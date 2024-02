La fascinante celebración de XV años de Natalia Villeda

San Pedro Sula. – Fascinante…así fue la celebración de los XV años de la encantadora jovencita Natalia Saray Villeda Gutiérrez, quien protagonizó una velada repleta de alegría y mucha diversión juvenil con una temática estilo Taylor Swift, teniendo como escenario el salón Jordán del Club Hondureño Árabe.

La hija primogénita de los apreciados Edgar Villeda y Glendy Gutiérrez, llegó radiante de punta en azul zafiro para compartir esa fecha tan importante de su calendario personal con su amplio círculo social de amistades y familiares.

Fue una noche fantástica que inició con el vals de la quinceañera el tema de Taylor Swift “All Of The Girls You Loved Before” que, del brazo de su padre Edgar, enmarcó el recuerdo del momento que dio apertura a un programa que incluyó la tradicional ceremonia de cambio de zapatilla y posteriormente su madre Glendy , le entregó una joya y la muñeca de la próxima quinceañera de familia a la cumpleañera.

Ataviado entre azules cortinajes en tono festivo que armonizaron en una apuesta floral de hortensias y rosas, mientras que a la entrada un imponente escenario fotográfico decorado con discos de vinilo, la estancia se mostró elegante y muy sofisticada con la apuesta decorativa de Jilary Casaña, que con sumo profesionalismo coordinó y planeó cada instante en honor a la Natalia.

Sus compañeros del noveno grado en la Western International School, hicieron que el festejo se tornara aún más especial al disfrutar con la agasajada los instantes más emotivos entre selfies y fabulosas fotografías.

¡Llegó el momento! Que la bella Natalia compartiera su pastel de cumpleaños con sus selectos invitados, al suspirar para apagar las velas y pedir para que su deseo quinceañero se cumpliera. Los invitados experimentar una noche repleta de alegría elementos visuales al ritmo incomparable de Oswaldo Salinas “DJ Luna”.

Fotos: El Diario HN