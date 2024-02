Dos aviones chocan en la pista de un aeropuerto de Estados Unidos

Dos aviones de pasajeros de la aerolínea estadounidense JetBlue han chocado en tierra en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. El incidente ocurrió la madrugada de este jueves mientras las dos aeronaves se encontraban en carriles adyacentes de la plataforma de deshielo.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) informó que el ala izquierda de uno de los aviones golpeó el estabilizador horizontal derecho del otro. Como consecuencia del impacto, una aeronave sufrió daños en el ala y la otra en la sección de cola, precisó JetBlue.

Two JetBlue A321s collide on the ground during taxi at Boston Logan Airport. pic.twitter.com/TAtIC7fDYF

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 8, 2024