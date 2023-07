XXXIII Salón Nacional de Arte en homenaje a Gustavo Larach

San Pedro Sula. – Año a año el Centro Cultural Sampedrano convoca al Salón Nacional de Arte, evento insigne de la ciudad en el maco de la Feria Juniana, convirtiéndose en una de las competencias de artes visuales más grande del país con técnicas y temática libre, teniendo como objetivo fomentar la actividad cultural de nuestro país y promover el desarrollo de la sensibilidad artística.

Este año en su XXXIII edición, el Salón Nacional de Arte fue dedicado al destacado artista sampedrano Gustavo Larach, un hombre de gran trayectoria y amplia vocación artística.

El jurado calificador, conformado por José Trigueros (España), Catiussa Bordin (Brasil) y Julia Galeano (Tegucigalpa), seleccionaron cuidadosamente 19 obras de igual número de artistas, de entre más de 50 participantes, de todos ellos el gran ganador de la competencia fue Jehsua Gabriel Vega, con su obra “Todos Somos Iguales”, que se llevó el premio único.

También reconocieron a los artistas con menciones honoríficas por su destacado talento: Walter Daniel López, obra “Volveré”; Enoc Vega, obra “Paren el mundo”; César Román Murillo, obra “La llegada de los villanos”; Enmanuel Membreño, obra “Vendedor de sillas, El Corpus Choluteca”; Carlos Lamother, obra “Mudanza desértica”; y Dania Navas, obra “Privado de libertad”. Igualmente, Ninfa Espinoza, con su obra “Helados en la avenida” se lleva el reconocimiento especial como artista revelación. Todas las obras en competencia se exhiben en la Galería Colibrí del centro.

Los premios se entregaron el paso miércoles 28 de junio en una ceremonia especial realizada en el auditorio del Centro Cultural Sampedrano (CCS), la velada comenzó con una mágica interpretación musical a cargo del talentoso violinista Ángel Ríos y el pianista Edgar Figueroa, quienes cautivaron a todos los presentes.

Acto seguido, la licenciada Francia Quintana, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Sampedrano, destacó la importancia del homenajeado de la noche, Gustavo Larach, destacando: “Su hoja de vida es gigante, sus estudios y su capacidad profesional se destacan, conocemos a Gustavo como una persona generosa, servicial, discreta y colaboradora, siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos con otros y aportar sus valiosas impresiones en los diferentes eventos en los que contribuye”.

Gustavo Larach, el protagonista de este reconocimiento expresó palabras de agradecimiento que conmovieron a todos los asistentes, destacando, todos los cocimientos adquiridos me han dado satisfacción, pero es más gratificante poder enseñarlo y compartirlo, aprendí desde muy temprano que el arte no es de servirnos a nosotros mismos, sino que, a la comunidad, hoy después de muchos años de estudio me llena colaborar día con día con personas de espíritu modesto, facilitar su proceso creativo y verlas descubrir con fascinación los procesos navegados por artistas del pasado.

Agregó Larach: “Agradezco a la Junta Directiva del Centro Cultural Sampedrano a su directora ejecutiva Francia Quintana y todo el equipo del centro, gracias por invitarme a reconocer el valor que tiene mi trayectoria”.

En el intermedio de la velada, CC Danza deleitó al publicó con una presentación artística de gran calidad, que trasportó a un mundo de gracia y expresión.

Seguidamente los invitados pasaron a la galería de Arte Colibrí, donde se exhiben las obras de los participantes en la XXXIII edición del Salón Nacional de Arte.

Fotos El Diario HN