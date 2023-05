Supermercados La Colonia realizó el sorteo de la promoción: ¡Gana tu verano todo incluido con La Colonia!

San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia realizó el sorteo de la espectacular promoción de temporada: ¡Gana tu verano todo incluido con La Colonia!, y entre más de 2 millones de boletos salieron favorecidos Idalia Guití y Alexandra Cardona, con un viaje para dos personas todo incluido a Panamá cada una, mientras que Isidro Quan fue el ganador del viaje todo incluido a Roatán para dos personas.

Además, fueron favorecidos 120 clientes con igual número de bonos veraniegos para su asado, los cuales ganaron al instante. Esta promoción aplicó para su clientela de la zona norte.

La dinámica para participar en el sorteo de estos fantásticos premios era muy sencilla: por cada 350 lempiras en compras y presentando tu Tarjeta de Ahorro La Colonia recibías un cupón, adicional obtendrás un cupón extra si incluyes productos de las más de 30 marcas patrocinadoras.

“En Supermercados La Colonia reafirmamos una vez más nuestro compromiso de ofrecerle lo mejor a nuestros clientes, ejemplo de ello, fue la fabulosa promoción “¡Gana tu verano todo incluido con La Colonia!”, en la que contamos con más de 2 millones de cupones participantes en las 24 tiendas de zona norte. Agradecemos a los clientes de la zona que ha confiado en nuestras promociones, a su vez, a nuestros patrocinadores; gracias por ser nuestros aliados estratégicos en cada dinámica que trae La Colonia”, comentó Miguel Vargas, coordinador de Mercadeo de Supermercados La Colonia en la zona norte.

Los 120 ganadores de los bonos de consumo fueron premiados durante los meses de marzo y abril en las 24 tiendas participantes de zona norte a través del sistema de caja.

Agradecemos a las más de 30 marcas patrocinadoras por ser nuestros aliados estratégicos: Shoppers Value, Zen, Yogurt Yes, Purina, Delicia, Selecta Fresh, Ron Abuelo, Premier Value, Pinol, Pepsi, Maggi, Tsebaoth, Barena, Quaker, Ahorro Max, Zumo, Max, Hollandia, Go Fly, Essential Everyday, Derma Natural, B12, Lactolac, La Lechera, Gama, El Porteño, Provemar, La Parmiguiana, Don Julio, Ensueño, Loreal, Encanto, Pollo Norteño, Bacardí, Windmill, Tena, Carnes La Colonia, Saba y Madrigal

La promoción “¡Gana tu verano todo incluido con La Colonia!” estuvo vigente del 27 de febrero al 29 de abril en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito y Tocoa) El sorteo se realizó el 04 de mayo. La lista oficial de ganadores será publicada en la página de Facebook de Supermercados La Colonia.