Biden llama a Trump ‘payaso y cachorro de Putin’ durante el debate

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó al presidente estadounidense Donald Trump de “payaso” durante su primer debate presidencial hacia las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, disculpándose inmediatamente por el insulto.

“Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona”, dijo Biden, momentos después de que el moderador Chris Wallace le advirtiera a Trump que no interrumpiera.

“Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido”, le había dicho antes Biden.

Biden, acusó al presidente Trump de no enfrentar a Rusia, tildando al mandatario republicano de “cachorro” de su homólogo ruso Vladimir Putin.

Es el cachorro de Putin. Se niega a decir nada sobre las bonificaciones por matar soldados estadounidenses”, dijo el exvicepresidente de Barack Obama.

Según varios medios estadounidenses, agentes rusos dieron dinero a combatientes “cercanos a los talibanes” para que mataran a soldados de Estados Unidos en Afganistán

Joe Biden on America under Trump: “We’ve become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent.”

Then he calls him “Putin’s puppy” which is just fun. pic.twitter.com/H0Rvsp1q9p

— Pod Save America (@PodSaveAmerica) September 30, 2020