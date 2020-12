Chicha y Limón martes 8 de diciembre de 2020

Photo Credit To Bellas estas y radiantres: Mónica Canales, Daniela Naranjo y Belén Naranjo

¡¡COMO EL AVE FENIX!!… Tal cual Honduras resurge entre los escombros… con esa garra catracha que nos caracteriza donde vayamos mis vidas: a levantarnos y a seguir caminando que el trayecto que nos espera es largo… Nada de seguir llorando sobre la leche derramada, a secar esas lagrimillas y fuera dolor… paren de sufrir, que la Navidad esta a la vuelta de la esquina y los tamales esperan… A renovarnos en actitud para cerrar año.

*.-Este país es un mártir por antonomasia: entre golpes de estado, gobiernos corruptos, escándalos y ahora el cambio climático… pero el catracho saca fuerzas de sus entrañas para empezar de nuevo, salir del hoyo y dinamizar el bolsillo para llevar el pan a casa…entre la pandemia que no descansa en el mundo, Honduras sigue más solidaria que nunca.

*.-A esas colonias y demás sectores golpeados por el clima, donde aun por estas fechas no reciben ayuda para limpiar sus calles, rompan el silencio por las redes sociales y pidan reporteros para hacer bulla y recibir el apoyo logístico que necesitan… Así como el Villeda Morales ya luce con otra cara, las casas humildes de las zonas afectadas también requieren el apoyo del caso.

*.-Muy loable la labor realizada por: Grupo Jaremar, Fundación Cepudo, CCIC y la AHM, que no han parado de identificarse con los más afectados por los fenómenos climáticos… pero aún hay mucha gente en albergues y bajo los puentes peatonales… La gran tarea de reconstrucción es ardua mas no imposible cuando hay conciencia social por parte de los que más pueden… Vienen muchos millone$$$$ y el pueblo espera cambios pronto.

*.-Según mis Chachis capiruchinos… Ese será el lema o mantra de campaña de Papi a la Orden: “A trabajar todos por la reconstrucción de Honduras”… con ese ahínco con el que el esposo de la guapa Lizeth Andonie de Asfura saca de sus mismas vísceras jodido… Ese hombre se desgarra en cada discurso… Dicen que es el “ungido” y va fuerte para perpetuar el partido en el poder… ¿Será?

*.-Mientras tanto en SPS…la vida social no para, quizás sin tanta publicidad o pompa, pero a bajo perfil los ágapes caseros siguen a la orden de las fechas… y las “Covid-Parties” no se quedan atrás… esa chavizada de la high llevan la rumba en la sangre jodido… hasta con DJ contratados de forma exclusiva… #Santisimo… se ponen unas guarapetas con sendas “horchatas” como after parties que cosa seria…El vicio caro los inmuniza… #OMG.

*.-Con tanta desgracia por doquier y con muchos colegios parados por la pandemia, a esos chaqueteros de ultimo año los deberían de poner a limpiar casas con los dueños… como parte del Trabajo Educativo Social en un año donde aprobaron sin tocar tablita… En un convenio con la Secretaria de Educación, el 2021 tiene que ser el “Año de la Reconstrucción Nacional”.

*.-La semana pasada se recordó el onomástico de la inolvidable Nolvia Mejía de Ambientes Elegantes y según las buenas lenguas y la de Vidajena que no se queda atrás, su talentosa hija tomara las riendas de una de las firmas organizadoras de eventos más glamurosa del país… todo acorde a las nueva normalidad con las respectivas medidas de bioseguridad.

*.-Por cierto… somos nosotros o es la realidad que vemos más gente sin mascarillas en la calle… desde que les soltaron las cadenas antes de las tormentas, la gente anda desmecatada: como machos sin dueño por esas calles de Dios… y luego de la llovedera ni se diga: todos con la cara desnuda.

*.-Los casos van en aumento y todo apunta a un rebrote masivo, tipo México o Brasil… no hay conciencia sanitaria por parte de la población y supervisión menos… Tiene que ser una obligación el uso de mascarillas en zonas públicas, se supone que para eso están los milites en las calles, no para andar de tunantes con gafas oscuras y pegados en el móvil… ¡Pilas señores!

*.-Como dice mi mayate consentido en los promos de la mesa multi sectorial: “Ey ponete vivo”… “si salís a la calle ponete la mascarilla que con esa es imposible que te entre el bicho”… Igual le tienen que agregar que usen condón, porque la promiscuidad también está a la orden de la contingencia… Ya saben la máxima: “quien no usa mascarilla no usa condón”.

*.-Esa es la ventaja de “fichar” con MICA en la capirucha: trabajo asegurado al mejor estilo Nasry Tito Asfura…jijijiji… ese personaje es uno de los pupilos consentidos de Caballero Leiva, quien pujó desde sus vísceras para que fuera el indicado para esos promos… Según El Zambo Cipriano que anda en todo.

*.-A propósito de mascarillas… también vemos manejando a mucha gente VIP con la cara pelada, se bajan, hacen sus mandados y ni locos sacrifican su “físico” tapándolo… caminan con una arrogancia tan rebeldona como sus mismas personalidades, donde nada ni nadie les impone nada… Miran las cifras mundiales como si nada… Gente que vive en una nube de flatulencias.

*.-A otros tantos famosetes de la palestra… los han visto en pleno plan de ligue entrando a hotelitos de poca monta o ya de plano parqueados en bulevares solitarios… el movimiento de esas “naves” los delatan… porque dicen que los moteles ya no existen… ¿Sera?… Varios con la mascarilla puesta, solo bajan el vidrio para despedirse del lugar… Promiscuos pero “responsables” … socialités, futbolistas, fitness y hasta locutores… #UTA… #lol.

*.-En mejores temas… las reinas de belleza que salvaron este año fueron: Ana Grisel Romero, actual Miss Honduras Mundo y finalista del antañón Reinado Internacional del Café en Colombia… También la teleña Mary Cruz Cardona, quien brillo en talento en el virtual Miss Tierra, ganado por vez primera por una gringuita bella… El 2021 regresa renovado con todos los conclaves.

*.-Por cierto… Si el certamen filipino de Carrusel Producciones tuviera entre sus numerosos premios el “Miss Stormy”, Cardona seria la auténtica ganadora… ¡Que forma de mover ese derriere por el Paseo de los Ceibeños”… con el mar embravecido de fondo por el paso de ETA / IOTA… Arrolladora y super fierce, como “La Mujer del Vendaval”…#WTF.

*.-Si de brillo se trata… nuestros celebres cumpleañeros de estas fechas: Eduardo Maldonado y Renato Álvarez siguen abriendo sendos regalos jodido… Hoy cumple nuestra bella socialité Sonia Marcela López Vivas, “La Diva del Fitness”… en la capirucha Allan Durón alias “La Chiringos” y hasta Houston TX, Elsa Oseguera: Reina del Cup Cake, influencer y Rostro Sephora.

*.-Al igual que la guapa Alicia Franco de Figueroa, la exquisita Jackie de Diek, las colegas Luisa Ondina Agüero y Conchita Montoya… bendito entre las féminas: Pilo Tejeda…#WEPA… Y desde ya alistan motores para este fin de semana: Vilmita Karow, Carolina Handal de Canahuati, Jenny Hawit de Vitanza, Alicia Bográn de Monterroso, Paty de Andonie… y más que benditos entre estas glamurosas damas: Mario Marcos y Karl Berkling… #Blessings.

*.-En la intimidad de sus nidos… brindan por sus “Bodas de Algodón”: Jorge y Andrea Gabrie de Rodríguez, Walter y Cindy Granados de Paz, Arturo y Stephanie Hernández de Zúñiga, al igual que los especiales Erick y Damaris Molinero de Rodríguez… Dichosos dos años de matrimonio amigos… #Salud.

*.-Me cuentan mis aleras las estilistas… que los productos capilares en tendencia por esta temporada siguen siendo: Biolage, Matrix, Davines, Bain de Terre, Chitsai, Pilopeptan, Phitojoba, Olaplex, Labelan, Kerastase, John Frieda y el clásico Paul Mitchell que jamás pasa de moda…como Sebastián, Inebrya, Tec Italy, Wella y Scencience, que encuentran en líneas enteras.

*.-Tratamientos y productos de limpieza para todo tipo de cabello…Diciembre es cuando “si o si” debemos de hacernos la decoloración total del cuero cabelludo y sacarnos esos “fosiles” antiquisimos de “tinte sobre tinte”, que datan de la época del Carbono 14… Cuiden ese pelambre… Hoy empiezan los 7 días de luna menguante del detox… #Pilas.

*.-Si de glamour se trata: Elizabeth Canahuati de Dumas, más conocida en la sociedad sampedrana como Lizzie Dumas… Desde ya empieza con las celebraciones de cumpleaños la viuda del recordado caballero León Dumas, madre del apuesto Ricardo y nuera de la bella Eugenia Bendaña Prieto.

*.-Se unen a las felicitaciones para esta elegante dama de sociedad, sus consuegros, Ricardo Bendaña Pinel y María Teresa Prieto Moreira de Bendaña, al igual que las numerosas amistades que felicitaran a Lizzie en estos días previos… Lizzie cumple este jueves 10… Bendiciones bella.

*.-Seguimos con honorables sagitarios con la estampa de la bella Susana María Galdámez Tome, quien “acher” agrego un dichoso año más de vida, más radiante y plena que nunca… súper realizada con sus hijos y pilar fundamental de su linda madre, doña Suyapa Tome viuda de Galdámez.

*.-Congratularon a Susana: su apuesto esposo Gilberto Garza, su hija Isabella y su amiga Giselle Matamala, quien retomó la carrera de modelaje de Susie convirtiéndola en su musa para varios desfiles nacionales e internacionales… como en Paris por ejemplo… Muchas sorpresas de vida para Susana de Garza y a seguirla pasando regio.

*.-Mónica Córdoba de Piechotka es otra de las glamurosas sagitarios que cumplen años por estas fechas… el signo de las mujeres francas, emprendedoras, alegres, viajeras, autosuficientes, perseverantes y exitosas… festejan entre vino y delis por la dicha de Mónica: su madre, hijos, hermanas y medio clan Córdoba… dinastía de honorables personajes que arrancó brindis con la bella Alejandra… A seguir celebrando estas fechas ladies.

*.-Andrea Panayotti de Larach es otra de las divas que parte pastel por estas fechas… La guapísima esposa de Daniel Larach y nuera consentida de Alejandro y Carmencita Morales de Larach, desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades que la congratularan en algún recinto chic de la ciudad.

*.-La Cite y C Bari Artisan Deli en el Copantl, esperan a Andrea en familia para departir en esta fecha tan especial… Por cierto, media society espera el célebre nacimiento de doña Mimi de Panayotti, todo un acontecimiento en ese clan y en toda San Pedro Sula… Bendiciones Andrea.

*.-Otra encantadora dama que parte pastel por estas fechas es la talentosa, Ada Margarita Rodríguez de Hernández, esposa del especial caballero Luis Hernández… Margarita es una destacada artista del pincel, con varios cursos en el extranjero y que plasma hermosos paisajes del diario vivir.

*.-Al igual que sus hermanas, pertenecen a la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH) donde exponen sus creaciones en distintas galerías locales, nacionales e internacionales… Muchísimos años más de vida para esta sagitariana de altos kilates… Feliz Cumpleaños Margarita.

*.-Bendito entre estas damas, cierra con broche de oro esta lista de cumpleañeros el honorable empresario don Fuad Handal, esposo de la linda dama Diana Katimi de Handal y padre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán, quienes con sus respectivas familias, congratularan a don Fuad como se merece… ¡Una familia ejemplar!

*.-La Marguerita de los Vallecillo-Bouloy, El Mezzonite de Gerardo Trejo y Hasta La Pasta de Carolina Cueva, esperan a los Handal-Katimi para seguir celebrando la vida de don Fuad que ayer estuvo de plácemes… y como no hay cumple sin pastel, nuestras amigas las Lardizabal en Cake Design, los esperan por sus pedidos… Congratulaciones para el especial caballero Fuad Handal.

*.-Con este rico clima que gobierna Honduras, algunas familias celebran sus onomásticos en casa, con un delicioso asado con todos los full mickies… y para asados y otros fiambres exquisitos, se pinta sola Finca 8, la cotizada propuesta en cortes de carne categoría Premium que se ubica en el primer nivel de Corporativo 1908, “building” donde solo habita gente chic.

*.-En días recientes, sus propietarios ofrecieron un íntimo coctel por el primer año de exitosas operaciones, para vecinos del edificio y amigos cercanos… Fungieron como excelentes anfitriones de este ágape gourmet: Adriana Palacios, Alejandro Banegas, así como Arturo y Daniel Corrales, quienes atienden como reyes a la distinguida clientela.

*.-Luego de la tremenda aceptación de Finca 8 en Tegucigalpa, los hermanos Corrales se asociaron con Palacios & Banegas para dar el campanillazo oficial en San Pedro Sula, donde se consolidan con su cartera de clientes… En ese coctel de lanzamiento en el 2019, dieron a conocer las propiedades de la carne, procesos de corte y las estrictas medidas de control de calidad.

*.-Comercialización y venta, tanto al por mayor como al detalle con las presentaciones: puyazo, petite tender, bone NY strip, seven bone, porterhouse, barbecue steak, tomahawk, entre otras delicias, degustadas en vivo por los presentes… algunos otros llegan “seducidos” por el aroma que trasciende cuadras enteras… Como Eva Gabunda y su Chele Mozote… #lol.

*.-Este chelito es tremendo, cuando se trata del “comején y la bebetina” es el primero que llega…invitado o no…Nos cuenta el novio de Eva Gabunda, que en esos asados de F8 siempre mira a varias luminarias del sector… entre ellos: el eterno galán Rodman Martínez, esposo de la bella Nayua Canahuati; Pablito Rishmawi, esposo de la preciosa Giselle Hawit.

*.-La honorable pareja formada por Héctor Bustillo y Flor Castillo de Bustillo, padres de Héctor Ricardo y suegros de la bella Sara Bogran… Pamela Blanco de Vaquero y su hija Nicole, elegantísimas… Emil Hawit, Jorgito Milla y mucha gente linda que sale fascinada con los productos de F8… Comen y hasta compran para llevar… Finca 8 llegó para quedarse en el exigente paladar grill.

Cerramos con el polémico Rubilio Castillo, a quien vieron solito y cargado de bolsas chic en el City Mall: entro a CASIO solo a preguntar, pero le pareció muy caro todo… ¡salió como tromba!… Castillo junto con Quioto son de los más alacránicos en la H… A donar a los más necesitados en esta luna menguante mis amores: hoy por ti mañana por mi… Los queremos en P!#$%&