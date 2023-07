Ron DeSantis descartó ser candidato a vicepresidente con Trump porque, no sirve para “número dos”

Sin embargo, dijo ser “el único capaz de ganar tanto la nominación como las elecciones generales” de los republicanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, descartó la posibilidad de ser candidato a vicepresidente si el expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) gana las primarias republicanas, porque, según dijo, no vale para ser “número dos”.

“Hay dos precandidatos que pueden ganar, que somos Trump y yo, pero diría que, de los dos, soy el único capaz de ganar tanto la nominación como las elecciones generales”, indicó en una entrevista para el podcast Wisconsin Right Now, de la que se hacen eco varios medios de Florida este miércoles.

DeSantis aparece en las encuestas de intención de voto como el segundo candidato mejor posicionado para las primarias del Partido Republicano en 2024 y Trump en el primer lugar, con una ventaja de más de 30 puntos.

“Soy un líder, soy el gobernador de Florida y he sido capaz de hacer mucho y creo que probablemente podré hacer más si me quedo en lo que soy más que siendo vicepresidente, que realmente no tiene autoridad alguna”, señaló el precandidato, al que Trump apoyó para llegar a la Gobernación de Florida en 2018.

No obstante, DeSantis, reelegido gobernador en 2022 con una amplia mayoría, afirmó que, si no gana las primarias, apoyará a quien resulte elegido para competir por el Partido Republicano contra el presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2024.

Cuando se le pidió que mencionara alguna diferencia entre él y Trump señaló: “Puedo cumplir dos mandatos”.

Wisconsin Right Now le preguntó, si siendo él presidente, perdonaría a Trump en caso de que sea condenado en alguno de los juicios a los que se enfrenta.

“Vamos a poner fin a la militarización del Gobierno y, como parte de eso, vamos a emitir indultos”, subrayó.

También indicó que aquellas personas que fueron tratadas injustamente como parte de un “sistema de justicia de dos niveles” serán consideradas favorablemente para obtener indultos.