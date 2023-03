Diagnostican a Bruce Willis con demencia frontotemporal

Las primeras imágenes de Bruce Willis tras el diagnóstico de demencia frontotemporal fueron reveladas. El actor reapareció en las calles y sorprendió al público por cómo luce, pues el pronóstico sobre su salud no es alentador.

En febrero, su familia aseguró que Willis recibió dicho diagnóstico, que hace referencia a un conjunto de alteraciones cerebrales que provocan diversos síntomas relacionados con el lenguaje y personalidad de quien lo padece.

Dicho resultado se dio luego de un año de que los especialistas les aseguraron padecía afasia. La redefinición de la enfermedad del actor permite tener una mejor estrategia de tratamiento que impulse su calidad de vida.

Demi Moore, quien es madre de sus tres hijas mayores, permanece muy unida a la nueva esposa de Willis, Emma Heming y sus dos pequeñas: “Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce”, expresó en Instagram.

El portal Daily Mail reveló las primeras imágenes del actor tras el diagnóstico definitivo de demencia frontotemporal. Es decir, sus fanáticos ya tenían poco más de un año sin ver imágenes del actor de ‘Duro de Matar’.

En un video se puede ver al actor caminando con otros dos acompañantes por las calles de Los Ángeles, lugar donde reside actualmente. Vestía una gorra, sudadera gris, pants negros y tenis azules.

Bruce Willis, 67, seen for the first time since his dementia diagnosis was revealed pic.twitter.com/Tl1bDUS5Fp

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) March 2, 2023