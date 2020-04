Cristiano Ronaldo habría filtrado que Paulo Dybala dio positivo al COVID-19 por cuarta vez

Una impactante noticia salió a la luz en las últimas horas: Paulo Dybala dio positivo en la prueba de la COVID-19 por cuarta vez. Aunque el delantero argentino se muestra saludable y activo en las redes sociales, el programa español El Chiringuito aseguró que dio positivo en el cuarto test que le realizaron. La Joya fue diagnosticado con coronavirus hace un mes y medio.

Que la noticia haya salida a la luz en España no sería casualidad, según apunta Il Corriere dello Sport. El rotativo italiano afirma que la información sobre el estado de salud del futbolista de la selección argentina habría sido filtrada por el entorno de Cristiano Ronaldo, con el fin de justificar su negativa a regresar a Italia.

El portugués se encuentra en su Madeira natal, junto con su esposa Georgina Rodríguez, sus hijos y el grueso de su familia, desde mediados de marzo. Aunque CR7 subió distintos videos en donde se muestra activo y entrenando, a la espera de la reanudación de los torneos, también quedó en el centro de la escena por romper la cuarentena en distintas oportunidades.

El diario italiano expresa que la filtración de la información del cuarto positivo de Dybala se debe a que Cristiano quiere demostrar que la situación sanitaria aún no fue solucionada y que está “más seguro” en Portugal que nuevamente en Turín.

Vale destacar que Italia es el tercer país en el mundo con más positivos por coronavirus (203 mil) y el primero en muertes (más de 27 mil). Portugal, por su parte, tiene números mucho más bajos: 24.505 casos y 973 fallecidos.

Tuttosport, por su parte, entrevistó a Giovanni Di Perri, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Amedeo di Savoia, en Turín. “Es normal. El rango de tiempo para la curación varía de 8 a 37 días, con un promedio de 20. Pero también hay pacientes que han esperado dos meses para dar negativo. Dybala, por lo tanto, no es un fenómeno extraño, ocurre más de lo que piensas. Alrededor del 20% de los infectados, que están bien, aún son positivos, y a veces no podemos darles de alta en el hospital porque no tienen las condiciones en casa para estar en cuarentena”, explicó el doctor.

Otra de las voces que salió a escena fue la de Oriana Sabatini, pareja del delantero. “Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no”, esbozó en diálogo con Canal 9.