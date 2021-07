Jennifer López se sincera y revela detalles de su ruptura con Alex Rodríguez

A unos meses de su ruptura, Jennifer López se sinceró de una vez por todas y revela detalles de su ruptura con Alex Rodríguez, dejando a varios con la boca abierta con sus declaraciones.

Una de las confesiones más reveladoras de JLo fue decir que, al parecer, su relación no iba bien.

Cabe destacar que López no mencionó ningún nombre, pero sí se refirió sutilmente a por qué terminó las cosas con su ex prometido el pasado abril y cómo condujo a algo mejor, aparentemente con Ben Affleck.

“Una vez que llegas al punto en el que dices ‘Esto no es correcto para mí o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. En realidad, esto no se trata de nadie más que de mí ‘. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a encajar”, dijo en entrevista para The Ebro show que fue presentada el 12 de julio.

La cantante da a entender así que fue ella quien sintió que las cosas no marchaban como deberían con Alex y que esa visión de la situación le hizo acercarse a Ben, con quien ahora vive una romántica relación.

“Este momento realmente se trataba, para mí, no de nadie más. Se trataba de darme cuenta de que era bueno por mi cuenta y la felicidad comienza dentro de mí. Y una vez que me di cuenta de eso, pasan cosas. Suceden cosas que no esperas que sucedan”, explicó.

Estas palabras ponen en duda aquello de que la ruptura con ARod fuera repentina y que no se trató de un final que se dio en unas semanas, sino por el contrario, era algo que se venía dando desde hace tiempo atrás.

“A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, expresó.

Ahora, JLo está entregada de lleno a su viejo amor, Ben Affleck, el cual renació de sus cenizas casi 20 años después y a quien ya no teme a mostrar su amor ante los lentes de los paparazzis.

Con información de El Diario