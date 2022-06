Un total de 10 mujeres recibieron un kit para emprendimiento en costura y confección con el apoyo de Grupo Jaremar

Photo Credit To Grupo de Beneficiarias junto a los representantes de Grupo Jaremar, Funadeh Génesis y CEPUDO

San Pedro Sula. – Grupo Jaremar en alianza con la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH), en asocio con USAID, a través del proyecto GENESIS y con el apoyo de CEPUDO y Food For the Poor entregaron 10 kit de emprendimiento a igual número de mujeres que actualmente cursan el Diplomado de Costura, Confección y Gestión Empresarial que se imparte en los Centros de Alcance Juvenil de Chamelecón, Cofradía y Rivera Hernández.

El diplomado consiste en 80 horas de costura básica y 48 horas de gestión empresarial, impartido por los asesores de Inclusión Económica y Emprendimiento del Proyecto Genesis y es posible gracias a la dotación de máquinas de costurar, sorgeteadoras y tela que Grupo Jaremar con el apoyo de su aliado estratégico CEPUDO y Food for the Poor donaron al Proyecto, que permitieron la creación de talleres con el objetivo de capacitar a un total de 150 mujeres y distribuir 60 kits de emprendimiento a nivel nacional.

Actualmente 17 mujeres participan del diplomado: seis en Chamelecon, seis en Rivera Hernandez y cinco en Cofradía, de estos tres grupos, diez alumnas recibieron su respectivo kit de emprendimiento ya que completaron todas las horas de formación y cumplieron con la presentación de su plan de negocios, permitiendo con esto el nacimiento de sus emprendimientos y la oportunidad de poder contribuir a la economía de sus familias. Este diplomado lo estamos llevando a cabo en diferentes partes del país, la próxima semana daremos inicio en la ciudad de Tela, Atlántida; donde un grupo de 30 personas comenzaran a conocer a todo lo relacionado con el arte de la costura, la confección y el emprendimiento.

Carlos Guzmán, Sub Director Proyecto FUNADEH GENESIS expresó: “Nuestra principal motivación es llevar beneficio a cada una de las comunidades donde trabajamos, brindar formación y las habilidades necesarias para generar oportunidades de desarrollo. Nuestra alianza con Grupo Jaremar es de suma importancia para FUNADEH GÉNESIS, desde hace muchos años hemos podido trabajar de la mano en beneficio de las familias menos protegidas, permite que tengamos un mayor alcance, que diversifiquemos nuestra formación y sobre todo que logremos beneficiar a nuestras emprendedoras, con equipamiento para iniciar sus negocios. Emprendimientos que vienen a contribuir al desarrollo económico y social local, buscando no solamente generar ingresos, si no también, lograr un impacto en la vida de las personas.

Sonia Mejía, Gerente Corporativo de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicaciones de Grupo Jaremar, destacó: “Estas acciones son realizadas como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sectores altamente vulnerados por altos índices de violencia y migración. Nos complace anunciar que a la fecha hemos invertido más de 175,000 dólares, para que el proyecto GENESIS de FUNADEH Y USAID pueda llevar a cabo sus diversos programas”.