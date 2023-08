Presentación oficial de Miss Honduras Universo 2023, Zuheilyn Clemente

San Pedro Sula. – La recién elegida Miss Honduras Universo 2023, Zuheilyn Clemente, compareció ante los medios por primera vez después de ser coronada, asegurando que con disciplina y preparación estará lista para representa a Honduras en el Miss Universo.

“Muchos me preguntan si estoy preparada para el Miss Universo, yo digo que uno nunca está preparado, pero para eso está el tiempo y la disciplina, y desde el momento que me decidí participar yo les prometí a todas las personas que me apoyaron y a las que no, por supuesto también, que al momento de portar la corona yo iba dar todo de mi para poner en alto el nombre de mi país Honduras” dijo la flamante nueva reina de la belleza hondureña en una conferencia de prensa.

Acompañada por los tres directores del Miss Honduras Universo 2023, Bryan Espinoza, Carlos Rivera y Ricardo Caballero, además de Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, Clemente compareció la tarde del lunes 7 de agosto a Diunsa Universal, donde respondió las diferentes interrogantes de los representantes de los medios de comunicación.

Mario Alejandro Faraj, expresó: “Muy contento de haber recibido la visita de Zuheilyn Clemente, Miss Honduras Universo 2023, junto a sus directores, somos la sede de la primera conferencia de prensa, es la primera vez que la reciben los medios y todos sus seguidores que han vendo a tomarse fotografías con ella a qui en Diunsa Universal”.

Agregó, “Nos enorgullece ser un referente en calidad, estilo y moda, la presencia de Zuheilyn Clemente, es un verdadero símbolo de dedicación y empoderamiento refleja los valores de Diunsa. Quiero aprovechar la ocasión para extender un sincero agradecimiento a los distinguidos directores de Miss Universo Bryan Espinoza, Carlos Rivera y Ricardo Caballero, su confianza en Diunsa como patrocinador y la posibilidad de tener a Miss Honduras Universo 2023 aquí esta tarde es un gesto que apreciamos enormemente”.

“Este evento no solo es un tributo a la belleza, sino también a la fuerza y perseveranza que representa Miss Universo Honduras, estamos emocionados viviendo esta misión de empoderamiento y celebrar a las mujeres que inspiran a otros alcanzar sus sueños, juntos continuaremos siendo testigos de momentos significativos y memorables, gracias por ser parte de esta experiencia inolvidable”, concluyó Faraj.

Fotos: El Diario HN