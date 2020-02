Chicha y Limón martes 4 de febrero de 2020

Photo Credit To Terense, Yamalat, Nicolas y Hemlet Fuschich

¡BENDITO FEBRERO!!…Uno de los meses más positivos del año acaba de empezar mis vidas: el segundo del año y dedicado al amor y la amistad… aunque estos sentimientos debemos de expresarlos y cultivarlos a diario, no solo cuando el otro necesita algo…Buenaventura a todas las amigas que llevan por nombre Suyapa, que este día se congratula a la madre de todos los hondureños: La Virgencita de Suyapa y la feligresía católica lo sabe…Hoy les traemos: Imágenes de los seniors de la EIS en su fabulosa noche arábiga… las 15 primaveras de la bella Ivana Cruz Fuschich…La nutrida celebración del Grupo Amigos para don Roger Valladares…El especial pre maternal de Vivian Trejo de Gaído…Doña Mimi de Panayotti de ágape en ágape…Cumpleañeros de estas fechas…Chismes y mas…solo aquí mis vidas.

*.-Familiares, amigos y compañeros de estudio del Instituto Santa Elizabeth de la ciudad de El Progreso, se unieron al jubilo de Ivana Natalie Cruz Fuschich, quien se encontró de plácemes por estas fechas…pero no fue un aniversario más, se trató de sus quince años…Digna presentación en sociedad con un montaje sin precedentes en el Salón Luna Turquesa de esa ribereña ciudad, que lució una decoración al mejor estilo del cuento “La Cenicienta”…una de las historias que más ha cautivado a la bella hija de Nilson Danilo Cruz López y Roxy Natalie Fuschich Flores, quienes se lucieron como espléndidos oferentes del ágape y cálidos anfitriones de todos los presentes.

*.-El protocolo inició con una misa de acción de gracias en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, linda homilía oficiada por el padre Abraham Medina, quien brindó los más sabios consejos en su camino por el catolicismo a Ivana, quien lució como una espectacular princesa del cuento de su inspiración: un majestuoso atuendo corte royal en turquesa el cual lució con todo el esplendor de su fresca belleza con un delicado estilismo en rostro y cabello… Sandra Rosales de Casco elaboró esta mágica obra de arte y los distinguidos padrinos son: Tatiana Fuschich de Bendeck y Rogelio Villatoro.

*.-Vals, intercambio de zapatillas y el presente de su madre Roxy Natalie, fueron parte de las actividades del protocolo de los quince años de Ivana Natalie, quien muy emocionada celebró de principio a fin con todos los asistentes que no paraban de graficar para el recuerdo…El Salón Luna Turquesa lució como nunca…entre los presentes, destacó la fina estampa de: don Basilio y doña Suyapa Hawit de Fuschich, la preciosa Tatiana Bendeck, radiante en rojo; Abraham y Mayra Rubí, los galanes Eduardo Andrés y Nilson Gerardo Cruz Fuschich, hermanos de la quinceañera; así como la tía de Ivana, la siempre guapa Olenka Fuschich, entre otros familiares que se confundían con la cipotada de la Santa Elizabeth…Dicha y mucho éxito para Ivana Natalie.

*.-Los años le hacen, lo que el viento a Morazan a Olenka, quien luce más renovada que nunca…Gracias a Dios que se recuperó de la terrible enfermedad que la mantuvo en cama hace un par de años y como buena escorpión resurgió de entre sus cenizas…como olvidarla en el Miss Honduras Universo 2001 donde siempre destacó por su porte y elegancia, tan propios del clan Fuschich…se enlistó como: “maestra de educación primaria y estudiante de arquitectura en la USAP”…fue gran amiga de la hermosa trigueñona lenca que representó a Intibuca: Rosa Danubia Izaguirre…Clase y belleza que llevaron a Olenka a ser Honduras en el Miss Universo 2001.

*.-Previo a su viaje a San Juan Puerto Rico, Olenka Fuschich participó en una pasarela de alta costura en Estambul, Turquía y en el renombrado “Eye of Fashion” en Gran Cayman…eventos que le sirvieron de “tablas” para ir agarrando cancheo en escenarios antes del Miss Universo…donde se las vio a palitos con el “trole” que recibieron todas las candidatas por las largas jornadas de actividades y ensayos…Fuschich-Hernández engalanó varios reportajes en la edición boricua de Marie Claire y destaco en sus distintas apariciones…Reinas con esta casta es que necesitamos en el Gran Slam.

*.-En el desarrollo del Miss Universo, Olenka hizo amistad con la bella mexicana Jacqueline Bracamontes, quien en la última semana del evento se vio acompañada de su entonces novio, el actor Valentino Lanus…los tres se solidarizaron hasta las lagrimas por la no inclusión de la tapatía en el Top 10… Fuschich anotó en una libreta la dirección personal y electrónica de la mexicana para mantener contacto, pero en un asalto al carro de la progreseña, le robaron también esa valiosa libreta de datos…La escorpiona también fue Honduras en el Miss América Latina y se barajó como posible representante hondureña al Miss Internacional del 2003…Recordar es vivir.

*.-Y un honorable caballero que siempre ha dicho “presente” en el miss Honduras es don Roger Valladares, tanto con el patrocinio de valiosas becas de estudio, como la sede en su auditorio y con los respectivos permisos de las alumnas que participan para los viajes internacionales: en la UTH siempre les dan permiso a las chicas y cuando regresan les reponen proyectos y exámenes…además del respectivo obsequio en metálico por “Gastos de Representación” como embajadoras de la belleza hondureña…Don Roger Valladares siguió de ágape en ágape con motivo de su onomástico y su grupo más cercano de amigos lo sorprendieron con una celebración muy amena.

*.-Cita que tuvo lugar en el área social de la hermosa residencia de don Roger, escenario obligado de los ágapes familiares y su cumpleaños no podía pasar desapercibido…Fue así como reconocidos rostros del mundo social, empresarial, educativo y político del Valle de Sula, convergieron en este ágape que contó con varios números musicales: la Orquesta de Guitaras de la UTH, danza árabe con una hermosa bailarina, interpretaciones musicales a cargo de Ema Mejía y merecidos reconocimientos a la trayectoria de don Roger por parte de Humberto y Claudia Mendoza, así como de don Juan Bendeck…Burundanga se coló a esa fiesta y nos cuenta quienes llegaron.

*.-Una tarde noche que transcurrió entre cálidas muestras de afecto para un gran caballero, en toda la extensión de la palabra…uno a uno fueron llegando sus amigos, con los cuales ha compartido en distintas facetas de su dinámica trayectoria…Brindaron por la dicha de don Roger Valladares: Marco Tulio Ruiz Andrade, siempre elegante el padre de los hijos de la especial dama Zoila Marina Torres; Mario Canahuati, don Vicente Carrión, don Bruce Burdett, tan gentil como siempre; el destacado rotario Ramón Fuentes, don Jorge Shibli Canahuati Larach, Rodolfo Crespo, José Lasprilla, Leonardo Villegas, don Afif Diek, Alfonso Godoy, Gerardo Rivera, Emin Abufele y muchos más que invitamos a apreciarlos en toda camaradería con don Roger en este site.

*.-No hay plazo que no llegue y fecha que no se cumpla, Vivian Trejo de Gaído entro a su último mes de embarazo, a finales de Febrero da a luz al primogénito que será el mejor cómplice de su padre: Fernandito…La joven señora de Gaído luce más plena y radiante, solo con la felicidad que otorga la maternidad a las damas…Entre globos azules y tiernos ositos de peluche, la terraza del Hyatt Place se revistió de encanto y buenos deseos para Vivian, quien se atavió a tono con el ágape que reunió a las damas de ambas familias y cercanas a la primogénita, quien muy emocionada departió en todo el sarao…Infaltables las abuelas de Fernandito: María de Jesús Ordoñez, madre de Vivian y Dianita Cuellar, madre de Fernando…Bendito hogar Gaído-Trejo.

*.-Enero no se podía cerrar sin una esperada cita entre amigos: la bienvenida del 2020 en la residencia de doña Mimí de Panayotti, quien con algunas semanas de retraso por motivos de salud, se efectuó con la puntual asistencia de sus amigos de los medios de comunicación y personal del Consulado de México en SPS…Tradicionalmente, doña Mimí ofrece este ágape en pleno Día de Reyes, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena y siempre es un placer departir con esta dama del periodismo nacional.

*.-Con la fraternidad que la distingue, se unió con hijas y nietas, al jubilo de organizar esta reunión donde se disfrutó de interesantes tertulias, divertidas anécdotas, pero sobre todo, la dicha de los presentes de ver re establecida en salud a la matriarca de la dinastía Panayotti, célebre por sus años como columnista y como pionera de los legendarios nacimientos navideños que revestían de espiritualidad su acogedora residencia…punto de encuentro de amigos y amantes de la Navidad…entre deliciosos bocadillos típicos, regados con refrescante sangría, departimos con doña Mimí y esperamos que este tipo de encuentros, se celebren más seguido…Una dama muy apreciada.

*.- En la Capital de La República…Eduardo Kafati estuvo de plácemes el fin de semana y más agasajado que nunca por su bella esposa, Annamaría Villeda de Kafati y sus lindas hijas…Se unieron a este ágape, todos los miembros del clan Kafati, encabezado por sus honorables padres, don Camilo y doña Elsa de Kafati…Amigos del mundo social y empresarial del país, siguen felicitando a este exitoso empresario hondureño…La Cumbre, Sake de Sofía Bográn y Rojo de la exquisita Mandy Bermúdez, son tres de las variadas propuestas para seguir celebrando en familia…El mejor de los éxitos para Eddy Kafati.

*.- Otros destacados acuarianos que empiezan a celebrar su cumple este fin de semana en las cumbres capitalinas son: Ricardo Álvarez, esposo de la bella Lucrecia…siguiendo con cachurecos que festejan de forma muy familiar sus onomásticos, los gemelos Sebastián y Miguel Pastor, muy consentidos por sus lindas esposas: Rossina “Pia” Ferrari y Liduvina Melgar, respectivamente… Por cierto, Ricardo sigue como Designado a la Presidencia de La República y uno de los más fuertes prospectos que se barajan para las internas del Partido Nacional…Que la pasen súper bien en sus días señores…#Salud.

*.-Después de haber celebrado con sus paisanos el tradicional “Guancasco” en las ferias de Ilama y Gualala, Grimorio se dispone a celebrar la próxima semana la Feria de Choloma, en honor a la Santísima Virgen de Lourdes…la ex ciudad mártir hoy convertida en la Capital de las Maquilas, se vestirá de gala con una serie de actividades donde convergen las fuerzas vivas de la ciudad que lidera don Leopoldo Crivelli, edil reelecto y muy querido por su pueblo… El ramillete de aspirantes a los reinados infantil y juvenil está más que listo para la noche de elección y coronación…Todos a Choloma a disfrutar de esos carnavalitos en el parque con su rica gastronomía…Keylin Gómez invita…#lol.

*.- Ya saben la máxima: “antes de un cumpleaños todo se revuelca: salud, trabajo, familia y carácter”…Y los Acuario que están por cumplir años lo saben…También los Piscis…se ponen medio estresadillos con tanto bochinche que los rodea…y es que tanto los signos aire como fuego, son “mecha corta” de carácter…Mas con los severos cambios de clima que nos sacuden, se revuelven los virus en el ambiente: ya llegó la primera “murriña” del año…A usar el “Ultravioleta” de Paco Rabanne estos días y semanas previas a su día.

*.- Otro producto fabuloso que descubrió Grimorio estos días fue el “Lavander Body Wash de Dr Teal’s”, en sus presentaciones de gel de baño y exfoliante granulado…primero se tallan a full con el exfoliante desde la plantas de los pies hasta el cuello, se lo retiran con abundante agua, luego usan el gel…Especialmente recomendado para esos que están por cumplir años, desde hoy hasta el 4 de Abril, porque esos sesenta días previos a la fecha de su cumple, es el período crítico donde pasa de todo…Ambos productos están a la venta en la Súper Tienda y Farmacia Emmy, en la entrada del Comisariato Los Andes….al igual que esos aceites esenciales de la marca “By Selene”, sus favoritos: sándalo, rosas, baby powder y almizcle egipcio, combinados o solos, perfectos para la primera cita…#FuegoMaria.

*.-Grimorio también nos comenta online sobre el recién llegado Año Nuevo Chino de la rata de metal, que viene cargado de muchos escandalillos por uñas…como todos saben, las ratas tienen fama de llevarse lo ajeno y si es de metal, que es bullicioso, serán descubiertos con sonados zaperocos…#OMG… llámense ratas, ratillas o ratonas del calibre que sean, igual de mañocillas, ratas al fin y al cabo…de esas que “casi” no abundan por todos lados…Así es que no les sorprendan que de la noche a la mañana aparezcan en portada muchos “seudo” honorables con las uñas muy largas….en política, empresas o socialites amantes de jaranas y lo ajeno.

*.-Dos amorosas parejas brindan por sus bodas de papel: los encantadores Carlos y Maylin Canales de Méndez, quienes unieron sus familias en una mágica boda celebrada en los salones del InterContinental, con un romántico montaje de los expertos de la firma Acontecimientos, liderada por Lidabel de Mena y sus hijas…También celebran su primer año de casados: Allan y Leslie Menjivar de Varela, pareja de jóvenes que se conocieron por Facebook y que estelarizaron una idílica boda en el Clarion Gran Mediterráneo, con luna de miel en un tour completo por Islas de la Bahía…Invitamos a ambas parejas a recordar su noviazgo y bodas con una romántica cena en Ambar Restaurante.

*.-En este candente martes de society, donde todos los martes de Febrero vienen con karma, recibimos a Burundanga: más suculento y sensual que nunca, nos saluda con esa eterna sonrisa seductora y picara, al mejor estilo del mayate de Alvarado Veracruz, Mauricio Barcelata…jijijijji…Por cierto, el pasado fin de semana arranco la Feria de Veracruz, en honor a la Santísima Virgen de La Candelaria, con eternas romerías en góndolas por ríos y costas de ese hermoso estado de la República Mexicana…la tierra de la siempre glamurosa y cosmopolita Adriana Abascal: única jarocha en ceñirse la diadema de Miss México en toda la historia y en todas sus organizaciones.

*.-Burundanga viste de pies a cabeza de Almacenes El Record, con la nueva colección universitaria: solo piezas casuales en jeans, camisetas y esas fajas de diseñador de muerte lenta…ni hablar de la variada colección de calzado a cuales mejores mis vidas…De paso, se dejó consentir su dermis con las manos maravillosas de Celina Villeda, la teleña mas sampedrana de todas que ya forma parte del “inventario humano” de la tienda de los Fizsman…Doña Celi le hizo la respectiva limpieza facial a nuestro friki con los fabulosos productos de la línea Lancome Homme…La señora Villeda con sus “añales” de experiencia, con solo verlos les dice porque lado de la cara duermen…#OMG.

*.-Además de sex appeal, Burundanga nos deleita con las ricuras de Panadería y Repostería Moderna, que espera por sus pedidos para toda ocasión, porque no solo pan venden por ahí…boquitas gourmet a cuales mejores: dulces, saladas, frías o calientes…como las pida el cliente y con delivery incluido mis amores…esta mañana, los Larach-Faraj nos deleitan con esos pastelitos de carne y pollo que son un bocadito de cielo, además de las herraduras con jalea de piña y esas delicatesen árabes que son sensación a diario…Todo empujado con el café de los Fuschich, que siguen soplando en exportaciones por todo el mundo: el más pedido por los catrachos de la USA.

*.-Que nos mire Grimorio “tragando” de esta forma, pega el grito en el cielo por la dieta que nos tiene por inicio de año, especialmente a Burundanga, que ya parece tamal mal envuelto: esta que se cae de bueno…jijijijijiji…Ese Grimorio no sabemos cómo camina, porque nunca lo hemos visto atiborrarse de comida…sale bien económico invitarlo a comer, porque solo pide ensaladas, asados, sopas, cremas y pizza una vez al mes, pero sin pan…en el desayuno es que puede “pecar” de vez en cuando con algo dulce o carbohidrato, pero en el resto de tiempos nada de: azúcar, harinas, grasas o sal…y ese té verde que jamás le falta entre tiempo y tiempo…y mucha agua.

*.-Pero le fascina andar de mesón en mesón, porque uno de sus placeres “ocultos” es ver como se deleitan los comensales…especialmente los gorditos…y muchos flacuchentos que se hartan con las dos manos y rematan con las patas…jijijiji…Según Grimorio, cuando mira estos “cuadros”, él se da por satisfecho: a la hora de ordenar ya está “lleno” con solo ver…porque el hambre es psicológica y entra por visión y olfato…¿SERA?…Pero el chimichurri y demás salsitas o aderezos sin grasas, nos los perdona para estar “mojando” cada bocadito que se lleva a la boca…manía, maña, tip o como se llame, pero no deja ese vicio del remoje…Y las bandejas de boquitas light.

*.-¿y bebe?…para nada…ese vicio lo dejó en el pasado, en esos años de arrabal cuando rodo y rodo por los caminos de la vida…hoy en día el licor solo lo ocupa para sus tratamientos esotéricos y de spa: champagne para bañarse con 3 botellas el primero de cada mes…vino para sus masajes corporales y las cervezas para su “paticure”…según la de moda, es la que agarra de “tarea” para sus “patricias”…actualmente sus piecitos de ángel están “enviciados” con la Stella Artois, belga de pura cepa: un six pack bien batido en una cubeta pequeña con agua tibia, un sobre de bicarbonato y un chorrito de shampoo Johnson & Johnson…lo mezcla todo y sumerge sus patas en ese espumero.

*.-Primero sus “vicios” de patrullas fueron con la Miller, luego salió la Michelob Ultra, con la cual duró mucho tiempo, porque no le ardían las cutículas por su bajo porcentaje de alcohol…pero ahora con las “Estelitas” está encantado…Según Grimorio, después de Eden Hazard, la Stella Artois es lo mejorcito que le ha dado Bélgica al mundo…jijijijiji…más que excelente para los pedicure, pero de pies no otras pedas OK…¿y las Coronas Extra, favoritas de muchos por estos lados?…Ahhh esas, que son pura agua, las ocupa para su manicure…luce unas manos de ensueño, tipo cajero de banco…¿y las Barenas?: las necesita el ultimo de cada mes para trapear su apartamento, según Grimorio, es el mejor “despojo” de espacios hogareños.

*.-¿Cómo así?…barre con escoba de malva del fondo y esquina por esquina, hacia afuera en dirección de la puerta principal…luego con el agua de 21 cocos trapea siempre desde el fondo hacia afuera, la misma operación…¿Y las Barenas?…bate muy bien un six pack y le mezcla una onza de esencia de jazmín y otra de rosas, para mopear los pisos con trapeador nuevo, pero esta vez desde la entrada principal hacia adentro…Ideal para casas, negocios dormidos, bares, empresas, ETC…pero aquí entre nos, fíjate que cierto día que lo salude de abrazo, le sentí “cierta” estocada a vodka…efectivamente… usa la Sky, con una onza de esencia de lavanda bien mezclada, como loción corporal antes de vestirse a diario…adivina para qué.

Cerramos con el famoso tequila, que Grimorio lo mantiene en altar divino, no porque sea devoto de San Simon, Malverde o La Santa Muerte, sino porque le curo de un hongo que le avanzaba en el dedo gordo del pie…¿ahh si?…en partes iguales mezclaba tequila con vinagre organico de sidra de manzana y con algodón, se frotaba esa solución PURA todas las noches en ese dedo y santo remedio…Magia pura para esas personas que padecen terrible mal eterno en uñas…Por favor señoras, no se lo tapen con glas que es fatal…Con besitos misticos con aroma a “Mentha Religiosa” de Roos & Roos, ideal para todos los martes de este mes, nos vamos…Cuidense muchos mis amores.