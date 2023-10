Anuel AA fue operado de emergencia: “Fue cuestión de vida o muerte”

El puertorriqueño no ha desvelado el motivo de su operación, pero tras este problema ha informado de que se retrasa la publicación de su último tema

El cantante puertorriqueño, Anuel AA, anunció en sus redes sociales que fue operado de emergencia y se disculpó con su público por incumplir compromisos debido a su delicado estado de salud.

Y es que, como él mismo ha informado en su redes sociales, no puede seguir trabajando en estos momentos. “Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa #Rompecorazones iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)”, relata en Instagram.

“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más. Sé que han estado esperándome y yo me comprometí con determinación para recuperar mi carrera después de casi destruirla yo mismo..