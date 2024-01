Chicha y Limón martes 9 de enero de 2024

Photo Credit To Valeria Fiallos Tabora fue gasajada por su familia

EXCELENTE AÑO!!…¿Que tal celebraron Día de Reyes?…La Moderna registro “boom” en ventas con su tradicional rosca y muchos pasteles de cumpleaños…La cuesta de enero sube como espuma de cerveza: a apretar el gasto estas semanas…2024: Año de la justicia, que el país espera de forma equitativa…Aquel grupo de políticos sesionaron en cierre de año…Onomásticos, efemérides y más solo en este si rincón del cotilleo social.

*.-Otra cumpleañera ese mismo día es la linda socialité Tita Assanmal, hija de la ex Reina de las Navidades Lourdes Ninette Peláez y Rolando Assanmal…No dudamos que los Reyes Magos derramaron muchas bendiciones en estas damitas…Muchas Felicidades.

*.-El Cuerpo Consular Sampedrano sigue celebrando el onomástico de sus socios…en esta ocasión es el cumpleaños de la elegante Cónsul Honoraria de Noruega en San Pedro Sula, doña Pamelle Dávila…quien este fin de semana estará de plácemes rodeada del cariño de sus familiares y múltiples amistades que la congratularan en algún recinto chic de la city.

*.-Este sábado agrega un año más de vida el reconocido odontólogo Neyib Mahomar, quien desde ya recibe parabienes…súper consentido por sus bellas hijas Nuria y Alexandra Mahomar, así como sus preciosas nietas…Idem los socios de la Asociación Dental del Norte…Nuria también está de plácemes por estas semanas…Bendiciones para ambos.

*.-Otra dinastía sampedrana que el sábado brinda con vino y delis son los Zablah, porque una de sus miembros está de plácemes: se trata de la elegantísima Siham, que ya recibe las muestras de afecto de amigos…Toda la dicha del mundo para esta socialité, muy apreciada en toda Honduras.

*.-Siete años de casados festejan por estas fechas los apreciados Wilmer y Essy Umanzor de Madrid…inolvidable boda oficiada en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un posterior banquete en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl…donde ambas familias y cercanos brindaron por la dicha de esta pareja que paseo su amor por Europa.

*.-Otra pareja que recuerda su boda son los Machado-Collart…enlace que tuvo lugar en el Copantl luego de varios años de noviazgo y que bendijo el padre Juan Carlos Moreno…los tortolos disfrutaron una luna de miel en un tour completo por Islas de La Bahía, Tela y Copan…. ¡El paraíso nacional!

*.-Mario y Constance Collart-Machado también cumplen siete años de casados…Recordamos entre los invitados a Ernesto y Elenita Medina de Lazarus, tan exquisita como siempre; entre mucha gente chic, que brindo por la dicha de la pareja…¡Inolvidables Bodas de Lana Machado-Collart!

*.-Quien sigue abriendo finos detalles de Zared Joyeros es la encantadora dama Rita Ictech… dinámica socia del Club Internacional de Mujeres…Rita aún sigue recibiendo los buenos deseos de sus amigas por redes sociales… Entre ellas: Naval de Burbara, Mary de Handal, Rita Jabour, Rosa María Kattán, Samia Jarufe, Adla Hasbun y media dinastía Ictech… ¡Felicidades!

*.-Otra carismática diva de la sociedad sampedrana que festejo su cumple de forma muy íntima, en familia, es la querida doctora Sonia Vivas de López…fundadora del matriarcado de las bellas López Vivas… que junto con sus respectivos clanes brindaron por la dicha de la esposa del renombrado ortopeda Roberto López Tabora…Bendiciones Mon Guerlain.

*.-Miriam Miranda de Torres…es otra de nuestras glamurosas capricornio que apago velitas de cumple allá en Florida el pasado 7 de Enero… Miriam salto a la palestra como una de las musas consentidas del extinto Edwin Morales en la desaparecida Agencia de Modelos Classe, participando en una serie de eventos de belleza, entre ellos el Reinado de la Feria Juniana.

*.-Bien abrigados pasearon por el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos, en plena Paris: Taret y Johana Avelar de Melgar en su primer viaje como casados…con más de diez años entre amigos, novios y pareja, con una linda bebita producto de este amor, se casaron en un enlace liderado por Lidabel de Mena de Acontecimientos con una colaboración magistral de Fabiola Orellana de la Fábrica de Eventos…Dichosas “Bodas de Hierro”.

*.-Entre los elegantes invitados a la boda de Taret y Johana Avelar de Melgar figuraron las bellas Yessenia Reyes y Cindy Navarro, ataviadas de diosas en sutiles “maxies” en tono salmón, atuendos escogidos para el ramillete de damas de honor que lucieron fabulosas…brillaron por su clase los hermanos Tito y Nicky Mena…hijos de Angel Ramon Mena y Saskia Eleonora Martínez….¡Una de los enlaces más chic de ese año!

*.-El jueves será un día de gratas impresiones para la bella socialité Denisse Werner, quien amanecerá de plácemes y recibiendo buenos deseos por parte de sus familiares y múltiples amistades…una exquisita soltera de altos quilates y muchos atributos…muy apreciada en varios círculos sociales de esta city…¡Nació en pleno 11, primer número maestro!

*.-Espléndidamente bella a sus más de seis décadas de vida, así luce la encantadora dama de sociedad Bárbara Hernández de Quintana, quien celebró en familia su efemérides…en una íntima velada organizada por sus apuestos hijos: Jorge, José, Fernando, Astor y Carlos, con sus respectivas esposas, fue posible el primer convite del año de los Quintana…Doña Barbie es suegra de la dinámica y bella socialité Andrea Diaz Marinakys.

*.-Otra glamurosa cumpleañera es Jenny Navarro de Ochoa, quien aún cultiva esas amistades de su época de colegio y de trabajos anteriores…Se unieron vía redes al ágape: Viena Baide, Soraya Saybe, Ivonne Chahín, Lupita Jaar, Geraldina Caballero, Sarita Cabrera, Marisol Haylock, Rosa María de Naranjo, Estercita David, Soreya Canahuati, entre otras ladies.

*.-Mas capricornio de cumple…quien apago 37 velitas es el joven empresario de la orfebrería y el buen gusto, Rodolfo Orellana Lugo, hijo de la bella Jessica Lugo y nieto consentido de la glamurosa doña Nela…Se unieron al jubilo de Rodolfo, sus amistades contemporáneas, entre ellas la destacada promotora de moda Carmen Danzilo, hija de Viveka La Única…¡A Carmen Danzilo le ha sentado muy bien su matrimonio!.

*.-Las familias Montoya & Núñez vieron cristalizados los sueños de amor de sus hijos en el 2023, luego de más una década de idilio…nos referimos a los enlaces civil y religioso de Melvin y Anabel Núñez de Montoya…quienes siguen cosechando felicitaciones por esa esplendida unión, celebrada en los jardines del Hotel & Finca Las Glorias en pleno Lago de Yojoa…Planeada y montada en su totalidad por Acontecimientos.

*.-Febrero es cuando…después del Día de la Virgen de Suyapa, del 10 al 24 todas las fechas son buenas en el mes del “amorzt”…a sentarse con tiempo buscando la gente idónea para el enlace de sus sueños…En este 2024, Año Chino del Dragon, su vida puede cambiar 180 grados…Ya saben el dicho: “en un año suceden tantas cosas”…¡Agárrense!

*.-Muchas felicidades en sus “Bodas de Cuero” a Carlos Silva y Carmen Castillo de Silva…ceremonia eclesiástica realizada en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y recepción post Boda en los Jardines del Hotel Hilton, que lució decorado en tonos pasteles…Una enlace inolvidable.

Nos cuenta un pajarillo que una novia X sacó el cobre en plana sesión fotográfica, ante la mirada de sombro de sus progenitores que son muy amables por cierto… La mala educación de esta chica quedó evidenciada cuando se transformaba poco a poco que parecía que le iba salido el “Chucky”… Error para esta novia que debió relajarse y disfrutar su boda al máximo y dejar de lado sus ínfulas y arrebatos… recomendación para eso están las planners para cuidar detalles.

*.-Mas renovada que nunca y recién desempacada de Chile, hace su reaparición en este “Gossip Club” Vidajena…y como los buenos vinos de aquella parte del globo, la amiga luce estupenda…porta la última colección casual de Almacenes El Récord, con maquillaje Dior y estilismo de Las Pataguas…allá en las cumbres de Santiago, donde enchulan a las bellas Diana y Cecilia Bolocco…¡También a la exquisita Myriam Hernández!

*.-Vida nos obsequia lo más exquisito de la charcutería de Supermercados Colonial, donde saludo a doña Nena en uno de los pasillos…¡Este mes estará de plácemes la matriarca!…Mi amiga también nos convida postres y café gourmet de Welchez…Se lo entrega a Petra para comparta y reparta al mejor estilo de Doña Marta…jijijji…Vida pasa al living, cuelga su cartera y las deja caer en estos seccionales de Elements que sigue con regios %OFF.

*.-Hasta aquí se le siente ese opulento aroma a Alexandria II de Xerjoff…¡mucho con demasiado!…primero llego el perfume y luego entro Vida al lugar…jijiji…¡Vos como siempre de osada, volándote la barda en todo mujer!…Contame todo lo que sabes, hasta lo de anoche…A pierna cruzada y azotando esos destalonados cobrizos que son su delirio, nos cuenta a quien vio y con quien, en pleno Aeropuerto de Miami…#OMG.

*.-Rememorando sus años en las pasarelas nacionales, Vidajena hace de los aeropuertos su mejor escenario para contonearse muy oronda, con toda la producción que se carga encima…y en una de esas tiendas, diviso bien apercollada a una socialité que suponía seguía casada desde hace 3 años luego de aquel rumboso “chojín” que rompió las redes sociales…Pero nones, porque otro hermoso ejemplar se la comía a besos públicos.

*.-Y esta como no disimula, derrochando audacia, se para en el pasillo y no paraba de verlos…¡no les digo!…hasta que la misma socialité la reconoció, soltó al semental y tuvo que ir a saludar a Vida…quien impávida y perpleja, no salía del asombro hasta que la socialité la sacudía a abrazos…jijijijiji…Ya le explico que el año pasado firmo el divorcio y tal cual efecto liana: suelta una reata y se agarra de otra…¡Sin albur alguno!…#lol.

*.-Aún conserva la cara de asombro, que ni el mismo maquillaje Backstage de Dior puede disimular…más creo que fue por el galán que estrena aquella: un argentino de muerte lenta…¡Vidajena casi pierde el vuelo que la trajo a esta ciudad, por estar en el “chusmerío” de pasillo!…Salió “despupusada” a su siguiente puerta de abordaje…¡Solo ella faltaba!…#xd.

*.-Al parecer el año pasado se cumplió la predicción de nuestros psíquicos, quienes vaticinaron sería un año de: embarazos y divorcios…Así nos comentó Burundanga, que en el bufete de su amigo, aquel leguleyo de la “high life” hasta la fecha de hoy, no se dan abasto con tantos divorcios del año pasado…El 2023 rompió récords en truenes y zaperocos de alcoba.

*.-Otro chambre que nos trae esta “perpera” de aun buen ver, es sobre aquel macaneo que se armó en una torre de condominios, cuando la “grilla” le dejo como “salón de baile” la pieza a su “sugar daddy” por fugarse con aquel stripper super cotizado en los “bridal shower”…De hecho, según sus allegadas, en una de las despedidas de soltera lo conoció…Lo metía de contrabando cuando no estaba el viejito, se cansó de la clandestinidad y aprovecho su status de alta ejecutiva para fugarse…¡Ahora ello lo mantiene!…cuando te saque todo el jugo, te hará la misma pasada.

Cerramos con el antañón Reinado Internacional del Café, que mañana culmina con la elección y coronación de su soberana en el Teatro Los Fundadores de Manizales…Este año estamos representados por la beldad paceña Milca Torres, hermana de la también ex Miss La Paz Helen Torrres…Pendientes mañana vía redes sociales del resultado de la justa…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense mucho, ya saben que los queremos en P!#$%&.