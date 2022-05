Para trabajo temporal en EEUU: Anuncian disponibilidad de visas H-2B adicionales para la segunda mitad del año fiscal

Washington. – El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y el Departamento de Trabajo (Department of Labor, DOL) anunciaron hoy la disponibilidad de otras 35.000 visas H-2B para trabajadores temporarios no agrícolas durante la segunda mitad del año fiscal 2022.

Estas visas están destinadas a empleadores estadounidenses interesados en contratar a más trabajadores a partir del 1 de abril de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022.

“Estas visas H-2B adicionales ayudarán a los empleadores a responder a la demanda de trabajadores estacionales en el período más crítico, cuando existe la mayor escasez de trabajadores”, expresó el secretario Alejandro N. Mayorkas. “Las visas estarán acompañadas por importantes protecciones para los trabajadores y ofrecerán una vía legítima para que las personas vengan a Estados Unidos y ganen salarios en trabajos que no estén cubiertos por trabajadores estadounidenses”.

La asignación complementaria de visas H-2B consiste en 23.500 visas disponibles para trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B o que se les concedió de otro modo el estatus H-2B durante uno de los tres años precedentes.

Las demás 11.500 visas están reservadas para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, con independencia de si son trabajadores que regresan. El tope semestral de 33.000 visas para la segunda mitad del año fiscal 2022 se alcanzó el 25 de febrero de 2022.

El programa H-2B permite que los empleadores contraten de manera temporaria a ciudadanos extranjeros para realizar tareas o prestar servicios no agrícolas en Estados Unidos. El empleo debe ser por un período de tiempo limitado, como una única ocasión, o para una necesidad estacional o intermitente.

Los empleadores interesados en contratar a trabajadores con visa H-2B deben adoptar una serie de medidas para poner a prueba al mercado laboral estadounidense. Deben proporcionar una certificación del DOL que demuestre que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, preparados y disponibles para realizar el trabajo temporario para el cual intentan contratar a un potencial trabajador extranjero, y que dar empleo a trabajadores de la categoría H-2B no tendrá un efecto adverso en los salarios ni en las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses en empleos similares.

El DHS someterá a los empleadores que hayan cometido ciertas violaciones de las leyes laborales en el programa H-2B a controles adicionales durante el proceso de solicitud de incremento de tope. Este control adicional está orientado a asegurar que se cumplan los requisitos y las obligaciones del programa H-2B.

La medida final temporaria conjunta puede consultarse en el sitio web del Boletín Federal. Los empleadores pueden empezar a solicitar esta opción el miércoles 18 de mayo.