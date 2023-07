Pamela Maradiaga le dice ¡adiós! a su soltería

San Pedro Sula. – Entre divertidos juegos y amenas conversaciones, celebraron la despedida de soltera de Pamela Maradiaga Montero, quien contraerá matrimonio el próximo 15 de julio en las playas de Masca, Oma, Cortés, con su prometido Francisco Ferrera.

La fiesta tuvo como escenario el Salón Emperador del Hotel Copantl, donde familiares y amigas de la futura señora de Ferrera, se dieron cita para decirle ¡adiós! a su soltería.

Realizada por So Especial by Sody, la decoración de inspiración rustico chic, puso el toque perfecto, complementando el festejo con el refinado catering de la casa hotelera y el pastel de celebración elaborado por Cake’s Time by Keyla Garay.

Fueron las oferentes del agasajo: Carolina Ardón, Nely Sosa, Chonita Pineda, Sandra Paz, Enma Majano, Blanca Rosa Pineda, Betina Montero, Paola Montero y Michelle Montero, quienes se encargaron de todos los detalles de la alegre celebración.

Pamela y Francisco, ambos médicos de profesión, se conocieron 12 años atrás en la facultad de medicina. Fortalecieron su bonita amistad y de esa complicidad surgió el romántico noviazgo que los llevará al altar durante una ceremonia celebrada a la orilla de la playa.

Fotos: El Diario HN