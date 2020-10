Actor Jean Claude Van Damme cumple sus 60 años

El actor de películas de acción Jean-Claude Van Damme celebró hoy, 18 de octubre, sus 60 años. La carrera profesional, así como su vida personal, han estado llenas de altas y bajas, logrando sobreponerse a situaciones extremas como a la adicción a cocaína y varios prominentes divorcios.

Van Damme, cuyo verdadero nombre es Jean-Claude Camille François Van Varenberg, nació en Bruselas, Bélgica, y a los 11 años comenzó a tomar clases de artes marciales, algo que le cambiaría la vida para siempre. Desde ese momento, hasta los 21 años, el joven formó parte del equipo nacional de Karate de Bélgica donde compitió en un sinnúmero de torneos de dicha disciplina.

En 1981, a los 21 años, se mudó a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar como repartidor de pizza, conductor de limusinas y hasta de “bouncer” de un club nocturno, entre otros empleos. Todo esto, mientras tomaba clases de inglés. En un momento dado, conoció al actor Chuck Norris, quien le dio la oportunidad de participar en la película “Missing in Action” (1984) con un papel pequeño. Luego de eso, participó en la película “No Retreat, No Surrender” (1986), pero su actuación no fue lo suficientemente buena como para llamar la atención de productores y directores.

La película que cambió el rumbo de la carrera de Van Damme fue “Bloodsport” (1988) filmada en Hong Kong. A pesar del éxito mundial que tuvo esta película, la misma estuvo engavetada por casi dos años por decisión de los productores. El talento y habilidades en las artes marciales que mostró Van Damme, así como su buen físico y encantadora personalidad, le abrieron las puertas de Hollywood. A partir de ahí, el belga protagonizó una serie de películas que fueron éxitos taquilleros como “Cyborg” (1989), “Lionheart” (1990), “Double Impact” (1991), “Universal Soldier” (1992) y “Timecop” (1994), siendo esta última la película que más recaudó en su carrera, amasando $100 millones en la taquilla.

A partir de ese momento, el actor no volvió a tener mucha suerte en las películas que protagonizó. Algo que coincidió con problemas en su vida personal que incluyó divorcios, problemas de adicción con la cocaína, un incidente en el cual por poco pierde la vida en una sobredosis y una depresión que lo llevó a buscar ayuda profesional. Sin embargo, desde 1999 está casado con Gladys Portugués, de raíces puertorriqueñas. Ella es madre de sus hijos Kristopher Van Varenberg y Bianca Bree. En el 2012 Van Damme en Puerto Rico filmó la película “Welcome to the Jungle”.

Más adelante en su carrera, el padre de tres hijos retomó la actuación sin tener el éxito de antaño. A pesar de eso, ha seguido activo en la actuación apareciendo en películas como “The Expendables 2” (2012), “The Bouncer” (2018), “We Die Young” (2019), “Minions: The Rise of Gru” (2021) y la serie de televisión “Jean-Claude Van Johnson” (2016), entre muchas otras.

Con información de El Nuvo Día