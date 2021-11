Messi vuelve a coronarse como el mejor jugador del mundo, tras lograr su séptimo Balón de Oro

Photo Credit To Foto: Reuters

Lionel Messi, actual ficha del París Saint-Germain (PSG), ha vuelto a coronarse como mejor jugador del mundo, tras ganar este lunes en París el Balón de Oro 2021, uno de los trofeos individuales más prestigiosos del mundo deportivo, que entrega la revista France Football.

Se trata del séptimo galardón para la ‘Pulga’, la máxima cantidad que haya obtenido un futbolista en la historia de ese reconocimiento.

Superó en esta oportunidad, al polaco Robert Lewandowski y al francés Karim Benzemá en la clasificación de este premio que se creó en 1956.

Es la primera vez que un jugador del PSG se hace con el premio y la primera que recae en la liga francesa desde que en 1991 lo hiciera el galo Jean-Pierre Pappin, que era del Olympique de Marsella.

El exfutbolista del Barcelona fue el último en ganarlo en 2019, ya que el año pasado no se entregó a causa de la pandemia, hizo valer la victoria de Argentina en la Copa América y la Copa del Rey con el Barça, además de haber acabado la temporada como máximo goleador de su campeonato.

Leonel Messi, compartió este premio con su equipo albiceleste:

“Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos”, expresó.