23”…Ya viene el “Feriado Holgázanico” y la Feria de Las Flores en Siguatepeque…El Progreso sigue de fiesta con su Feria de Las Mercedes…Tremenda aceptación “Taco Birria # 2” en Los Andes…Cumpleañeros…Chismorreo…Efemérides y más…¡Solo aquí!

*.-Con la presencia de los patriarcas del clan Faraj, don Jorge y doña Lily, junto a sus hijos, nietos y la plana mayor de Diunsa…se festejó en El Progreso la inauguración de la tienda de los hondureños en La Perla del Ulua…llenos completos a diario en busca de las mejores ofertas para el hogar, regalos y hasta para las bendiciones en camino, con la novedosa línea “bebe” que llego para quedarse…Idem el apartado navideño.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Chicha y Limón martes 19 de septiembre 2023

*.-Si de reapariciones en sociedad se trata: Mary Ann Paz de Kafati…la presidenta de la Fundación Ruth Paz se apersono de punta en blanco y más guapa que nunca con su esbelta figura, a aportar su granito de arena en solidaridad con el cuidado del medio ambiente en la exitosa campaña “Movimiento Amarillo”…que promueve Supermercados Colonial con el lema: “Reduce-Reusa-Recicla”…Por ahí vimos a Andreita Díaz de Quintana como estandarte del súper de los sampedranos que ya suma 22 añitos.

*.-En el Club Hondureño Árabe se llevó a cabo la conferencia de prensa con motivo del lanzamiento del esperado torneo de tenis “Copa Paradise 2023”…la cual contó con la presencia de organizadores, representantes de las firmas patrocinadoras, medios de comunicación y amantes del deporte blanco, que tonifican su figura en las canchas del club más exclusivo del país…El torneo arranco el 22 de septiembre y se clausura el 1 de octubre, premiando las categorías: Master Open, A Open, B Open y C Open…con tenistas de todas las edades procedentes de distintas partes del país.

*.-Organizan este torneo: Nicole Schneider y Carlos López, gerente general y gerente de mercadeo de Paradise Beach Hotel respectivamente…por el Club Hondureño Árabe, Blanca Yarexi Cardona, gerente de Mercadeo, Sandra Dipalma, coordinadora de deportes e Iván Raskoff, director del torneo…Alejandra Cardona de Comisariato Los Andes, Eugenia Madrid y David Hurtado de United, Iris Cáceres de Travel Diunsa y Henry López de Emsula…El mejor de los éxitos para todos y suerte para los participantes.

*.-Sandrita Dipalma es toda una consagrada del tenis y demás deportes, porque también integra el “Runner Club” con Mayda Ayestas, Julita Mejía, Ruth Marie Canahuati, Fabiani Osorio, Claudia Rosenthal y otras divas.

*.-La siempre inmortal Frida Kahlo con sus frases tan memorables como inspiradoras…así como el inolvidable Vicente Fernández con las letras más sentidas de sus canciones, tapizan paredes enteras de “Taco Birria” y motivan a un brindis muy especial entre amigos, luego de una extenuante jornada laboral o para fechas especiales…El siempre trendy Barrio Los Andes los espera en este mesón que llego para quedarse en la sociedad.

*.-Nuevamente la firma decorativa Idecora, dejo constatado en el 2022 su sello único y minimalista en lo que a ambientación de enlaces se refiere…obviamente con el toque personal de la novia y las damas de ambas familias, que unieron criterios para que la boda Hernández-Ordoñez resultara el suceso que engalana las redes de sus protagonistas.

*.-Noel y Amy Ordoñez de Hernández, planificaron al detalle sus enlaces civiles y religiosos desde que arrancó el 2022…le apostaron a los espacios del Hotel & Club Copantl para cristalizar su sueño de novios…El salón Emperador de la citada casa hotelera, se revistió de un sutil romance primaveral, armonizando sus espacios con enormes arreglos de flores blancas…todo enmarcado con el follaje verde esperanza.

*.-Los enamorados confiaron en la experiencia y buen gusto de los diseñadores capitalinos Gladys González y Yoyo Barrientos (quien la semana pasada estuvo de plácemes) para ataviarlos de elegancia en la noche más feliz de sus vidas…El pastor Fabian Bolaños los enlazo teniendo como testigos a Héctor y Marinely Guillen…Felices “Bodas de Papel”.

*.-Por estas fechas…David y Francia Erazo de Velásquez aquilatan cuatro años de solido matrimonio…inolvidable enlace oficiado en la iglesia María Reina del Mundo…con posterior fiesta de esponsales en los elegantísimos salones del Centro de Convenciones Copantl…ambos recintos exquisitamente ornamentados por Acontecimientos, con esos tonos propios para la ocasión…Dichosas Bodas de Lino Velásquez-Erazo.

*.-Con nuevos brillos y más guapa que nunca, hizo su reaparición en la society la exitosa wedding planner Ruth Azucena Pérez…”La Tierna” como la llaman familiares y cercanos, organizo y monto con muy buen suceso la ceremonia y posterior celebración del enlace civil de Toribio Prieto y Katherine Sauceda en el Salón Piso 3 de Plaza Gimoni…espacios que lucieron una primorosa decoración en “All White” que fascino a todos.

*.-Toribio y Katherine son hijos de: Toribio Prieto Laínez y Mónica Rivera de Prieto, padres del apuesto Toribio Enrique…mientras que por el lado de la bella Katherine, destello elegancia la guapa Miriam Majano de Sauceda…Intima y muy emotiva celebración familiar, con mucha clase.

*.-Fungieron como padrinos del enlace civil Prieto-Sauceda: Carlos Rene y Nicole de Antúnez…una solemne ceremonia donde el abogado Cesar Millan leyó la cartilla para los nuevos esposos, quienes desde ya, planifican su boda religiosa a oficiarse en marzo del 2024 en los primorosos espacios del Hotel & Club Copantl…¡Dicen que esas invitaciones serán de lujo!

*.-Esta semana…tres divas de la society sampedrana celebran su onomástico en distintos planos…por estos lados, la “Top Planner No 1” Alexandra Lockmer apaga las velitas de su tarta pidiendo más éxitos internacionales…En México, la ex modelo sampedrana Julissa Rodríguez atendiendo a su finísima clientela en renombrado spa en Querétaro…Y en el cielo, Rosaura Rivera de Castillo, muy consentida entre ángeles…#RIP.

*.-Así como leen mis amores…tres libranas muy bien hechas…La dinastía de los Rivera-Maradiaga fundada long time ago por los siempre inolvidables e ilustres Enrique Rivera Gonzáles y Dominga Maradiaga de Rivera…patriarcas de una numerosa familia afincada toda su vida en la siempre pacifica Colonia Moderna…Don Enrique es uno de los presidentes mas recordados de la CCIC, hermano de Alejandro Rivera Gonzáles…Primos y casi hermanos de los capitalinos Rivera-Hernández.

*.-Recordamos a don Alejandro en la céntrica Calle del Comercio (hoy Tercera Avenida entre la 6 y 7 calle) con su “Panadería Bambi”…al lado de “Bazar El Cisne”, negocio gerenciado por su esposa doña Judith…ambos en mejor vida junto a su hijo Swammy…solo sobreviven las nuevas generaciones extendidas a lo largo y ancho de la Costa Oeste de la USA.

*.-Si de vueltas al sol se trata…quien acaba de cumplir 82 años es el honorable pastor don Rafael Castillo y sus congregados en la Primera Iglesia Bautista lo saben porque los ágapes se prolongaron el pasado fin de semana…Infaltable su compañera de toda la vida, su esposa doña Melba de Castillo…con quien lleva más de seis décadas de pastoreo…#Amen.

*.-Este fin de semana…la dinastía Carrión-Gáleas tira la casa por la ventana por el onomástico de su matriarca: Doña Paquita Gáleas de Carrión cumple años este domingo 1 de octubre…guateque que congrega hijos, nietos, nueras y demás familiares…sin faltar el patriarca del clan, don Vicente Carrión…Toda la dicha del mundo para tan ejemplar dama.

*.-La familia Aguilar-López han estado de fiesta… celebrando 22 añitos de edad de su vástago Lesther Antonio… Sus padres Waleska López y Lester Aguilar, su hermana y el resto de la familia lo han festejado a lo grande. ¡¡Felicidades y Bendiciones Lesther!!

*.-Luego de los onomásticos de Ana García de Hernández y Armando Calidonio…más políticos siguen abriendo cuantiosos obsequios por su onomástico allá por TGA, ellos son los de la familia presidencial…empezando por el mismísimo Manuel Zelaya Rosales quien el pasado 20 de septiembre cumplido 71…¡No parece!

*.-Y este sábado 30 siguen los saraos en la llamada “Sagrada Familia” porque doña Xiomara Castro estará de manteles largos: 64 papiros bien disimulados a puro Lancome…¡La dama que mejor le huele el Ysatis de Givenchy!…Que se turna con el Delina de Marly: firma de Satcha Pretto.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Millie Morales (@bbellabymillie)

*.-Desde el viernes seguiremos consejos de Feng Shui de Grimorio…quien nos invita a Clinimagen para hacerse de “tocho morocho” o sea de pies a cabeza…desde sauna y dermoabrasión, hasta exfoliación, humectación y demás menjurges estéticos en nuestra estilizada anatomía… La Seca & La Meca también pasaran por “Rostros y Más” para una renovación total.

*.-Según Grimorio, viernes y sábado están fantásticos para todo lo que es “despojos”…sábado al mediodía, vienen nuestros amigos a lavar hasta el último trapillo de casa y uso personal, con TIDE & GAIN de Supermercados Colonial…porque dicen que no es conveniente recibir mes con ropa sucia en casa…Ya saben: los mejores productos y precios en el Colonial…#Pilas.

*.-El viernes 29 es día de San Miguel Arcángel, bien llamado “Príncipe de la Milicia Celestial”, patrón de Tegucigalpa, Potrerillos y otras tantas comunidades tierra adentro de nuestro país…Idem: San Miguel de Allende, Guanajuato; y San Miguel en El Salvador…Ucrania, Filipinas, Italia y Nuevo México en EEUU, son algunos lugares donde se venera…viernes misa oficial en la capirucha…Y sábado el carnaval de HCH con Jerry Rivera.

*.-Grimorio sigue en su natal Ilama y anda como loco con su Feng Shui de fin de mes y trimestre…nos deja sus noticas desperdigadas en el WhatsApp…arranca con el ritual del sábado 30, nos recuerda varios puntos: el Feng Shui de casa con el tradicional “manguerazo” trimestral, la tarde del último día del mes: en ventanales, jardines y paredes exteriores.

*.-Para lavar las penas y demás sin sabores que nos deja este noveno mes… escurran muy bien y no dejen charquitos…además del impecable aseo en sus interiores…a botar desde ya, todo lo que no sirva de: alacena, cocina, nevera y recamaras…y asear con los productos que nos ofrece Mac Del…a cambiar y lavar toda la ropa sucia…¡Ya estamos en Luna Creciente!

*.-A botar todo lo que no sirva de casa, trabajo, finca y hasta empresas, porque esos archivos y demás bodegas, dan miedo con solo verlos, no se diga abrirlos: la plaga salta de donde menos espera…Lo que no han usado este año, ya no lo usaran jamás mis amores: no acumulen, suelten y dejen ir, hay mucha gente necesitada en asilos, fundaciones y hospitales…Pilas con las reparaciones pendientes de casa, porque ya vienen los aguaceros.

*.-Las que “urgen” de despojos, limpias y hasta exorcismos, son las celebs aztecas: Galilea Montijo, Ninel Conde, Raquel Bigorra, Karla Panini, Ana La Salvia y hasta Pepillo Origel…porque Pati Navidad e Isabel Madow no aflojaron…ante los carísimos regalos y demás pretensiones del finado capo Arturo Beltrán Leyva, cuyos nexos salpican a muchas famosas en México…Según lo expresado por la alacránica Anabel Hernández en su último libro…Replicado por los tremendos de “Chisme no Like”…#WTF.

*.-Arturo Beltrán Leyva, conocido líder del cártel homónimo, fue una figura destacada en el mundo del crimen organizado en México…Sin embargo, según lo revela el libro “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno” de Anabel Hernández García, sorprendentemente, este narcotraficante también tenía un inusual interés en la moda de lujo.

*.-Además de su conocida pasión por la buena comida, demostraba una exigencia excepcional en cuanto a su vestimenta…El libro describe cómo, a pesar de que el buen gusto no era precisamente una de sus cualidades, Arturo imponía requisitos indispensables para las casas que rentaba o compraba, exigiendo armarios enormes que rivalizaría con los de las Kardashian…¿A qué alto tatascán catracho nos recuerda esto?

*.-Dentro de estos espacios abarrotados se encontraban meticulosamente organizadas decenas de prendas de marcas reconocidas, incluyendo Missoni, Moschino, Cavalli, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Hermes, Versace y Hugo Boss…así como trajes hechos a medida por el exclusivo sastre Antonio Solito, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Polanco, Ciudad de México…Este distinguido sastre ha vestido a presidentes, líderes empresariales y artistas, como Luis Miguel a lo largo de los años…¡Les conoce hasta la longitud de sus braguetas!

*.-El líder del cártel no dejaba ningún detalle al azar…Cuando necesitaba adquirir ropa, se dirigía a una tienda en Acapulco llamada “La Donnine” o “La Donna”, ubicada en Plaza Bahía, en la Costera Miguel Alemán….Otro rincón “fashion” del llamado “Sol de México”.

*.-Esta tienda, conocida por ofrecer productos originales de alta gama, era visitada por Arturo y su círculo, donde las compras se realizaban en dólares y en efectivo…En la Ciudad de México, una tienda similar se encontraba en Perisur, en la planta baja, cerca de la entrada de Palacio de Hierro, que también era utilizada para compras de emergencia.

*.-Resulta irónico que Arturo Beltrán Leyva fuera un apasionado de la moda italiana, considerando que su actividad criminal le impedía viajar y conocer ese país…Sin embargo, para él, el aspecto de vestir bien no era una cuestión de vanidad, sino de poder…Contaba con un asesor de imagen, un “personal shopper”, encargado de viajar a Italia para abastecerlo con las últimas novedades de la moda.

*.-Cuando se encontraba en la Ciudad de México, Arturo siempre vestía traje y corbata, al igual que su círculo cercano…Pero en sus momentos más relajados y en privacidad, se le pudo ver usando pantalones de cachemir, cinturones caros y sus icónicas sandalias Hermés…del mismo modelo de las recién adquiridas por la comunicadora Laura Euceda.

*.-En cuanto a calzado, el capo Beltrán Leyva mostraba preferencia por Nike para sus tenis, mientras que para las sandalias solo utilizaba las costosas Hermés…Además, poseía decenas de pares de zapatos de la exclusiva marca italiana Mauri, hechos a mano y que llegaban a costar hasta 200 mil pesos por par…¡Los mismos que usa aquel diputado!

*.-Incluso en sus rituales diarios, Arturo mantenía una rigurosa atención a su vestimenta…A pesar de tener un armario lleno de opciones, nunca era él quien elegía qué ponerse…Uno de los aspectos más destacados de la rutina del capo era su relación con la ropa…Según el relato del libro, contaba con una persona de total confianza que se encargaba de elegir su vestuario…Al mejor estilo de Nora Schauer con el ex presidente Carlos Roberto Reina….¡Hasta las mejores fragancias de Creed le combinaba!

*.-Siempre debía ser alguien de su estrecha confianza, y nunca entraba en su propio armario ni seleccionaba su ropa…La elección de su atuendo incluía un peculiar ritual: primero, debían ponerle el calcetín izquierdo y luego el derecho…En ningún momento se ponía los calcetines el solo.

*.-El narcotraficante tenía un guardarropa que podía llegar a costar hasta un millón y medio de dólares, incluyendo la ropa, los zapatos, el perfume y las joyas…Todo un fashionista como ciertos “nuevos” ricos de este país.

*.-Su estilo incluía un anillo con un diamante solitario de varios kilates montado en platino grueso, que usaba con regularidad…También llevaba cadenas de oro grueso, una de las cuales tenía un San Judas gigantesco, adornado con esmeraldas, diamantes y rubíes.

*.-Sin embargo, uno de los objetos que mejor representaba su narcisismo, según Celeste, una de las fuentes del libro, era un reloj Dolce & Gabbana extremadamente costoso…Este reloj, valuado en más de 500 mil dólares, estaba cubierto con más de 400 diamantes en la caja, el bisel y las asas, y su extensible simulaba un estampado de piel de leopardo.

*.-Expertos en joyas lo consideran una de las creaciones más extremas y barrocas de la casa de moda…Este reloj era un símbolo de estatus para Arturo, que demostraba su posición como “patrón” en el mundo del narcotráfico.

*.-Arturo Beltrán Leyva no solo poseía uno de estos relojes, sino varios, cada uno con un costo de medio millón de dólares…Para él, estos relojes no eran simplemente objetos costosos, sino símbolos de su estatus como líder del cártel…Su enorme ego y su posición de “patrón” se reflejaban en su gusto por los objetos lujosos y extravagantes.

*.-Otro de los elementos que destacaba en la opulenta vida de “El Barbas” era su elección de fragancia…Utilizaba la loción para hombres “Imperial Majesty” de Clive Christian, una fragancia con un precio de más de 200 mil dólares por botella…#WTF.

*.-Lo extraordinario de esta fragancia no era solo su aroma duradero, sino también su envase…La botella está elaborada de cristal Baccarat, adornada con un diamante de 5 kilates y un cuello de oro de 18 kilates…En 2006, obtuvo el récord Guinness como la fragancia más costosa del globo.

*.-Clive Christian No. 1, una fragancia que hace suspirar a coleccionistas y amantes del lujo, se ha convertido en un símbolo de exclusividad y extravagancia…Marca icónica en muchísimos “Hollywood celebs” y varias latinas poderosas como Thalia, fue el aroma con el que llego al altar.

*.-Su precio ronda los 2 mil 350 dólares, lo que lo convierte en un lujo al alcance de algunos afortunados…Clive Christian No. 1 no es solo una fragancia de alta gama, también es un accesorio de celebridad…Se rumora que Katie Holmes también eligió esta fragancia, en su versión para mujer, para el día de su matrimonio con Tom Cruise.

*.-Los ingredientes clave incluyen sándalo de la India, jazmín de Arabia, vainilla de Tahití, aceite de cardamomo y orquídea Vanilla Planifolia…Sin embargo, ten en cuenta que el sándalo de la India utilizado es extraído de la madera más antigua del árbol y su producción está altamente regulada…de venta en: Saks Fifth Avenue y Nordstrom…¡A probarlo!

*.-En el libro de Anabel Hernández se menciona que el rey Juan Carlos de España solía utilizar un perfume específico…Green Irish Tweed de Creed…Arturo, por su parte, tenía al menos una decena de los perfumes Clive Christian y seguía un ritual particular…Él solía mezclar este perfume con otros, a menudo empleando tres, cuatro o incluso cinco fragancias diferentes…#layering…Nadie podía discernir la combinación exacta.

*.-Si eso paso allá en México y esas celebs no tenían escrúpulo alguno ante suculentas propuestas, disfrazadas obviamente de presentaciones laborales, que no pasaría por estas tierras con muchos capos ya extraditados y otros tantos que aun saborean las mieles del poder…como aquel “poderoso” que patrocino a varias ex divas de la belleza, que pasearon sus atributos por tierras lejanas y levantaron de la ruina a sus directores…¡Adivinen adivinadores!

Pasa, que nosotros valemos más por lo que callamos que por lo que escribimos…jijijiji…o de repente nos contactamos con uno que otro “retornado” para que nos confiese muchos chismecillos para un buen libro del calibre de La Hernandez…jijijijiji…Besitos tronados con aroma a Rosendo Mateu No 5…o su respectivo dupe: Al Noble Ameer de la madre árabe de todos los clones Lattafa…¡Lo necesitan en su life!…y en próximas entregas los aromas mejor aspectados para cada signo…Los queremos en P!”#$%&.