Michel Brown estará finalmente en ‘Pasión de Gavilanes 2’

El argentino, que interpretó a Franco Reyes en la primera parte de la exitosa novela colombiana, formará parte de la secuela pese a haber anunciado su rechazo hace meses.

Solo faltaba él, de entre los protagonistas de Pasión de gavilanes (Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss) por estar presente en la continuación de la exitosa serie colombiana, y finalmente Michel Brown ha dicho sí. En un principio se había mantenido al margen debido a otros proyectos que tenía previstos, pero, con su cambio de opinión, los fans de la telenovela que tanto éxito tuvo hace unos años en todo el mundo, podrán finalmente contar con la familia Reyes y la Elizondo al completo.

Ha sido su compañera, Danna García, quien encarna a Norma, la que ha confirmado la presencia del actor argentino en la secuela de la novela, que llegará en 2022, veinte años después de aquella primera parte. “Sí, Michel va a estar. Cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo”, ha asegurado en una transmisión en vivo en las redes sociales. “Cada uno entra en un momento diferente de la historia porque no se trata de nosotros, se trata del universo gavilanes”, ha añadido mostrándose feliz de tener a Michel en el equipo.

Tras las palabras de Danna, Brown se apresuró ayer mismo a publicar una imagen en su Instagram, que ya ha sido interpretada como su confirmación de que efectivamente formará parte de la segunda temporada de Pasión de gavilanes: el sombrero que llevaba su personaje Franco Reyes. “Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. ¡¡Esta semana les cuento lo que haremos con el!!”, escribía junto a la imagen. Quien respondió en seguida con un emoticono de “estoy encantada” fue Natasha Klauss, quien interpretó a Sara Elizondo, su pareja en la historia.

¿Qué más desveló Danna García sobre la secuela de Pasión de gavilanes?

Durante su intervención en vivo, Danna García anunció otros detalles, como la explicación de por qué algunos personajes no están en esta nueva parte de la historia. “La familia de Dínora no está porque ese personaje falleció, y la de Leandro tampoco, porque esa familia por libreto no existe, nunca se escribió”, contó. “Esta historia fue concebida hace más de un año, y si entonces no estaban concebidas ciertas familias, desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias”, añadió.

Y concluyó que: “No es un tema de si llamaron o no a tal actor, es un tema de que si en el libreto concebido en la mente del escritor hace unos años no existía esa familia, nunca podrían haber llamado a los actores”.

La nueva continuación de Pasión de Gavilanes dará, a buen seguro, todavía mucho que hablar, aunque de momento el hecho de que estén las dos familias protagonistas al completo ha sido una gran noticia con la que se soñaba desde hacía meses.

Con información de Diez minutos