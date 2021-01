Bill Gates se vacunó contra el coronavirus y agradeció a todos los científicos

Photo Credit To Twitter- @BillGates

Bill Gates, cuya fundación se asoció en agosto de 2020 con GAVI, la organización internacional dedicada al acceso a la vacunación en países en vías de desarrollo, anunció que se dio la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Uno de los beneficios de tener 65 años es que soy elegible para la vacuna del Covid-19”, anunció el empresario y filántropo a través de su cuenta de Twitter, y compartió una imagen del momento de la inyección, reseñó El Comercio.

“Me dieron la primera dosis esta semana, y me siento muy bien”, escribió Gates en Twitter, y agradeció “a todos los científicos, a los participantes de las pruebas, a los reguladores y a todos los trabajadores de la salud” por su aporte en el desarrollo de las primeras vacunas contra el coronavirus.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021