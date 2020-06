Reactivación económica pasa por la autorregulación de todos para tener control del contagio

Tegucigalpa.- El presidente de los Desarrolladores de Viviendas en Honduras, David Williams, manifestó hoy miércoles que están listos para la reactivación de la economía, pero que esta debe pasar por la autorregulación de todos.

A partir del lunes, las actividades económicas se reinician bajo las disposiciones establecidas en la mesa intersectorial luego que el país ha permanecido por casi tres meses en confinamiento debido al impacto de la pandemia del COVID-19.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, ha elaborado protocolos de bioseguridad con la contribución y asistencia técnica de la Unión Europea.

“Esto es un tema de autorregulación, tiene que haber disciplina en los empleados, en los empresarios, en todo el mundo, porque por más que nosotros queramos sacar salvoconductos y cumplir muchos requisitos para operar, lo importante es la autorregulación como educación”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que “no podemos trabajar en desorden aunque tengamos salvoconductos, el mercado informal no está controlado; entonces, lo que necesitamos es una autorregulación de todas las empresas formales para ir educando a nuestros colaboradores y todo mundo para tener control del contagio”.

De acuerdo a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, este sector es el segundo generador de empleos en el país, se estima que unas 250 mil personas están dedicadas al rubro; además, aporta el 3% al Producto Interno Bruto.

“Es necesario reabrir, estamos tocando fondo y después de tres meses de estar en confinamiento, no es imposible pensar en una reactivación económica de un solo, tiene que ser paulatina, ordenada, pero debe haber mucho estímulo”, sostuvo el empresario.

A lo anterior añadió que “si no hay estímulo económico a la par de un confinamiento va a ser muy difícil que la economía y que los empresarios tengan esa apertura porque si no van a estar asfixiados por los sistemas financieros si no tienen un gran plan económico del país”.