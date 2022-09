AHM lanza su campaña educativa “No te pierdas, mejor quédate y gana”

San Pedro Sula. – Sensibilizar a los trabajadores en el sector textil maquilador en el tema de migración irregular, fomentando así el arraigo de nuestras raíces como hondureños, es el objetivo principal de la campaña educativa “No te pierdas, mejor quédate y gana”, un proyecto de enorme responsabilidad social con el respaldo de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM.

El exitoso lanzamiento fue coordinado y moderado por la licenciada Tesla Callejas de Flores, directora de comunicaciones y mercadeo de la AHM, quien delineó magistralmente las directrices del programa que convocó a los gerentes de recursos humanos de las empresas afiliadas.

La humana y empática iniciativa, está orientada también a promover opciones de emprendimiento y formación entre las personas trabajadoras de la maquila, sus familias y comunidades donde opera la industria, todo con el fin de generar medios de subsistencia y diversificar sus ingresos para mejorar su calidad de vida en Honduras.

“En vista que no estamos exentos del incremento e influencia que a nivel mundial se ha generado en materia de migración irregular, especialmente hacia Estados Unidos y en los últimos años hacia España, tema que no podemos descuidar, ya que esto involucra la desintegración familiar, la fuga de talentos y mano de obra calificada, pero a la vez el peligro que conlleva la movilización no regular de personas hacia otros países”, expreso el director general de la AHM, el abogado Arnoldo Solís.

El panorama es claro, razón suficiente para que la AHM con el apoyo de la OIM, determinaran promover esta campaña buscando contribuir en la prevención de la migración irregular a través de la generación de medios de vida para los colaboradores del sector textil maquilador, en especial si se trata de personas retornadas, desplazadas o potenciales migrantes.

Se dispuso de la participación especial de la encargada de la oficina OIM en Honduras, Litza Salazar; el director de INFOP, Manuel de Jesús López; la directora técnica administrativa y de servicios de la AHM, Martha Benavides y Jennifer Blanco, coordinadora del programa de emprendimiento de la AHM, entre otros.

La formación de emprendedores indistintamente de su género, asistencia técnica y capital semilla, son apenas algunos de los beneficios que ofrece este plan de acción que incluye además charlas gratuitas sobre prevención de migración irregular, seguimiento y monitoreo profesional. El evento fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales y redes sociales de la AHM, con la cobertura completa de los principales medios de comunicación de la ciudad, iniciando así el lanzamiento de la promoción de una serie de capacitaciones en temas de emprendimiento.

Por: Dayana Ortiz