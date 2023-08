Hondureño lanzará canal de TV en EEUU dedicado a resaltar lo mejor de Honduras

Honduras Plus TV, saldrá al aire el 28 de octubre, estará dedicado a resaltar el turismo, la música. el arte y la gastronomía catracha.

Miami. – El Cineasta y músico hondureño Raúl Matute, con residencia en Miami, Florida, nos cuenta de su nuevo proyecto como emprendedor y anuncia que el 28 de octubre 2023 saldrá al aire su nuevo canal de televisión digital: Honduras Plus TV, que estará enfocado en resaltar el turismo hondureño, así como la música, la comida, y apoyará el arte en general de nuestro país. El canal estará disponible en diferentes plataformas, entre ellas Roku.

Actualmente Raúl ya tiene al aire desde hace más de 5 años su primer canal de televisión que se llama Revolver TV, un canal de formato juvenil basado en videos musicales y documentales de Pop Life. Como musico, Raúl actualmente forma parte de la banda de rock alternativo “Mingo Indus“.

Y como cineasta, infirmó que la película “El drama de hienas” ya se encuentra en post producción, así como el documental sobre inmigración llamado “No, tomatoes no, ketchup” que está siendo producido por la productora Ramhaus Pictures, en colaboración con New Walk Productions y R2 Films.

Esta película se terminará de filmar en Honduras, Los Ángeles, San Diego y Tijuana, todo eso será grabado entre Julio y agosto del 2023, para terminar así la producción y trabajar después en la post producción.

Por: Alexandra Rodríguez