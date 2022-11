San Pedro Sula. – Por cinco días los amantes del deporte blanco ya disfrutan de los partidos de 57 parejas que compiten en el Torneo de Tenis Yummies Open Dobles, que se realiza en las canchas del Club Hondureño Árabe del 9 al 13 de noviembre.

Así lo dieron a conocer los organizadores y diversos patrocinadores del evento deportivo, durante una conferencia de prensa que se realizó en el salón Celaque del Club Hondureño Árabe, sede oficial del torneo de Tenis en esta ciudad.

Este torneo, incluye las categorías: A open, B open, C open y C femenino. Las pareja pueden ser mixtas o solo mujeres en la categoría C femenino.

Alejandro Fanconi, Gerente de mercadeo de Snacks Yummies, manifestó: “Con mucha satisfacción iniciamos la segunda edición del torneo de Tenis Yummies Open Dobles en San Pedro Sula, ahora en la modalidad de dobles. Estamos contentos de continuar impulsando el tenis hondureño, agradecemos a los jugadores por su participación y los invitamos a brindar su mejor esfuerzo, a los copatrocinadores, al organizador el Club Hondureño Árabe y al director del torneo Iván Rascoff”.

Por su parte Rubén Alemán, director comercial del Club Hondureño Árabe, manifestó su agradecimiento a Dinant y su marca Yummies por patrocinar este gran torneo, “estoy seguro será un éxito y del agrado de todos los participantes”.

Asistieron a la conferencia de prensa, Alejandro Fanconi, representante de Snacks Yummies; Beberli Rivera, coordinadora de Mercadeo del Club Hondureño Árabe; Iván Rascoff, director del torneo, Anuncian inicio del Torneo de Tenis Yummies Open Dobles en San Pedro Sula; Sandra Dipalma, coordinador de deportes del Club Hondureño Árabe; y Jimena Alcerro, jugadora de tenis.

Fotos El Diario HN