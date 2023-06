Chicha y Limón martes 27 de junio de 2023

Photo Credit To Isabella Rivera, Esther David, Victoria Pérez, Esther Rivera y Sofia Castillo, en la gala de graduación de Seran School.

EN PLENA FERIA!!…extrañando el brillo de antaño…¡Los tiempos cambian!…Siguen en tendencia en esta plataforma: el vistoso baby shower de Dariana Alvarado de Nazar…Jerusa Ferrera graduó a su hijo en la Franciscan School: una galería imperdible…Maity Interiano ya es la señora de Zidan: al parecer People en Español tiene la exclusiva para la boda religiosa…Galería de los vestidos de la gala de la Serán School…Las graduaciones de La Gran Comisión y Big Step Institute…El tierno pre-maternal de Katya Peña…Cumpleañeros…Efemérides…Cotilleos y más…¡Solo aquí mis vidas!

*.-Abrimos boca con uno de los enlaces mas esperados en la sociedad nacional…cuando las honorables familias Espinoza-Fiallos & Naranjo-Moncada celebraron el amor de sus hijos: Gabriel y Daniela Naranjo de Espinoza…La homilía nupcial se celebró en pleno sábado de San Juan en la iglesia Espíritu Santo…Daniela lucio bellísima con ese encanto y garbo emblemático de su madre Rosa María Moncada: Miss Tegucigalpa y Maja de Honduras 1980…También, brillo en el Reinado Internacional del Café.

*.-Sin lugar a dudas, Rosa María fue la reina mas destacada de la edición 1980, cuando el Miss Honduras aun gozaba de prestigio y esplendor…eran los años dorados de doña Norma de Funes…Justa nacional ganada por la ribereña Rosario Etelvina “Etel” Raudales…quien nos represento en el Miss Universo de Seúl, donde fue compañera de la malograda venezolana Maye Brandt (ex del galán Jean Carlos Simancas)…¡Unión tormentosa!

*.-Las reinas universales de 1980 en el opening portaron atuendo turquesa, largo midi y mangas largas abullonadas, exclusivo de Gloria Vanderbilt…prenda que aún le queda como guante a nuestra Etel….y moda que aun sigue vigente porque vemos ese estilo en muchas celeb y hasta royals…uno de los diseños favoritos de Kate Middleton…La Princesa de Gales siempre luce “rescatadísima” en todas sus apariciones, casi como una monja y destilando Jo Malone…colonias bancarias: con aromas suaves y sumamente discretos para el día a día…¡Carísimas y duran un suspiro!

*.-La hermana mayor de la también reina progreseña pero de 1991, Indira Raudales, hoy recatada señora de Banegas, también fue Honduras en el Miss Mundo de 1980, en Londres Inglaterra…donde Etel deslumbro por su serena belleza al mejor estilo de la malograda actriz Sylvia Kristel…famosa por la saga setentera Emmanuelle…fama que llevo a la Kristel de la gloria al infierno…Las Raudales están dedicadas en pleno a sus hogares.

*.-Quien ya paso por despedidas de soltera y boda, es la siempre regia Dariana Alvarado de Nazar, quien esta en la dulce espera de su segunda bendición: es varoncito y se llama Pedro Javier…y para tal fin, las abuelas de Pedrito, Angela Maradiaga y Rosibel Estrada, convocaron a las damas de ambas familias y amigas entrañables de Dariana, para consentirla en sus ultimas semanas de gestación…La joven señora de Nazar llego radiante y feliz, de punta en “blue” al salón Emperador del Hotel Copantl.

*.-A tono con la ambientación del recinto, que se enchulo con muchísimos globos en tonalidades: azul, golden & silver, con la temática de la policía nacional…Dariana agradeció y compartió con las presentes, distintos pasajes de su embarazo…oraron y brindaron por la salud de Pedro Javier, departiendo en franca camaradería en un ágape que se extendió hasta primeras horas de la noche…Infaltable el orgulloso padre y esposo de la congratulada Pedro Nazar Maradiaga y la hija de ambos Angie Rosibella…Galería fotográfica imperdible…¡Bendito hogar Nazar-Alvarado!

*.-Como pan caliente…se van de volada en Diunsa las nuevas adquisiciones que la tienda de los hondureños han hecho de la prestigiada línea Chefman…la mini refri portátil, la tetera eléctrica y la cafetera de expresso son las más buscadas para las mesas de regalos nupciales…punto y aparte para los recién casados y demás amantes de renovar el hogar.

*.-Imperdibles en este portal…las galerías fotográficas de las galas de graduación de: Seran, Academia Americana, Liceo Bilingüe Centroamericano y Episcopal El Buen Pastor…donde la mayoría corona su secundaria con excelencia académica…La UCENM los espera mis vidas.

*.-Dos renombradas familias de la sociedad sampedrana parten pastel por estas fechas…y las congratuladas son nada más y nada menos que Iris de Salinas y Reinita Caraccioli…quienes ya reciben los buenos deseos de sus numerosas amistades en sus respectivas redes sociales…La Marguerita, Pisco y Arnie’s las esperan en familia para un brindis único.

*.-Quienes siguen brindando con Moet & Chandon por un dichoso año más de vida son los apuestos gemelos Paul y Cris Gilen…virtuosos hijos del caviar y el champagne…siempre muy bien acompañados por sus respectivas esposas en algún lugar del mundo, donde agradecen el cariño de sus seres queridos…¡Que la pasen a todas margaras!

*.-Un adorado personaje de las noches de rumba sampedrana que arranca con el pie derecho el séptimo mes del año es Carlos Blanco…quien en pleno 1 de julio suma otro año más de éxitos…Así como leen mis amores: DJ Blanco esta de plácemes este sábado y lo celebrara trabajando como Dios manda porque siempre goza con agenda llena…A sumarse a la fiesta.

*.-Quienes que no paran de abrir finísimos presentes son las bellas Melissa Aragón de López y Katherine López de López…madre e hija se encontraron de plácemes en días recientes y más empoderadas que nunca en sus negocios…calladitas-calladitas brindaron en casita…#Kisses.

*.-Mas pleno y saludable que nunca, así celebró sus orgullosos 92 años el honorable caballero de la sociedad capitalina, don Raúl Torres Lazo… De punta en blanco y acompañado de su familia, don Raúl recibió a sus más cercanos amigos en su residencia ubicada en la Torre I del Centro Morazán, donde compartieron gratos momentos…Bendiciones señorón.

*.-Entre fotos, recuerdos, vinos y delis…celebran sus “Bodas de Lino” los queridos: José Ricardo Bermúdez y Paola Paz de Bermúdez, quienes como si fuera “acher”, recordamos su lindo enlace en la iglesia María Reina del Mundo…C Bari & Artisan Deli en el Copantl los espera amigos.

*.-Misa nupcial oficiada por el padre Henry Asterio Rodríguez y posterior banquete de bodas en el Salón Emperador del Copantl…Se unen a las dicha de los Bermúdez-Paz, sus padres: Ricardo Bermúdez y Evlin Bendeck con Pablito y Nelly Rivera de Paz…¡Muchos años más de amor!

*.-Samara Cruz o Jodely Rodríguez podrían ser Puerto Cortes en el venidero Miss Honduras Mundo 2023, con fecha aún por definir…quizás cuando retorne Yeltsin Almendarez del Miss Mundo en la India o quizás a principios del 2024…Mientras tanto, en la “casa” de enfrente, Carimaxx reunió el pasado fin de semana a sus reinas del 2023 para una cena muy glamurosa…¡Ya captaron a la “ungida” de esta edición!…#Bella…#Altisima.

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Sándalo” por estas fechas, es la encantadora pareja formada por el costarricense Alex Cruz Barboza y la catracha Gaby Ayala de Cruz…quienes en una íntima cena familiar, brindaron por su tercer aniversario de casados… Se unen al júbilo de este joven matrimonio, los padres de Gaby, don Fredy y doña Martita de Ayala.

*.-El enlace Cruz-Ayala fue celebrado con mucha pompa en el salón Pulhapanzak del Hotel Copantl con una magistral puesta en escena de Jackie Cabrera…Especial pareja , que cada día cultivan su amor con comprensión, confianza y ese particular sentido del humor típico de los centroamericanos…Bendiciones a las familias: Cruz-Barboza & Ayala-Cruz.

*.-Este jueves 29, Dia de San Pedro, cumple años la estimada amiga Idis de Kafati, esposa del especial caballero Fernando Kafati…quien junto a sus hijos y demás miembros del clan, la congratulan por un año más de feliz existencia…más entera y guapa que nunca porque los años no le entran a esta dinámica dama de nuestra sociedad…Diva fija y absoluta en el “counter” de Lancome de Almacenes El Record…¡Con razón tan guapa!

*.-Otra distinguida damita que por estas fechas parte pastel es la especial Ana Dolores Panting García…La hija del siempre inolvidable caballero Donaldo Panting y doña María Elena García de Panting, sigue recibiendo los buenos deseos de sus amigos y sus ex compañeros de colegio de la Escuela Internacional Sampedrana…#Kisses…#MissRochas.

*.-Larissa Paredes es otra de nuestras queridas socialités que apaga velitas por estas fechas…se unen a la efemérides sus ex compañeros de estudios y por supuesto, todo el Grupo Comidas, donde siempre recuerdan su cumpleaños…Ya saben mis amores, si son amigos de Larisa, a saludarla en sus redes sociales donde está debidamente acreditada…#Blessings.

*.-El 1 de Julio… Agrega un año más de feliz existencia la preciosa socialité Caroll Elizabeth Morales Ríos, hija de Enrique Morales Alegría, Rocío Ríos Suaste y la guapísima Carmen Leticia Figueroa… Desde ya, Caroll recibe las felicitaciones de sus círculos más cercanos, entre ellas sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora prom 88…y el sábado será su esposo Ricardo Cabeza con sus bellísimas hijas… #Congratz.

*.-Grimorio no viene hoy pero nos dejó las notas y demás consejitos para los Libra que andan buscando empleo…”Apliquen online desde mañana 28, en horas de la noche, en todas las empresas que deseen laburar: diario y durante las venideras 2 semanas”…que antes que finalice Julio, estarán firmando el contrato de sus sueños mis deliciosos…Los que ya trabajan les reconocen su kilataje con méritos, ascensos y demás promociones.

*.-Cáncer y Leo que no han cumplido años…andarán más estresados y sensibles que de costumbre…algunos más de la cuenta y rayando en la histeria llorona…#Uyyy…para los que andan de picarones: les descubren todo lo tapado, misterioso, oculto y solapado…antes de un cumple todo se descubre y todo se revuelca: salud, trabajo, amores, familia, ETC…#Pilas…Aunque Cáncer no se complica tanto la life, en el primer “bajon” de depresión, busca la botella más cercana y “santo remedio”…lol.

*.-Mas con estas calores…los cancerianos adquieren su “bastimento” (lean bechitas bien frías con su respectiva ristra de boquitas)…jijijijiji…se encierran a ver una buena serie por Netflix o desbarajustan en su nave hacia Expocentro o el Agas…donde “casi siempre” se reencuentran con alguna gavilla compatible…jijijijji…Dios los cría y ellos se juntan…Igual donde vayan, los chupaderos siempre a su orden…¡Aman pegarle al vidrio!…Fíjense bien en sus visajes: siempre andan con el paladar reseco.

*.-Quienes andarán como “tanga de grilla” (lean de arriba para abajo y viceversa) son los Virgo…y si son de Septiembre peor aún…con las patitas más calientes que el pavimento a las 12M…#Jodido…con ese Júpiter en Tauro, su casa del extranjero: la Rueda de la Fortuna les mueve el “tuje” a los virgonianos de signo y de qué manera: desbarajustan hasta su misma tierra…ya los agentes de la CBP y TSA los tienen más que fichados…#WTF.

*.-Los que andarán más atractivos que nunca y con el sex appeal a todo lo que da son los Capricornio…con el sol brillando en su oposición o sea en Cáncer…su casa de las alianzas, uniones importantes, relaciones sentimentales y más…varios “Capri-Capri” andarán con su agenda llena de citas y muchas propuestas-decorosas e indecorosas-más por redes sociales…Aun con ese Plutón que regreso a ellos para “ultimar” detalles.

*.-¿Y no era que Plutón ya estaba en Acuario?…llego para darles la “inducción” de lo que les espera a mis adorados hijos de Urano del 2024 a 14 años más…Mientras ese año llega, regreso a Capricornio para ver cómo queda “la casa” antes de su despedida definitiva…como cuando nos vamos de viaje: regresamos para el “fkng final check”…revisar si todos los focos están apagados, aparatos desconectados, grifos cerrados, seguridad, ETC.

*.-A propósito de temas caseros…lio casado se armó en un carísimo condominio de Paris pero en esta city…cuando por esos azahares de la vida la cisterna empezó a fallar con eso de los racionamientos de agua…Varias damiselas salieron en batas de baño echando “sapos y culebras” en pasillo y hasta en redes sociales…¡olvidando hasta su fase!

*.-Al final del chambre…llego la gente de mantenimiento para calmar los ánimos de las afectadas…algunas hasta con espuma de shampoo en la cabeza y temblando de la histeria…jijijijijijiji…Tal parece que con los calorones esa gente disparo el consumo de agua, agotando las reservas del vital líquido y se quedaron chucos…jijijiji…¡Con lo carísimo que sale vivir ahí y que fallen en lo más básico!…¡Hasta bubis vieron en redes!…lol.

*.-Caso parecido se dio en una colonia muy “popis” de las cumbres sampedranas, cuando un inconsciente llevo la planta generadora de energía que usa en su negocio a su casa…cierta noche que falto el fluido eléctrico, el desconsiderado la conecta y el ruido no dejaba pegar las pestañas de dos familias vecinas…de por si sudaban la gota gorda y sumado al ruido…Salieron a reclamarle y se hizo el maje…lo llamaron y nanay nanay…¡Hasta que le agarraron a pedradas la casa, salió furioso!

*.-Los vecinos de La Seca y La Meca o sea la familia “Codito” no se complican la vida: sacan su amplia cama king size al balcón de su terraza o sea afuera de su recamara…solo la jalan y están afuera bien ventiladitos…Me cuenta La Seca, que su prima La Campomocha (aquella que camina comiendo para todos lados) le conto que Los Coditos ya no usan mosquitero de tul…¡Directos salen con pijamas de seda!…#Frescos.

*.-En otro orden de ideas…me cuenta Burundanga que su alero mañoso El Chepón Paz-Paz se quedó sin chamba luego que aquel consorcio industrial cerrara sus puertas y desbarajustara a “mucolandia”…y en esto citamos a Grimorio, porque llego varias veces ahí, long time ago, para aplicar en varios puestos y solo llego a pegar de jeta y dar a conocer su historial de vida…Siempre que llego, miro modelando de planta en planta y de cafetera en cafetera, a la famosa “Miss Derriere”… o sea La Diva de El Altiplano… #RostroClinique… #ChicaKennethCole… #WTF… #BecaVitalicia.

*.-Dudamos en creerle, hace ya muchos años, a nuestro psíquico de Ilama, referente a la “suerte” que correrían todos los lugares donde laboro que le hicieron malas pasadas o sea la vida imposible…y los que le cerraron las puertas en la cara a sabiendas de su necesidad de empleo…o sea medio Valle de Sula…#WTF…Lleva 6 oficiales y otras tantas incontables…#OMG…¡Este se cobra hasta las malas miradas y en silencio!

*.-A falta de trabajo, fue que Grimorio recurrió a sus conocimientos ancestrales…jijijijiiji…o sea…que se dedica a lo que se dedica, por necesidad…como dicen varias “influencers” del Only Fans…jijijiji…solo que ellas hacen muchísima plata con sus encanto$$$…Y Grimorio no llega a tanto…jijijijiji…Si eso paso con ese corporativo, que no pasara con aquella “plantilla pedorra” donde manda y gobierna aquella triada de hienas…Tarde o temprano el karma siempre llega: corregido y aumentado.

Cerramos con nuestro amigo Mariano, quien nos comenta que se reencontró en Miami luego de muchas lunas y otros tantos soles, con su vieja amiga Gladys Meza…se sentaron en un cafetín molto chic en Lincoln Road y se pusieron al día en sus vidas y las ajenas también…jijijijiji… “Se juntaron el hambre con las ganas de comer” como diría La Zarca…jijijiji…Con este par de frikis despedimos edición y mes…Apoyen a nuestros emprendedores de Expocentro…Hasta l aproxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&.