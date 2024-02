Chicha y Limón martes 6 de febrero de 2024

PARLE MOI!!…Llego febrero, uno de los meses más interesantes del año para muchos enamorados…Varias luminarias de la sociedad nacional de plácemes y bendito entre ellas don Afif Diek que festejó a lo grande…Un mes cargado de compromisos nupciales, bodas, inicio de clases y muchas sorpresas…Además, hoy les traemos lo mejor del acontecer social y chismístico de la nación…Fechas memorables…Febrero viene sorpresivo como los nacidos en sus 29 días, porque este año es bisiesto…¡Fuego María!…Cambios en varias revistas de la telera…¡Arrancamos mis vidas!

*.-Muestras de pesar y consternación por el fallecimiento de Carlos Habencio Fernández, una persona muy apreciada en la sociedad sampedrana, fue miembro del Club Rotario y formó parte del staff de ejecutivos de Cervecería Hondureña en los años de gloria… Nuestras muestras de condolencia a su familia.

*.-Abrimos boca con un sarao inolvidable… la abogada Ana Patricia Girón Mejía, congregó a todo su circulo social para festejar su quinto piso, por cierto que cada día está más bella… el ágape fue ofrecido su esposo German Ayala y sus hijos Sofía y Andree Ayala… la amena velada tuvo lugar en el Club Social de residencial Ciudad Maya… y la temática estilo mascarada lucio fascinante con una decoración en tonos negro, dorado y plata que combinó con aromáticas velas y luces de colores y en el centro un vistoso y exquisito pastel, así como el recibimiento a sus invitados con música en vivo… El catering una delicia, un lechón de chuparse los dedos y la variedad de bebidas se complementaron cena que dejó sumamente satisfechos a todos. ¡¡Felices 50 aniversario a Paty Girón!!

Los distinguidos jóvenes de la sociedad hondureña Luis Diego Ortez y Stephanie Ewens…luego de protagonizar la boda de sus sueños en el altar de la iglesia María Reina del Mundo en el 2023, seguido de un espléndido banquete de esponsales en los salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl…ambos recintos idílicamente ornamentados bajo un sello único.

*.-Efectivamente mis vidas, la misma Denisse Gonzáles junto con Stephanie y las damas de ambas familias, fusionaron ideas para la planeación, organización y montaje, de esa romántica boda que aun tapiza de buenos deseos a la pareja en sus plataformas digitales…Los novios lucieron como auténticos muñequitos de esa exquisita tarta nupcial creación de Nadia Canahuati de Signature Cake…¡Stephanie a full CH!.

*.-Las horas transcurrieron como el mismo champagne entre las copas de los honorables asistentes a la boda Ortez-Ewens, quienes disfrutaron al máximo cada actividad del protocolo nupcial…seguido del posado para el recuerdo, donde Luis Diego y Stephanie no paraban de sonreír y proyectar ese amor que data de casi tres años…Esas graficas de su luna de miel por Italia están fabulosas…¡Benditas Bodas de Papel Ortez-Ewens!

*.-Este fin de semana de plácemes los controversiales comunicadores sociales: Suly Calix y Ernesto Alonso Rojas…sus respectivos familiares y el mismo Eduardo Maldonado lo saben…A celebrar en Chedrani’s y Power Chicken amigos.

*.-Como ya es una tradición, la familia Diek tira la casa por la ventana con una de las fechas más esperadas en esa dinastía de ilustre empresario: el onomástico del afable caballero Afif Diek…un brindis muy esperado y minuciosamente organizado por su bella esposa, Jackie de Diek y sus hijos: Jackcy, Alexandra, Afif Elías, William, Michael y George…Los buenos deseos siguen en las redes del especial empresario… El cumple de don Afif fue el acontecimiento social más importante de la semana… Legaron para congratularlo sus amigos de siempre y sus familiares.

*.-Este fin de semana… el honorable clan de los Handal-Yacamán, encabezado por los apreciados don Farid y doña Nancy Yacamán de Handal, se reúnen para un brindis muy esperado: el onomástico del apuesto caballero Farid Handal, esposo de la preciosa ceibeña Mónica Hernández…Y el ágape es por partida doble, porque esta joven pareja celebra sus “Bodas de Madera”….y lucen más guapos que nunca.

*.-Un acuariano a carta cabal que partió pastel por estas fechas, es el dinámico Ing. Bayardo Vijil y lo hizo en casita con las finísimas atenciones de su guapa esposa Nolvia y su hija Laurita…artífices de ese sarao que ya tapiza las redes sociales de la familia…Los felicitaciones para Bayardo no se hicieron esperar en sus 56 por parte de sus amigos.

*.-Mas que bendita por la Virgen de Suyapa…festejo ese día su natalicio la joven y guapa abogada Lidia García Rubí, hija de la especial doctora Martha Lidia Rubí…la cumpleañera quien es conocida entre sus más allegados como La Piki, también se vio consentida por sus guapísimos hijos Andrés Eduardo y Valeria Sophía…Muchísimas felicidades para la Lic. Lidia.

*.-Hasta TGA…enviamos un cálido saludo de felicitación para la bella comunicadora y ex Miss Copan Mundo 2016, Sinea David…la marcalina hija de Oscar y Elenita David sigue congratulada por su apuesto novio y sus círculos de amigos que ya forma en la Capital de la Republica…En SPS se le sigue extrañando a quien fue Honduras en el Reina Hispanoamericana…¿Sera que este año si hay boda?…¡Sinea es incasable!

*.-Celebran sus “Bodas de Lino” los jóvenes Bryan Zavala y Waldina López… Esta pareja realizó la ceremonia religiosa y recepción post boda en Angeli Garden, salón La Viñera y el pastor Mario Fonseca los declaro unidos en matrimonio bajo las leyes divinas…Mientras que Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos coordinaron cada detalle y decoraron en tonos Silver, ivory & lile combinando cristales y tergales…familiares y amistades los acompañaron en esta fecha importante de sus vidas.

*.-El espacioso Salón Trujillo del Hotel & Club Copantl, se revistió en el 2022 de romance y complicidad para una fecha muy especial: el enlace religioso de Sammer Reyes y Melody Dubon, quienes luego de varios años de idilio, unieron sus vidas en una ceremonia muy familiar.

*.-La estancia fue ambientada con el verdor del eucalipto y el candor de las flores blancas, logrando ese efecto “romance-chic” que solo las geniales damas de la firma Acontecimientos pueden logar…ideas de la misma novia, en colaboración absoluta con su madre Melody y su hoy suegra Irmita Reyes…Lidabel de Mena y sus bebas se lucieron.

*.-La novia lucio espectacular con su ajuar de corte tradicional, donde el tul reinaba de pies a cabeza…mientras que Sammer de riguroso negro, más feliz que nunca, disfruto de la ceremonia y la velada que se prolongó pasada la medianoche…Los hoy esposos son hijos de: Onelio Cortes e Irma Reyes padres de Sammer y doña Melody Dubon madre de Melody.

*.-La casa hotelera brillo con sus finas atenciones de catering y logística, para que el enlace Reyes-Dubon resultara el evento social que sus familiares esperaban…Sammer y Melody disfrutaron su luna de miel en algún lugar incognito, porque fue sorpresa absoluta hasta para la feliz desposada…Benditas “Bodas de Algodon” Reyes-Dubon y a brindar en el C Bari Artisan & Deli del Copantl, donde se viven momentos únicos.

*.-Quienes ya se organizan para un brindis muy especial son los enamorados: Carlos y Mayling Canales de Méndez con Cesar André y Bessy Lara de Panting, quienes recuerdan cinco maravillosos años de casados…memorables “Bodas de Sandalo”…Mientras que Ernesto y Claudia Mejía de Alvarado celebran sus “Bodas de Ambar”…#Bendiciones.

*.-Este fin de semana con prolongación miércoles 14, también se celebra el Valentine’s Day: el Día del amor y la amistad… todos a lucirse con el amor de su vida, con detalles amorosos y si su presupuesto lo permite con una linda pieza de Zared Joyeros…donde la bella Nelsy Bográn siempre nos sorprende mes a mes con esas creaciones… Los mesones más chic de la city están más que listos amigos… ¡Hagan sus reservaciones con tiempo!

*.-No más solo les recordamos…porque varias parejas se van de “guinda” desde este fin de semana para el extranjero…la mayoría como una cálida demostración de “amorzt” luego de varios ciclos juntos…Ahí los veremos posar de lo lindo en sus plataformas digitales en los rincones más románticos del planeta…¡Los que pueden, los que no stalkean!

*.-Semana más que propicia para organizar una íntima ceremonia de compromiso nupcial, con boda para: junio, agosto, octubre o diciembre de este año…o ya de plano para febrero del 2025… ustedes deciden mis corazones de melones… más esos que llevan “añales” de novios… Avisen con tiempo a su organizador de eventos para que les enchulen el recinto…#PilasPues…Este finde arranca brindis la bella Karlen Pérez y muy bien atendida por el amor de su vida, el argentino Gus Leone…#OMG.

*.-El amor está en el aire todo este mes… siempre lo ha estado, pero en este febrero 2024 huele más: a rosas, chocolates, joyas y esos detalles que encandilan… ¿Cómo piensa sorprender a su pareja?… una cena romántica, un buen presente, un viaje y mucho amor del bueno, ese sentimiento que le ha venido demostrando en todo este tiempo juntos.

*.-Adivinen quienes cumplen 21 años de casados esta semana…más otros tantos de novios en la USAP y lugar de trabajo…#Uyyyy…se conocen como las palmas de sus manos…Unas “Bodas de Roble” tan fuerte como ese mismo árbol…¿Cómo lo celebraran?…¡Casi siempre con una íntima cena!…porque ese caballero peca de pichirre…¡Con arrumacos premia!

*.-Pasa que muchos y muchas usan el “queerbaiting” como arma de batalla para conseguir lo que quieren, hasta una permanencia laboral…llámese futbolistas, políticos, artistas, influencers, comunicadores y hasta socialités de altos vuelos…como dicen “el fin justifica los medios”…y entre “flirteo y flirteo” se cocinan las estrategias a seguir…¿Cuántos conocen así?…¡Paren de contar o les llega el 2025!

*.-El término queerbaiting…que en español vendría significando algo así como cebo queer o reclamo LGTBIQ+…hace referencia a una estrategia personal o de mercadeo que consiste en crear una ambigüedad sexual que atraiga a las personas que forman parte del colectivo, sin participar realmente en su representación para conseguir un fin determinado.

*.-Es algo que empezó a darse en películas, novelas, series de televisión e incluso celebridades como tal….igual que en nuestro mundo real…Si quieren saber qué famosos han sido acusados de representar negativamente al colectivo o de jugar con sus ilusiones, ¡sigan leyendo!

*.-Los famosos que forman parte de la comunidad LGTBIQ+ se arriesgan a perder dinero y oportunidades cuando otras celebridades que parecen ser queer, pero actúan de forma cis-heterosexual en público, se convierten en la opción más atractiva para las marcas y grandes producciones que pueden publicitarse como aliadas del colectivo sin ayudar realmente a quienes forman parte de él….¿Nos entendemos?…Parecer para lograr.

*.-A muchos no les ha sentado bien que Harry Styles (un hombre blanco cisgénero al que solo se le conocen novias) esté recibiendo halagos por su estilo gender-fluid…cuando los auténticos pioneros queer no reciben la misma atención…También hay quienes creen que lo hace a propósito para ganar más dinero.

*.-El problema alcanzó una nueva dimensión cuando Styles protagonizó My Policeman, una película en la que interpreta a un policía gay…Muchos creyeron que su vaga identidad sexual le había ayudado a conseguir el papel…Ante la avalancha de críticas, Styles dijo lo siguiente en una entrevista para la Rolling Stone: “A veces la gente dice que solo he salido públicamente con mujeres, pero en realidad no creo que haya salido públicamente con nadie. Si alguien te saca una foto con otra persona, no significa que estés queriendo hacer pública tu relación ni nada por el estilo”.

*.-La opinión pública parece estar dividida entre quienes creen que obligar a alguien a salir del armario es malo para la comunidad LGTBIQ+ y quienes consideran que la vaguedad de Styles hace más mal que bien al colectivo. “Creo que todo el mundo, yo incluido, pasa por un proceso particular a la hora de entender su sexualidad y sentirse cómodo con ella”, dijo en la entrevista.

*.-A mediados de la década de 2010, Nick Jonas supo jugar muy bien la carta del queerbaiting, subiéndose la camiseta en clubs para gente gay y rehuyendo las preguntas sobre si había tenido experiencias con hombres. En una entrevista de 2014 para Pride Source habló sobre su estrategia de marketing deliberada para llegar al público queer antes del lanzamiento de su álbum homónimo.

*.-En la entrevista dijo que era hetero pero que apoyaba totalmente al colectivo…Cuando le preguntaron qué opinaba sobre quienes creían que estaba usando su cuerpo como cebo para atraer a la comunidad gay, dijo que le parecía “una pena” que la gente le buscase pegas a sus buenas intenciones y llegó a tildar a sus acusadores de ser “un poco ignorantes”.

*.-El cantante Charlie Puth ha sido acusado de hacer queerbaiting principalmente por sus bromas en redes sociales, como utilizar el filtro “top-or-bottom” de TikTok y fingir no saber que se diseñó específicamente para la comunidad queer.

*.-Hay quienes dicen que Puth parece estar siguiendo los pasos de Nick Jonas con sus fotos cada vez más explícitas y su uso de la jerga queer justo cuando se acercaba la fecha de publicación de dos de sus singles en 2022…Otras celebs señaladas de practicar queerbaiting son: Ariana Grande con Victoria Monet, Bella Hadid con Lil Miquela para CK, Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera, Rita Ora, Billie Eilish y hasta la misma Katy Perry….en varios de sus distintos contenidos.

Con esta constelación de luminarias que "juegan para conseguir" es como cerramos la edición de hoy, saludando a más acuarianas de cumple por estas fechas: Celia Monterrosa, Vanessa Villars, Dania Prince y hasta la misma Bélgica Suarez…por estos lados de la city, quien ya recibe parabienes es la elegante socialité Sandra Farah esposa de Mario Canahuati…Un abrazo para todas en su día…