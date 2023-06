Empresarios piden flexibilidad para que toque de queda no afecte economía

En reunión en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se solicitó al Secretario de Seguridad medidas para facilitar circulación y operación de las empresas y el transporte de carga.

San Pedro Sula. – Representantes de las organizaciones empresariales de la zona norte se reunieron en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) la tarde de este martes con el Secretario de Estado de Seguridad, Gustavo Sánchez, y la cúpula de la Policía Nacional, para dialogar y coordinar esfuerzos conjuntos para minimizar el impacto que el toque de queda decretado en Choloma y para San Pedro Sula traerá a la economía.

El Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facussé, ofreció a las autoridades el apoyo para que se logren los objetivos en seguridad pero admitió que hay gran preocupación porque el toque de queda traerá un deterioro a la economía. ¨ La crisis energética y la violencia ya ha afectado la economía y este toque de queda traerá un deterioro mayor. A las 9:00 pm prácticamente se clausura toda la actividad nocturna ¨, dijo Facussé.

Lo empresarios expresaron que hay preocupación por la circulación del transporte de carga y la operación de las empresas del sector agroalimentario que es de 24 horas, algunas han tenido que suspender sus operaciones de noche y esto podría afectar a toda la población.

Las autoridades de turismo están también preocupadas. La industria de hospitalidad fue de las más golpeadas con pandemia y el turismo de reuniones se está activando en San Pedro Sula y se buscan atraer más eventos, el toque de queda decretado a partir del 04 de julio en la ciudad viene ahogarlos, dijo Guillermo Orellana, director del Buró de Convenciones. ¨Después de pandemia hasta ahora estamos medio respirando y este toque de queda nos viene ahogar. Hay preocupación por un evento internacional que habrá el próximo 05 de julio en San Pedro Sula, son unos 500 visitantes y ya muchos están cancelando¨, dijo Orellana.

El ministro Sánchez dijo que se fortalecerá la seguridad en la zona norte con más personal y logística como parte de las acciones de control y prevención. Sobre lo expuesto por los empresarios aseguró que no pretenden limitar y afectar la actividad económica y que harán las excepciones.

¨Sabemos la inquietud que genera el toque de queda, estamos intentando no afectar la actividad económica. Los policías y militares tienen instrucciones claras para que la actividad laboral no se afecte. Se evalúa un sistema de salvoconductos y en todo caso las instrucciones son que no debemos obstruir el desarrollo normal de las actividades¨, dijo Sánchez.

Dijo que estarán girando comunicaciones en el sentido de dar certidumbre a la población y a los actores de la economía, también mostró apertura para recibir la retroalimentación de la empresa privada sobre los sectores claves que necesitan flexibilidad ante las medidas de seguridad que se están adoptando.

En la reunión participaron los presidentes de las Cámaras de Comercio de Choloma, El Progreso, Santa Cruz de Yojoa, la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Canaturh y Buró de Convenciones de San Pedro Sula, convocados por la CCIC.