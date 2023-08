Chicha y Limón martes 29 de agosto de 2023

Photo Credit To Cinco bellas damas de la society sampedrana

GRACIAS AGOSTO!!…El octavo mes cierra con las entradas a los colegios bilingües que ya tapizan las redes de alegría y jovialidad…Marta Orellana y Stephanny Guevara son agasajadas en su dulce espera…El intimo enlace civil de Mayra López y Mauricio Arguello…¿Se adelantan las lluvias?…Onomásticos de gente quick…Brindis por fechas especiales…Los cotilleos que todos esperan: viene La Tiffany a contarnos todo, hasta lo de anoche…Mercurio sigue retrogrado trastocando las comunicaciones.

*.-Con la algarabía propia de su edad, los distintos seniors 2024 protagonizan las entradas al colegio celebrando su último año lectivo…Tal fue el caso de la generación XXIV de la Episcopal Bilingual School, quienes madrugaron a un reconocido shopping center de la city para arrancar la caravana que los llevo a su centro de estudios…uniformados y muy alegres pararon el tráfico de la ruta y en el colegio los esperaban docentes, padres de familia y sus compañeros de colegio para recibirlos como Seniors 24.

*.-Emotivos actos se celebraron en las instalaciones de la Episcopal El Buen Pastor, entre coreografías y karaokes, se congratuló a los 36 jóvenes que se graduaran el venidero 2024…Por ahí vimos muy animados con su hijo al Ing. Wilmer Palada y su Melania…Igual que la diva de mercadeo del Hilton Princess, Linda Rovelo, quien coordino el catering degustado en ese memorable desayuno que ya tapiza las redes sociales…#BlessingsGuys.

*.-Katra Chamoys…fue el epicentro de un vistoso evento familiar: la pronta llegada de la segunda bendición del joven matrimonio conformado por Cristobal y Stephanny Guevara de Sibrián, quien arribo guapísima y vibrando en tonos yang con una llamativa túnica maternal…que reflejaba las emociones que la embargan al estar próxima a recibir su segunda bendición: es varoncito y será bautizado con el nombre de Cristóbal Javier.

*.-El recinto lucio mejor imposible, con un balance armonioso entre los tonos del lugar y la nube de globos multicolores dispuesta para ambientar la estancia…una puesta en escena que ya cosecha halagos en redes sociales…Un catering fuera de serie y una tarta de antología…#Perfect.

*.-Javier será la compañía ideal para su hermanito Guillermo Alejandro, quien junto a su padre Cristóbal, participaron del protocolo de rigor, propio de este tipo de ágapes…entre felicitaciones, juegos y consejos de las madres ahí presentes, Stephanny agradeció y departió en sus últimas semanas de gestación…recibiendo finos presentes en una atmosfera repleta de parabienes y globos multicolores…Toda la dicha del mundo al joven matrimonio Sibrian-Guevara…¡Bienvenido Cristóbal Javier!

*.-El honor de unirlos por la vía civil, recayó en la joven abogada Yomila Rivera, quienes les leyó la cartilla declarándolos esposos por las leyes hondureñas…Mayra y Mauricio departieron con los suyos brindando por su amor y realizando el ritual de la arena…los enamorados disfrutan su luna de miel por varios rincones de Honduras, redescubriendo parajes y demás pueblos mágicos de la nación que los vio nacer…Felicidades.

*.-Cambiamos de aparador y de Villa D’Ilina nos trasladamos al Salón Pulhapanzak del Hotel Copantl…recinto que lució una tierna decoración entre columnas de globos y animalitos de la selva: Winnie The Pooh y sus amigos celebraban la próxima llegada de Luna Valentina…hija del estimado matrimonio conformado por Marlon y Marta Orellana-Matute.

*.-Y si pensaron que los baby showers son interes solo de féminas, se equivocan mis amores, porque los tiempos evolucionan y los saraos también…llegaron todos los caballeros de las familias Matute y Orellana para ser partícipes de la felicidad de Marlon y Marta…quien arribo guapísima con una elegante túnica maternal en tono rosa chicle, muy en tendencia con el “Barbiecore” de la temporada…¡La pasaron a todo dar!

*.-Cabe recalcar…que el personal de compras y eventos del Hotel Copantl, realiza todas sus adquisiciones en la cadena de Supermercados Colonial, donde encuentran todo lo que requieren para sus banquetes, catering y demás saraos…productos frescos y de primerísima calidad, con excelentes promociones y la amabilidad del personal del super de la familia Diaz-Lobo & Marinakys, quienes siguen celebrando su aniversario…Congratulaciones.

*.-El pasado fin de semana…la residencia de la encantadora jovencita Katherine Luna Ramos se vio colmada de rosas y finos presentes: la hija de la estimada dama Olguita Luna llego a las 24 primaveras y más realizada que nunca como excelente hija y una competente profesional…Los agasajos empezaron el viernes y se prolongaron todo el “finde”.

*.-En algún rincón del mundo celebran su primer año como esposos la encantadora pareja Harry Roberto y Sheril Gissel Padilla de Guillen, quienes en el 2022 convocaron a sus familias y círculo de amigos más allegados para brindar por su amor…Los Guillen-Padilla fueron bendecidos por el pastor Manuel Bocanegra mediante el cristianismo evangélico…Acto seguido, todos los asistentes se trasladaron al salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl….¡Recinto que sigue en tendencia para ágapes!

*.-Las familias Guillen-Pike & Padilla-García se lucieron como esplendidos oferentes de una recepción nupcial como pocas…confiaron en la experta Susana Prieto quien ornamento los espacios en impoluto blanco, matizado con verdes follajes…todo en perfecta armonía con la mantelería, cortinajes y finísima cristalería…¡Felices Bodas de Papel Guillen-Padilla!

*.-Este viernes 1 de septiembre…cumple un año más de glamurosa existencia, una de las Miss Honduras ceibeñas más recordadas de todos los tiempos: Frances Elisa Siryi Milla…la segunda de la Novia de Honduras en ceñirse la corona de la mujer más bella de este país…la primera fue Eva Lisset Barahona…Frances departirá con su esposo Salomón López e hijos.

*.-Frances fue para ese entonces, una de las reinas de la belleza nacional más publicitadas en los medios hondureños…solo acudió al Miss Universo de Cancún 89 donde fue comadre de la polémica reina anfitriona Adriana Abascal y de la chilenísima Macarena Mina…Siryi Milla también fue requerida como invitada especial al Carnaval de Houston y al Eye of Fashion en Gran Caimán…¡Desde esta sección siempre la recordamos!

*.-Si de beldades se trata…Este fin de semana arranca celebraciones por su onomástico Ricardo Caballero, más conocido en el mundillo de los concursos de belleza como “Ricky Carimaxx”…lo que no sabemos es donde celebrara con Carlitos, si en esta su SPS del alma o en Katz’s, su mesón favorito en NY, donde Ricky devora de lo lindo un sandwish entero de pastrami…#WTF…Se une a estos brindis su pupila Rosemary Arauz.

*.-Gustavo y Eunice Moncada de Barahona también departen con los suyos por sus “Bodas de Algodón”…enlace oficiado por estas fechas del 2021 en la Primera Iglesia Bautista de San Pedro Sula…con posterior banquete de esponsales en los bellos jardines del Hilton Princess…Recinto que espera a los Barahona-Moncada para brindar en el Garden Court….Dichoso segundo año de casados y muchos más de amor.

*.-Las apreciadas familias Bardales-Sabillón & Vargas-Vásquez, tuvieron a bien celebrar con júbilo en el 2021 las uniones civil y religiosa de sus hijos: Waldo y Marlin Suyapa Vargas de Bardales…quienes luego de siete años de unión libre y con una hermosa bendición como lo es su hija Camila, decidieron legalizar su amor con una bonita recepción celebrada en el hotel Maya Colonial…¡Bendito segundo aniversario de casados amigos!

*.-Este fin de semana…tres ilustres damas parten pastel, nos referimos a las encantadoras: Doris Liset García, Marlin Elisa Rivera y la ex gobernadora de Cortes, Ilsa Díaz Zelaya…quienes desde ya reciben las muestras de afecto de sus respectivas familias y amigos… La Marguerita, Hasta La Pasta y C Bari Artisan Deli en el Copantl, las esperan…¡Y mi “Pequeña Lulu” no se queda atrás!…#tremenda…#lol…#xd.

*.-Un reconocido galeno de la sociedad sampedrana departió en familia por un año más de vida…nos referimos al carismático Dr. Sergio Torres…quien se vio consentido por su guapa esposa Karla Pinto de Torres y sus encantadores hijos: Ariana, Isabella y Sergio Torres…Se unen a las muestras de afecto para el Dr. Torres sus colegas y pacientes…Inolvidable su fiesta de 60 primaveras en el 2022 en el Salón Omoa del Copantl.

*.-Dos reconocidas parejas agradecen a Dios por celebrar cinco años de unión matrimonial… nos referimos a: Jorge y Karen Waldina Sabillón de Rodríguez, quienes se juraron amor eterno en el altar de la iglesia María Reina del Mundo con posterior banquete en el Salón Las Islas del Copantl…con luna de miel por la Riviera Maya…“Bodas de Madera”.

*.-Una de las bodas más comentadas en el 2018 fue la que vivieron los feligreses de la Iglesia de Cristo Ebenezer de San Pedro Sula, cuando presenciaron los emotivos momentos cuando Hannah Ponce se unía en Cristo con su prometido Diego Turcios…El templo evangélico estaba copado en su totalidad por todos sus creyentes, quienes fueron los mejores testigos de esa asombrosa boda….¡Única hasta la fecha!

*.-Desde Guatemala, llego el pastor Sergio Henríquez, quien junto al pastor German Ponce padre de la novia, oficiaron la ceremonia que aún se recuerda en esa congregación…Cinco dichosos años de casados y los que faltan porque Hannah y Diego siguen tan enamorados como siempre…Y por favor mis vidas, no confundan a German Ponce con Marvin Ponce.

*.-Otra linda boda del 2018 fue la de los doctores: Rubén y Mary López de Galéas…Ruth Azucena Pérez, fue la artífice de planear, organizar y montar una de las bodas más idílicas de ese año, donde Rubén y Mary coronaron en el nombre de Dios una relación que surgió por la casualidad de sus carreras profesionales…Romance que duró casi cinco años.

*.-Por estas fechas y en algún rincón brindan por sus “Bodas de Hierro”, la estimada pareja formada por: Gerardo y Nadia López de Murillo, quienes ya aquilatan seis años de dicha, amor y éxitos…Se unen a los brindis los padres del ex gerente de la ENP, Gerardo Murillo y Lilian Martínez, así como “medio” clan López-Ayestas donde pertenece la especial Nadia…El Club Árabe los esperan por una velada romántica en El Mediterráneo.

*.-Quienes regresan a La Viñera de Angeli Gardens, para brindar entre fotos y recuerdos por su cuarto aniversario de bodas, son los apreciados Fabián y Gabriela Machado de Brown…que en un agosto mejor que este de unieron en sagrado matrimonio en la iglesia Cristo Resucitado…La firma Acontecimientos refrendo con éxito este memorable enlace del 2019.

*.-Otras “Bodas de Hierro” que celebran dos exquisitas parejas de la sociedad sampedrana son las formadas por: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, hijos de los apreciados Giovanni y Connie Matute de Yuja, así como de Guillermo y Juanilla Saide de Kattán…Inolvidable enlace del 2017…Memorable enlace civil celebrado en el jardín de Connie Yuja, quien se lució con la exquisita decoración y las finísimas atenciones…#Congratz.

*.-Daniela es nieta de doña Julietta de Kattán… También brindan: Paul y Daniela Handal de Ritter…hijos del inolvidable caballero Richard Ritter y Rossana Martínez, padres del apuesto Paul…y Giovanni Handal y Rossina Casalotto, padres de la exquisita Daniela… ¡Esperamos esos baby showers!

*.-Los Yuja-Kattán se unieron en sagrado matrimonio en la emblemática iglesia La Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo, con regio banquete en el Centro de Convenciones Copantl… un enlace planeado y organizado por la exquisita dama de la sociedad capitalina Ana María Dieckman, con ornamentación de la experta Jackeline Cabrera…Ambas regias estancias.

*.-Mientras que los Ritter-Handal se casaron en la iglesia María Reina del Mundo con banquete de esponsales en el salón más alto del Club Hondureño Árabe…ambas locaciones exquisitamente remozadas por la talentosa Alexandra Lockmer, que nos sorprendió como siempre… Paul y Daniela fueron agasajados con una íntima despedida de solteros en la bella residencia de Massimiliano y Dagmar Ritter de Vicenti…#memories.

*.-Hay un funcionario del gobierno de la refundación que al parecer añora la logística del pasado régimen… se dejó ver muy regio en un evento público vistiendo una camisa con el logo de marca país del gobierno de JOH, siendo la comidilla entre los presentes… aunque no faltó quien le dijera póngase otra camisa y el funcionario muy obediente se cambio de vestimenta, la sorpresa fue que apreció con una bandera en su pecho con los colores los colores azul cielo, es decir la bandera antigua, nada acertado.

*.-En otro orden de ideas y cambiando abismalmente de código postal…resurge como el Ave Fenix en este rincón del chismorreo de sociedad, La Tiffany… Tuvimos que mandar la grúa municipal a traerte porque andabas más extraviada que reputación de influencer de poca monta…¡Desde la gala del MHU no te mirabamos!…y te vemos más embarnecida que nunca…¡Que te vea el Grimorio y ya verás!

*.-Esta celebérrima friki de la palestra solo se ríe de oreja a oreja, con esa chispeante y locuaz personalidad que la define…nos trae ricuras de Panadería y Repostería Moderna…para medio palear el ayuno intermitente que nos trae por la calle de la amargura…Mi querida “Sapobuche” le entrega esas delicatessen a Petra, quien ya prepara el café de Carmen Cartagena para aterrizar con el desayuno.

*.-Nos saluda con tronados besitos con aroma a Musc Shamal de Armani Prive, un exclusivo tan indispensable en estos meses de calor…pasa al living y las deja caer en estos sillones de Ashley…que junto con Elements, vienen con extraordinarias ofertas en esta semana que la familia Boadla conmemora otro año más de vida y éxitos en Juancito Boadla…Uno de los galanes de la family está de plácemes.

*.-La Tiffany arranca con avisos parroquiales del Gobierno de La República, quien al parecer y según la lengua de Cipriano, quien le paso este chambre a La Sapobuche sentada aquí al lado, piensan caerle a varios “influencers” que devengan mile$$$$$$ y no tributan nada en impuestos…¿Sera?…Ya piensan contarles las costillas a muchos que todo se lo avientan en lujos…Idem a varios caballeros del comercio de la compra/venta de carne humana (lean futbolistas)…¿Resucito el 7mo espíritu de Miriam Guzmán?

*.-Si de futbolistas se trata…cuenta mi adorada “cachetes” que Luisito Palma va para las grandes ligas este 2023…Su físico luce irreconocible a cuando empezó jugando descalzo y con pelotas de trapo…como varios creidísimos de hoy en día…Una buena parte de su suculenta anatomía se la debe a Ariana Herchi, quien fue su primerísima novia y mujer en su vida…¿Debut y despedida?…Nada que ver.

*.-Luis y Ariana mantuvieron un tórrido idilio long time ago y ahí están en la web las fotos que lo certifican…cuando era un puberto flaco, caliente y sediento de fama y fortuna en las canchas deportivas…¡Ese fue pedazo de desarrollo el que tuvo Palma con esa relación sentimental de varios años!

*.-Hoy en día a ambos por separado les sonríe la buena fortuna…La Herchi se baña en La Mer ( marca firma en Jennifer López, Sofia Vergara y Thalia) y destila Gucci Guilty por donde pasa…además de poseer múltiples negocios comerciales y de bienes muebles…Ojala y retome su ejemplo la cholomeña Roxanna Somoza, quien factura como loca en las plataformas digitales y se da la gran vida cruzando el charco por tres continentes…Al igual que la mueve ombligo Onice Flores, alias La Campanita…Ring my bell.

*.-Agrega La Tiffany…que La Somoza empezó de operaria en Elcatex, con Rivera-Hipps, donde la patrocinaron cuando fue requerida para el reinado patronal cholomeño, figurando como “Reina del Carnaval de Choloma”…ahí le entro el gusanito de las fotos, la publicidad y las redes sociales…donde despunto en popularidad hasta llegar a las “grandes ligas”…poco a poco fue esculpiendo su físico gracias al bisturí y al achiote…Mejoro su físico mas no su dicción, elocuencia y retorica.

Otras personalidades de la “social media” populares en este país son: La Bicha Catracha (seguida por J.F. Paz)…La Betanco (seguida por J.A. Pinto)…Antonio Sandrez (Seguido por A. Fernández García)…y así por el estilo…jijijijiji…”Según el friki, la pedrada”…y adivinen cuantos “machos alfa” son fanáticos de hueso colorado de La Divaza…#uyyy…jijijiji…Con esta ensalada nos despedimos, ya saben que los queremos en P!#$%&.