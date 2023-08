Se instala en San Pedro Sula primer centro de ventas de motos eléctricas

San Pedro Sula. – La electromovilidad llegó a Honduras y se instala su primer centro de ventas en la Capital Industrial. El gigante de los vehículos eléctricos de dos ruedas Yadea ya se distribuye en San Pedro Sula trayendo excelentes beneficios para los hondureños.

La marca de motos eléctricas se vende ya en más de 80 países en el mundo, desde Malasia hasta México, y ahora ¡Yadea es realidad en Honduras!, llegando con altos compromisos en servicio de calidad y ofreciendo inigualables facilidades para su compra.

Sin duda nos sentimos emocionados por este nuevo proyecto para el cual aseguramos éxito rotundo, la electromovilidad en el mundo es cada vez más importante, no solo por su asequibilidad y ahorro si no, por el gran beneficio que trae a las personas y al medio ambiente, sean todos bienvenidos a nuestra tienda principal, será un placer atenderles y brindarles la asesoría necesaria, manifestó la licenciada Karen Anariba, gerente de Mercadeo Yadea Honduras.

Los modelos que Yadea trae a Honduras son ideales para uso urbano, fácil maniobrabilidad por ser livianas, no circula en altas velocidades, lo que permite conducir con mayor precaución y evita accidentes. Ahorro de combustible, no necesita cambio de aceite ni filtros, no genera emisiones perjudiciales para el medio ambiente, es libre de contaminación sonora y es recargable en cualquier enchufe de 110 voltios.

Fotos: El Diario HN