Chicha y Limón martes 29 de junio de 2021

Photo Credit To En la celebración del 35 aniversario de UTH: Jesús Mora, Roger Valladares, Emma Mejía y Ruth Arita

¡GRACIAS JUNIO!!… Con unas de cal y otras de arena, mañana cerramos este convulsionado sexto mes del año… Siempre agradecidos con Dios por la vida y providencia que nos da… Hoy les traemos: los onomásticos de Iris de Salinas, Reina Caraccioli y bendito entre las damas DJ Blanco… Intimas ágapes por fechas memorables… La UTH festeja 35 años de fundación… Chambres detonantes que despabilan al gentío: esperamos online a nuestros frikis con ese arsenal… Recomendaciones de Feng Shui para cerrar junio por Grimorio… ¡Se destapo la olla!… #lol.

*.-Abrimos boca con ese par de glamurosas socialités que brindan en casita, con familia y muy cercanos, sus respectivos cumpleaños… nos referimos a las guapas Iris de Salinas y Reina Caraccioli, quienes siguen recibiendo las congratulaciones en sus respectivas redes sociales donde son muy apreciadas… Esperamos esas fotos para el deleite de nuestros lectores ladies.

*.-Otros que celebran su cumple por estas fechas son los apuestos gemelos Paul y Cris Gilen, quienes desde que arribaron a este país, han dejado huella en los corazones de quienes los han tratado… Paul ya estaba casado, cuando Cris protagonizó un idílico enlace en la siempre colonial San Miguel de Allende, Guanajuato… ambos adonis son “hombres ajenos”…¡fuera moscas!

*.-El Jueves 1… celebra por todo lo alto su onomástico uno de los DJ más cotizados de toda Honduras… nos referimos al genial Carlos Blanco, muy solicitado en las fiestas VIP del Valle… gracias a su trato, profesionalismo y experiencia, DJ blanco se ha convertido en un referente de la tornamesa electrónica, donde matiza las mezclas, según el gusto del cliente… #Blessings.

*.-Mas pleno y saludable que nunca, así celebró sus orgullosos 90 años el honorable caballero de la sociedad capitalina, don Raúl Torres Lazo… De punta en blanco y acompañado de su familia, don Raúl recibió a sus más cercanos amigos en su residencia ubicada en la Torre I del Centro Morazán, donde compartieron gratos momentos y degustaron el tradicional pastel.

*.-Entre fotos y recuerdos, videos, deli y vinos… celebran sus “Bodas de Algodón” los queridos: José Ricardo Bermúdez y Paola Paz de Bermúdez, quienes como si fuera “acher”, recordamos su lindo enlace en la iglesia María Reina del Mundo…C Bari & Artisan Deli en el Copantl los espera amigos.

*.-Misa nupcial oficiada por el padre Henry Asterio Rodríguez y posterior banquete de bodas en el Salón Emperador del Copantl…Se unen a las dicha de los Bermúdez-Paz, sus padres: Ricardo Bermúdez y Evlin Bendeck con Pablito y Nelly Rivera de Paz…¡Muchos años mas de amor!

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Cuero” por estas fechas, es la encantadora pareja formada por el costarricense Alex Cruz Barboza y la catracha Gaby Ayala de Cruz…quienes en una intima cena familiar, brindaron por su tercer aniversario de casados… Se unen al júbilo de este joven matrimonio, los padres de Gaby, don Fredy y doña Martita de Ayala.

*.-El enlace Cruz-Ayala fue celebrado con mucha pompa en el salón Pulhapanzak del Hotel & Club Copantl con una magistral puesta en escena de Jackie Cabrera… Una pareja fuera de serie, que cada día cultivan su amor con comprensión, confianza y ese particular sentido del humor típico de los centroamericanos… Bendiciones a las familias: Cruz-Barboza & Ayala-Cruz.

*.-Hoy cumple años la estimada amiga Idis de Kafati, esposa del especial caballero Fernando Kafati…quien junto a sus hijos y demás miembros del clan, la congratulan por un año más de feliz existencia…más entera y guapa que nunca porque los años no le entran a esta dinámica dama de nuestra sociedad… Bendiciones Darling.

*.-Otra especial socialité que ya recibe las felicitaciones por su onomástico es Larissa Paredes…y sus ex compañeros de colegio lo saben porque ya se manifiestan en las redes sociales de esta dinámica ejecutiva…sus amigos y compañeros de Grupo Comidas le tienen preparadas muchas sorpresas.

*.-A propósito de este consorcio…KFC siempre pasa lleno el día de la semana que sea mis amores…familias enteras disfrutando del mejor pollo frito de la city y esas promociones de alarido…esa Kentucky Burger saca de apuros a la family porque son las preferidas de chicos y grandes en la cena…#Blessings.

*.-El 1 de Julio… Agrega un año más de feliz existencia la preciosa socialité Caroll Elizabeth Morales Ríos, adorada hija de Enrique Morales Alegría, Rocío Ríos Suaste y la guapísima Carmen Leticia Figueroa… Desde ya, Caroll recibe las felicitaciones de sus numerosas amistades vía social media, entre ellas sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora prom 88…y el jueves será su esposo Ricardo Cabeza con sus bellísimas hijas… #Congratz.

*.-Quienes andan bien alebrestados, que ni duermen por estas fechas, son los Virgo: porque con ese sol alumbrando su casa del hogar, la familia y los nuevos amigos, andan viendo como remodelar o rediseñar ciertos espacios de su casa… tienen una de reparaciones en puerta que datan de varios años para acá: siempre que miran ese lado, se quiebran la cabeza con la plata que necesitan invertir en esos detalles que los tienen insomnes… #Santisimo.

*.-Y así como son ellos de enfocados… ya se imaginan como andan… Pero, Grimorio les tiene la solución: Ferretería Monterroso, en su quinta sucursal de San Pedro Sula, en pleno Bulevar del Norte, al lado del Supermercado Colonial… donde encuentran todo para su hogar y lo mejor de todo con asesoría de profesionales y excelentes facilidades de financiamiento…#Pilas.

*.-Si de reparaciones o reconstrucciones se trata…los vecinos de la Champlain Tower en el selecto sector Surfside en Miami, que se vio seriamente afectada por un misterioso derrumbe la madrugada del jueves pasado…#Santisimo…Sector habitado por muchos argentinos y donde laburan centroamericanos…Por ahí vivió Vidajena long time ago…#WAO.

*.-Surfside, se encuentra entre North Beach y Bal Harbour…otro lujoso barrio que gusta mucho a los celebs y es considerado como “un refugio” frente al mar…debido a que, a diferencia de otras zonas turísticas, es un área que se destaca por las playas amplias y hoteles exclusivos donde el “mundazo” de Miami Beach no suelen estar…No son pocos los famosos que compraron casas o departamentos en esa zona para vacacionar varios meses del año.

*.-Varios restaurantes clásicos argentinos como: Graziano’s, Manolo, Buenos Aires Bakery & Café o la pizzería Banchero…donde se pueden comer milanesas, sándwiches de miga, alfajores de maicena, empanadas y las clásicas pizzas al estilo argento, se encuentran presentes en el barrio.

*Al igual que el famoso restaurante del cantautor Ricardo Montaner, llamado Cafe Ragazzi…por donde desfilan muchos celebs latinos…Surfside es un barrio muy elegido por argentinos, ya sea para turismo o para residir allí….por algo ya es famoso por el mote de “Little Buenos Aires”…¡Así o más chic!

*.-Asimismo, la zona cuenta con un distrito peatonal: aproximadamente 15 cuadras de playa semi virgen y una senda para caminar y andar en bicicleta a lo largo de los 1.6 km de costa….uno de los sectores más tranquilos y limpios de la costanera floridense y por donde es fácil toparse con varios famosos.

*.-A penas a unas cuadras de ese edificio colapsado, se encuentra el complejo Fendi Chateau, construido por Sergio Grosskopf…ex dueño del shopping Alto Palermo, en Buenos Aires, y su hijo Manuel…es precisamente por Alto Palermo donde frecuentan Diego y Waleska Quijada de La Rosa.

*.-En Fendy Chateau viven entre otros, el piloto Pablo Pérez Companc y la dermatóloga Belia Lemel…que atiende a divas como: Susana Giménez, Valeria Mazza, Guillermina Valdez o Andrea Frigerio…en su cotizado spa, Lemel Medical Spa, donde suelen acudir muchas luminarias del firmamento hispano y ex reinas de belleza de la talla de la misma Bárbara Palacios Teyde.

*.-Arrancamos con unas notas que nos dejó Grimorio, porque está del “pelo” haciendo su Feng Shui de cierre de mes en su cantón: limpieza total dentro y fuera de casa… donde el “manguerazo” en ventanales, jardines y paredes exteriores sera el “must” para la tarde de mañana…”ahuyentando” penas, lagrimas, decepciones y demás sin sabores que nos dejó Junio y el primer semestre que mañana expira…¡y un buen sahumerio de catedral mañana!

*.-A lavar toda la mugre de casa, perfumarla con los productos Mac Del que nos ofrece Maritza Soto de Lara…y el jueves temprano, a poner flores naturales y frutas frescas en comedor para la prosperidad… HOY es cuando debemos vaciar todo lo que no ocupemos de cocina, alacena y nevera, para surtirla con lo “básico” (arroz, frijoles, aceite, leche, pan y agua)… y esos cortes riquísimos de La Colonia… Para que en Julio no pasen hambre.

*.-¿Adivinen quien llego?…Vidajena…más glamurosa que nunca luciendo lo último en moda y estilo de Almacenes El Record, que ya dispone de las nuevas colecciones de temporada…Vida presume estilismo de Glenda Sánchez de Las Meninas y un rostro de película a puro Dior.

*.-Nos saluda con besitos aéreos con aroma a “Dioramur” de Dior, una de sus favoritas para el día a día que usa la misma firma para su face…Nos trae nachos, quesadillas y demás postres de Denny’s…todo regado con el café de los Fuschich que se cotiza por todo lo alto allende a nuestras fronteras patrias…Pasamos al living donde las dejamos caer para echar el chal.

*.-A pierna cruzada y batiendo esos destalonados en tono golden…los cuales destilan “Cloud” de Ariana Grande (uno de los dupes del carísimo Baccarat Rouge 540 de MFK) favoritísimo de muchas celebs y socialités del mundo… nos cuenta que ya se vacuno: aquí toda la odisea que vivió en ese proceso.

*.-Le tocaba la semana pasada y consulto con Grimorio para mejores fechas…lunes seguía Mercurio retrogrado afectando comunicación y demás tramites…martes cayo 22 y una de las fechas más nefastas en el mes para salir de casa…la diva fue el miércoles 23 que la luna seguía en fase creciente.

*.-Primero se dirigió a la Católica, donde miro un “colon” de carros, casi todos de lujo que denotaban “argolla a la vista”, porque avanzaban más que la fila de peatones…se bajó a consultar entre sus conocidas y efectivamente le dijeron que ese día favorecían a ex alumnos, familias y recomendados para agilizar el proceso de inoculación para el virus de moda…¡Desbarajusto!

*.-Volo a la 105…anhelando volver a sentir ese sempiterno hedor a garcha que emanan las barracas de los milites y que le recordó sus años de “princesa liceísta”…jijijiji…cuando JOH fue su edecán long time ago…hizo fila con su carrito y avanzaba poco…tipo las 8:30 miro que salía de ahí con cara de poste y más delgado que de costumbre Neto Rojas: bien serio se fue del lugar.

*.-La fila de peatones rodeaba la Circunvalación hasta donde funciono BANFAA y ahora opera otra entidad…los “chepos” y demás personal médico, cuadras antes de entrar a la brigada, exigían constancia o receta de medicinas por padecimientos bases…Dentro de su neceser, Vida cargo todo, hasta su coctel de vitaminas rejuvenecedoras…jijijijiji…¡Llego bien armada!

*.-Pero nuestra colaboradora quería palpar en carne viva, el sentir de nuestro “pobre-pueblo-pobre”, como dramatizaba en sus años de comunicadora mi “Gordita de Chicharrón”…o sea La Diva de Chamelecón…donde la esperan con ansias para la edificación de los cacareados bordos: el martirio eterno.

*.-Vidajena ya dentro de la 105…estaciono su carrito a un lado de ese inmenso bosque…y se dispuso a hacer fila parada como cualquier hija de vecino…Desde que la vieron llegar acaparo miradas esa espigada flaca de pinta elegantiosa…jijijijiji…no tenía ni 2 minutos puesta en la fila de peatones cuando los de adelante y los de atrás le estaban “sacando la vida”…#Karma.

*.-¿a quién le hace fila?…¿Usted padece enfermedades base?… ¿Cuántos años tiene?… no parece…jajajajajaja…eran parte del interrogatorio de bienvenida… solidarios en sufrimiento de muchas horas de pie, como los mismos arboles gigantescos que los cubrían de sombra y ventilación natural.

*.-“Tiene buen colágeno: ni una arruga ni una mancha”…”que bonita luce”…”que rico huele: ¿Qué perfume usa?”…jijijiji…aquella se sentía toda una celeb internacional con esa peculiar entrevista de pueblo…Para que veas querida que todo se paga…en tacones, con sombrilla, maquillada y a la última en moda casual, Vidajena avanzaba a “pasito tun-tun” con ese tortuguismo.

*.-Al lado…la kilométrica fila de carros, a cuales mejores modelos, avanzaban a granel como si transitaban cualquier arteria de la city…Ahí noto Vidajena el favoritismo del personal a cargo: primero iban directo a los carros de lujo a atender a la gente dentro: “buenos días, ¿Cómo está?”…”présteme su cedula” con una labia y zalamería digna de un Oscar…¡El interés tiene pies!

*.-Nuestra amiga con sus gafas oscuras y posando tal y cual maniquí viviente, mientras cada 20 minutos avanzaba la fila, se fijaba en todo y en todos…en el desorden de la fila de peatones “brillaban” por su ausencia “chepos” y las lumbreras de Copeco (quienes jamás se movieron del árbol de mango) para gozar de su sombra, con el riesgo que un “zapata” les bautizara la mema.

*.-En resumen…atendieron primero a todos los carros, algunos dieron “agradecimiento” por buena atención, al personal que los favoreció salir de ese berenjenal…para matarles el hambre en la pizzería más cercana…mientras que la fila de peatones seguía kilométrica…Vida bien ventilada y fresquita.

*.-Fue precisamente en ese árbol de mangos zapata, donde se armaba el “remolino” de la gente abusiva que se metía, cansada de la des madrugada, el hambre y el tedio de una fila de más de 7 horas…#WTF…Seguían ausentes “chepos” y los de Copeco, que no paraban de mover el derriere de un lado a otro, pero en la sombra…como la colochona teñida, de jeans y bolso rosa con sus comadres las gorditas chaparronas…¡ahora cualquiera usa uniforme!

*.-Bajo ese árbol de mangos, es que habían 7 sillas para no desmayarse antes de pasar a la fila de otras 7 sillas, antes de vacunarse en la carpa…seguían cayendo los hermosos mangos zapata ante los gritos en plena caída libre…Vidajena paso a la carpa, atendía el “duo dinámico”: Gonzales & Ham, con unos modos que mis respetos…Y eso que pasan “borrándose” la raya….larguiruchos y flaquísimos a punta de latex….¡donde se les va la food!

*.-La amargada enfermerilla que vacunaba es otra, que ignora a medio mundo y cuando contestaba lo hacía casi ladrando…¿para que estudian ciencias médicas entonces?…¿solo porque vieron Gray’s Anatomy?…Nuestra socialité noto la preferencia de tener un carro de lujo a manejarse en el 11…#WTF.

*.-Cuando la vieron con ese porte, sentada esperando la “chuza” y le preguntaron el nombre, se asustaron por sus apellidos…jamás se imaginaron que era una “infiltrada”…jajajajaja…Ahí al pueblo lo atienden con las patas desde que llegan hasta que salen…porque el “broche” de oro se da cuando esperan los 15 min.

*.-Luego de la inoculación…la gente tiene que esperar aparte 10 o 15 min para ver si presenta reacciones por la vacuna…en ese trance de aparente descanso, las “gordibuenas de negro”, o sea esas empleadas del gobierno, les piden: identidad y tarjeta de vacunación…vía cel llenan una aparente “encuesta” donde relata “maravillas” del proceso a favor del GOB.

*.-Esas encuestas vía teléfono que nadie contesta en su diario vivir y que ahí aprovechan para “limpiar” imágenes y favorecer sondeos de opinión a tal y cual candidato…refrendadas por identidad del vacunado…las viperinas ahí decían que “automáticamente” todos los inoculados estaban votando por Asfura vía digital jijijiji…#WTF…¡me caigo y me levanto!…Una base de datos única.

*.-Los que se subieron al “barco” de la Sputnik andan cacahuate pidiendo por la segunda dosis que según dicen esta escasa…Putin ya dijo: “vacunas para los rusos y el mundo que se joda”…#WTF…Ese no es pen!”#$ no como otros mandatarios que se dejan “bajar” lotes por doquier para los que no invierten.

*.-Me cuenta el Zambo Cipriano desde TGA…que MICA es uno de los que aparentemente se inoculo con la vacuna rusa en un “exclusivo” grupillo de colegas…ya saben cómo es el gremio de solidario, generoso y empático con los compañeros…corrieron la voz por varios grupos de redes sociales para que TODOS se vacunaran con el primer lote de Sputnik…¡Ahí está el karma!

*.-Son tan detallistas los colegas comunicadores a nivel nacional, que están pendientes vía redes sociales si fulano y mengano ya se inocularon…las 24/7 ni duermen pendientes del gremio…Por algo al CPH lo comparan en solidaridad y blindaje con el colegio de abogados y hasta con los mismos médicos…donde el mal de uno es el de otro…¡Así o mas unidos!….#Buenooo.

*.-Cierra Grimorio su reporte astrológico con su amiga la luna gatuna, que sigue en fase llena: la fase más temperamental de todas…y arrancando 1 de julio el segundo semestre de este 2021, pasa a fase menguante…¡Fuego Maria!…luna del bochinche, zipizape, enredo, zaperoco y demás escándalos que salpicaran al mundo entero…y Honduras no será la excepción…#WTF.

*.-Nos espera una de escándalos que nos dejaran con las bragas en las patas jodido…nacionales e internacionales…no tarda en reventar un perno con vacunas echadas a perder en bodegas…pero que revienta “macaneo” de vacunas, revienta…¡van a volar pelos y pedazos de calzón!…Y con eso de la severa crisis energética es otro clavo: saldrán despupusados y de madrugada.

Ya dijo la “galletera” estrella de Arlette, que no piensa dejarle las prestaciones de 15 años regaladas…#EMVA…la tiene solo con medio sueldo al mes…#UTA…enferma y a rastras va al centro solo por una mísera quincena…atole con el dedo…esa señora “jura y perjura” ventilar todo lo que pasa en ese centro de labores…A seguirnos cuidando, los queremos en P!$%#$.