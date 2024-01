Chicha y Limón martes 30 de enero de 2024

Photo Credit To Rafael Flores, George Andonie, Taufic Andonie compartiendo con Afif Dieck en su cumpleaños

LA ERA DE ACUARIO!!…y los nacidos bajo uno de los signos más inteligentes y carismáticos de la rueda zodiacal lo saben…Ya ingreso Plutón a su signo, pero no se asusten, que todo cambio será para bien…¡Consulten con los Capricornio como les fue en más de 10 años!…muchas imágenes en este portal de la celebración de El Dia de la Mujer…Vianka Tabora de Fiallos sigue consentida por su cumple…como ella, más socialité de plácemes…Brindis inolvidables…Salvador Nasralla de plácemes hoy…Cotilleos de pasillo y el humor que solo nuestros frikis pueden tener.

*.-Si de ágapes se trata…todos los recintos hoteleros reportaron “casa llena” el pasado miércoles 25, que Honduras conmemora “Día de la Mujer”…mis “lobitas guerreras y empoderadas” lucieron sus mejores galas, se soltaron el pelo y disfrutaron las finísimas atenciones de: Hotel Copantl, Real InterContinental y el Club Hondureño Árabe no se quedó atrás…con rica comida y música en vivo…(Ver galería de fotos).

*.-La bella y joven ejecutiva de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Mileno, Alexandra Suazo, se encontró de plácemes en fecha reciente…super consentida por el personal de la casa de estudios superiores que rectoran sus padres: Abogada María Antonia Fernández de Suazo y el Ing. Rolda Suazo Nuila…Alexa sigue abriendo finísimos presentes, entre ellos, esas exquisitas piezas de Zared Joyeros…#Kisses.

*.-Este jueves 1 se vuela 30 añitos la regia Beatriz Ochoa, Miss Honduras Mundo 2011…quien desde ya recibe las congratulaciones de toda su generación de la Saint Peter Academy, así como de sus compañeros de facultad y todos los colaboradores que conoció en el ámbito del modelaje y los concursos de belleza…¡Dichoso ingreso al tercer piso querida!

*.-Encabezan los saraos en honor a Betty su galán esposo Roberto Pineda y sus padres Rolando y Bessy López de Ochoa…así como sus especiales suegros Omar y Paty Antúnez de Pineda…la auténtica reina del crossfit…Bendiciones y muchísimos años más de realizaciones para la bella madre de Elenita…¡Maritza’s Bakery y postres de Alicia Sikaffy a la orden!

*.-Pero no solo la perfecta doble de Oka Giner parte pastel en estas fechas…porque mañana 31 suma otra vuelta más al sol, 45, la Lic. Lourdes Alejandra Quintanilla Archaga…progreseña de pura cepa y graduada con honores del Notredame y la USAP…donde dejo huella eterna con esos ojazos al estilo María Félix y a quien mejor le huele el “Colors” de Benetton…Felicidades a la hija de don Ramon Quintanilla quien brindara en pareja en Meza23, Club Hondureño Árabe…#Blessings.

*.-Otra beldad que este jueves amanece rodeada de sendos arreglos florales y desayunando con tiramizú de fresas, es la preciosa dama Pilar Verdial de Torres…quien en pleno 1 de febrero agrega con disimulo un año más de vida…citamos disimulo porque la esposa de Rodolfo Torres Lazo luce cada año mejor que nunca…dos lasallistas muy apreciados en la society, consentidos por hijos y hasta nietos…¡Felicidades Pily!

*.-Pasamos a la capirucha…donde el Zambo Cipriano nos comenta que este viernes 2 amanece de plácemes su amigo, el reconocido empresario de la telefonía móvil don Antonio Tavel Otero… motivo por el cual su dinámica esposa Anny, hijos y cercanos, lo congratulan en su día…La Cumbre y El Castillo, siempre chic en espera de los Otero para el brindis.

*.-Este fin de semana… otro clan capitalino brinda con Moet & Chandon por sus hijos…Sebastián y Miguel Pastor muy pronto agregan otro año más de vida y lucen más galanes que de costumbre, gracias al amor de sus esposas Pía Ferrari y Liduvina Melgar…¡Dos acuarianos bien hechos!…Los brindis arrancan este fin de semana en las cumbres capitalinas, donde ambas familias recibirán las muestras de afecto de sus más allegados.

*.-Por lo visto…este fin de semana la capirucha destilara finísimo fondant en sus cuatro puntos cardinales y el set de El Hilo no será la excepción…porque este viernes le parten pastel a Gabriela Galeas…y su productora Ana Carolina Martínez lo sabe…su cumple es el sábado 3 de febrero, super bendecida por la Virgen de Suyapa…¡De hecho lo celebrara en plena alborada a la patrona de Honduras!…¡Dichosos 31 años!

*.-Apropósito de doña Gaby Galeas…ya son dos tarotistas que le vaticinan un año de fertilidad a la copaneca…uno de TGA y el venezolano de Los Ángeles Mario Vanucci…¡La carta de La Emperatriz salió dos veces para La Galeas!…que además de significar estabilidad laboral y financiera, también ese sinónimo de fecundidad…¡Cuidado con un domingo 7!

*.-De retache por esta ciudad… les contamos que este domingo agrega otro “febrero” más de vida el carismático líder Jacobo Regalado… esposo de la gentil Geraldina y amantísimo hijo de doña Evelyn Weizenblut…familia que desde ya se organiza para departir en la intimidad de su hogar por uno de los aniversarios natales más esperados del clan…luego de la cena familiar de sus bellas gemelas…#Blessings.

*.-Si de bellas se trata…la dinastía Barletta-Yacamán está de plácemes con la celebración del cumpleaños de la preciosa Carmen de Racciatti, hija de don Héctor y doña Magda Yacamán de Barletta…Carmen es hermana de las exitosas Ana Cecilia de Crespo, Karlita de Ayala, Angelina de Muñiante y Alejandra Barletta…Se unen via redes sus amigos de la EIS.

*.-Se unen a los festejos de Carmen, su apuesto esposo Stefano y su querida suegra Gemma Racciatti…Congratulaciones y a celebrar este sábado en El Mediterráneo del Club Árabe o en las regias opciones del Real Intercontinental donde los Barletta festejan fechas especiales…Donde Fanny Hawit y su genial equipo tienen promociones fuera de serie en sus distintas propuestas…¡Vienen regios eventos internacionales en el Inter!

*.-Celebró su cumpleaños la gentil dama Delfina Ruiz de Fernández, quién fue agasajada por su esposo Julio Cesar Fernández y su hija Arleth…desde Canadá por videollamada la felicitaron sus hijas Cesia Michelle y Aby Dalexa por lo cual estaba muy feliz y agradecida con Dios por otro año más que le permitió celebrar con su familia y amistades…¡Bendiciones Delfina!



*.-Quienes brindan con champagne por su segundo año de casados son William y Daniela Chávez de Dox…un memorable enlace del 2022 que hoy recordamos…Las familias Dox-Montes & Chávez-Rodríguez fueron los gentiles oferentes de una idílica boda que tuvo como escenario el Centro de Convenciones Copantl…Los Dox aquilatan sus “Bodas de Algodón”.

*.-Farah La Revista estuvo en el lugar de los hechos…testigos de una espectacular puesta en escena a cargo de Jackie Cabrera en colaboración con la magistral Irela Pérez, quienes cuidaron cada detalle del banquete…entre flores, velas y chandeliers, donde los tonos dorado y blanco armonizaron cada espacio de la estancia, se disfrutó del sarao.

*.-Otra pareja de tortolos que celebra sus “Bodas de Algodón” son Belizario y Ana Vanessa Vallecillo de Altamirano, quienes luego de seis años de romance y espera, estamparon sus rubricas en dos enlaces memorables…la ceremonia civil oficiada por el abogado Vladimir Altamirano en los jardines del Copantl y la religiosa por el pastor Rubén Matute…El salón Pulhapanzak fue el escenario perfecto para el ágape.

*.-En una velada familiar animada por DJ B3is, se celebró con júbilo en 2022 el enlace religioso de los jóvenes Román y Melissa Rodríguez de Soto…amantísimos hijos de Ernesto y Betulia de Soto y de nuestros amigos, los destacados rotarios Víctor Manuel y Lizeth de Rodríguez…la iglesia escogida fue Nuestra Señora de Suyapa y el recinto el Copantl.

*.-Ambas estancias exquisitamente ornamentadas por Lidabel Sánchez de Mena, junto a sus hijas Grethel y Scarleth Mena, de la firma decorativa Acontecimientos…quienes le dieron ese toque “romance chic” al ágape donde solo asistieron ambas familias y muy cercanos a los hoy esposos.

*.-Este viernes 2 es Día de La Candelaria, patrona de Veracruz y cuando pagan la “tamaleada” los que sacaron el niño en la rosca de Reyes…los tamales más ricos de la ciudad están en Panadería Moderna…y el sábado 3 es el Día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras…La Aldea Suyapa ya luce sus mejores galas para celebrar a la patrona de los catrachos…sampedranos a visitarla en la Catedral San Pedro Apóstol.

*.-Desde la capirucha se conecta El Zambo Cipriano para comentarnos varios chismes de la farandula…arranca con un futbolista de los albos que ya va por su segundo amarre…lean matrimonio…pasa que el primero fue a los 18, duro un par de años con dos bebes y ahora se casa con la niñera…jajajajajaa…Que se cuidó y avivó más que su propia esposa…a tal grado que en la misma casa le puso los cuernos…¡Goleada y media!

*.-Consultando varios “influencers” de la palestra nacional, Cipriano se fue de tuje cuando a varios de ellos les salió la carta de La Muerte…#Madera…pero no se asusten, no es que se nos vayan a petatear, pasa que son fieles devotos de esa religión: La Santa Muerte…y una que le salió en tres tiradas lo mismo fue la costeña Roxana Somoza…#Santisimo…Indagando más a fondo, Cipriano contacto varios brujildos de Choloma City…y efectivamente, La Somoza es su clienta VIP.

*.-¿Qué Roxana Somoza es creyente de La Santa Muerte?…me niego a creerlo vos…con lo humilde, modesta y gauchita que es ella…solo en videos es que se suelta y bromea…pero en su vida real es muy timida y morronga…¡Hasta se cohíbe con las entrevistas en vivo la ex chica de Elcatex!…Según esa fuente en Choloma, su mama llega constantemente a ese centro donde solo converge gente oscura por trabajos de las 3F: fama, fortuna y fascinación…¡Dizque los mismos que hizo La Sheynnis Palacios!

Es cierto que La Roxy posee un look gótico en outfit y maquillaje, que sumado a su pelazo, se uniforma día y noche en “black tie”…#KVD…pero de ahí a ser hija de La Parca es otro rollo vos…Según Cipriano, además de ella, La Betanco es otra pupila de “La Huesuda”…#OMG…y “Supremo” no se queda atrás…¿Sera?…Pero Betanco no factura tanto como los otros…Mas pensé que Jennifer Funes sería una de ellas…La Dura no creo, ella no está poseída, pasa que así es su carácter: tirana, iracunda y visceralmente bipolar…#Leviatan…Con estos nuevos ricos de la palestra nos despedimos, cuídense y no anden en cosas oscuras, que tarde o temprano pasa factura…Ya saben que los queremos en P!#$%&